TV PREPORUKA DANA: Večer drame s Kate Beckinsale u ulozi odvjetnice (Kušnje Cate McCall) i Jeremyja Rennera u ulozi novinara (Ubijte glasnika)

HRT2, 11.35, VESTERN, Dobri stari momci

Stari kauboj mora birati između svoje slobode i odgovornosti prema obitelji… Snimljeno prema romanu Elmera Keltona.

Tommy Lee Jones je 1996. osvojio 2 nagrade Lone Star Film & Television – za najboljeg TV redatelja i za najboljeg TV glumca. Sissy Spacek je 1995. bila nominirana za Emmy za najbolju sporednu ženusku ulogu, Tommy Lee Jones je 1996. nominiran za nagradu Udruge glumaca za najbolju mušku ulogu u TV filmu ili miniseriji.

HRT2, 13.35, DRAMA, Životna škola

James Adams (J. Lafferty) radio je kao financijski menadžer u uglednoj tvrtki. Otkaz je dobio zbog propusta koji je svjesno načinio. U vrijeme kad je ostao bez prihoda upravo je bio kupio kuću na kredit, a njegova žena Becky (J. Gonzalo) željela je da imaju dijete. Jim je potjecao iz obitelji marljivih i uspješnih poduzetnika, a njegov djed je smatrao da on nikad nije radio “pravi posao” od kojega se dobiju žuljevi na rukama. Zato je Jim, nakon što se bez uspjeha javio na mnoge oglase, odlučio raditi kao konobar u restoranu brze hrane “Waffle Fact”. Rad ondje bio je mukotrpan, no upoznao je nekoliko divnih ljudi, a osobito se isticao kuhar Edward (D. Glover), mudar čovjek, od kojega je Jim mnogo naučio. Radio je i po tri smjene u komadu, a motiviralo ga je to što je dobio riječ starog vlasnika da će mu, kad bude odlazio u mirovinu, prodati restoran. Zbog te je perspektive Jim prodao i novu kuću, što je razočaralo inače nadljudski strpljivu Becky koja ga je u svemu podržavala.

HRT3, 19.00, KRIMI DRAMA, Grad opasnosti

Kad se ne bavi policijskim poslom, detektiv Phil Gaines (B. Reynolds) slobodno vrijeme provodi s ljubavnicom Nicole (C. Deneuve), Francuskinjom, vrlo skupom prostitutkom čiji su klijenti bogataši i uglednici. Oboje su opterećeni osjećajem krivnje i nezadovoljni su životom. Maštaju o putovanju i zajedničkom životu u Europi. Detektiv se uplete u slučaj ubojstva jedne djevojke i otkriva da je jedan od djevojčinih ljubavnika lokalni moćnik, inače stalna mušterija njegove ljubavnice…

Redatelj “Grada opasnosti”, Robert Aldrich (Dvanaest žigosanih, Što se dogodilo s Baby Jane, Vera Cruz, Jedan vlak za dvije skitnice, Grissomova banda) pripada generaciji poslijeratnih gnjevnih filmaša. Filmovi su mu žestoki, puni neurotika, marginalaca, gubitnika – antijunaka.

DOMA TV, 19.45, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS LA

U prvom dijelu ove dvodijelne epizode ubijen je trgovac starinama, a Hetty i ekipa NCIS-a traže njegovu knjižicu u kojoj se nalaze povjerljive informacije.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Muškarac (Ethan Embry) koji se druži s dilerima droge dolazi u bolnicu po dijagnozu, no liječničkom timu odbija dati osobne podatke jer misli da bi ga mogli inkriminirati. U međuvremenu, Foremanovi kolege se odluče našaliti s njime uvjeravajući ga da je njegova plaća manja od njihove. Wilson i House flertuju s Norom (Sasha Alexander), atraktivnom susjedom u njihovoj zgradi.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Horvatovi

Lila i Nikolina se ozbiljno posvađaju, a Lila konačno otkrije istinu o tome tko je uništio njezinu omiljenu haljinu. Tina je još uvijek zabrinuta da bi mogla biti trudna, a Fedor ima novu genijalnu ideju. Stjepan se nervira zbog Evine i Branimirove veze i Branimirovih nepodopština, a živciranje bi ga moglo ozbiljno koštati zdravlja. Franjo odluči pomoći bratu i otkriva ukućanima veliku obiteljsku tajnu.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Obitelj je ožalošćena, no George se mora nositi s bijesnim Sir Richardom koji želi doznati što je George odlučio u vezi sa skorašnjim saveznim izborima. Olivia se vraća kući bez Jamesa. Henry i George nose se s tugom zbog odbacivanja. Sarah uviđa kako je Elizabeth upletena u Douglasovu smrt i daje joj mudar savjet.

HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Novine

Novi vlasnik “Novina” Mario Kardum (Aleksandar Cvjetković) inzistira na otkazu mladoj novinarki Teni Latinović (Tihana Lazović). Nova glavna urednica Alenka Jović Marinković (Olga Pakalović) nije se u stanju oduprijeti Kardumu pa traži i od Teninog neposrednog pretpostavljenog Nikole Martića (Trpimir Jurkić) da podrži njezinu odluku o otkazu, ali Martić ne želi imati veze s tim. I Dijana Mitrović se ne slaže s politikom nove šefice pa moli kolegicu novinarku Renatu Savić (Anja Matković) da joj pomogne pronaći mjesto u redakciji konkurentskih novina “Dnevnik”. Kako bi izbjegao moguće posljedice afere s tvrtkom “Tetra usluge”, gradonačelnik Ludvig Tomašević (Dragan Despot) zahtijeva od svog šefa kabineta Marka Mladenovića (Mijo Jurišić) da se sam prijavi USKOK-u i preuzme cjelokupnu krivnju za financijske malverzacije firme. U strahu da bi se Tomašević i njega mogao odreći, Kardum traži od Alenke da pripremi napad na gradonačelnika u njihovim novinama..

KANAL FOX, 21.55, DRAMSKA SERIJA, Trust

Nezamisliv uspjeh i enormno bogatstvo gotovo uvijek za sobom povlače intrige, uspone i padove bilo financijske bilo moralne. Takav kolaž događaja pratio je i obitelj Getty, koja je dobrim dijelom 20. stoljeća nosila titulu najimućnije obitelji na svijetu. John Paul Getty (Donald Sutherland) ekscentrični je starješina obitelji Getty, koji živi potpuno nekonvencionalnim životnim stilom u tudorskom dvorcu, čiji je kućni ljubimac lav, koji ima harem ljubavnica i vjerojatno je najimućniji čovjek na svijetu. Međutim, ono što pokreće ljude na vrhuncu, pa tako i starog Gettyja zapravo nije novac nego moć. Serija, temeljena na istinitim događajima, prati onaj dio obiteljske povijesti koji počinje 1973. godine s otmicom nasljednika Gettyjevog naftnog carstva. Naime, unuk moćnog tajkuna, John Paul Getty III (Harris Dickinson) živi u Rimu kao umjetnik i potpuno suprotno obiteljskom imidžu, provodi se do granica izdržljivosti trošeći gomilu novca na razne opijate. Takav životni tempo dovodi ga do financijskih problema, koji na prvi pogled izgledaju lako rješivi s obzirom na obiteljsku pozadinu.

HRT2, 22.05, DRAMA, Kušnje Cate McCall

Uspješna i sposobna odvjetnica Cate McCall (K. Beckinsale), sada već bivša alkoholičarka, mora dokazati da je trijezna jer se bori za skrbništvo nad kćeri i povratak u odvjetničku komoru. Stoga je prihvatila pro bono slučaj Lacey Stubbs (A. Anissimova) koja je optužena za ubojstvo zatvorskog čuvara. Lacey tvrdi da ju je čuvar silovao. No, je li Lacey nevina kao što tvrdi?

Zanimljiv film za one koji voli priče o advokatima i sudskim procesima.

HRT1, 22.30, KRIMI SERIJA, Zakon i red: UK

Kad pred londonskom bolnicom pronađu truplo, detektiv Ronnie Brooks (Bradley Walsh) i detektiv Matt Devlin (Jamie Bamber) istražuju veoma potresnu smrt. No, mogu li oni i državni odvjetnici James Steel (Ben Daniels) i Alesha Phillips (Freema Agyeman) izvesti krivca pred lice pravde?

HRT2, 23.35, DRAMA, Ubijte glasnika

Film snimljen na temelju istinite priče novinara Garyja Webba koji je devedesetih postao CIA-ina meta jer je otkrio da stoje iza krijumčarenja kokaina u SAD. Kokain se prodavao po svim gradovima širom zemlje a prihod je išao u tajni fond iz kojeg su se financirali “kontraši” u Nikaragvi. Usprkos stalnim pritiscima da odustane od svoje priče i prestane istraživati, Webb je na kraju sve objavio. Zatim je počela prljava kampanja protiv njega…

Scenarij filma temelji se na dvjema knjigama, istoimenoj Nicka Schoua te “Dark Alliance” Garyja Webba.

NOVA TV, 00.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dan za pamćenje 2

Par iz srednje škole Olivia i Mick neočekivano se sreću nakon 25 godina i postaju partneri u vođenju odmarališta za vjenčanja. Radeći zajedno shvaćaju da im poslovna veza možda ne ide najbolje, no ona ljubavna se ponovno budi.