TV PREPORUKA DANA: Večer je ljepša uz romantičnu komediju Zgodna žena s Julijom Roberts i Richardom Gereom

HRT2, 12.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Svijet vrtlara

Kao i dosad, Monty će iz svog vrta u Longmeadowu gledateljima davati mnoštvo savjeta i ideja o tome kako da vrt bude lijep cijele godine. Danas će se pozabaviti hitnim orezivanjem i otkriti neke od projekata koji su u pripremi za idućih nekoliko mjeseci.

Carol Klein posjetit će neke od najljepših britanskih vrtova i saznati što njihove lijepe gredice čini tako uspješnima. Obilazak započinje u vrtu Kraljevskog društva za hortikulturu (RHS) Wisley u Surreyju gdje će razgledati veličanstveni zimski vrt.

U prvom od tri masterclassa o dizajnu Joe Swift pokazat će nam kako izvući maksimum iz malog urbanog vrta. Putujemo i u Kapsku regiju u Južnoj Africi gdje ćemo saznati više o popularnim pelargonijama koje uzgajamo u posudama i visećim košarama.





HRT2, 13.15, RATNA DRAMA, Most

Film snimljen prema romanu Manfreda Gregora o sedmorici sedamnaestogodišnjaka koji su, pred sam kraj rata, izvučeni iz školskih klupa, unovačeni i poslani da brane most na ulazu u selo.

Nitko u stvari ne zna do kada će sedmorica školaraca stražariti uz most i zašto, ali nitko i ne očekuje da će zaista biti u situaciji da brane most. Svima je, u stvari, jasno da je rat već izgubljen, no mladići se ne smiju micati s mosta. Kad se i zadnje njemačke jedinice povlače i prijeđu most, oni i dalje ostaju na položajima, jer ne žele biti kukavice i izgubiti čast…

Film je snimljen prema romanu Manfreda Gregora, koji je prvi put ekraniziran 1959. godine. Taj je film bio nominiran za Oscara kao najbolji strani film, a osvojio je Zlatni globus kao najbolji strani film.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Ženska posla

Iako su žene općenito bolje obrazovane od muškaraca, na visokim upravljačkim položajima još uvijek je više muškaraca. Žene su još uvijek slabije plaćene i sporije napreduju. Zašto je tomu tako? Koliko nas ograničava društvo, a koliko mi same sebe? Gošće emisije imaju uspješne karijere i iskustvo u radu s ljudima: Mirela Španjol Marković, komunikacijska savjetnica i life coach trenerica, Emilija Kokić, pjevačica i vlasnica škole pjevanja te Gordana Frgačić, autorica knjige “Zašto smo manje plaćene”.

HRT1, 21.00, PRIJENOS, Pjesma Eurovizije 2018., 2. polufinalna večer

Budite večeras i uz drugu poluzavršnicu 63. natjecanja za pjesmu Eurovizije, u kojoj se za prolaz u finale bori 18 zemalja, među kojima i naši susjedi Srbija, Slovenija, Crna Gora, Mađarska. Natječu se, uz ostale, i Rusija, Rumunjska, Švedska pa i Australija.

Ovogodišnje natjecanje za pjesmu Eurovizije održava se prvi put u povijesti u glavnome gradu Portugala, Lisabonu, i to, pamtimo svi, zaslugom njihova prošlogodišnjeg predstavnika Salvadora Sobrala, koji je pjesmom Amar Pelos Dois očarao Europu i svojoj državi donio prvu pobjedu poslije 53 godine od njihova prvoga sudjelovanja. Natjecanje će se održati u Altice Areni, a kroz trodnevni zabavni program gledatelje će voditi Catarina Furtado, Daniela Ruah, Filomena Cautela i Sílvia Alberto. Sudjelovat će 43 države, čime je izjednačen rekord iz 2008. i 2011. godine.

Geslo je ovogodišnjega natjecanja za pjesmu Eurovizije Svi na okup! (eng. All Aboard). Ono nas poziva da se okupimo na jednome mjestu i zajedno proslavimo glazbu i kontinent, te poštujemo različitost, poštovanje i snošljivost.

HRT2, 21.00, HUMORNA DRAMA, Kratki spojevi

Tri priče o nestanku struje, nade i razuma.

Rođendan

Matea je dvanaestogodišnja grintavica koja želi da joj kućna proslava rođendana bude ključna prekretnica popularnosti u školi. Nera je djevojka na životnom raskršću kojoj bi incident ispred shopping centra mogao dati novu perspektivu na stvari. Miran je novopečeni muž, zet i uskoro otac koji jednostavno pokušava svoje stvari prenijeti u svoj novi stan, uz “pomoć” susjeda čiji životi počinju zagorčavati njegov vlastiti. Jedna zimska večer i troje susjeda u raspadu sistema.

Bomba

Marko (Marko Cindrić) na trgu ispred božićno urešenoga trgovačkog centra, ojađen ljudskom glupošću, razočaran u ljude, njihovu nezainteresiranost, pokvarenost, vadi ručnu bombu i na očigled zapanjenih namjernika, uz monolog očajnika, prijeti da će se raznijeti jer, takav život nema smisla… Većina prolaznika se razbježi u paničnom strahu no ne i policajac Ante (Bojan Navojec), mlada djevojka Nera (Mia Biondić), hrvatski branitelj Damir (Damir Šaban) i fina gospođa Branka (Branka Cvitković).

Podstanar

Mladi Miran (Ivan Glowatzky) neće imati baš mirnu večer. Njegova žena Sanja u visokom je stupnju trudnoće, puna prohtjeva, nestrpljiva i preaktivna za svoje stanje. Miran se s punim rukama vrećica, čiji sadržaji ispunjavaju bizarne želje mlade trudnice, pokušava što brže vratiti ženi u stan, no to nije baš tako jednostavno. Prepreka je mnogo, osobenjak dr. Puškarić (Željko Duvnjak) s kata ispod, koji baš ne surađuje, nezaobilazni kućepazitelj, bivši policajac Glamuzina (Filip Radoš) pun životnih istina i mudrosti koje valja saslušati, živopisni susjed Krasnić (Boris Miholjević) kojeg zanima baš sve.

RTL TV, 21.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zgodna žena

Edward (Richard Gere) je bogati biznismen kojemu je specijalnost preuzimanje kompanija i njihova rasprodaja. Na poslovnom putu u Los Angeles, tražeći put prema Beverly Hillsu on se zabunom nađe na Hollywood Boulevardu, na kojem susreće prostitutku Vivian Hard (Julia Roberts) koja pomisli da je Edward u potrazi za dobrim provodom. No on samo želi da mu Vivian pokaže Los Angeles. Očaran njome, on joj ponudi da provede noć u njegovom apartmanu, u kojem je iznenadi šampanjcem i cvijećem. Idućeg jutra predloži joj da ostane s njim cijeli tjedan i da ga prati na društvenim događanjima.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Hitlerova mladež

U Njemačkoj 1930-ih godina Nacistička stranka stvorila je tzv. Hitlerovu mladež koja je djeci i adolescentima trebala usaditi nacističku ideologiju i pripremiti ih da postanu Hitlerova dječja vojska. Dječake i djevojčice u dobi od 10 do 18 godina poticalo se da pristupe organizaciji, a njihovu priču donosi novi specijal u dva djela koji prati uspon i pad Hitlerove mladeži, počevši od njezinoga osnutka do konačnog raspada.

NOVA TV, 22.15, INFO MAGAZIN, Provjereno

Šokantne ispovijesti dvije žrtve splitskog fratra! Kome na ruku idu stečajni postupci? Upravitelj dobije 45 000 kuna, a radnik sramotnih 200! Dokaz da se snovi ostvaruju! Prije nekoliko godina ispunili želju dječaku Jeanu da upozna svog idola, Gorana Navojca! Godinama poslije Jean je postao profesionalan glumac, a u publiku smo mu doveli posebnog gosta. Nije je nosila 9 mjeseci u trbuhu, ali je zato od kad ju je ugledala nosi u srcu! Prelijepa priča majke koja je posvojila dijete s Down sindromom.

HRT3, 22.45, GLAZBENO-DOKUMENTARNI FILM, Michael Petrucciani

Michel Petrucciani (1962.-1999.) bio je francuski jazz pijanist. Od rođenja je bolovao od osteogenesis imperfecte, genske bolesti koja izaziva krhkost kostiju i, u njegovu slučaju, nizak rast. Postao je jedan od najboljih jazz pijanista svoje generacije usprkos stalnoj boli u rukama.

Film je nominiran za nagradu César 2012. godine.

NOVA TV, 23.45, ROMANTIČNA DRAMA, Ljubav se događa

Udovac Burke Ryan (A. Eckhart) vodi seminare za pomoć osobama koje su izgubile svoje najmilije i ne mogu prihvatiti njihovu smrt. Burke je također pisac uspješne knjige, no Burkeova slika samoga sebe u javnosti sasvim je različita od one stvarne. Uvjerava ljude da se moraju suočiti s gubitkom i početi novi život, no u tome sam ne uspijeva otkad mu je žena poginula u prometnoj nesreći. Kad upozna privlačnu cvjećarku Eloise (J. Aniston) koja je upravo prekinula s dečkom, čini se da će napokon početi iznova.