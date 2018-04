TV PREPORUKA DANA: Uz ekrane će vas prikovati filmovi Marsovac, Podmornica U-571 i Zavjet ljubavi

HRT2, 13.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Idealan u teoriji

Natalie Holland (L. Hartley) provela je razočaravajuću večer sa svojim dečkom: zbog njegove svečane najave očekivala je da će je zaprositi, a on joj umjesto toga otkriva kako odlazi na godinu dana u Machu Picchu u potrazi za samim sobom. To je presudan razlog što Natalie prihvaća poziv svoje prijateljice i bivše kolegice Avery Goldstein (H. Strode) da dođe u Los Angeles, jer Avery hitno treba pomoć, urednika za novi rukopis koji je upravo stigao. Da je Natalie znala o kome se radi, ne bi došla, jer knjigu koju treba urediti napisala je Beverly Wilcox (M. Fairchild), utjelovljenje svega što Natalie prezire: Beverly je arogantna zvijezda koju svi dočekuju s naklonom, u uredništvu je čekaju ohlađen šampanjac i jagode, svi se moraju diviti njoj i njezinom spisateljskom djelu. A zašto je Avery za taj zadatak pozvala baš Natalie? Vrlo jednostavno, zato što s Beverly više nije htio raditi ni jedan urednik.

Jedina svijetla točka je Natalien susjed Coop (D. Fuller), zgodni kućepazitelj, koji, pokazat će se, nije samo kućepazitelj.

HRT3, 16.00, CRNA KOMEDIJA, Unajmio sam plaćenog ubojicu

Henri Boulanger (J-P. Léaud) nakon petnaest godina službe postao je suvišan. U šoku je i pokušava se ubiti, ali nije u stanju. Zato u nekom ofucanom lokalu unajmi plaćenog ubojicu (K. Colley) i naruči vlastito ubojstvo. Ubrzo upozna cvjećaricu Margaret (M. Clarke) i zaljubi se, pa za Henrija život odjednom ima smisla. Želi otkazati svoje ubojstvo ali lokal u kojem ga je dogovorio više ne postoji, uništen je, a on nema drugog načina da dođe do ubojice…

Aki Kaurismäki nominiran je u Veneciji na filmskom festivalu za Zlatnog lava.

RTL TV, 20.00, SF DRAMA, Marsovac

Godina je 2035. Posada Ares III istražuje područje Marsa kada jaka pješčana oluja zaprijeti terenskom vozilu zbog čega zadatak mora biti prekinut. Za vrijeme evakuacije, Marka Wartneya (Matt Damon) pogodi krhotina opreme i on ostane izgubljen u oluji. Signal s odašiljača njegovog odijela ne pokazuje da je Mark živ dok se oluja pojačava. Voditeljica misije Melissa Lewis (Jessica Chastain) pretpostavlja da kolegi nema spasa te zapovijedi posadi povrtatak u bazu. Nešto kasnije, nakon što je oluja utihnula, Mark se budi, shvati da mu je ostalo malo kisika te krene prema bazi. Ujedno ukloni dio antene koja je uništila njegov monitor, koji prati njegove biološke funkcije na odijelu, a zabila se u njegov torzo. Mark započne voditi videodnevnik i zaključi da se jedino može spasiti ako susretne Ares IV posadu, koja će se nalaziti 3200 km od njegove trenutne lokacije, i to tek za četiri godine.

HRT1, 20.05, RATNI SPEKTAKL, Podmornica U-571

Američka podmornica s posadom kojom zapovijedaju kapetan Klough (H. Keitel) i poručnici Dahlgren (B. Paxton) i Tyler (M. McConaughy) kreće na specijalni zadatak: njihov je cilj zarobiti Enigmu, njemački sustav šifriranog slanja povjerljivih informacija, te ga pokušati dekodirati. Taj je sustav saveznicima prouzročio velike pomorske gubitke, pa je od prvorazredne važnosti njegovo zarobljavanje i ‘razbijanje’. Slijedom događaja američka se posada nađe na njemačkoj podmornici u bezizlaznoj situaciji…

Ovaj visokobudžetni ratni akcijski spektakl još jedan je izdanak nanovo probuđenog zanimanja za tematiku Drugog svjetskog rata koje je, nakon velikog uspjeha “Spašavanja vojnika Ryana”, zavladalo Hollywoodom. Napetost priče i izvrsni Harvey Keitel glavni su aduti tog rado gledanog ostvarenja snimljenog prema istinitim događajima, s tom razlikom da se u zbilji Enigme nisu dokopali Amerikanci nego Britanci.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Inspektor Montalbano

Nove priče izvrsne RAI-jeve detektivske serije sa šarmantnim, upornim, pronicljivim i prividno nonšalantnim detektivom Montalbanom (L. Zingaretti) i njegovim kolegama iz policijske postaje nevelikoga grada na Siciliji.

Serija neobičnih provala zagorčava život inspektoru Montalbanu. Sve su se dogodile u kućama bogataša iz istoga kruga i svaka je bila ista. Prvo su opljačkane vikendice, a potom i stanovi u gradu. Nakon što provalnička banda anonimnim pismima najavi četvrtu i posljednju provalu, Montalbano ih odluči uhvatiti na djelu.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Prizemljeni svemir

Poetska vizija Dioklecijanove palače, nagrađivane pjesnikinje Gordane Benić, u filmu je uprizorena spojem mjesečevog pejzaža Paga i splitske svemirske arheologije te futurističkom vizijom Teslinog puta. Pjesnikinjin opus u cijelosti je posvećen gradu Splitu, a u filmu Palača ima dimenziju nove stvarnosti, kakvu Splićani nisu vidjeli.

Naslov filma je oksimoron, paradoks kao i poezija u prozi Gordane Benić. Godine 2014. dobila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni poetski opus, a za zbirku “Nebeski ekvator”, ovogodišnju Nagradu HAZU-a za književnost. Njezina poezija prevedena je na desetak stranih jezika, a knjige na njemački i francuski. Svoje četiri knjige, imaginarne poetske palače, napisala je na otoku Pagu jer se Palači približava tako da se udalji od nje. Beskonačnost u nama je kozmička komponenta unutar Palače koju je Gordana Benić osjetila još kao dijete svakodnevno prolazeći pored sfinge. Snaga vizualnosti njezine poezije i u filmu gledatelju donosi osjetilne i duhovne senzacije. Film je namijenjen publici koja je sačuvala moć osjetiti umjetničku energiju čiji impuls dolazi iz oku nevidljivih dimenzija, a posljedica je odzemljenje.

HRT1, 22.00, DOKUMENTARNI FILM, Henrik i Ana – Ljubavni par koji je promijenio povijest

U prvom dijelu dokumentarnog filma povjesničarka dr. Suzannah Lipscomb kreće na putovanje da bi otkrila kakav je zapravo bio kraljevski bračni par čija je ljubav promijenila cijelu jednu naciju. Prvo joj je odredište dom iz djetinjstva Ane Boleyn u Heveru u Kentu. U živopisnoj ladanjskoj kući u tudorskom stilu Suzannah će pronaći Anin molitvenik “Book of Hours” (“liber horarum”) u koji je buduća kraljica proročanski upisala: “Doći će čas”. Suzannah iz Hevera odlazi u Francusku i Château de Blois, dvorac u kojemu je Ana nekoć bila dvorska dama francuske kraljice Klaudije. Suzannah otkriva kako je Ana bila okružena svijetom renesanse. Redovito ih je posjećivao Leonardo da Vinci. Saznat ćemo kako se Ane iz Francuske vratila profinjena, duhovita i inteligentna. S otmjenog francuskog dvora Suzannah kreće na dekadentni dvor Henrika VIII. U Hampton Courtu susrest će se s Tomom Betteridgeom koji će joj objasniti kako je izgledalo udvaranje u doba Tudora. Suzannah zatim odlazi u Muzej Viktorije i Alberta u kojemu se nalazi zviždaljka za pse koju je Henrik navodno darovao Ani. Skrivena poruka krila se u tome da će, ako zazviždi, doći on. U Britanskoj nacionalnoj biblioteci Suzannu će oduševiti još jedan molitvenik “Book of Hours” u kojemu su Henrik i Ana razmjenjivali ljubavne poruke.

HRT2, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Ray Donovan

Izbori su i Ray mora uništiti suparničkoga kupca momčadi i osigurati Veronin reizbor radi zaštite vlasništva. I Bridget sudjeluje u izborima, volontira da bi se približila učitelju matematike. Mickey mora nekako dobiti Ginger i ostale prostitutke da rade ili se suočiti s bijesom gđe Minassian. Da bi opet osvojio Teresu, Bunchy se povjerava Romeru, a Terry je sam u klubu i naslućuje da ga Arijci možda love.

NOVA TV, 22.35, ROMANTIČNA DRAMA, Zavjet ljubavi

Mladi bračni par Paige (Rachel McAdams) i Leo (Channing Tatum) doživi tešku prometnu nesreću nakon koje Paige pada u komu. Kad se oporavi, postane jasno da je u nesreći izgubila pamćenje, pa Leo odluči ponovno osvojiti njezino srce.

HRT2, 23.00, SPORTSKA DRAMA, Rocky 2

Neposredno nakon iznimno iscrpljujućeg meča za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, izazivač Rocky Balboa (S. Stallone) i prvak Apollo (C. Weather), koji je jedva obranio naslov, odvedeni su u bolnicu. Ondje Apollo verbalno napadne Rockyja, poručujući mu da je imao mnogo sreće i ništa više te traži uzvratni meč u kojem će dokazati svoju superiornost. Rockyju nije do toga, nego se nakon izlaska iz bolnice vjenča s Adrian (T. Shire) koja ubrzo zatrudni. Od novca zarađenog borbom Rocky kupi obiteljsku kuću i sportski auto, a redovit izvor prihoda pokušava ostvariti snimanjem reklama. Međutim, posve je netalentiran za taj posao, a drugi ne može naći. Zaposli se u mesnici, no ubrzo dobije otkaz. Potrošivši većinu novca i ostavši bez prihoda. Rocky je zbog obitelji prisiljen prihvatiti Apollovo inzistiranje na uzvratnom meču.

KANAL FOX, 23.55, HUMORISTIČNA SERIJA, Atlanta

Iako je na kraju prve sezone Earn našao kakav-takav krov nad glavom, sreća ga ne prati dugo jer ga izgubi već u prvoj epizodi nove sezone. Kada mu Alfred da dio novca koji su zaradili u prvoj sezoni, on brzo ga izgubi, zahvaljujući Alfredovom prijatelju Tracyju (Khris Davis). Tracy je bivši zatvorenik i trenutno živi kod Alfreda. Uz sve to, Van i Earn odluče da će odsada komunicirati jedino ako se to tiče njihove kćeri, jer Van smatra da je Earn iskorištava. Za to vrijeme Alfred gradi svoju sve uspješniju karijeru, iako ne bez prepreka i izazova – sve od propalih sastanaka pa do negativnih komentara na društvenim mrežama. Ovoj sezoni priključuje se i nekoliko novih likova: Tracy, Clark County (RJ Walker), rapper i Alfredov prijatelj, te Willy (Kat Williams), Alfredov otac i Earnov ujak.

NOVA TV, 00.40, KOMEDIJA, Izigrane

Trima pametnima i seksi prijateljicama Andrei (Vivica A. Fox), Lauren (Carmen Electra) i Emily (Stacey Dash) dosadili su muškarci pa su odlučile da se počnu poigravati s njima. Želeći dokazati da su svi muškarci predvidivi i da ih je lako zavesti, odlučuju igrati prema novim pravilima. Zajedno se natječu u zavođenju jednog sretnika da bi mu dokazale da je san svake žene. No one ne znaju da njihova meta zna što smišljaju i da je i on spreman na igru.

RTL TV, 00.55, AKCIJSKA DRAMA, Iza neprijateljskih linija

Chris Burnett (Owen Wilson) nezadovoljan je brojnim zadacima promatranja koje dobiva i frustriran činjenicom da zbog političkih razloga ne radi ono u čemu je najbolji: upravljanjem bojnih aviona F/A-18. Jednog Božića, prelijetajući ratnu Bosnu, Burnett skrene s predviđene rute kako bi provjerio sumnjiva zbivanja, ali bude srušen. Preživio, ali zatočen iza neprijateljskih linija, Burnett fotografira, po srpsko vodstvo, kompromitirajuće scene, zbog čega se nađe na meti tajne policije i vojnih vlasti. Za to vrijeme, general Leslie Reigart (Gene Hackman), koji se s njim prilično često sukobljavao, riskirat će svoju uglednu karijeru, kako bi unatoč protivljenju političkih vrhova po Burnetta poslao spasilačku misiju, kršeći time američki dogovor sa Srbima.