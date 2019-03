TV PREPORUKA DANA: Večer provedite uz filmove Dan nezavisnosti: Nova prijetnja, Neustrašiva, Skrivena ljepota i Lažna patrola

HRT2, 13.25, KRIMI DRAMA, Oteta usred bijela dana

Anne Sloti (S. Canning) upravo je dobila pisanu obavijest da je primljena na koledž koji je željela, te odmah nakon ručka odlazi to javiti prijateljima. No, kad se ni nakon nekoliko sati ne vrati kući, roditelji obavještavaju policiju. Vrlo brzo, zahvaljujući prije svega Anninoj mudrosti i dosjetljivosti te sposobnosti detektiva Timbrooka (LeVar Burton) da očitava nemušte poruke koje je Ann za sobom ostavljala kroz tri države, policija i FBI uspijevaju otkriti tko je otmičar i ući mu u trag. Otmičar je mentalno labilni prijestupnik Tony Zappa (J. Van Der Beek), koji ne želi otkupninu ni išta od onoga što otmičari obično žele, nego želi zadržati Annu.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Dan nezavisnosti: Nova prijetnja

Dvadeset godina je prošlo od razarajuće invazije izvanzemaljaca. UN je pokrenuo program globalne zaštite i istraživanja (ESD), koji je izvanzemaljsku tehnologiju iskoristio u svrhu ranog otkrivanja i zaštite protiv eventulne nove invazije. Civilizacija je obnovljena nakon pobjede, a ujedinjena Zemlja i nacije uživaju u relativnom miru i prestanku međusobnih ratnih djelovanja. Kako se dvadesetogodišnjica invazije približava, direktor ESD-a David Levinson (Jeff Goldblum) susreće se s ratnim vođom Dikembom Umbutijem (Deobia Oparei) i doktoricom Catherine Marceaux (Charlotte Gainsbourg) te oni odlaze do netaknute izvanzemaljske letjelice, gdje otkriju da su neprijateljski raspoložene pridošlice s broda poslale signal za pomoć prema svom svijetu. A nedavno se bivšem predsjedniku Thomasu Whitemoreu (Bill Pullman), doktoru Brakishu Okunu (Brent Spiner) i Umbutu, koji su telepatski povezani s izvanzemaljcima, ukazala vizija neidentificiranog letećeg objekta u dolasku.

HRT1, 20.05, PRIJENOS, Dodjela glazbene nagrade Porin 2019.

26. dodjela glazbene nagrade Porin održava se u sportskoj dvorani Zamet u Rijeci. Voditelji dodjele te prestižne nagrade bit će Iva Šulentić i Ivan Vukušić, a kroz brojne kategorije vodit će nas i dobro poznati glas Željka Tomca. U izravnom prijenosu bit će izvedeno 13 glazbenih brojeva, od toga 5 medleyja. Također, u izravnom prijenosu bit će proglašeni pobjednici u 10 kategorija, a ostalih 26 u predprijenosu. Izvođači su Nina Badrić, Parni valjak, Mile Kekin, Detour, Marko Tolja, Vatra, Massimo, Josipa Lisac, Petar Grašo,Vojko V, Zbor HRT-a. Prezenteri su zanimljive i atraktivne osobe iz svijeta sporta, glazbe, radija i televizije. Dobitnici nagrade za životno djelo su Silvije Glojnarić i Ibrica Jusić.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Yitzhak Rabin – Borac za mir

Dvadeset godina nakon atentata na Yitzhaka Rabina dokumentarni film donosi portret toga hrabrog čovjeka koji je posvetio život svojoj zemlji kako bi je unaprijedio i osigurao joj mir. Kao načelnik glavnoga stožera savršeno je znao što znači rat i upravo ga je zato želio izbjeći.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Inspektor Montalbano

Poduzetnik Cosimo Barletta pronađen je mrtav u svojoj kući na moru. Ubijen je pištoljem dok je pio kavu u kuhinji. Pretpostavlja se da ga je ubio netko poznat. Slučaj postaje zanimljiv nakon što Montalbano otkriva da je Cosimo bio beskrupulozan, hladan i zao čovjek koji je uništio puno ljudi u Vigati i da je volio podjarmljivati mlade djevojke. Mnogi su mrzili tog čovjeka, što će dodatno zakomplicirati istragu, pogotovo nakon što će Montalbano otkriti da su ga otrovali prije nego što su ga ubili pištoljem.

NOVA TV, 22.10, DRAMA, Skrivena ljepota

Kada uspješnog njujorškog marketinškog stručnjaka zadesi velika tragedija, on se u potpunosti povlači iz svoga dotadašnjeg života, a njegovi kolege smisle plan kako da se suoči sa tugom koju osjeća.

HRT2, 22.10, KRIMI SERIJA, Luther

Viši inspektor John Luther vraća se na posao nakon poduljeg dopusta koji je pratio traumatično uhićenje serijskog ubojice Henryja Madsena. Lutherov prvi slučaj istraga je o ubojstvu roditelja dječjeg genija Alice Morgan. Ubrzo zaključuje da je Alice odgovorna za smrti, ali naizgled savršen zločin ne ostavlja dokaze kojima bi je osudili. Izvan posla, Luther se pokušava pomiriti sa suprugom sad kad je svoj život opet doveo u red. No ona je prošlost ostavila za sobom i ima novog muškarca u životu, Marka, koji je potpuna suprotnost Lutheru. Hoće li Luther uspjeti spasiti svoj poljuljani brak sa Zoe? Kako istraga ubojstva napreduje, Luther shvaća da je on postao Alicein sljedeći projekt i da je Zoe u opasnosti jer se usudio posumnjati u Alicein briljantni um.

RTL TV, 22.25, AKCIJSKA KOMEDIJA, Lažna patrola

Dva prijatelja, dizajner videoigrica Justin Miller (Damon Wayans Jr.) i nezaposleni, bivši igrač američkog nogometa s koledža, Ryan O’Malley (Jake Johnson) sjete se davnog dogovora – ako ne uspiju u Los Angelesu do svoje 30. godine, vratit će se u svoji rodni Columbus. I kako napuštaju bar, njihov auto udari vozilo albanske bande, ali oni ipak ne odluče uzvratiti razuzdanoj bandi. Kasnije Justin pokušava “prodati” policijsku videoigricu, no njegovu ideju odbija neimpresionirani šef Todd. Ryan nagovori Justina da policijsku uniformu sa svoje prezentacije iskoriste kao kostim za tulumu povodom velikog okupljanja starih školskih prijatelja na koledžu. Tamo Justin i Ryan sretnu svoje puno uspješnije bivše kolege te se osjećaju potišteno jer nisu poput njih. Pri odlasku kući, ljudi pomisle da su oni pravi policajci, a kako se obojici to svidjelo, oni se odluče pretvarati još malo. Kad izbace albansku bandu iz bara, Justina konačno primijeti konobarica Josie (Nina Dobrev), koja mu se oduvijek jako sviđala.

HRT1, 22.50, PSIHOLOŠKI TRILER, Neustrašiva

Erica Bain (J. Foster) radijska je voditeljica iz New Yorka. Nju i partnera teško pretuku razbojnici, a on od zadobivenih ozljeda umre. Užasnuta i u strahu za vlastitu sigurnost, ona kupuje pištolj. No to je oružje potpuno promijeni i ona se pretvara u osvetnicu koja počinje ubijati kriminalce. Isljednik Sean Mercer (T. Howard) istražuje ubojstva koja je počinio nepoznati osvetnik. Ta ga istraga dovodi sve bliže Erici Bain.

HRT2, 23.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Prve dame: Pionirke

Povijest prvih dama ujedno je i povijest svih američkih žena. Dvije prve dame borile su se protiv ortodoksnih shvaćanja, utirući put budućim generacijama žena kako bi jednog dana mogle preuzeti uloge koje su im prethodno bile nedostupne: Eleanor Roosevelt i Hillary Clinton.

NOVA TV, 00.10, KRIMI FILM, Zodijak

U trajanju je potjera za serijiskim ubojicom u San Francisku. Malo kriminalnih slučajeva su intrigirajući kao Zodijakov. Bizarni ubojica sa kapuljačom provocira policiju sa mnoštvom pisama koja sadrže šifrirane poruke. Film uprizoruje priču o hladnokrvnom, zloglasnom ubojici koji je terorizirao grad u kasnim šestdesetima. Prema istinitoj priči. Šifra poslana novinarima je u stvarnosti bila poslana tisku. Producenti su zaposlili privatne istražitalje da nađe preživjele žrtve.