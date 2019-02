TV PREPORUKA DANA: Valentinovsku večer provedite uz utakmicu između Viktorie P. i Dinama i melodramu Opasne veze

RTL2, 19.10, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

House i njegov liječnički tim posvete se slučaju balerine (Jamie Tisdale) kojoj su na probi počela otkazivati pluća. Balerina se još nije pomirila s mogućnošću da više nikada neće plesati, a već je zadesi nova nesreća – koža joj počne otpadati. House i tim zatečeni su slučajem. U međuvremenu, House se pokušava riješiti halucinacija koje uzrokuje nedostatak sna.

DOMA TV, 19.20, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS LA

Ekipa traži skupinu nepoznatih napadača koji su ilegalno prešli granicu i napali članove prometne policije. Domovinska sigurnost šalje Sydney Jones, Nellinu stariju i autoritativnu sestru kao pomoć NCIS-u u ovom slučaju.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

Što poznatim pjevačima i glumcima znači Valentinovo? Koji su novi trendovi u organizaciji vjenčanja? Ljubav ne poznaje granice, a to dokazuje uspješan bračno-manekenski par: Iris Cekuš i Pedro Soltz. Bili smo na najvažnijim kulturnim događajima prošlog tjedna: izložbi Ivana Obrovca i performansu Obrovac na kvadrat u Laubi, otvorenju izložbe fotografija ansambla Lado, kao i na izložbi Dinamovih memorabilija. Kako globalno uspjeti u svijetu inovacija, i to prije 30. rođendana, otkriva Urška Sršen. Obišli smo najpoznatije zagrebačke bistroe koji nude svježe pripremljene, domaće obroke. Posjetili smo slastičarnicu u kojoj kolače i torte rade od najfinijeg talijanskog sladoleda. Saznali smo kako odabrati kvalitetan šešir, ali i kako zaplesati uz vruće latino ritmove.

HRT1, 20.05, PRIJENOS, Glazbeni dani HRT-a – Gala koncert Simfonijskog orkestra HRT-a

Trodnevnu svečanost glazbe koju Hrvatska radiotelevizija priređuje u Opatiji od 14. do 16. veljače otvorit će Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije u jednom od svojih najkomunikativnijih izdanja, a okrunit će je Dora, izbor hrvatske pjesme za Eurosong. Datum i lokacija ponudili su neiscrpan izvor nadahnuća za gozbu sastavljenu od samih delikatesnih zalogaja klasične glazbe. U povodu Valentinova najljepšim opernim i baletnim brojevima proslavit će se ljubav – sila koja pokreće čovječanstvo i nadahnjuje umjetnost kroz stoljeća. Upravo na Dan zaljubljenih prije 120 godina rođen je na obližnjem Sušaku Lovro pl. Matačić. U čast legendarnog maestra dirigentsko vodstvo koncerta povjereno je Róbertu Farkasu, laureatu Međunarodnog natjecanja mladih dirigenata koje nosi Matačićevo ime, a koje se u Zagrebu održava svake četiri godine. Maestro Farkas, koji je na Matačićevom natjecanju ovjenčan i posebnom nagradom Simfonijskog orkestra HRT-a, izvest će Smetaninu Vltavu, jedan od zaštitnih znakova repertoara Lovre pl. Matačića.

Na činjenicu da je Opatija sagrađena kao elitno austro-ugarsko turističko odredište podsjetit će glazba Johanna Straussa mlađeg na koju se plesalo u carskoj prijestolnici, ali, lako je zamisliti, i u monarhijskoj oazi na Kvarneru.

ARENA SPORT3, 21.00, NOGOMET, EUROLIGA: Viktoria P. – Dinamo

Nogometaši Dinama gostovat će večeras u prvoj utakmici šesnaestine finala Europske lige u Plzenu kod Viktorije. Protiv sastava koji se u natjecanje spustio iz Lige prvaka ostavši u poretku iza Real Madrida i Rome, Nenad Bjelica i igrači okupljeni oko njegova znanja pokušat će dosanjani san o prezimljavanju u Europi još malo produljiti. Gavranović, Hajrović, Šunjić i Kadzior dio su popisa igrača koji neće nastupiti na ovom ogledu, ali kvalitetan i širok roster hrvatskog prvaka i dalje ulijeva razloge za optimizam pred početka dvoboja.

HRT2, 21.00, MELODRAMA, Opasne veze

Francuska, u drugoj polovici 18. stoljeća. U godinama prije Francuske revolucije aristokracija živi lagodnim životom čiji su sastavni dio ljubavne spletke i intrige. Cinična markiza od Merteuila (G. Close) zamoli bivšeg ljubavnika i beskrupuloznog zavodnika Valmonta (J. Malkovich) da zavede mladu i nevinu Cecile de Volanges (U. Thurman) te tako spriječi njezinu udaju za čovjeka koji je markizu nedavno ostavio. Vješti Valmont s lakoćom ispuni zadatak, nadajući se povratku u markizin krevet, no za oko mu zapne puno teži plijen: kreposna madame de Tourvel (M. Pfeiffer), udana gospođa koja bi mogla u amoralnom zavodniku čak probuditi i pokoju emociju.

HRT1, 21.10, MAGAZIN, Puls

Mnogo govorimo o demografiji i važnosti brige za najmlađe. No koliko se stvarno brinemo? Jesmo li svjesni da svako peto dijete u Hrvatskoj živi u riziku od siromaštva? Još poraznije, teško da će se iz tog svijeta i izvući. Iako istih sposobnosti, ta djeca nemaju jednake mogućnosti. Posjetili smo udrugu iz Rijeke koja nastoji svakom djetetu osigurati njegovo mjesto pod suncem. Venci Jurin i njegova neizostavna pudlica Nina žive su znamenitosti grada Zadra. Potomak stare ribarske obitelji iz mjesta Kali skupio je bogatu dokumentaciju o zadarskoj Kalelargi. Uz to, Venci već punih 56 godina daje krv. Tko je pozvaniji od njega da nam kaže kakav je odnos društva prema onima koji se nesebično daju? Na Valentinovo govorimo i o muško-ženskim odnosima. On sebe naziva šaptačem ženama. Ona kaže da su muško-ženski odnosi nepresušna njiva za vječnu komediju. On je novinar i bloger Domagoj Jakopović Ribafish. Ona spisateljica, imitatorica i komičarka Marijana Perinić, a oboje su svoja razmišljanja pretočili u knjige. Mi smo im priredili spoj. Je li to bio kratki spoj ili su frcale iskre?

NOVA TV, 22.25, INFO MAGAZIN, Provjereno

U jubilarnom, 500. izdanju ‘Provjerenog’ Ivan Čorkalo obradit će temu problema hrvatskog zdravstvenog sustava, Mato Barišić razgovarao je sa Slovenkom koja čeka eutanaziju, Ana Malbaša istražila je pozadinu afere s lažnim diplomama, a Maruša Stamać pripremila je priču o devetogodišnjaku koji je upisao fakultet.

HRT3, 22.55, ROMANTIČNA DRAMA, Tajno obećanje

Udana žena zaljubljuje se u muževa štićenika. Iako ih prvo razdvajaju dužnosti, a zatim i rat, zaklinju se da će jedno drugom biti odani… Film je nastao prema romanu Stefana Zweiga “Widerstand der Wirklichkeit”.

HRT2, 23.00, KRIMI SERIJA, Zakon i red: Odjel za žrtve

Muslimanska obitelj žrtva je zločina iz mržnje, zbog čega im umre kći. Nakon što krunskoga svjedoka deportiraju iz države, Barba mora odbaciti optužbe protiv osumnjičenika, zbog čega napetost među suprotstavljenim stranama raste.

HRT2, 23.40, KRIMI FILM, Bijeg

Da bi bio prije pušten iz zatvora, Doc McCoy (S. McQueen) traži od svoje supruge Carol (A. MacGraw) da za nj intervenira kod bankara i političara Benyona (B. Johnson). Benyon, član komisije za uvjetna pomilovanja, uspijeva pomoći McCoyu, ali za to traži i protuuslugu: da McCoy za njega izvede pljačku. McCoy pristaje, obavlja svoj dio posla uz pomoć Carol i još dvojice kriminalaca, no jedan od njih ima i svoje planove. McCoy i supruga prisiljeni su bježati prema meksičkoj granici, gone ih policija i Benyonovi ljudi, a McCoya muči i pitanje kako je Carol od Benyona ishodila pomilovanje.

NOVA TV, 23.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Samo nebo zna

Elizabeth Masterson (Reese Witherspoon) je liječnica koja toliko naporno radi da nema vremena gotovo ni za što. Kada joj sestra dogovori spoj na slijepo Elizabeth doživi tešku prometnu nesreću i padne u tromjesečnu komu. Za to vrijeme, u njezin stan za iznajmljivanje useljava arhitekt David Abbott (Mark Ruffalo) koji nakon smrti svoje supruge prekomjerno pije. U stanu ga počinje progoniti njezin duh kojeg samo David može vidjeti i čuti. U početku to pripiše pijanstvu, no ubrzo shvati da je duh stvaran. Elizabeth ne zna tko je ona, tko je njezina obitelj ni što je radila. David joj odluči pomoći u otkrivanju identiteta uslijed čega se polako počinju zaljubljivati.