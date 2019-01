TV PREPORUKA DANA: Uz ekrane će vas prikovati filmovi Harry Potter i plameni pehar, Dan nezavisnosti i Rušenje

HRT2, 13.30, KOMEDIJA, Zlatne godine: Kratki spojevi za starije

Za trinaest seniora u dobi između 60 i 80 godina organizirani su takozvani spojevi na brzinu, gdje svatko ima sedam minuta za razgovor s onim drugim.

RTL2, 19.25, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Dva mjeseca su prošla od smrti Amber, a Wilson se i dalje ne može pomiriti da je nema. I dok Wilson daje otkaz, Cuddy očajnički nastoji popraviti svoju vezu s Houseom.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Obećana zemlja

Svake minute u Australiju dolazi živjeti nova osoba. Koji su temelji australskog modela multikulturalizma, je li globalno najuspješniji i s kojim je izazovima suočen? Zašto su Melbourne i država Victoria multikulturalne meke? Koliko imigracija doprinosi gospodarskom čudu države – kontinenta? Koliko je velik australski humanitarni program, kako država pomaže u prilagodbi novo pridošlih izbjeglica? Kako se mijenja australska demografska slika? Koliki je utjecaj Azijaca, osobito Kineza na javni život Australije? Koliko su muslimani dio australske genske karte, ima li u javnom životu islamofobije? Je li politika “bijele Australije” daleka prošlost, koliko je prisutan rasizam i do koje mjere zakonska zaštita od rasnih uvreda može ograničiti slobodu govora? Koliko je jaka socijalna kohezija u australskom društvu? Koje su odredbe novog zakona o državljanstvu postrožene, što su tzv. australske vrijednosti i jesu li usmjerene protiv muslimana? Zašto australski političari i javnost strahuju od ilegalne imigracije?

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Obiteljski zločini: Obitelj Mead

Dvojici braće brdoviti je Salt Lake City dom. Njihova tvrtka za čišćenje aviona nekoć je nosila odličnu zaradu, a sad sve više propada. S velikom željom za luksuznim životom, jedna osoba iz obitelji vrijedit će više živa nego mrtva.

DOMA TV, 20.50, KRIMI SERIJA, CSI Cyber

“404: Flight Not Found” – Kad cyber-tim istražuje ono što se čini kao hakiranje komunikacijskog sustava kontrole leta, pojavi se mnogo veća prijetnja jer iz čista mira nestane zrakoplov, što je prvi slučaj cyber-otmice na svijetu. “Going Viral” – Kad stanovnici New Yorka pozivom na 911 ne uspijevaju dobiti policiju, cyber-tim uviđa da je računalni virus koji se prenosi zrakom zarazio mobitele te moraju pronaći odgovornog hakera. D. B. upoznaje jednu ženu (Kelly Preston) nakon što slučajno odgovori na SMS.

HRT2, 21.00, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Harry Potter i plameni pehar

Dok Lord Valdemort (R. Fiennes) sije strah i kletvom ubija, priprema se finale metloboja. Još je jedno natjecanje pred učenicima čarobnjačke škole, tromagijski turnir, a domaćin je Hogwarts. Dolaze još dvije čarobnjačke škole, natjecatelja je četvero, onaj četvrti je Harry Potter (D. Radcliffe). Svi sumnjaju da se sam ubacio. Pred njima su teški zadaci, prvi je borba sa zmajem kojem treba uzeti zlatno jaje s uputama za sljedeći zadatak. Svi su dobro prošli pa je uslijedio božićni bal… Još su tri opasna zadatka koja ih čekaju.

RTL TV, 21.00, AKCIJSKI SF FILM, Dan nezavisnosti

Bio je to sasvim običan, ljetni dan… sve dok, bez upozorenja, golema sjena nije zamračila Zemlju. Neobičan atmosferski fenomen, zloslutni i hipnotički, proširio se nad čitavom našom planetom. Pitanje jesmo li sami u svemiru konačno je dobilo odgovor. I u samo nekoliko minuta, životi svih bića zauvijek su promijenjeni. S budžetom od 71 milijun dolara i neviđenim specijalnim efektima, “Dan nezavisnosti” je grandiozni, visoko tehnološki homage filmovima katastrofe iz sedamdesetih i ratnim filmovima četrdesetih. Ovdje izvanzemaljci u nebrojenim svemirskim brodovima stižu niotkuda i skupljaju se nad najvećim svjetskim gradovima stvarajući globalnu paniku. I to opravdanu jer zločesti posjetitelji pomoću zraka smrti sravne New York, Washington i Los Angeles sa zemljom. Šačica hrabrih Amerikanaca, uključujući “klintonolikog” predsjednika, pilota borbenog aviona i kompjuterskog freaka, zvanog David, pokušavaju smisliti strategiju protiv osvajača.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Stani u Lici: Udbina

U trećoj po veličini općini u Hrvatskoj na kilometru četvornom žive tek 2 stanovnika. Nema mnogo ljudi ali nema ni nezaposlenih. U industrijskoj zoni proizvode električnu energiju, pelete, prerađuje se drvo i duhan. Od 2010. strmim brežuljkom dominira crkva Hrvatskih mučenika, vozite li se ličkom magistralom, ne može vam promaknuti. Ambiciozni projekt izgradnje svemirskog centra u Udbini je propao, no to ne umanjuje njegovu zanimljivost. S najduže piste u Hrvatskoj, iz vojarne “Josip Jović”, umalo se letjelo u svemir.

HRT1, 21.30, DOKUMENTARNI FILM, Suvremenici – Tonko Maroević

Pjesme je počeo objavljivati još kao srednjoškolac, studirao je povijest umjetnosti, a monografije je pisao družeći se s umjetnicima u njihovim atelijerima. Bavio se likovnom kritikom i kritikom pjesništva, predavao na sveučilištima u Milanu i Trstu, prevodio, te bio čest član brojnih žirija i komisija, gost tribina i promocija. Akademik i erudit Tonko Maroević, kako sam kaže, osjeća se dužnikom svoje umjetničke i čitateljske strasti. Zato predano i s ljubavlju, uvijek na strani kreacije, svakodnevno prati i tumači književnu i umjetničku scenu.

HRT3, 22.45, DRAMA, Vrijeme se zaustavilo

Dvojica sredovječnih muškaraca rade kao čuvari izoliranog gradilišta brane visoko u talijanskim Alpama prekrivenim snijegom. Kad jedan od njih ode u dolinu da bi s obitelji proveo božićne blagdane, na njegovo mjesto dolazi adolescent.

NOVA TV, 23.35, DRAMA, Rušenje

Uspješni investicijski bankar, Davis Mitchel, prolazi kroz teško razdoblje nakon što je izgubio suprugu u tragičnoj prometnoj nesreći. Unatoč tomu što ga tast Phil tjera da se sabere, Davis se nastavlja raspadati. Ono što započne kao pismo pritužbe tvrtki koja proizvodi prodajne automate pretvori se u seriju pisama koja otkrivaju iznenađujuća osobna priznanja. Davisova pisma privuku pozornost agentice službe za korisnike Karen Mareno te se, usred njezinih vlastitih emocionalnih i financijskih tereta, dvoje stranaca poveže na nevjerojatan način. Uz pomoć Karen i njezina sina Davis se počne osovljavati na noge, počevši s uništavanjem života koji je nekad poznavao.

HRT2, 23.35, KRIMI SERIJA, Zakon i red: Odjel za žrtve

Pred nama je 18. sezona najdugovječnije dramske serije koja se prikazuje na malim ekranima. U prvom nastavku u Central Parku nađen je izgubljeni dječak, a potraga za njegovim roditeljima razotkriva zastrašujući krvavi plan pa Odjel za žrtve i Protuteroristička jedinica kreću u lov na osumnjičenike ne bi li otkrili njihove motive. Poručnica Benson ujedno mora uvjeriti Barbu da se pozabavi slučajem dječakove majke, koja tvrdi da je žrtva silovanja i mučenja.

HRT2, 00.15, DRAMA, Dobro došli u Fort Bliss

Iz Afganistana se vratila kući odlikovana vojna liječnica, pripadnica američke vojske, i samohrana majka koja se sada našla u situaciji da ponovno uspostavlja i gradi svoj odnos sa sinom.