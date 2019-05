TV PREPORUKA DANA: Večer možete provesti uz filmove Nevjerna, Pakleni val, Udri muški, John Wick i Slijepi strah

HRT2, 13.35, KOMEDIJA, Moje zvijezde i ja

Robert Lepage (K. Merad) dio je ekipe koja čisti urede najveće pariške agencije za svakojake talente. I dok prazni koševe za smeće, nalazi pozivnice na glavna zbivanja na kojima se skupljaju zvijezde pa se ubacuje na liste gostiju. Njegova dugogodišnja djevojka (M. de Medeiros) ne drži puno do tog dvostrukog života, ali to Roberta neobično veseli. S vremenom on počinje koristiti svoje vještine i pristup agenciji za poticanje karijere svojih omiljenih zvijezda, kao što su otmjena Solange Duvivier (C. Deneuve), Isabelle Serena (E. Beart) i Violette Duval (M. Bernier). Zahvaljujući njegovom spletkarenju, njih tri će se zajedno naći na snimanju skupog kostimiranog filma.

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

Velika klapa, i po uspjesima i po hitovima, dolazi u studio emisije Kod nas doma#vikend. Tomislav Bralić i klapa Intrade prisjetit će se najzanimljivijih trenutaka svoje karijere, predstaviti se kao vatreni navijači Vatrenih, te zapjevati uživo svoje najveće hitove. Ne propustite klapsko druženje s klapom Intrade ovoga petka!

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Pakleni val

Johnny Utah (Luke Bracey) i njegov prijatelj Jeff (Max Thieriot) zaljubljenici su u ekstremne sportove. Dok motorima prelaze strminu koja završava skokom na stup, Jeff ne uspije izvesti opasnu akrobaciju i sunovrati se u smrt. Sedam godina kasnije Utah je kandidat za FBI agenta te se nalazi na briefing zbog drske pljačke u Mumbaiju u kojoj su kriminalci ukrali dijamante, skočili s nebodera padobranima i nestali. Slična pljačka dogodila se i u Meksiku kada su pljačkaši umakli s milijunima skokom u otvorenu duboku jamu. Prema Utahu, pljačke je izveo isti tim koji pokušava kompletirati listu adrenalinskih pothvata Ozaki 8, koja se sastoji od osam ekstremnih izazova. Idući izazov trebao bi se upriličiti za vrijeme rijetkog prirodnog fenomena – velikog vala, koji će se dogoditi u Francuskoj pa Utah po tajnom zadatku odlazi u na mjesto zbivanja.

HRT1, 20.05, LJUBAVNA DRAMA, Nevjerna

Edward (R. Gere) i Connie (D. Lane) žive u braku iz snova: imaju lijepu kuću u predgrađu, devetogodišnjeg sina i dovoljno materijalnih sredstava za bezbrižan život. Tijekom jednog izleta na Manhattan, Connie upozna desetak godina mlađeg trgovca knjigama, Paula (O. Martinez), prema kojem osjeti snažnu tjelesnu privlačnost. Kada Edward uhvati Connie u sitnoj laži, u njemu se pobudi sumnja da je njegova idealna žena možda nevjerna.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Dolina sreće

Tommy tjera Frances da nastavi s pokušajima da Catherine zagorča život. John se nađe u nezavidnoj situaciji kad se otkrije novo truplo.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Najružniji automobil na svijetu

Protagonist ovog dokumentarca je Wartburg, automobil stariji od 50 godina. Još uvijek je u voznom stanju. Vozi ga Bogdan, a suvozačica je njegova majka Kazimiera. Ovaj film ceste koji nas vodi od koncentracijskog logora Majdanek u Poljskoj sve do bivše nacističke tvornice u Njemačkoj, ustvari predstavlja putovanje u prošlost, oživljavajući uspomene iz Drugog svjetskog rata. No film je ujedno i prikaz jedinstvenog odnosa majke i sina. Bogdan gotovo sve svoje vrijeme posvećuje Kazimieri – osim kad slučajnim prolaznicima s ponosom pokazuje svoj ružnjikavi automobil.

HRT2, 21.50, KRIMI SERIJA, Luther

Kad se nađe u poziciji da mu je podmetnuto ubojstvo, jedina osoba kojoj se viši inspektor Luther može obratiti za pomoć je Alice. Viši inspektor Reed i dalje predvodi policijski tim i iznutra polako prikuplja dokaze protiv Luthera. Čak i Rose Teller, koja je prije uvijek stajala uz Luthera, sad se oslanja na Reeda za emocionalnu potporu. Da bi imao ikakvih izgleda izvući se iz Reedove mreže laži, Luther mora ukrasti dokaze i diskreditirati ga. No može li doista vjerovati Alice?

NOVA TV, 22.00, KOMEDIJA, Udri muški

Darnell (Kevin Hart) je obiteljski čovjek koji radi u praonici auta kako bi zaradio dovoljno novca da kupi kuću u boljem kvartu za dobrobit svoje obitelji. James (Will Ferrell) je investicijski bankar krivo optužen za utaju i osuđen na kaznu zatvora od deset godina u San Quentinu. Znajući da neće preživjeti ni deset minuta u zatvoru James se za pomoć obraća Darnellu koji nikada nije dobio ni kaznu za parking.

RTL TV, 22.05, AKCIJSKI TRILER, John Wick

Nakon što je sahranio suprugu Helen (Bridget Moynahan), koja je preminula od bolesti, John Wick (Keanu Reeves) po povratku kući dobiva poseban, posljednji poklon od svoje žene – slatko štene Daisy, koje on od tog trenutka obožava jer mu pruža utjehu. John i Daisy ugodno provode dan vozeći se mjestom sve dok na benzinskoj postaji Wick ne sretne trojicu ruskih gangstera, čiji vođa Iosef Tarasov (Alfie Allen) inzistira da mu Wick proda auto, klasik iz 1969., Ford Mustang. John odbija ponudu, a banda ga te večeri prati do kuće, napadne, ukrade auto i ubije Daisy.

HRT1, 22.10, TRILER, Slijepi strah

Stara godina je i čini se da je u New Yorku svatko spreman za zabavu. Sara se vraća u stan koji joj se čini prazan jer ne vidi da joj dečko Ryan leži mrtav na podu. U stanu je i ubojica koji zaskoči Saru, sveže je za krevet te podvrgne ispitivanju o dijamantima koje mu je ukrao Ryan. Sara pri tome dozna da je Ryan zapravo Chad i da je on lopov.

HRT2, 22.50, DOKUMENTARNI FILM, Vojvoda i vojvotkinja od Windsora

Više od 1000 privatnih fotografija, koje su 80 godina bile skrivene, otkrivaju intimne trenutke najromantičnije priče 20. stoljeća. Film prikazuje intimnu ljubavnu priču Edvarda VIII. i Wallis Simpson kako je nikad prije niste vidjeli, daje uvid u vezu kralja i “rastavljene žene” te prvi put u povijesti donosi više od tisuću privatnih fotografija koje je vojvotkinja od Windsora dala svojem vrtlaru nakon vojvodine smrti i koje su dosad bile skrivene u kovčegu s uspomenama. Tri albuma, više od tisuću fotografija, od kojih je mnoge snimio sam Edvard, otkrivaju tajnu, neočekivanu, zabavnu, uzbudljivu, dirljivu i jedinstvenu ljubavnu priču, jednu od najromantičnijih u povijesti.

RTL TV, 00.00, HOROR, U mraku katakombi

Očarana alkemijom, Scarlertt Marlow (Perdita Weeks) u potrazi je za kamenom mudraca, legendarnom materijom koja metal pretvara u zlato i garantira vječni život. Nakon što pronađe tzv. ključ ruže te zamalo završi zatrpana u pećini u Iranu, Scratlett putuje u Pariz, a u potrazi joj se pridružuju bivši dečko George (Ben Feldman) i snimatelj Benji (Edwin Hodge). Koristeći ključ ruže, oni prevode nadgrobni kamen Nicholasa Flamela, koji je proučavao legendu o kamenu mudraca. Spomenik sadrži i zagonetku, koju, kada odgonetne, društvo vjeruje da se kamen mudraca nalazi u katakombama ispod ulica Pariza.

NOVA TV, 00.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Nacionalna sigurnost

Earl Montgomery (Martin Lawrence) je drzak policajac, koji bi sjajno radio svoj posao da se toliko ne pravi važan. Zbog svoga ponašanja izbačen je s policijske akademije pa mora prihvatiti posao nižeg ranga, čuvara u Nacionalnoj sigurnosti. Tamo mu glavni radni kolega postaje uštogljeni policajac Hank Rafferyj (Steve Zahn), koji je zbog Earla ostao bez značke i završio u zatvoru. Earl na svom novom poslu otkriva krijumčarsku operaciju na čijem je čelu Nash (Eric Roberts). Osim toga, čini se da je netko iz policije Nashov pomagač. Earl i Hank se tako nađu u nemilosti kriminalaca, a njihov ne baš ‘pretjerano prisan odnos’ dodatno im otežava situaciju.