TV PREPORUKA DANA: Večer provedite uz dramu Slutnja sa Sandrom Bullock i triler Ekstremne mjere u režiji Michaela Apteda

HRT2, 13.25, DRAMA, Teški uspon

Sandra nakon izlaska iz zatvora odlazi u Chamonix kako bi se prvi put susrela sa svojim ocem Paulom, jedinim živućem članom obitelji. No, suživot Paula, usamljenog i asocijalnog čovjeka i Sandre, stidljive i pomalo divlje djevojke, nikako neće biti lagan, posebice kada se gradom prošire glasine o Sandri… Hoće li otac i kći smoći snage da prevladaju sve prepreke među njima?

DOMA TV, 19.10, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS New Orleans

Specijalnog agenta Pridea i Sonju napadaju iz zasjede i u bijegu su nakon što otputuju u Teksas kako bi pratili ključnoga svjedoka Marca Maslowa (Jay Thomas), na suđenje zloglasnom trgovcu oružja kojega je Pride uhvatio.

RTL2, 19.35, KRIMI SERIJA, CSI: Miami

Nakon druženja s Marcie Westerfield, Heather Chapman, koja je u osmom mjesecu trudnoće, brutalno je napadnuta i ostavljena nasred ceste. Liječnici se u bolnici bore za njezin i život njezinog nerođenog djeteta. Kada doznaju od Heatherinog supruga Garyja da su se prijateljice posvadile, forenzičari ispituju Marcie. Na mjestu zločina Natalie i Walter prate krvavi trag i zaključe da je Heather bila oteta i potom izbačena iz auta. Policija iz helikoptera uspijeva locirati njezin auto iz kojeg bježe dva muškarca. Horatio i Delko ih sustignu.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Obiteljski zločini: Obitelj Burton

U Mobileu u Alabami kažu da cijela obitelj treba odgajati dijete. Kad se roditelji, braća i sestre i sve voljene osobe okupe kako bi odgajali veoma posebnu djevojčicu, nitko ne sumnja da tik ispod površine tinja zamjeranje. Sve dok obitelj ne plane. I policija otkrije da jedna žrtva nije stradala u požaru – već od metka u glavi.

HRT1, 20.05, MAGAZIN, Kultura s nogu

U novoj emisiji razgovaramo o knjizi “Branko Belan – zaboravljeni klasik”, najavljujemo slavnu rock operu “Jesus Christ Superstar”, plivamo dokumentarnim filmom “Na vodi”, te uživamo u atraktivnim skicama Beča.

HRT1, 20.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Cronovatori: Vozila i promet

Ceste i prometnice u Hrvatskoj i inozemstvu zakrčene su, stvaraju ekološke probleme i promet na njima nerijetko izravno šteti zdravlju. Mladi inovatori u ovoj epizodi pokazuju kakvim, ponekad malim, pomacima mogu pridonijeti većoj sigurnosti i manjoj potrošnji, čistijem zraku i općenito boljem ugledu zasad još male domaće automoto industrije.

HRT2, 21.00, DRAMA, Slutnja

Linda (S. Bullock) i Jim (J. McMahon) žive s dvije kćeri udoban obiteljski život u predgrađu. U četvrtak ujutro šerif dolazi Lindi na vrata i obavijesti je da joj je muž dan prije stradao u automobilskoj nesreći. Sljedećeg jutra Linda se probudi i Jim je kod kuće, živ i zdrav. Ali prekosutra kad se probudila, činilo se da su joj se dani i događaji zbrkali, jer Jima opet nema.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Pogreška sustava

Političari, ekonomisti i mediji opsjednuti su gospodarskim rastom. No zašto se i dalje držimo te koncepcije? Očito je nemoguće imati beskonačan rast na konačnom planetu. U ovom dokumentarcu nagrađivani redatelj Florian Opitz (Speed, In Search of Lost Time i The Big Sellout) proučava temelje kapitalizma. Otkriva neočekivane korelacije i razotkriva patološku narav trenutačnog sustava. Osim toga, istražuje trajni učinak Karla Marxa kao analitičara kapitalizma. Sniman u Brazilu, Kini, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama, dokumentarac donosi nov pogled na kapitalistički sustav i to kamo nas on vodi.

HRT3, 22.05, DOKUMENTARNI FILM, Portreti za povijest: Pablo Escobar

Pablo Emilio Escobar Gaviria izgradio je kokainski imperij na mitu, ubojstvima i povjerenju. Uz rijetko viđene arhivske snimke, stare fotografije i vrhunske grafičke prikaze, serija ujedno donosi intimni portret i upozorenje o posljedicama nesputane megalomanije čovjeka koji nije birao sredstva u svladavanju nedaća. Priču o njemu čut ćemo iz usta ljudi koji su ga stvorili i onih koji su se protiv njega borili. U ovoj epizodi donosimo izjave agenata Agencije za borbu protiv narkotika (DEA), kolumbijskih policajaca i političara koji su lovili Escobara, ali i bili njegove mete, a čut ćemo i priču iz perspektive njegovih plaćenih ubojica zvanih sicarios, krijumčara droge i članova obitelji, koji su s ljubavlju i odanošću služili narkobossu koji je ubio na tisuće nedužnih civila, vladinih dužnosnika i pripadnika snaga sigurnosti, a sve kako bi zadržao monopol nad carstvom smrti, tj. globalnim tržištem kokaina.

HRT3, 22.50, RATNA DRAMA, Kanal

Godine 1944. tijekom varšavskog ustanka protiv Nijemaca poljski poručnik Zadra i njegovi borci za slobodu kroz kanalizaciju bježe iz njemačkog okruženja… Film je bio nominiran za Zlatnu palmu na filmskom festivalu u Cannesu 1957., a osvojio je posebnu nagradu žirija (zajedno sa Sedmim pečatom).

HRT2, 23.25, TRILER, Ekstremne mjere

Englez Guy Luthan (H. Grant) je liječnik stipendist koji stažira u Hitnoj službi u New Yorku. Kad ne uspije spasiti nekog beskućnika koji mu umre na stolu, Guy se zainteresira za uzrok smrti jer nije bila poznata pacijentova povijest bolesti. Na autopsiji mu drugog jutra kažu da tijelo tog čovjeka nije nikad stiglo do njih. Guy je zaprepašten. To komentira sa svojom kolegicom Jodie Trammel (S.-J. Parker), a požali se i starijoj kolegici Judith Gruszynski (D. Monk) i šefu Jeffreyu Mankou (P. Guilfoyle). Dr. Manko mu kaže da si ne razbija glavu s nestalim lešom i da se odmori. Tih dana Guy upozna i vrlo uglednog doktora Lawrencea Myricka (G. Hackman) kojeg je Bijela kuća upravo odlikovala za znanstvene zasluge.

NOVA TV, 23.50, ROMANTIČNA DRAMA, Olujne noći

U dobi od četrdeset pet godina, Adrienne Willis (Diane Lane) promišlja o vlastitom životu kada je suprug napušta zbog mlađe žene. Seli se u mali obalni gradić Rodanthe u Sjevernoj Carolini. Ali kada se oluja počne približavati gradiću, čini se da je Adriennein bijeg unište sve dok ne stigne gost Pavao Flanner (Richard Gere) . Pavao je u svojoj 54. godini došao u Rodanthe kako bi pobjegao od svoje prošlosti. Kad se oluja počne stišavati, dvoje ozlijeđenih ljudi će potražiti utjehu jedno u drugome, a jedan vikend će zauvijek promijeniti njihove živote.