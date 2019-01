TV PREPORUKA DANA: Uz ekrane će vas prikovati filmovi Dan odluke, Carstvo velikog Oza, Turist, Ovisna i X-Men 3: Posljednja fronta

HRT2, 13.40, KOMEDIJA, Sve što ona želi

Nakon što cinična tinejdžerica Sophie (L. Giovagnoli) naslijedi auto koji ispunjava želje, iskoristi ga kako bi zakazala spoj iz snova za veliki školski ples. Postoji samo jedan problem. Njezin novi frajer, holivudska zvijezda u usponu, mogao bi zauvijek ostati u američkom gradiću ako ga Sophie ubrzo ne vrati u Los Angeles.

HRT3, 20.05, KOMEDIJA, Turist

Tomas (J. Kuhnke), njegova supruga, Norvežanka Ebba (L. Loven Kongsli), te djeca Vera (C. Wettergren) i Harry (V. Wettergren) došli su na skijanje u francuske Alpe. Dok drugi dan iz restorana promatraju kako prema njima klizi kontrolirana lavina, digla se snježna prašina pa je izgledalo kao da će stići do njih i sve zatrpati. Na to nastane strka i panika, Tomas koji je do tada snimao spektakl, pobjegne glavom bez obzira, a Ebba pokušava zaštititi djecu. Srećom ništa se nije dogodilo samo se iz temelja prodrmao Tomasov i Ebbin brak, jer ga ona optužuje da je pobjegao i htio spasiti samo sebe.

RTL2, 20.05, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Tijelo bez nogu nađeno je u Juarezu. Agenti sumnjaju da je počinitelj kirurg amater, koji očigledno ima problema sa svojom narcisoidnom osobnošću. U međuvremenu, Reidov tajni poziv tajanstvenoj ženi (Beth Riesgraf) zaintrigira ekipu agenata.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjamo svijet: Papa – Najmoćniji čovjek u povijesti

Papa Ivan Pavao II. je prvi slavni papa na svijetu. Došao je na vlast u jeku hladnoga rata i bio je papa gotovo tri desetljeća, što je drugi po dužini papinski mandat u povijesti. Budući da je potekao iz vremena nacističke okupacije svoje rodne Poljske, bio je bolno svjestan propusta Vatikana tijekom Drugog svjetskog rata te se stoga upustio u svjetske političke vode.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Obiteljski zločini: Obitelj Trappler

Nekonvencionalna obitelj završi na naslovnicama kad jednog od njih okrutno ubiju u ruralnom Beaver Damsu u državi New York. Kad policija shvati da je ubojica netko iz obitelji, majke, očevi i braća okreću se jedni protiv drugih u potrazi za istinom.

RTL TV, 21.00, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Carstvo velikog Oza

Oscar Diggs (James Franco) cirkuski je mađioničar i drugorazredni prevarant. Kada njegov cirkuski kolega dozna da je ovaj očijukao s njegovom suprugom, Oscar bježi u balonu koji tornado odnese daleko od prašnjavog Kansasa. U čarobnoj zemlji Oz Oscar upozna lijepu i naivnu vješticu Theodoru (Mila Kunis), koja vjeruje da je on veliki čarobnjak koji će prema proročanstvu postati kralj i osloboditi zemlju od zle vještice koja je ubila prijašnjeg vladara. Oscaru se svidi što bi mogao postati bogati monarh pa odluči prihvatiti ulogu kralja te se nastavi pretvarati da je veliki spasitelj. Na putu prema Smaragdnom Gradu Todora se zaljubi u Oscara, no ovaj joj ne uzvraća osjećaje. Par sretne letećeg majmuna Finleyja (Zach Braff) koji se zaklinje na vjernost Oscaru kada ga ovaj spasi od lava. U Smaragdnom Gradu Theodorina starija sestra Evanora (Rachel Weisz) otkrije Oscaru gdje živi zla vještica te da ona može umrijeti ako se njezin čarobni štapić uništi.

HRT2, 21.00, SPORTSKA DRAMA, Dan odluke

Na dan primanja novih igrača u NFL direktor Cleveland Brownsa, kluba američkog nogometa, Sonny Weaver Jr. (Kevin Costner), ima šansu ponovno sastaviti svoj tim trgujući ne bi li dobio najbolje. Mora brzo donijeti odluku o tome što je voljan žrtvovati ne bi li postigao savršenstvo, jer tanka je crta između njegova osobnog i profesionalnog života na dan kad se život mijenja, i to za nekoliko stotina mladića koji sanjaju da će zaigrati u NFL-u.

HRT1, 21.25, DOKUMENTARNI FILM, Suvremenici: Goran Trbuljak

Ono što radi naziva “aktivnošću”, a ne “umjetnošću”, za svoje filmove kaže da su nizovi snimljenih ready-madeova, u potrazi za radnim prostorom provaljuje u tuđi atelijer, hotelsku sobu proglašava svojim jednodnevnim radnim prostorom, potpisuje rad anonimnog autora prepoznajući u njemu svoj autoportret… Goran Trbuljak jedan je od najpoznatijih hrvatskih konceptualnih umjetnika, začetnik videoumjetnosti, filmski snimatelj i fotograf, čiji rad duhovito i dosljedno propituje konvencije i odnose između umjetnosti i društva.

HRT3, 22.00, DRAMA, Stablo za klompe

Jedan od najboljih talijanskih filmova sedamdesetih i najreprezentativnije ostvarenje velikog redatelja Ermanna Olmija s gotovo dokumentarističkom preciznošću prikazuje život na velikom imanju u Lombardiji potkraj 19. stoljeća. Na tom imanju živi pet seljačkih obitelji, čija svakodnevica ne donosi mnogo dramatičnih zbivanja – sin jedne obitelji trebao bi prema župnikovoj preporuci krenuti u školu, ali dječak je slomio jednu klompu, pa mu otac radi nove od drveta koje je krišom posjekao zbog čega ima problema. U drugoj obitelji sve je koncentrirano na kćerinu svadbu, a u trećoj se sve vrti oko zlatnika koji je otac sakrio i ne uspijeva ga naći… Redatelj se ne usredotočuje toliko na radnju koliko na uvjerljivost likova i stvaranje ozračja čudesna i fascinantnog svijeta, gotovo potpuno zaboravljenog.

DOMA TV, 22.20, KRIMI SERIJA, Zaboravljeni slučaj

U prvoj epizodi pete sezone vidjet ćemo slučaj u kojem čovjek koji je osuđen za ubojstvo djeteta 1994. počini samoubojstvo, a novi dokazi upućuju na to da je njega i njegova pomagača, koji sada izdržava doživotnu zatvorsku kaznu, jedan prerevni detektiv možda prenaglo optužio za zločin koji nisu počinili. Druga epizoda otvorit će još jedan stari slučaj, nakon što u starom kombiju pronađu odjevni predmet ubijene djevojke, srednjoškolke iz 1998. koja je prema pričama bila promiskuitetna. Gotovo desetljeće poslije Lilly Rush i Nick Vera stižu na mjesto zločina gdje policija usred polja istražuje napušteni kombi.

HRT2, 22.45, KRIMI SERIJA, Crna lista

Na temelju informacija koje je dobila od neočekivanog izvora, Liz (Megan Boone) se nada da će raskrinkati Redove tajne, dok on u djelo provodi plan koji će mu omogućiti da se domogne vreće s kostima.

HRT2, 23.30, RATNI FILM, Zlato za odvažne

Tijekom Drugog svjetskog rata poručnik Kelly (C. Eastwood) zarobi njemačkoga poručnika i želi iz njega izvući korisne informacije. Napije ga i sazna da je ovaj na posebnom tajnom zadatku: treba prevesti 16 milijuna dolara u zlatnim polugama u francusku vojnu bazu. Kelly odluči poduzeti sve ne bi li došao do zlata i planira da s nekoliko svojih prijatelja prodre u neprijateljski teritorij i ukrade zlato. Njegov vod, na čelu s Big Joeom (T. Savalas), ima tri dana vremena obaviti zadatak i uz pomoć Crapgamea (D. Rickles) i Oddballa (D. Sutherland) u tri Shermanova tenka Kelly vodi svoje ljude duboko u francuski teritorij ne bi li ukrao zlato.

NOVA TV, 23.40, TRILER, Ovisna

Uspješna poslovna žena Zoe Reynard (Sharon Leal) naizgled ima sve – savršenog supruga (Boris Kodjoe), dvoje krasne djece i zavidnu karijeru. Međutim, iako njezin život na površini izgleda savršeno, Zoe ne može odoljeti tajnim iskušenjima. Dok vodi dvostruki život, Zoe riskira sve za što je radila i polako gubi kontrolu nad vlastitim životom.

RTL TV, 00.05, AKCIJSKI SF FILM, X-Men 3: Posljednja fronta

Prošlo je nekoliko mjeseci otkako su mutanti zaustavili Williama Strykera, ali su to platili gubitkom Jean Gray (Famke Janssen), s čime se Scott (James Marsden) nikako ne može pomiriti. Odlazi na mjesto na kojem ju je izgubio i ona se pojavi pred njim. Sukobi ljudi i mutanata, koji dosežu kritičnu točku, mogli bi uskoro prestati jer su znanstvenici otkrili zbog čega mutanti uopće mutiraju. To otvara put proizvodnji „lijeka” za mutaciju, što X-Mene zgražava. Vijesti dopiru i do Magneta (Ian McKellen), koji odlučuje povesti mutante u veliki rat protiv čovječanstva pa za saveznike pokušava dobiti i mutante profesora Xa (Patrick Stewart).