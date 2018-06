TV PREPORUKA DANA: Večer provedite uz animirani film Prste(n) k sebi i komedije Ljubavni jackpot i Dozvola za male Fockere

HRT2, 11.45, OBITELJSKI TRILER, Izgubljeni sin

U Sjedinjenim Državama svakih četrdeset sekundi nestane jedno dijete, kaže Laura Harris (V. Madsen), žena čiji je sin Mitchell nestao kad je imao tri godine i kojega ona nikada, ni nakon petnaest godina, nije prestala tražiti. Štoviše, osnovala je udrugu koja traga za nestalom djecom. U međuvremenu, rastala se od muža. Njezin mlađi sin Jonathan (J. Buster) živi s njom, a kći, koja je Michellova sestra blizanka, (S. Bacon) živi s ocem (M. Valley) i njegovom zaručnicom Amandom (C. Pope). Iznenada, jednog dana, pred Laurom se pojavljuje mladić koji bi po godinama mogao biti Mitchell, u ruci drži plakat na kojemu je fotografija malog Mitchella i molba njegovih roditelja, Laure i Grega, da im se javi onaj tko išta zna o dječaku. Cijela obitelj, svi osim Laure, mladića primaju rezervirano i očekuju da se dokaže da je to njihov Mitchell (M. Fahey), jedino Laura osjeća da je to njezino dijete. No, stvari uskoro postaju sumnjive.

HRT3, 15.35, DRAMA, Osuđeni

Bivši osuđenik Rade (R. Šerbedžija) izlazi iz zatvora i odluči ispraviti nepravdu koja mu je nanesena te uz pomoć prijatelja Ive (I. Gregurević) otme suca (J. Ličina)i javnu tužiteljicu (M. Furlan) koji su ga osudili. Budući da su se u blizini našli i sučeva kći (S. Savić) s dečkom (Đ. Rapajić), otmu i njih te odvezu k Radinom ujaku u neko napušteno selo. Rade je bio vođa štrajka, inače zaposlen kao skladištar. Kako bi ga se riješili funkcioneri su mu namjestili pronevjeru u skladištu zbog koje je završio u zatvoru. Radina je namjera da oteti osjete kroz što je on prošao boraveći u zatvoru dok Ivo, koji je inače pušten na uvjetnu slobodu, želi taoce zamijeniti za putovnicu i novac kako bi pobjegao preko granice.

RTL TV, 20.05, ANIMIRANI FILM, Prset(n) k sebi

Skromni mehaničar Sam, koji radi u zabavnom parku, mašta o svojoj ljubavi iz djetinjstva, Sue. Sam duboko vjeruje da samo skupim i blještavim prstenom može osvojiti njezino srce pa odluči organizirati savršenu romantičnu večeru na kojoj će ju zaprositi. No Samovu ideju ubrzo uništi zli Oscar koji se pojavi s planom o uništenju grada i vlastitim prstenom sa supermoćima koje će mu to i omogućiti. Nakon što slučajno zamijene prstene, Sam će uz pomoć svojih neobičnih prijatelja robota krenuti u misiju – mora pronaći zaručnički prsten namijenjen Sue, ali i spasiti grad, no na putovanju koje ga očekuje naučit će da je u životu od blještavila ipak puno važnije ono što se ne može kupiti novcem.

HRT1, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubavni jackpot

Sandy (C. Zeta-Jones) zbog nevjere ostavi muža i s dvoje djece dolazi u New York. Zaposlena samohrana majka treba dadilju i zaposli Arama (J. Bartha), mladića iz susjedstva koji radi u kafiću. Ubrzo njih dvoje započnu vezu.

HRT3, 21.00, PRIJENOS, Pjesme Podravine i podravlja – Pitomača 2018.: Večer zavičajnih pjesama Podravine i podravlja

Iz Pitomače pratimo prvu večer 26. festivala Pjesme Podravine i podravlja posvećenu pjesmama na temu zavičaja koje smo slušali na proteklim festivalima.

Čut ćemo 21 pjesmu, a uvodni instrumental izvodi Udruga cimbalista Hrvatske. Nastupaju: Klapa Bjelovar, Franjo Barić i Konačari, Šokci, VS Gorbonuk, Svirci moji, Veseli Podravci, Ravnica, Trio Širec, Mjesečina, The Fusion te Podravski mužikaši.

RTL TV, 21.45, KOMEDIJA, Dozvola za male Fockere

Zajedno već 10 godina Greg (Ben Stiller) i Pam (Teri Polo) ponosni su roditelji slatkih blizanaca. No novca nema na bacanje pa, kako bi obitelji mogao pružiti ugodan život, Greg pronalazi drugi posao u farmaceutskoj kompaniji. Vijest o Gregovom drugom zaposlenju Jack (Robert De Niro) ne prihvaća baš dobro, štoviše posluži mu kao potvrda da je nesposobna glava obitelji. Gregu je rođendanska zabava blizanaca prilika da pokaže Jacku da je u krivu i zato planira organizirati ekstravagantnu zabavu na koju poziva kompletan obiteljski klan, pa čak i Kevina (Owen Wilson), koji još uvijek nije prebolio Pam.

NOVA TV, 23.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kad te ljubav pronađe

Holly Berenson (Katherine Heigl) radi na karijeri u cateringu, a Eric Messer (Josh Duhamel) je obećavajući sportski urednik. Nakon katastrofalnog prvog spoja, zajedničko im je to što se jedno drugome ne sviđaju, ali i ljubav prema kumčetu Sophie. U jednome trenutku Hooly i Eric postaju sve što Sophie ima na svijetu i prisiljeni su svoje razlike ostaviti po strani. Žonglirajući ambicioznim planovima za karijere i pretrpanim društvenim kalendarom, morat će pronaći zajedničko tlo kao osnovu življenja pod istim krovom.

HRT1, 23.15, FILM FANTASTIKE, Ja, Frankenstein

udovište koje je stvorio dr. Victor Frankenstein preživjelo je stoljeća za razliku od njegovog tvorca. Sada je on Adam (A. Eckhart), doba je suvremeno, a opasni klanovi žele otkriti tajnu njegove besmrtnosti…

Snimljeno prema crtanom romanu Kevina Greviouxa.

HRT2, 23.50, POVIJESNI AKCIJSKI FILM, Centurion

Godine je 117., Rimsko Carstvo se proteže od Španjolske na jugu preko Egipta i Crnog mora do Britanije na sjeveru. Krajnja sjeverna granica Britanije je nestabilno područje Kaledonije, gdje rimsku vlast i vojnu silu ozbiljno ugrožavaju česti upadi pripadnika zastrašujućeg plemena Pikta predvođenog okrutnim kraljem Gorlaconom (U. Thomsen). Nakon što u napadu rimsku utvrdu i pobiju sve njegove suborce, odvažni centurion Kvinto Dia (M. Fassbender) pridruži se Devetoj legiji kojom zapovijeda legendarni Tit Flavije Viril (D. West). A kad Deveta legija dobije zadatak istrijebiti Pikte i ubiti Gorlacona, vojsku će u pohodu predvoditi iskusna čitačica tragova Etain (O. Kurylenko), nijema djevojka porijeklom iz plemena Pikta. No Dia i Viril ne znaju da je Etain izdajnica koja će ih ubrzo izručiti Gorlaconu.