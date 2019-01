TV PREPORUKA DANA: Uz treću sezonu dramske serije Crno-bijeli svijet tu su i filmovi Harry Potter i odaja tajni, Ant-Man i Superman: Povratak

HRT2, 13.40, TRILER DRAMA, Trudna u sedamnaestoj

Chelsea (Z. De Grand Maison) je napustila srednju školu i radi u slastičarnici za minimalnu plaću. Kad je upoznala Jeffa Cleftona (R. Critchlow), svidio joj se na prvi pogled, iako je bio znatno stariji. I Jeff se zaljubio u nju. Nikad je nije pitao koliko ima godina, ali je pretpostavljao da je starija nego što jest, nije ni slutio da je malodobna. Jeffova žena Sonia (J. Bissett) osjetila je da je Jeff vara, no on je uporno nijekao, sve dok nije čula njegov telefonski razgovor s Chelsea. Bila je osupnuta kad je shvatila da je njezin muž s djevojkom koja mu gotovo može biti kći. Kad Chelsea ostane u drugom stanju, Jeff se potpuno mijenja. Više joj ne govori da je voli, ne spominje da se namjerava rastati od žene i nagovara je na pobačaj. U isto vrijeme iz zatvora je pušten Greg Foster (R. Christopher), prijestupnik koji je opljačkao trgovinu i ozlijedio vlasnika, a Chelsea je bila jedini svjedok na sudu. Gregu i njegovoj sestri izvrsno odgovara situacija da Chelsea ima bogatog ljubavnika.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Rooney – Čovjek zadužen za golove

Dokumentarac nam pruža uvid u privatni život Waynea Rooneyja, a snimljen je u povodu Rooneyeva rušenja rekorda po broju postignutih golova za reprezentaciju Engleske. Otkako je prvi put zabljesnuo na međunarodnoj sceni na Euru 2004., prometnuo se u jednog od najboljih nogometaša svijeta. Bivši kapetan Manchester Uniteda i Engleske ostat će upamćen kao rekorder po broju postignutih pogodaka u klubu i reprezentaciji. U ovom dokumentarcu pobliže upoznajemo Rooneyja i pratimo njegov put do statusa najboljega strijelca u povijesti engleske reprezentacije. Rooney sasvim otvoreno razgovara s Garyjem Linekerom, također legendom, o svojoj karijeri i vraća se na ulice Liverpoola, gdje je napravio prve nogometne korake.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNO-IGRANI FILM, Čaruga – ogledalo vremena

Razdoblje nakon Prvoga svjetskog rata i teritorijalne promjene te bezvlašće na našim područjima omogućile su pojavu i postojanje bandita koji su vodili borbu protiv vlasti. Upravo zbog toga oni su bili u očima naroda predstavljani kao junaci. Takve su prilike stvorile mogućnost pljački jednom od najpoznatijih hajduka na području Slavonije, Jovanu Stanisavljeviću Čarugi. Zbog nesretnoga djetinjstva, smrti majke i kasnije očeve ženidbe, on odlazi u Prvi svjetski rat te se pridružio austrougarskoj vojsci. Nije se zadržao dugo na frontu i lukavo bježi. Nakon povratka s fronta u rodno mjesto Bare u Slavoniji počinio je dva ubojstva za koja je kažnjen zatvorom. Ubrzo je pobjegao iz zatvora u šumovita područja. Vođen idejom državnoga prevrata s bandom je pljačkao bogate obitelji, obrte i gospodarstva mahom njemačkoga i židovskoga podrijetla. Među narodom gotovo je doveden do kulta ličnosti.

DOMA TV, 20.05, AKCIJSKA SERIJA, Mentalist

Smrt mladog botaničara vodi CBI-ev tim u unosni svijet medicinske marihuane, a Cho radeći s timom za brze intervencije opet dolazi u kontakt s bivšom djevojkom i doušnicom Summer Edgecombe (gostuje Samaire Armstrong).

HRT3, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Gruntovčani

Glavni likovi nas uvode u svijet podravskog sela u kojem raslojavanje uvjetovano društveno-gospodarskim prilikama dovodi do brojnih egzistencijalnih problema njegovih stanovnika. Blagim humorom koji često prikriva gorčinu nižu se vjerodostojni likovi i situacije u kojima autor Mladen Kerstner na sebi svojstven način ponire u dušu podravskog čovjeka. Junak serije, Dudek, nema nikakvog stalnog zaposlenja. Tu i tamo ispomaže suseljanima, ali uvijek izvuče kraći kraj. Tako će mu se i sada dogoditi. On je naime u procijepu – pomaže Cinoberu kod popravka krova, ali istodobno se prihvaća dužnosti raketara u selu. Dakako da će kraj prve epizode proteći u snažnoj oluji s gradom koja će našem Dudeku izbiti iz ruku oba posla.

HRT1, 20.55, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Radnja treće sezone prati zbivanja tijekom 1983. i 1984. godine, a u 12 novih epizoda dobro poznati junaci serije naći će se na Zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu, izboru za Miss Jugoslavije, senzacionalnoj Mimarinoj izložbi u vili Zagorje, ali i na satovima aerobika, kolinju, regrutaciji, zagrebačkom moru – tada još neuređenom Jarunu, na vojnoj vježbi, Hreliću, računalnom tečaju, kao i na brojnim kultnim zagrebačkim mjestima. Privredna kriza sve je prisutnija, neki će biti primorani promijeniti posao, okušati se u privatnom biznisu, neki će biti stavljeni “na led” u poduzeću, a neki će se hrabro i pomalo nepromišljeno uhvatiti ukoštac s novim tehnologijama. Treća sezona donijet će i nove ljubavi, prosidbe, prekide, kao i povratak nekih starih prijatelja.

RTL TV, 21.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Ant-Man

Kao dio ekipe S.H.I.E.L.D. agenata krajem 90-ih, znanstvenik Hank Pym (Michael Douglas) napušta tim doznavši za pokušaj repliciranja svoje Ant-Man tehnologije, koju se moglo zloupotrijebiti, i povlači se iz javnosti. Njegova kći Hope van Dyne (Evangeline Lilly) i njegov bivši štićenik Darren Cross (Corey Stoll) otjerali su Pyma iz kompanije Pym Technologies, a da stvar bude gora, Cross je blizu dovršenja svoje verzije Ant-Man odijela, koje je nazvao Yellowjacket, što Pyma plaši. U međuvremenu, dobroćudni lopov Scott Lang (Paul Rudd) pušten je iz zatvora te nenajavljeno posjećuje svoju kći Cassie (Abby Ryder Fortson), no na vratima ga dočekaju neprijateljski raspoložena bivša žena Maggie (Judy Greer) i njezin zaručnik, policajac Paxton. Kasnije, u nemogućnosti da dobije posao, Lang se u pljački priključi starom kolegi iz zatvora Luisu (Michael Peña).

HRT2, 21.00, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Harry Potter i odaja tajni

Školske praznike svatko provodi kod svoje kuće, a Harry sa svojim neljubaznim rođacima. Jedva čeka da se vrati u Hogwarts, ali stalno se pojavljuju prepreke i upozorenja da se tamo ne vraća. I kad se spektakularno vrati uz Ronovu pomoć, u Hogwartsu se već zbivaju neobične i strašne stvari. Harry čuje tajanstvene glasove koji dopiru iz zidova… “Harry Potter i odaja tajni” bio je zadnji film Richardu Harrisu, tumači ulogu profesora Albusa Dumbledorea, jer je ubrzo nakon snimanja umro.

RTL2, 21.55, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Nakon što društvo odbije otići na Rajevu tematsku večeru, on organizira društvenu igru detektiva. Za vrijeme istrage, Amy i Howard pronađu zajednički interes – oboje obožavaju Neila Diamonda, dok Bernadette pokaže svoje ružno natjecateljsko lice.

VIASAT HISTORY, 22.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Antički Rim

Tijekom siječnja vodimo vas na put u antički Rim. Kroz različite ćemo serije promatrati Rimsko Carstvo iz raznih kutova kako bismo bolje razumjeli kako se tada živjelo.

HRT3, 22.55, HOROR DRAMA, Londonski toranj

Rikarda III. progone duhovi onih koje je ubio pokušavajući postati engleski kralj.

HRT1, 23.20, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Jan Čarnogursky

Ján Čarnogurský bivši je premijer Slovačke. Nekadašnji disident, Čarnogurský je bio posljednji politički zatvorenik u Čehoslovačkoj. S njim razgovaramo o nedavnom posjetu Siriji i impresijama s toga puta, a onda se vraćamo u osamdesete i prisjećanja na susrete s Tuđmanom u Beču. Govorit će o disidentskim danima i vremenu kad je bio politički zatvorenik, razlozima odvajanja Slovačke od Češke, zatim kako je tekla slovačka tranzicija, zašto u zemljama tranzicije lideri ne bi smjeli koketirati s populizmom, o tome kako se Slovačka nosila s problemima tranzicije kao što su korupcija ili birokratiziranost, o odnosu Slovačke spram bivših vremena, Slovačkoj i EU, čime je Slovačka privukla strane ulagače itd.

NOVA TV, 23.40, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Superman: Povratak

Supermana (Brandon Routh), rođenog na planetu koji je odavno uništen, odgojili su njegovi posvojitelji na farmi Kentovih u Kansasu. Mladi Kal-El nazvan je Clark Kent i iako je odrastao među ljudima, on nije jedan od njih. Ovaj jedinstveni mladić može činiti stvari o kojima ljudi mogu samo sanjati, no kako bi mirno živio s njima, vodi dvostruki život kao nenametljiv Clark Kent. No kriza je sve gora, jer svijet nije imao spasitelja otkad je Superman zagonetno nestao. Bez njega, zločin je zavladao u Metropolisu i okolici, a povrh svega, Lex Luthor (Kevin Spacey) smišlja nove dijabolične planove nakon što je pobjegao iz zatvora. Lex namjerava iskoristiti Supermanove tehnološke tajne za vlastite opake planove. Lois Lane (Kate Bosworth), novinarka Daily Planeta i ljubav Supermanova života nastavila je sa životom nakon što je Superman otišao bez ijedne riječi.

HRT2, 00.20, KRIMI FILM, Detektiv McQ

Policijac iz Seattlea Lon McQ istražuje ubojstvo svog najboljeg prijatelja i korupciju u policijskom odjelu.