TV PREPORUKA DANA: Uzbudljiva večer uz filmove Majstori iluzije 2, Predsjedničke laži, Za sve je kriva svekrva i Marinac iznad zakona 4

HRT2, 13.25, TRILER, Dobra majka

Jillian (C. Cregan) je odrasla na ulici. Njezina majka bila je ovisnica otkako Jillian zna za sebe. Nekoliko je puta uhićena zbog toga što je krala hranu. Prijetio joj je popravni dom jer je prekršila uvjetnu kaznu, no od doma je spašava Cheryl Jordan (H. Slater), ugledna humanitarka i majka Jillianine najbolje prijateljice Melanie (M. Martin). Umjesto u dom Jillian dolazi k Jordanovima i pomagati bolesnoj prijateljici. Melanie je oboljela od rijetke bolesti o kojoj se malo zna, a o njoj se uglavnom brine njezina majka, medicinska sestra. Ali Melanie umire i prije smrti kaže Jillian “Spasi Hillary, ne daj da umre!” Hillary (S. Bailey) je Melaniena mlađa sestra. Kad Jillian kaže Cheryl što joj je Melanie na samrti rekla, Cheryl joj povjeri ono što nije rekla ni svojemu mužu. Naime, u pitanju je genetska bolest i velika mogućnost da i Hillary oboli. Međutim, Jillian počinje sumnjati u tu priči osobito kad pronađe šprice u ladici uz krevet na kojemu je Melanie ležala.

DOMA TV, 17.40, KRIMI SERIJA, Teški zločini

Tijekom svoje prve vožnje kao rezervni policajac Buzz Watson otkriva mrtvo tijelo u kadi hotelske sobe, što ne samo da ugrozi iznimno skupo vjenčanje nego i Flynnov i Provenzin plan da odvedu odjel na utakmicu Dodgersa 4. srpnja. Dok jedinica za teške zločine istražuje kompliciranu pucnjavu unutar bande, detektivka Amy Sykes shvati da mora zaštititi identitet svjedokinje koja može identificirati ubojicu. Rusty ne zna što će s novootkrivenim informacijama o Alice, a poručnik Flynn skuplja hrabrost da odvede odnos s kapetanicom Raydor na novu razinu.

RTL TV, 20.00, TRILER, Majstori iluzije 2

Osamnaest mjeseci nakon što su nadmudrili FBI, J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson) i Jack Wilder (Dave Franco) – Četiri jahača, skrivaju se u New Yorku čekajući daljnje upute tajnog društva mađioničara. I zaista, specijalni agent FBI-ja Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) za njih ima novi zadatak – razotkrivanje korumpiranog biznismena Owena Casea (Ben Lamb), čiji novi software krade informacije korisnika u njegovu korist. Lula May (Lizzy Caplan) ušla je u tim kao nova članica, zamijenivši Henley Reeves (Isla Fisher), koja je napustila družinu nakon prekida s Atlasom. Jahači se nađu na proslavi pokretanja softwarea, gdje im tajanstvena individua otkriva da je Wilder živ i da je Rhodes krtica. Provaljeni, oni bježe kroz krov, no brzo ih ulove plaćenici na čelu s Merrittovim bratom blizancem Chasom, koji ih odvodi do svog šefa, bivšeg Caseovog partnera, tehnološkog genija Waltera Mabryja (Daniel Radcliffe).

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Inspektor Montalbano

U cijevi na gradilištu gdje se postavlja cjevovod pronađeno je truplo. Žrtva je računovođa tvrtke izvođača radova. Montalbano će povezati ovu smrt s onom zidara i tako razotkriti korupcijski lanac u kojemu su umiješane građevinske tvrtke iz Vigate u vlasništvu mafije. A s pomoću lažnih svjedoka i dokaza uspjet će prodrijeti u neprobojnu piramidu koja je izgrađena na krvi, korupciji i zločinu i tako dokrajčiti raširenu i dobro organiziranu zločinačku skupinu.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, U potrazi za Torinskim platnom

Znanost se našla pred izazovom da utvrdi je li tkanina autentična ili pak vješta krivotvorina. Film predstavlja istraživanja, uključujući neočekivane tragove prikupljene vrhunskom tehnologijom. Pratimo istraživače na teren u Izrael gdje se cvijeće jedinstveno za taj dio svijeta uspoređuje s ostacima iste vrste cvijeća otkrivene u tkanju pokrova. Pozadina ovog dokumentarnog filma je javno izlaganje pokrova u talijanskom Torinu 1998. Tom je prigodom pokrov napokon smješten u hermetički zatvorenu kutiju kako bi se zauvijek očuvao. Tada je i prvi put dopušten pristup kameri u najtajniju prostoriju gdje se pokrov priprema za predstavljanje.

HRT1, 21.25, SATIRIČNA KOMEDIJA, Predsjedničke laži

Nakon što predsjednika SAD-a uhvate u skandaloznoj seksualnoj aferi uoči izbora, nastupa vrijeme za hitnu intervenciju. Stoga zaposlenica Bijele kuće Winifred Ames (A. Heche) kontaktira stručnjaka za hitne situacije – čovjeka iz sjene Conrada Breana (R. De Niro), koji smisli da je najbolji mogući način izlaska iz situacije izmišljanje rata. Brean angažira vrhunskog holivudskog producenta Stanleya Motssa (D. Hoffman), kako bi zajedno režirali i preko medija pustili fiktivni rat.

HRT2, 21.55, KRIMI SERIJA, Povrh jezera

Robin očajnički traži Mary, a potraga je odvede u obližnji park, gdje nalazi mrtvog Bootieja, dečka madam Dang (Ling Cooper Tang). Na računalu u bordelu policajci otkrivaju prijenos uživo iz nepoznatoga stana, u kojemu je Mirandina zamjenska majka Mahlee. No prije nego što uspiju vidjeti išta konkretno, prestrašene djevojke isključe kameru. Nakon toga policajci kreću u potjeru za napadačem, zatvaraju plažu Bondi, a u akciji im se pridružuju Robin i Miranda. Naposljetku nalaze Bretta, koji zapuca na Mirandu, nakon čega nastaje sveopći metež. Iako se čini da je sve izgubljeno, Robin čvrsto odluči da će razotkriti Pussov plan i stati mu na kraj prije nego što zauvijek izgubi kćer.

NOVA TV, 22.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Za sve je kriva svekrva

Nakon godina traženja onog pravog Charlotte ‘Charlie’ Cantilini (Jennifer Lopez) napokon pronalazi čovjeka svojih snova, Kevina Fieldsa (Michael Vartan), no tada otkriva da je njegova majka Viola (Jane Fonda) žena njezinih noćnih mora. Nedavno otpuštena voditeljica nacionalnih vijesti boji se da bi mogla izgubiti sina na isti način kako je upravo izgubila karijeru. Viola odlučuje prestraviti sinovu novu zaručnicu time što će postati najgora svekrva na svijetu, a Violina dugogodišnja asistentica Ruby (Wanda Sykes) daje sve od sebe kako bi pomogla Violi da ostvari svoje lude planove. No Charlie se odlučuje suprotstaviti pa započinje borba između dviju žena kako bi se saznalo koja je alfa-ženka.

NOVA TV, 22.30, AKCIJSKI FILM, Marinac iznad zakona 4

Jake Carter (Mike Mizanin) bivši je marinac sada zaposlen kao tjelohranitelj u Hawthorne Global Securityju, koji vodi Robert Daniels (Craig Veroni). Jake mora otići u zračnu luku preuzeti svjedokinju Oliviju “Liv” Tanis (Mellisa Roxburgh), informatičku stručnjakinju koja je radila za Genesis Defence Corporation, jednog od najvećih ugovaratelja obrambene tehnologije u Americi. Liv ima informacije o izdajnicima unutar Genesisa, a Carter je od strane ministarstva obrane zadužen za njezino čuvanje. Na putu prema sigurnoj kući konvoj napadne grupa plaćenika, koju predvodi Simon Vogel (Josh Blacker), angažiran od korumpiranih snaga u Genesisu.

HRT2, 22.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Prve dame: U ratno doba

U trenucima napada na Ameriku prve dame igraju ključnu ulogu. Eleanor Roosevelt prva se obratila javnosti nakon napada na Pearl Harbor; Laura Bush instinktivno je krenula tješiti američku djecu nakon 11. rujna, a Mary Lincoln se brinula o ranjenim vojnicima u bolnici.

NOVA TV, 00.10, TRILER, Otrovna Ivy: Novo zavođenje

Danielle “Daisy“ Brooks nije na fakultetu “Berkshire“ ni tjedan dana, a već je ostavila snažan dojam – ne samo da je dekanov sin primijetio prelijepu brucošicu, nego je uspjela i dobiti veliku stipendiju uz to što je dobila pozivnicu da se pridruži ekskluzivnom društvu na kampusu poznatom kao “Ivy“. Isprva nekadašnja djevojka iz malog mjesta pretpostavi da je “Ivy“ nešto poput sestrinstva, no ne potraje dugo dok ne počne shvaćati tko su one zapravo.

RTL TV, 00.20, PSIHOLOŠKI TRILER, U lancima

Dok su se vraćali iz kina, Sarah Fittler (Julia Ormond) i njezinog devetogodišnjeg sina (Evan Bird) otme Bob (Vincent D’Onofrio) te ih odvlači u svoju kuću. Bob je serijski ubojica koji otima žene, siluje ih i ubija. Ubrzo Bob ubije Sarah, a njezinog sina, kojeg preimenuje u Rabbit, zatoči. Kada Rabbit pokuša pobjeći, Bob ga lancima veže za zid. Godine prolaze, Rabbit (Eamon Farren) je sada tinejdžer, još uvijek vezan lancima, a obavlja i kućanske poslove te sahranjuje Bobove žrtve. Iako je Rabbit i dalje njegov zatvorenik, Bob mu se pokušava nametnuti kao očinska figura te ga uči ljudskoj anatomiji. Kako bi ga uvjerio da ga nitko ne traži i ne želi, otkrije mu da se njegov otac Brad (Jake Weber) ponovno oženio i zaboravio na njega. Također, polako ga oslobađa lanaca u namjeri da ga pretvori u serijskog ubojicu.