TV PREPORUKA DANA: Utakmicom protiv Azerbejdžana na Maksimiru Hrvatska započinje kvalifikacijski ciklus za EP

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA DRAMA, Buket

Terri Benton (K. Swanson) uspješna je u poslovnom svijetu, no zbog rezanja troškova dobije otkaz. U njezinom roditeljskom domu teče naoko idiličan život, otac i majka u skladnom su braku i posao s cvijećem ide dobro. Pomaže im mladi Sam (M. Shanks), koji im je kao sin. Doveo ga je velečasni John (D. Glover), prijatelj Bentonovih, znajući da Cecilu Bentonu (S. E. Miller) treba pomoć nakon srčanog udara, ali i da Sam, nakon trogodišnjeg vojničkog staža, treba obitelj. Roditeljima pomaže i mlađa kći Mandy (A. Mayne). Međutim, kad se čini da je sve u najboljem redu, otac doživi drugi srčani udar i umre, a velečasni John odaje im tajnu koju mu je Cecil povjerio: posao s cvijećem je propao, on se samo zbog ljubavi prema Bonnie (N. Cavendish), svojoj supruzi, pravio da prima narudžbe i isporučuje cvijeće. Terri, koja nema namjeru ostati kod kuće, iako je i majka i sestra trebaju, odlučuje produžiti dopust dok ne dobije odgovor na molbu za posao u velikoj i prestižnoj kompaniji.

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

Puno je razloga zašto biste ovo poslijepodne trebali provesti Kod nas doma. Jedan od njih je naš proslavljeni tenor Tomislav Mužek koji će, sa svojim Triom, prije koncerta u Lisinskom, zapjevati u našoj emisiji. Doznajemo zašto arheolozi sve češće pozivaju pse da pretraže teren i do kojih su otkrića došli slijedeći detekcijske pse. Na samom početku emisije, na Svjetski dan osoba s Downovim sindromom upoznajemo posebnu djevojčicu Lauru Filipaj koja nam stiže iz Rijeke. Kako izgleda njezin dan, mama Larisa vrijedno bilježi na Facebook stranici Dan u Laurinom životu s Downom. Upoznajmo je zajedno!

DOMA TV, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Laži mi

Tijekom blagdana Cal odlazi u Afganistan pomoći u misiji spašavanja dvojice zarobljenih marinaca, a jedini izvor informacija mu je američki emigrant. Cal, Gillian i Reynolds odlaze u Las Vegas pronaći nestalog finalista svjetskog prvenstva u pokeru. Cal koristi svoju vještinu čitanja lica drugih igrača da otkrije tko od njih zna nešto o nestanku, a Eli i Torres analiziraju svoj odnos.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

U intervjuu tjedna – najpriznatija svjetska kuharica Elena Arzak. Sve o dijamantima: odakle dolaze, kako nastaju, kako se obrađuju i vrednuju. Ana Andabak je mlada i uspješna hrvatska hotelijerka, koja privlači turiste. Gastronomski događaji iz Zadra i Šibenika. Liječnici i frizeri govore o njezi kose u proljeće, vrijeme kad se pojavljuju najveći problemi. Zdrav povratak tijela u dobru formu moguć je do ljeta. Hrana određuje vino, a vino određuju hranu. Gdje je tu rose? Palačinke se mogu pripremiti na različite načine, saznat ćemo kako. Prikazujemo rokersku stranu Lidije Bačić.

NOVA TV, 20.15, NOGOMET, KVALIFIKACIJE ZA EP: Hrvatska – Azerbejdžan

Vatreni će se pod vodstvom Zlatka Dalića na zagrebačkom Maksimiru u prvoj utakmici kvalifikacija u nešto izmjenjenom sastavu susresti s reprezentacijom Azerbajdžana, koju od veljače vodi hrvatski stručnjak Nikola Jurčević i kojemu će ovo biti službeni debi na novom poslu.

HRT2, 21.00, DRAMA, Armin

Sredovječni Ibro (E. Hadžihafizbegović) i njegov sin Armin (A. Omerović) autobusom putuju iz malog mjesta u Bosni i Hercegovini u Zagreb. Tijekom puta Ibro je jako uzbuđen – sa svima razgovara, hvali se sinom. Arminu, trinaestogodišnjaku, zbog toga je neugodno i moli oca da se prestane tako ponašati. Međutim, Ibro želi svima obznaniti da vodi sina u Zagreb na audiciju za film koji snima njemački redatelj (J. Munchow).

HRT1, 21.00, MAGAZIN, Puls

U Pulsu naši reporteri za vas donose ove priče: U tom je gradu skladana Lijepa naša, ali život odavna nije pjesma. Kako se živi u Glini danas? Zašto je svaki četvrti stanovnik u posljednjih sedam godina napustio taj grad? Tko se brine o onima koji su ostarjeli, a ostali sami? Po odgovore se zaputila Sanja Pražen. Na Međunarodni dan osoba s Downovim sindromom, upoznajte Helenu i Katiju. Rođene su s Downovim sindromom i ne daju da ih to na bilo koji način sputava. Uče se osamostaljivanju i jako im dobro ide. Njihovu priču donosi Nataša Kraljević Kolbas. Imala je karijeru iz snova. Radila je s Donnom Karan, Calvinom Kleinom i mnogim drugim poznatim dizajnerima. No svijet mode ipak je zamijenila slavonskom ravnicom i vratila se u svoj Osijek. Priču o Jasmini Pacek otkriva Zdravko Fuček. Englezi Amanda i Chris preselili su se iz Londona u Stari Grad na Hvaru. Prihvatili su lagani ritam otočkog života, ali su nešto sa sobom i donijeli – osviještenost o pravima životinja. Motivirali su mještane, volontere i ljubitelje životinja, pa su zajedno krenuli u akciju spašavanja otočkih mačaka.

RTL2, 21.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Penny, kupujući poklon za nećaka, upoznaje Stuarta vlasnika trgovine igračkama koji joj se odmah svidi. Ljubomorni Leonard traži od Raja i Howarda da ga odvedu u “bar sa ženama”. Stuartov izlazak s Penny ide glatko kao po loju, sve dok ne dođe Sheldon i ne pokrene raspravu o Batmanu u kojoj Stuart gubi i primjećuje da je Penny u međuvremenu zaspala od dosade. U međuvremenu, jedino je Raj uspješan sa ženama.

HRT3, 22.45, DRAMA, Vrijeme

Seh-hee (Ji-Yeon Park) i Ji-woo (Jung-woo Ha) zajedno su dvije godine. Nju izjeda ljubomora i brine se da će njemu dosaditi njezino lice i da će je ostaviti. Zatim iznenada nestane, ode plastičnom kirurgu u potrazi za novim licem. Ji-woo ne zna kamo je nestala njegova partnerica. Kad je sretne s novim licem, ne prepoznaje ju. Zagrije se za novu ženu (Sung Hyun-ah) i kaže joj koliko mu nedostaje Seh-hee. Jesu li novo lice i “nova” ljubav usrećili Seh-hee? Što će Ji-woo učiniti kad sazna istinu?

HRT2, 23.10, KOMEDIJA, Tatin sin

Donny (A. Sandler) je rano postao otac i svojeg sina Todda (A. Samberg) podizao je kao samohrani roditelj do njegovog 18. rođendana. Tada su se njihovi putevi razdvojili i protekao je priličan broj godina do susreta oca i sina. Donny se neočekivano pojavio, i to baš uoči Toddova vjenčanja.

NOVA TV, 00.30, TRILER, Osvetnica

Atraktivna i usamljena medicinska sestra Miranda Wells (Rosamund Pike) dogovori spoj na slijepo kod sebe doma. No prije dogovorenog vremena na njezin trijem stiže stranac kojeg Miranda zamijeni s muškarcem s kojim se trebala naći. Stranac je siluje, a Miranda ostaje istraumatizirana i pada u depresiju. Njezin život počne se raspadati. Uskoro će doznati da je njezin silovatelj u zatvoru i odlučuje ga posjetiti ne bi li se suočila sa svojim strahovima. Stvari će se preokrenuti.