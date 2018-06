TV PREPORUKA DANA: Uz male ekrane će vas prikovati filmovi Operacija Valkira, Pljačka banke, Na rubu i Pljačkaši

HRT2, 11.50, VESTERN, Geronimo

Priča o epskoj hrabrosti i izvanrednom pogledu na život Indijanaca, osobito posljednjeg velikog apaškog poglavice…

TV film “Geronimo” osvojio je Primetime Emmy 1994. Iste godine kad i TV film pojavio se još jedan Geronimo, “Geronimo: Američka legenda” u režiji Waltera Hilla.

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zaljubljeni grad

natoč čangrizavoj gospođici Euli, kakvu ima svaki gradić, koja stalno prigovara, a kad je pokušavaju razveseliti, ona kaže “ja nisam zainteresirana za sreću, ja samo tražim pravdu”. No, svi drugi u gradiću traže sreću, ponajprije za svog omiljenog bivšeg gradonačelnika Spencera Alexandera (C. Bancroft), koji svima pomaže, a on sam ne živi baš veselim životom, jer mu je voljena žena umrla. U gradić stiže poznata spisateljica Abby Houston (L. Holly), na poziv svojih gorljivih obožavatelja, a njih je u Dexteru doista puno. Abbyna mama (I. Quinn) smatra da njezina kći hitno mora naći dečka, jer sama sigurno ne može biti sretna. Čim stigne, svi mještani odmah vide dobru priliku da povežu Spencera i Abby, pa se organiziraju i namještaju im susrete.

HRT3, 15.25, DRAMA, Izgubljeni zavičaj

To je priča o muškarcu srednjih godina koji dolazi na pogreb na jedan dalmatinski otok. Nakon dugo vremena u svom rodnom kraju sjeća se djetinjstva kada je njegov otac bio upravitelj imanja jedne bogate žene. Sjeća se sukoba oca i seljaka, težaka i ribara, sjeća se svijeta koji mu je, zbog nepravde i patnje drugih, bio stran. No, isto mu je tako bio stran i svijet nakon rata, kada je nova vlast razbaštinila nekadašnji vladajući stalež i uvela nove nepravde i patnje.

HRT1, 20.05, RATNA DRAMA, Operacija Valkira

Claus von Stauffenberg (T. Cruise), Nijemac plemićkoga podrijetla, istaknuo se u Drugom svjetskom ratu i dobio čin pukovnika. 1943. godine teško je ranjen u Tunisu, pri čemu gubi lijevo oko i desnu šaku. Kako rat odmiče, on je sve svjesniji Hitlerovih stvarnih nakana i shvaća da će njegova politika dovesti Njemačku u propast. Vjerujući da bi mogao spriječiti ono najgore, Stauffenberg okupi oko sebe druge njemačke časnike – istomišljenike i oni polako skuju urotu protiv svojega vrhovnog vođe. Odluče iskoristiti tajni vojni plan, takozvanu operaciju Valkira, naime, strategiju u slučaju Hitlerove pogibelji čime bi se uklonili i njemu najbliži suradnici.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Romance velikih umjetnika: Amadeo Modigliani & Jeanne Hebuterne

Modi mu je bio nadimak, ali u neku ruku i sudbina. “Maudit”, koji se jednako izgovara kao njegov nadimak, na francuskom znači “proklet”. A Modiglianija je zaista pratila zla sudbina. Cijeli život borio se s drogom i tuberkulozom i baš kad je bio na pragu umjetničkog uspjeha, umro je u 35. godini života. Dan poslije si je od očaja za njim život oduzela 21-godišnja Jeanne Hébuterne, njegova ljubav i majka njegova nerođenog djeteta.

RTL TV, 20.10, KRIMI DRAMA, Pljačka banke

Britanska tajna služba posebno se zanima za depozitnu kutiju u sefu banke smještene u londonskom Baker Streetu. Ona pripada gangsteru Michaelu X-u (Peter de Jersey) te sadrži kompromitirajuće fotografije princeze Margaret, koje ovaj čuva kao garanciju da će ga britanska vlada pustiti na miru. Martine (Saffron Burrows), bivši model, koja je u romantičnoj vezi s britanskim agentom, ulovljena je u krijumčarenju droge u državu pa se, kako bi izbjegla zatvor, dogovori s vlastima. Martine se obrati prijatelju Terryju Leatheru (Jason Statham), snalažljivom trgovcu automobilima, koji je u dobrim odnosima s kriminalnim svijetom i kojemu prekršiti zakon nije neki problem. Zatraži od njega da okupi bandu i opljačka banku za bogatu nagradu. Naravno, informaciju o fotografijama u sefu, Martine prešuti.

HRT2, 21.15, DOKUMENTARNI FILM, Svjetsko špijunsko prvenstvo

London, 2010. Engleska i Rusija u žestokom su nadmetanju za dobivanje domaćinstva Svjetskog nogometnog prvenstva 2018. Lord Triesman, nekadašnji ministar vanjskih poslova i zagriženi nogometni navijač, šef je engleske delegacije. U Moskvi su zadužili Alekseja Sorokina, nekadašnjeg ruskog obavještajca, da dovede Svjetsko prvenstvo u Rusiju.

Dok Triesman i Sorokin prepričavaju kako je teklo nadmetanje za domaćinstvo, filmska ekipa dobiva e-mail od bivšeg visokog dužnosnika FIFA-e kojega nazivaju jedinim insajderom koji je znao pozadinu svih zakulisnih događanja. “Za neke pokvarenjake još nitko ne zna, a neke račune tek treba izravnati”, stoji u njegovu tajnovitom mailu u kojem ih poziva da se sastanu u Budimpešti.

HRT2, 22.15, KRIMI SERIJA, Ubojstvo u Walesu

Prošlost će ponovno progoniti višeg inspektora Mathiasa dok istražuje smrt Catrin John, osuđene ubojice i bivše štićenice dječjeg doma u Pontarfynachu. Dok Mathias i Mared istražuju Catrininu smrt, počinju sumnjati da bi to moglo biti povezano sa smrću bivšeg policajca Iwana Thomasa. Međutim, nezavisni istražitelj John Powell Iwanovu smrt samo što nije proglasio samoubojstvom. Hoće li to nešto promijeniti? Mathias je pod sve većim pritiskom da zaključi slučaj. Hoće li učiniti što nadređeni žele od njega ili će u potrazi za istinom riskirati sve?

RTL TV, 22.20, TRILER, Na rubu

Nick Cassidy (Sam Worthington) prijavljuje se pod lažnim imenom u Roosevelt hotel u New Yorku te odlazi u svoju sobu na 21. katu i penje se na rub prozora spreman izvršiti samoubojstvo. Okupljeni prolaznici zovu policiju, koja pokušava razgovarati s njim, no on je spreman kontaktirati isključivo s psihoterapeutkinjom Lydijom Mercer (Elizabeth Banks), koja se nalazi na bolovanju nakon što nije uspjela spasiti policajca koji je počinio samoubojstvo. Lydia stiže u hotel te dozna da je Cassidy bivši policajac kojeg su uhitili jer je ukrao 40 milijuna dolara vrijedne dijamante biznismena Davida Englandera (Ed Harris). Nick je osuđen na 25 godina zatvora mada je oduvijek tvrdio da je nevin, a uspio je pobjeći s robije nakon što mu je dozvoljeno da prisustvuje pogrebu svog oca.

HRT1, 22.40, DRAMSKA SERIJA, Preljub

Noina neobuzdana ljubav prema Alison za sobom povlači ozbiljne posljedice. Alison u međuvremenu otkrije iznenađujuću istinu o tome kako sačuvati brak.

NOVA TV, 23.00, AKCIJSKI FILM, Pljačkaši

Nakon što je izvedena velika pljačka banke, svi dokazi upućuju na vlasnika banke i njegove moćne klijente. Dok skupina FBI-jevih agenata u svojoj istrazi kopa dublje pod površinu slučaja, brutalni napadi se nastavljaju i postaje jasno da se radi o zavjeri većih razmjera nego što su isprva pretpostavili.

HRT2, 23.45, VESTERN, Nepoznati zaštitnik

U mali rudarski grad Lago dojahao je tajanstveni, šutljivi kauboj. Pojava tog neznanca (C. Eastwood) unese nemir. U saloonu ga trojica počnu izazivati no sve ostane samo na tome. Dok je neznanac u brijačnici, oni ga napadnu. On svakog na mjestu ubije, i to jednim metkom točno između očiju. Dave Drake (M. Ryan), koji vodi poslove rudarske tvrtke, a i drugi viđeniji građani kao vlasnik hotela Lewis Belding (T. Hartley), pa i sam šerif Dan Shaw (W. Barnes), slože se da bi trebalo neznanca unajmiti kako bi ih zaštitio kad se iz zatvora vrate trojica opasnih razbojnika na čelu sa Staceyjem Bridgesom (G. Lewis).

RTL TV, 00.25, POVIJESNI AKCIJSKI FILM, Trinaesti ratnik

Ahmed Ibn Fadlan (Antonio Banderas) prognan je s bagdadskog dvora zbog preljuba. Njegova kazna odlazak je na daleki sjever, gdje mora naučiti vikinške običaje i način života. Isprva užasnut barbarskim ponašanjem i manjkom higijene sjevernjačkog naroda, Ibn Fadlan preko svoje volje postaje pripadnik skupine ratnika. Naime, krvoločna bića iz magle, Wendoli, započela su svoj ubojiti pohod na vikinška sela. Proročanstvo kaže da samo trinaest ratnika može nadvladati čudovišna bića, a posljednji ratnik ne smije biti sa sjevera. Tako Ibn Fadlan kreće s Vikinzima u boj protiv Wendola.