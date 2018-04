TV PREPORUKA DANA: Večer provedite uz dramu Mostovi okruga Madison i akcijski SF film Čudesni Spider-Man

HRT2, 13.25, OBITELJSKA DRAMA, Stolarovo čudo

Stolar Josh Camden (C. Mathison) pecao je u blizini skupine dječaka koja su se igrala na jezeru. Kad se jedan od njih počeo utapati, pogođen srušenim deblom, Josh je skočio u ledenu vodu, izvukao ga i pokušavao oživjeti. No, nije uspio. Kad su došla kola hitne pomoći i dječaka dovezla u bolnicu, liječnici su jedino mogli konstatirati smrt. Lukeova majka, Sarah Quinn (M. Harrison), bila je izbezumljena. Iako su joj rekli da je najbolje da ide kući, htjela je vidjeti svoje dijete, a zamolila je i Josha da pođe s njom. Kad ih je sestra odvela do dječaka, Josh je stavio ruku na njegovo rame i prošaptao: Molim se Bogu da budeš živ! Odjednom, dječak (R. Grantham) je sjeo, ispljunuo vodu i pitao što se dogodilo.

DOMA TV, 18.00, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Pan: Putovanje u Nigdjezemsku

Nestašni dvanaestogodišnjak Petar veoma je znatiželjan i buntovan dječak iz londonskog sirotišta. Jedne noći Peter duhom odlazi u čarobnu zemlju gusara, ratnika i vila, nazvanu Nigdjezemska. U toj zemlji pokušava pronaći svoje mjesto pod suncem te doživjeti najnejvjerojatnije avanture. Preživljava borbe u kojima mu je ugrožen život, usput tražeći istinu o svojoj majci koja ga je ostavila kao malenu bebu. Upoznajući i udružujući se s novim prijateljima kako bi pobijedio okrutnog gusara, Petar otkriva svoju sudbinu – postati heroj koji će zauvijek biti upamćen kao Petar Pan.

RTL TV, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Ljubav je na selu

Omiljena dokumentarna serija donosi mnogo novih avantura a ponajviše čudesne ljubavi!

I u devetoj sezoni gledat ćemo farmere i farmerice u potrazi za ljubavlju, a u prvoj epizodi, predstavit će se 11-ero kandidata, nakon kojih će gledateljice moći slati pisma onima koji im se sviđaju, ne bi li ih upoznali te na kraju možda i pronašli svoju srodnu dušu.

HRT3, 20.05, PRIJENOS, Uskrs u ozračju tambure – TO HRT-a pod ravnanjem Siniše Leopolda – Crkva Blaženog Augustina Kažotića u Zagrebu

Iz prekrasne zagrebačke crkve bl. Augustina Kažotića pratimo 2. Uskrsni koncert Tamburaškog orkestra HRT-a pod ravnanjem Siniše Leopolda. Bit će to pravi tamburaški izazov kojim gledateljima donosimo splet tradicionalnih i modernih uskrsnih pjesama. S vama su: domaćini Mješoviti zbor “Osvit” i Dječji zbor “Kažotići” i Marko Matković, glumac Robert Kurbaša, ŽVS Jane, naša najmlađa tamburašica Petra Stanec, mlada harfistica Petra Barišić, cijenjeni Trio: Dario Teskera, truba, Alen Kopunović Legetin, orgulje i sopranistica Josipa Lončar, bariton Dražen Kurilovčan,

popularni pjevač duhovne glazbe Antonio Tkalec i pjevačka diva Radojka Šverko.

S njima, pjevajmo pjesme naše bogate hrvatske uskrsne baštine.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, U potrazi za Torinskim platnom

Jednosatni dokumentarni film o znanstvenim istraživanjima obavljenima u posljednjih dvadeset godina na Torinskom platnu, pogrebnom pokrovu za koji se vjeruje da je prekrivao Isusa.

Znanost se našla pred izazovom da utvrdi je li tkanina autentična ili pak vješta krivotvorina. Film predstavlja istraživanja, uključujući neočekivane tragove prikupljene vrhunskom tehnologijom. Pratimo istraživače na teren u Izrael gdje se cvijeće jedinstveno za taj dio svijeta uspoređuje s ostacima iste vrste cvijeća otkrivene u tkanju pokrova.

Pozadina ovog dokumentarnog filma je javno izlaganje pokrova u talijanskom Torinu 1998. Tom je prigodom pokrov napokon smješten u hermetički zatvorenu kutiju kako bi se zauvijek očuvao. Tada je i prvi put dopušten pristup kameri u najtajniju prostoriju gdje se pokrov priprema za predstavljanje.

HRT2, 21.00, LJUBAVNA DRAMA, Mostovi okruga Madison

Francesca (M. Streep) je bila udana za Richarda Johnsona (J. Haynie) i s njim je živjela na osamljenoj farmi u okrugu Madison, savezna država Iowa. Nakon njezine smrti krajem osamdesetih njezina djeca Caroline (A. Corley) i Michael (V. Slezak) otkriju da je u svom dnevniku opisala sudbonosnu ljubav s fotografom magazina “National Geographic” Robertom Kincaidom (C. Eastwood). Ta je veza trajala samo četiri dana.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Duga mračna noć

Zimske dane u roditeljskoj kući Iva provodi u društvu s Matom i njegovom tamburicom, lumpajući i pjevajući u gostionici gazde Krolla sve do jutarnjih sati. No, uz veselu pjesmu i smijeh, u gostionici se skupljaju i Nijemci iz mjesta i čuju se prve ratne koračnice. Alojzov sin Josef po povratku iz Njemačke zanesen Hitlerom potajno pokazuje filmove nacističkih parada i drži vatrene govore. Ali ne nailazi na jednostrano oduševljenje kod svojih sunarodnjaka, pogotovo kod Bartola i muža svoje sestre Elze, Franza. To dovodi do svađa i tučnjava.

Proljeće 1941. Vojnici poražene i raspadnute jugoslavenske vojske vraćaju se kućama. Mata je u ustaškoj uniformi, a Franz već uključen u partizanski pokret koji organizira aktivist Španac. Stari Alojz zbunjen zbog raskola koji zahvaća mjesto i njegovu obitelj sluti nesreću koja dolazi.

NOVA TV, 21.15, AKCIJSKI SF FILM, Čudesni Spider-Man

Priča o Peteru Parkeru (Andrew Garfield), nesigurnom srednjoškolcu kojega su roditelji napustili u djetinjstvu i ostavili ga ujaku Benu (Martin Sheen) i ujni May (Sally Field). Poput ostalih tinejdžera, Peter pokušava pronaći samoga sebe, ali i otkriti više o svojoj obitelji. Kad pronađe tajanstvenu aktovku koja je pripadala njegovu ocu, počne shvaćati koje su to okolnosti dovele do nestanka njegovih roditelja. To ga dovodi izravno do korporacije Oscorp i laboratorija dr. Curta Connorsa (Rhys Ifans), nekadašnjeg partnera njegova oca. Peter će ubrzo morati donijeti velike odluke koje će oblikovati njegovu sudbinu i učiniti ga junakom.

FOX LIFE, 22.00, DRAMSKA SERIJA Kraljevska obitelj

Četvrta sezona nastavlja se nakon uzbudljive završnice treće sezone gdje je tek okrunjeni kralj Robert prisilio svog brata Liama i s prijestolja nedavno svrgnutog strica Cyrusa da sklope neočekivan savez. Princeza Eleanor i dalje nastavlja svoju aferu s tjelohraniteljem Jasperom koja će ih dovesti do najveće prepreke do sada. Kraljica Helena pokušat će učiniti sve kako bi održala obitelj na okupu, no pitanje je hoće li ovoga puta to i uspjeti.

HRT1, 22.15, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Biskup Josip Mrzljak

Preuzvišeni Josip Mrzljak varaždinski je biskup i predsjednik Caritasa Hrvatske. S biskupom Mrzljakom razgovaramo o Uskrsu i temeljnim pojmovima vezanim uz taj blagdan. Koji je najstariji spomen uskrsnuća? Što u Bibliji znači uskrsnuće? Koji je smisao i koje je značenje uskrsnuća i kakav je religijsko-povijesni kontekst uskrsnuća? Potom, govorimo o tome koji je smisao korizme, što se slavi u velikom tjednu, o Cvjetnici i nedjeljnoj muci gospodnjoj, o Velikom četvrtku kao danu euharistije i nove zapovijedi ljubavi, o Velikom petku i otajstvu križa… Nastavljamo razgovor spomenom na Ivana Pavla II. i njegovu opasku o kršćanstvu kao duši Europe. Hoće li migrantski val redefinirati Europu do neprepoznatljivosti njezina kršćanskog identiteta? Odvija li se u Hrvatskoj konzervativna revolucija? Odakle netrpeljivost spram katolika u RH? Bit će još riječi o sekularizmu, laičkoj i laicističkoj državi, odnosu Crkve spram rodne ideologije. Hrvatsko zajedništvo i na čemu ga izgraditi sljedeća je tema. Tko pokušava unijeti razdor u Crkvu u Hrvata? Čut ćemo biskupovo mišljenje o papi Franji, kanonizaciji blaženog Stepinca te problemima s kojima se u našem društvu susreće Caritas.

HRT3, 23.10, DRAMA, Život boema

Njih trojica su siromašni umjetnici u Parizu. Rodolfo je slikar, Albanac bez vize, Marcel je pjesnik i kazališni pisac bez izdavača, a Schaunard postmodernistički skladatelj. Rodolfo se zaljubi u konobaricu Mimi i baš kad joj predloži da zajedno žive, deportiraju ga. Šest mjeseci poslije ilegalno se vrati u Pariz i Mimi ostavi svog dečka da bude s Rodolfom. Ubrzo zbog siromaštva dolaze u sukob i rastanu se. Svi sveti su i trojica prijatelja dijele svoj skromni obrok. Pojavi se Mimi, ali bolesna. Mogu li je prijatelji ozdraviti? Može li se ljubav ponovno rasplamsati?

HRT2, 23.10, DRAMSKA SERIJA, Doktorica Foster

Slomljena nakon otkrića tajni, Gemma mora donijeti odluku. No posjetom nesvakidašnjeg pacijenta dospije pred zid opasno teške profesionalne dileme.

NOVA TV, 00.10, AKCIJSKI FILM, Iznuda

Kad tijekom obiteljskog odmora izlet brodom krene po zlu, liječnik, njegova supruga i šestogodišnji sin nađu se zatočeni na napuštenom otoku. Izolirane i same, bez hrane i vode, nakon nekoliko dana napokon ih pronađe lokalni ribar. No, njihov spas postaje živuća noćna mora kad ribari otmu suprugu i sina, zahtijevajući otkupninu za njihov povratak. Očajni otac mora što prije pronaći otmičare i spasiti obitelj.