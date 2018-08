TV PREPORUKA DANA: Uzbudljivu večer jamče nam filmovi Usamljeni osvetnik, Za tvoje plave oči, Oko sokolovo i Prijevara

HRT2, 14.05, KOMEDIJA, Blagdanski popis želja

Sara (E. Hollman) piše priče za djecu. Upravo kad treba promovirati svoju novu knjigu, otac je zove da, ako može, dođe kući na neko vrijeme, jer je njezina baka Evie (M. Ross) pala i ozlijedila nogu, a liječnik sumnja da je uzrok pada lagani srčani udar, pa će baka biti kod njih dok se ne oporavi. Sara nevoljko pristaje, ne voli biti kod kuće jer se ne slaže sa svojom savršenom majkom. Baku posjećuje njezin liječnik, dr. Brendon Reed (A. Hill), koji ne samo da je dobar, savjestan i brižan liječnik, nego je i mlad i zgodan. Dr. Brendon s bakom razgovara o tome kako će se morati odseliti iz svoje kuće, jer više neće moći sama po stepenicama i pita je je li to rekla svojoj obitelji. Baka kaže da se tek priprema za to. To pred vratima slučajno čuje njezina kći, Sarina mama Michelle (B. Broderick) koja shvati pogrešno, da baka umire i da im to namjerava reći. Ona i muž dogovore se da neće ništa reći Sari, ali nastoje na svaki način ugoditi “umirućoj” Evie. A Evie, kojoj je ovo zadnji Božić, ali ne u životu, nego u njihovoj kući, sastavlja svoju listu savršenih božićnih želja, u čijem izvršenju mora sudjelovati cijela obitelj.

HRT3, 15.25, DRAMA, Živi bili pa vidjeli

Student arhitekture Janko živi u studentskom domu, sam se uzdržava radeći povremene poslove, skroman je no vjeran svojim idealima. Upoznaje zgodnu Martinu iz dobrostojeće obitelji čiji je tata poznati arhitekt te općenito Martinina obitelj živi visokim standardom koji uključuje prekrasnu vilu u elitnom kvartu, prestižni auto te ostale luksuze. Kako bi pomogao vrijednom Janku, Martinin ga otac zapošljava u velikoj arhitektonsko-graditeljskoj tvrtki “Urbing” gdje je on generalni direktor. Martinin otac i Janko na posve su oprečnim stajalištima te tako Janko zagovara humaniju gradnju novih naselja s mnogo sadržajnih varijacija za stanovnike dok su Martininom ocu profit i dogovor ispod stola glavna motivacija i vodilja. Mladi budući arhitekt nalazi se pred dilemom: prihvatiti budućeg punca i ugodnosti koje mu pruža ili inzistirati na svojoj viziji i idealima.

RTL TV, 20.00, VESTERN, Usamljeni osvetnik

Godina je 1869. Odvjetnik John Reid (Armie Hammer) vraća su Teksas, tada još nedovršenom transkontinentalnom prugom, koju vodi menadžer Latham Cole (Tom Wilkinson). U vlaku se još nalaze Tonto i Butch Cavendish (William Fichtner), kojega transportiraju na mjesto vješanja, nakon što ga je uhitio Dan Reid (James Badge Dale), brat teksaškog rendžera. No Cavendishova banda izbaci vlak s tračnica te spasi Butcha. I dok Tonto završi u zatvoru, Dan imenuje Johna teksaškim rendžerom, zajedno sa šestoricom drugih te oni krenu u lov na Cavenidshovu bandu. Potjera upada u zamku u kanjonu, Cavendish ubije Dana, izvadi i pojede mu srce. Tonto, koji je pobjegao iz zatvora, pronalazi ubijene rendžere te ih pokapa. No bijeli konj probudi iz mrtvih Johna koji, kako Tonto objašnjava, ne može biti ubijen u borbi.

HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Za tvoje plave oči

Michael Felgate (H. Grant) radi kao aukcionar slika za poznatu kuću i tipičan je britanski, šarmantni, no pomalo zbunjeni mladić, ludo zaljubljen u svoju djevojku, školsku učiteljicu Ginu (J. Tripplehorn). Planira je zaprositi, uvjeren da će ona pristati. Međutim, na njegovo iznenađenje, Gina oklijeva. Michael će uskoro saznati i razlog: Gina je, naime, pripadnica mafijaške obitelji Vitale, te se boji za Michaelov život i potencijalne usluge koje će njezina “obitelj” od njega tražiti. Michael sve to ne shvaća ozbiljno te odluči osobno se upoznati s Gininim ocem Frankom (J. Caan) i ostalim članovima obitelji.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Sherlock

“Doktore Johne Watson, ovo je gospodin Sherlock Holmes.” To nam je poznato. Ali što kad to ne bi bilo u moderno doba? Što kad bi to bilo u viktorijanskoj Ulici Baker s parnim tramvajima, fijakerima, cilindrima i redengotima? Dobro došli u Sherlocka 1895.! Nešto je uvijek isto i poznato: prijateljstvo, pustolovina i pogotovo… ubojstvo. Thomas Ricoletti se iznenadi kad ugleda svoju suprugu odjevenu u svoju staru vjenčanicu jer si je samo nekoliko sati prije oduzela život. Sada duh gospođe Ricoletti vreba ulicama i neutaživo je žedan osvete; Holmes i Watson moraju upotrijebiti sve svoje lukavstvo kako bi se suočili s neprijateljem koji, izgleda, dolazi s drugog svijeta. Hoće li otkriti strašnu istinu o Odvratnoj nevjesti?

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Prljavi posao

Jo je suspendirana, zbog čega odluči odustati od istrage i posvetiti se obitelji. No otkrivanjem trupla ona se opet nađe u opasnosti. Jo je sad uvjerena da je krivac netko iz postaje, zbog čega je neizbježan njezin sukob s Miekelom, koji završi neočekivano. Jo i Jack sve se više zbližavaju u potrazi za tajanstvenim Tomom Piperom. No ono što joj Piper kaže samo otvara nova pitanja, a Jo više ne može vjerovati čak ni najbližim prijateljima iz postaje. U trenutku kad misli da se mora suočiti sa strašnim otkrićem Ryanovog ubojice Jo naiđe na nove dokaze koji je vode prema zaključku kakav nije mogla ni zamisliti. Ne samo da je ubojica njezinog muža još na slobodi, nego je sad i ona u životnoj opasnosti.

HRT1, 21.45, DRAMSKA SERIJA, Preljub

Helen je zapanjena što Nou vidi u novoj ulozi na koledžu gdje su se upoznali, a Whitneyni planovi za budućnost ostave je bez teksta. Helen iznenadi Nou teškim priznanjem. Noi prijeti opasnost da izgubi svaku kontrolu jer njegova slava sve više raste, zajedno s iskušenjima koja donosi.

RTL TV, 22.45, AKCIJSKI TRILER, Oko sokolovo

Nakon tajanstvene smrti njegova ambicioznog brata blizanca, besperspektivnom Jerryju Shawu (Shia LaBeouf) počinju se događati iznimno neobične stvari. Prvo primijeti kako se na njegovu bankovnu računu odjednom našlo pravo bogatstvo, zatim u svome stanu ugleda golemu količinu netom dostavljenog oružja, te naposljetku primi telefonski poziv upozorenja kako mu je policija na tragu. Slijedeći upute neidentificiranoga glasa na mobitelskoj liniji, Jerry stupa u kontakt s potpuno mu stranom ženom, samohranom majkom Rachel Holloman (Michelle Monaghan). Razmijenivši informacije, Jerry i Rachel shvaćaju kako tajanstveni glas doista zna sve o njima te mu nemaju načina pobjeći. Izgleda da će morati učiniti ono što od njih traži.

HRT1, 23.25, AKCIJSKI TRILER, Ghost Rider

Prije više od stotinu godina vrag Mefisto poslao je svog lovca na glave prokletih, Ghost Ridera, da pronađe dokument poznat kao Ugovor iz San Venganze, popis tisuću iskvarenih duša. Shvativši da bi ugovor Mefistu dao moć da na Zemlji stvori pakao, Ghost Rider mu ga odbija predati.

Godina je 1986. Mefisto se obrati 17-godišnjem motociklističkom kaskaderu Johnnyju Blazeu i ponudi da će mu oca izliječiti od raka u zamjenu za Blazeovu dušu. Ovaj to odmah prihvati…

Film je snimljen prema istoimenom liku iz Marvelovih stripova.

NOVA TV, 23.30, DRAMA, Prijevara

Robert Miller (R. Gere) tajkun je fonda za osiguranje koji očajnički pokušava završiti prodaju svoje kompanije, prije nego se dozna istina o njegovim mutnim poslovima. Čak mu ni supruga i kći nemaju pojma koliko je duboko zaglibio njihov patrijarh, naviknut na luksuzan život. No kad mu plan propadne, za pomoć se obrati sumnjivom čovjeku za kojega se nadao da ga više neće nikada vidjeti. Da situacija bude gora, policijski istražitelj upravo je otkrio ključne dolaze koji bi Roberta mogli natjerati da plati za svoje grijehe.