TV PREPORUKA DANA: Uzvratna utakmica između Salzburga i Borussie Dortmund u osmini finala i magazin Provjereno s uzbudljivim prilozima

HRT1, 13.20, TALK SHOW, Dr. Oz

Svi mi stalno brinemo o novcu, troškovima i neplaćenim računima. No kad nas takva razmišljanja počnu toliko opterećivati da se razbolimo, radi se o tzv. nezdravoj zabrinutosti. Pogledajte kako se prestati previše brinuti i ponovno preuzeti kontrolu nad svojim mislima. Što je jedna žena naučila o životu, ljubavi i vezama nakon što je uzela jednogodišnju pauzu od braka kako bi imala odnose sa strancima.

HRT2, 13.35, OBITELJSKA DRAMA, Moj izgubljeni brat

Obitelj Blaschke dobro se snašla u Zapadnoj Njemačkoj. Otac je vlasnik male trgovine mješovitom robom koja dobro ide, a planira se i proširiti i postati dobavljač na veliko. Max je sitan u odnosu na svoje vršnjake, ali bistriji od većine, pa ako i dobiva batine zbog fizičke podređenosti, ni u čemu se ne podređuje većim dječacima. Jedino katkada ima običaj razgovarati sam sa sobom. Ima i simpatiju, no ona je simpatija i jednoga od njegovih protivnika. Sve u svemu, život teče mirno u njegovoj obitelji i u njegovom gradiću, imućniji kupuju televizore i gramofone, mladi počinju slušati rock, a profesori oduzimati takve ploče… Jednog dana kad otac i majka kažu Maxu da s njim žele ozbiljno razgovarati, on zna da je na pomolu nešto ozbiljno. Doznaje da je njegov davno izgubljeni stariji brat Arnold, za kojega su vjerovali da je umro od neuhranjenosti kao beba, ipak živ i da se nalazi u domu za siročad, samo roditelji ne smiju znati u kojemu, dok se testovima ne dokaže da je zaista njihov sin. Maxu mnoge stvari nisu jasne, pa ni priča o tome kako su roditelji uopće morali ostaviti Arnolda.



HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo: Sama svoja gazdarica

Gošće emisije uspjele su ostvariti svoj san – postati svoje na svome, same svoje gazdarice! O svojim počecima u poduzetništvu, uspjesima i padovima, govore Tihana Škrinjarić, koja se okušala na tržištu još prije 30 godina, serijska poduzetnica Kristina Ercegović te glumica i vlasnica kazališta Rugantino Gordana Gadžić.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Zapisano u kostima

Krajem 80-ih godina prošlog stoljeća arheolozi su u Jopićevoj špilji na Kordunu otkrili dobro sačuvanu, ali vrlo neobičnu ljudsku lubanju. Desetljećima je ostala zaboravljena u ostavštini akademika Mirka Maleza, a njezino ponovno otkriće zaintrigiralo je dr. Šlausa. Kome je pripadala, kako je završila u kordunskim vrletima i gdje je ostatak kostura?

HRT1, 20.55, DRAMSKA SERIJA, Njemačka 83.

Kad u Lindinom stolu nađu mikrofon, cijeli NATO proglašava stanje uzbune, a Moritz mora trag zamesti kako zna i umije. Međutim, kad otkrije tko je Moritz zapravo, Linda se dade u bijeg.

HRT2, 21.00, NOGOMET, EL: Salzburg – Borussia Dortmund

U prvoj utakmici Borussia Dortmud pomalo je neočekivano na svom terenu poražena sa 2-1 od Red Bull Salzbruga. Na uzvratu u Austriji nemaju što izgubiti te moraju napasti od prve minute ako žele proći u četvrtfinale Europske lige.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Evelyn nazove Caharlieja i uspijeva ga izluditi u trenutku. U međuvremenu, na vratima se pojavi Judith koja u trenu izludi Alana. Nakon toga se njih dvojica požale jedan drugom i čini se da je sve u redu dok Charlie ne primijeti da mu je Berta pobacala skupu odjeću u smeće. Čini se da novonastale probleme može riješiti jedino Rose, koja se ponudi pomoći.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Ekskluzivno! Provjereno je u posjedu snimke razgovora između vatrogasca i policajca s mjesta nesreće koji ga pita zašto ne dolaze izvući čovjeka iz kombija koji je sletio s ceste. Neutješna zaručnica stradalog, slušajući tu snimku, se pita: bi li mu bilo spasa da mu je na vrijeme poslana prikladna pomoć? Osebujnu učiteljicu iz Bjelovara optužuju da od djece uzima novac, da od sirotinje koja dobije posao preko javnih radova uzima proviziju i da prodaje ocjene. Ona tvrdi: žrtva je kriminalaca! Respirator koji im treba olakšati, život pretvorio u noćnu moru. Još veća ironija je što taj stari i bučni aparat košta više nego novi. Istražujemo zašto je HZZO donio takvu odluku? Neželjeno dijete. Ostavili su ga u domu kada je imao tek 6, a onda je s 18 morao na cestu. Spavao na klupama, danima gladovao. Ali, jednoga mu je dana u život ušetala posebna osoba. Inspirativna sudbina mladića koji se cijeli život bori.

HRT3, 22.50, DRAMA, Fiorile

Luigi Benedetti s obitelji, ženom Francuskinjom, sinom Emiliom i kćeri Simonom, dolazi u Toscanu u posjet ocu Massimu. No, on ih ne želi primiti da bi ih tako sačuvao od obiteljske kletve koja je pohlepom, borbom za vlast i umorstvima, uništila živote mnogih njihovih predaka. Tako da tu obitelj, koja je u međuvremenu postala vrlo bogata, ali ništa sretnija, nazivaju Maledetti (Prokleti). Korijen prokletstva još je u napoleonskim ratovima krajem 18. stoljeća kada se u Toscani Elisabetta zaljubljuje u mladoga francuskog poručnika Jeana, koji je zadužen za čuvanje zlata koje pripada regimenti. No, Talijan, Elisabettin brat, uspijeva ukrasti blago nacionalnog neprijatelja, a Jean je strijeljan. Od tada pa sve Drugoga svjetskog rata slične će se situacije ponavljati između brata i sestre u obitelji Benedetti, tvoreći legendu utemeljenu na suprotnosti dobra i zla, ljubavi i novca, koji kod muškaraca budi pohlepu od koje najčešće pate žene.

DOMA TV, 23.15, KRIMI SERIJA, Castle

U industrijskoj miješalici za tijesto nađeno je truplo popularnog pekara Jimmyja, poznatog po kolačima. Prije nego što su ga otpravili, njegov pomoćnik Todd primjećuje osobu koja se dovezla u rijetkom kolekcionarskom automobilu. Vjerojatno je riječ o desnoj ruci šefa irske mafije Roberta Bobbyija S.-a Shannona, Liamu Finchu. Nakon što agent FBI-a Sam Walker otkriva da je Jimmy bio njegov doušnik, Ryan šokira ekipu priznanjem da je prije mnogo godina radio na tajnom zadatku u toj bandi i odluči ponovno oživjeti svoj tajni identitet, Kevina. Nakon nezgode na skijanju, Castle boravi kod kuće, uglavnom sam, u invalidskim kolicima. Dosađuje se kao nikada, a uskoro mu se bliži rođendan. Nakon nekog vremena, uzme dvogled koji mu je darovala Alexis i iz zabave počne promatrati ljude. U zgradi nasuprot njegove seksi supruga vara muža s mlađim i zgodnijim tipom. Nedugo nakon toga prevareni muž nalazi suparnikovu kapu, posegne za nožem i… Čini se da se riješio trupla jer ženi nema ni traga. Njegova policijska ekipa nevoljko istražuje slučaj, ali ne uspijevaju naći dokaze.

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Scott i Bailey

Rachel se ne može naviknuti na to da je bila drugi izbor za mjesto narednice pa kažnjava Janet jer joj je tajila istinu. Iako je Will razveseli viješću da je primljena u specijalnu inicijativu Odjela za poroke, Gill je brzo sasiječe oštrim riječima. Za to vrijeme u bolnicu je primljeno maleno dijete u nesvijesti s ozljedama koje ne odgovaraju roditeljskom opisu događaja, a kad se u jednadžbi pojavi neregistrirana dadilja i njezin dečko, više nije jasno tko je mislio na dječakove interese.

NOVA TV, 23.55, DRAMA, Čokoladni grad

U ‘Čokoladnom gradu’ atmosfera je čarobna, glazba primamljiva, a egzotični muški plesači mame osmjehe na ženska lica. Student Michael (Robert Ri’chard) želi financijski pomoći svojoj majci te se upušta u ludu avanturu koju drži u tajnosti: pleše u noćnom klubu te ubrzo postaje miljenik ženske klijentele. Zarada je sve veća, popularnost mu raste, a on ne zna kako će svoj posao sakriti od majke i djevojke.