TV PREPORUKA DANA: Uzvratna utakmica Olympiquea protiv Leipziga te nova sezona krimi serije 96 sati

HRT2, 13.15, DRAMA, Berlin ’36.

Treći Reich nije namjeravao dopustiti židovskim sportašima da sudjeluju u natjecanjima za kvalifikacije ni nastup na Olimpijskim igrama. Bilo bi ponižavajuće da pobijedi židovski sportaš. No, Amerikanci su svoje sudjelovanje na Olimpijskim igrama uvjetovali upravo time: ako Njemačku ne budu predstavljali njezini vrhunski sportaši, neovisno o tome jesu li Židovi ili arijevci, Sjedinjene Države bojkotirat će Olimpijadu. Posebno se to odnosilo na vrsnu atletičarku Gretel Bergmann (K. Herfurth), rekorderku u skoku u vis. U vrijeme nacističkog režima Gretelin otac predosjetio je što će se u zemlji događati, i poslao je Gretel u London, kako bi nastavila trenirati i živjeti izvan opasnosti. No, nakon američkog ultimatuma, i Gretel je pozvana da se vrati u Njemačku i da nastupi na kvalifikacijama. Naoko, olimpijsko joj je vodstvo omogućilo da ravnopravno sudjeluje u natjecanjima. U stvarnosti, stvari su stajale posve obrnuto: bojkotirali su je i diskriminirali na svakom koraku, tim više što je bila znatno bolja od ostalih skakačica. No, odbor se dosjetio još nečemu: na natjecanje je pozvana Marie Ketteler (S. Urzendowsky), muškobanjasta djevojka, koja se skrivala od majke kako bi čitala, najradije nosila mušku odjeću kad su joj dopuštali, nije imala grudi ni ikakva druga obilježja ženskog tijela. Marie i Gretel dijelile su spavaonicu i to ih je zbližilo, kao i činjenica da Marie nije dijelila nacističke nazore ostalih natjecateljica. Marie s ostalima nije dijelila ni kupaonicu, uvijek se zaključavala u zasebnoj kabini, a na natjecanjima jedino je ona, uz Gretel, s lakoćom preskakala letvicu. Uoči same Olimpijade stvari su krenule neočekivanim tijekom.

HRT2, 15.05, DOKUMENTARNA SERIJA, U potrazi za malom Italijom: Ligurija

Serija nas vodi na putovanje kroz iskonsku Italiju. Ligurija je mnogo više od glamuroznog dijela sredozemne rivijere, to je predio prepun prekrasnih malih mjesta, živopisnih napuštenih gradića, elegantnih priobalnih urbanih bisera i velebnih vila. Pogleda uprtog u pučinu krenut ćemo u njihov obilazak. Prvo idemo u Bordigheru, otmjeno odmaralište iz 19. stoljeća u kojemu je slikao Monet, a kraljica Margareta Savojska – po kojoj je nazvana poznata pizza Margherita – često ljetovala; zatim u Alassio, gradić koji je inspirirao Hitchcocka za jedan njegov film, gdje nam kuhar Giorgio priprema jelo, nakon čega odlazimo u lokalnu slastičarnicu; nastavljamo dalje, prema srednjovjekovnim tornjevima Albenga i krajobrazima Cervoa, kao preslikanih s nekih razglednica; na kraju se zaustavljamo među ruševinama Bussana Vecchie, u društvu članova ovdašnje umjetničke kolonije.



HRT1, 15.55, DRAMSKA SERIJA, Čuvarice ognjišta

Kako rat počinje utjecati na selo, svi se moraju žrtvovati. Pat je u braku sve gore, a Kate i Jack su sve bliskiji.

Studeni 1939. Rat napreduje i to utječe na svake stanovnike Great Paxforda. Alison je prisiljena raditi za izdajice. Sarah je zabrinuta jer joj se muž želi prijaviti u vojsku, a Kate se želi udati, zbog čega je njezina obitelj ljuta. Miriam odluči da mora nešto poduzeti kako se David ne bi prijavio u vojsku. To i učini, ali onda mora snositi posljedice.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Samohrane majke

One kao od šale montiraju novi vodokotlić, ne boje se zasukati rukave i u jedno popodne obojiti sobu. Navečer ih još čeka glačanje, priča djeci za laku noć i priprema za sutrašnji posao. One nisu neke superjunakinje, već obične žene poput vas ili mene. One su samohrane majke. Gošće emisije su: saborska zastupnica Milanka Opačić, glazbenica Anđa Marić i fotografkinja Vladimira Spindler.

HRT2, 21.00, NOGOMET, EL: Olympique Marseille – RB Leipzig

Nogometaši Marseillea u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Europske lige love zaostak od 1-0 iz prvog dvoboja protiv RB Leipziga. Susret se igra na stadionu Velodromeu, a domaćine hrabri kako u Europskog ligi ove sezone nisu izgubili i u tri su navrata od pet utakmica sačuvali mrežu netaknutom.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Njemačka 83.

Moritz se vraća u Istočnu Njemačku kako bi šefove u HVA spriječio da provedu svoj naum. U stožeru HVA strah od preventivnog nuklearnog napada prema Zapadu postaje vrlo opipljiva mogućnost, dok ratna strategija Able Archer kulminira na Zapadu.

DOMA TV, 21.35, DRAMSKA SERIJA, Laži mi

Dok istražuje ubojstvo policajca, Cal otkriva zavjeru koja bi mogla ugroziti njegovu kćer. Istodobno Cal mora izvući Lightman Group iz financijske krize.

FOX CRIME, 22.00, KRIMI SERIJA, 96 sati

Bryan, Christina, Kilroy i Santana postali su pravi tim te ih u drugoj sezoni serije očekuju još opasniji zadaci. Otmica senatorove supruge, odvest će ih do ruskih obavještajaca zbog čega će njihovi životi doći u ozbiljnu opasnost. Osim toga, Bryan će se prisjetiti svog djetinjstva te će morati donijeti tešku odluku koja bi mu u potpunosti mogla promijeniti život.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Provjereno istražuje: u godinu dana, s prosječnim plaćama, sinovi načelnika Čeminca postali vlasnici 4 stana u Osijeku. Šampanjac, luksuzne destinacije, markirana odjeća – to su njezine objave na društvenim mrežama. A u stvarnosti – ne plaća stanarinu. Kada ju je stanodavac pokušao deložirati i isključiti joj struju- ona je kutiju s osiguračima zazidala! Godinu dana nije dobila plaću, a u poreznoj joj kažu da je imala prihode preko 30.000 kuna. Nastavak agonije radnika PAN papira, kontroverznog poslodavca, kralja papira Marinka Mikulića. Što kada vam je dijete kronično bolesno i treba liječničku njegu 24 sata na dan, a niti jedna institucija ga niti može niti želi primiti? Dirljiva priča o roditeljima koji preklinju da netko primi njihovog sina.

HRT3, 22.50, DRAMA, Farma ševa

Uznemirujuća i dojmljiva priča o aristokratskoj obitelji koja je iznenada uvučena u kaos Prvog svjetskog rata i o zabranjenoj strasti koja je možda jedina nada za obitelj…

Scenarij prema romanu Antonije Arslan.

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Sretnik

Kada mladić pogine bježeći pred smrću, Harry i Suri se zateknu u svijetu imućnih stranih studenata s jakim vezama. Moraju oprezno nastupati jer to nisu ljudi kojima se žele zamjeriti.

NOVA TV, 23.55, KRIMI DRAMA, Taokinja

Brian Nichols (David Oyelowo) bježi od policije i očajno želi stupiti u kontakt sa svojim novorođenim sinom, a pritom zarobi mladu udovicu i majku Ashley Smith (Kate Mara) u vlastiti stan kao taokinju. Ashley se boji za svoj život i samo želi ponovno vidjeti svoju kćer, a pomoć potraži u inspirativnom bestseleru Ricka Warrena ‘Svrhovit život’. Čitajući knjigu naglas, Ashley i Brian zajedno otkrivaju nadu u situaciji ispunjenu očajem.