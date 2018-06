TV PREPORUKA DANA: Utakmicom između domaćina Rusije i Saudijske Arbije na moskovskom Lužnikiju počinje SP u nogometu

HRT2, 11.45, DRAMA, Crveni pas

Film snimljen na temelju istinite priče o psu koji je krenuo u potragu za vlasnikom. Na tom putu zbližio se sa svakim koga je sreo otvarajući njihova srca na svoj pseći način…

Snimljeno prema romanu “Red Dog” Louisa de Bernnieresa nadahnutom stvarnom pričom.

HRT2, 13.20, TRILER, Otmica u predgrađu

Katherine strepi za svoju šesnaestogodišnju kćer Emmu (S. Sweeney) jer je svjesna kakve sve opasnosti prijete mladim djevojkama, osobito zato što su se nedavno iz mirnog Wisconsina doselile u Kaliforniju. Traži od Emme da je upozna s mladićem kojega je nedavno upoznala, a kad Emma to odbije, majka je kazni zabranom izlazaka. No, Emma se iskrade iz kuće, kako bi se našla sa svojom prijateljicom Courtney (T. Jackson) i njezinim novim dečkom Johnnyjem (M. Famiglietti), preko kojega je i upoznala Adama (N. Roux). Na mjestu sastanka nađu se samo Courtney, Johnny i Emma, a Adam je navodno poručio po Johnnyju da je bolestan i da ne može doći. Emma ne želi ostati smetati prijateljici i njezinom dečku, pa krene sama kući. Na svoje iznenađenje, sretne Adama, koji joj kaže kako je izmislio da je bolestan kako bi ostao s njom nasamo. Ponudi joj kavu nakon koje je Emma omamljena. Zatim je odvuče u prolaz u kojemu ih nitko ne može vidjeti. Isto to dogodilo se i s Courtney…

Za to vrijeme Katherine prijavljuje nestanak policiji, no policija je inertna i ne poduzima ništa. Jedinu pomoć nalazi u volonterskoj udruzi Spasimo nevine, koja poznaje situaciju na tržištu seksualnim robljem.

U Sjedinjenim Državama svakodnevno nestaju na tisuće malodobnih djevojaka koje se prodaju za prostituciju, a najvišu cijenu među njima postižu djevice, koje odlaze posebnim “sladokuscima”.

HRT2, 17.00, NOGOMET – SP 2018.: Rusija – Saudijska Arabija

Susret između Rusije i Saudijske Arabije će se igrati s loptom koju su ranije na Međunarodnoj svemirskoj postaji koristili kozmonauti.

Ruski kozmonaut Oleg Artemjev je loptu ponio sa sobom kada se u ožujku pridružio posadi Međunarodne svemirske postaje.

U videozapisu koji je objavila ruska državna agencija za istraživanje svemira Roskosmos Artemjev i njegov kolega Anton Škaplerov, demonstrirali svoje nogometne vještine kada su zaigrali nogomet u svemiru. Kozmonauti su se vratili na Zemlju 3. lipnja, noseći sa sobom i loptu.

FOX LIFE, 19.00, DRAMSKA SERIJA, Slatke male lažljivice

Peta sezona počinje u trenucima koji su uslijedili nakon epskog završetka četvrte sezone u kojem je Ezra, bivša Allisonina ljubav, nastrijeljen, a osim toga došlo je do niza šokantnih događaja i otkrića. Između ostalog, Alison je živa, a njezin povratak utječe na sve. S više pitanja nego ikad i s povratkom poznatih lica u Rosewood, zasigurno nas očekuje još jedna sezona emocija i intriga.

HRT3, 19.05, DRAMA, Povratak vojnika

Oholoj društvenoj kraljici Kitty Baldry (J. Christie) život se iz temelja promijeni kad joj se muž (A. Bates) vrati iz 1. svjetskoj rata s potpunom amnezijom i uopće ju ne prepoznaje već krene u potragu za svojom ljubavi iz prošlosti Margaret (G. Jackson).

RTL TV, 20.00, TRILER, Non-Stop

Savezni zrakoplovni agent Bill Marks (Liam Neeson) na novom je letu, ovaj puta Boeinga 767 British Aqualantic Airlinesa od New Yorka do Londona. Kada je zrakoplov već u zraku, Bill Marks primi SMS poruku da ukoliko 150 milijuna dolara ne bude isplaćeno na određeni bankovni račun, svakih dvadeset minuta netko će umrijeti. Zabrinut, Mark prekrši protokol i konzultira kolegu Jacka Hammonda (Anson Mount), koji prijetnju doživljava kao lažnu. No Marks odluči pratiti događaje u zrakoplovu te zamoli putnicu do sebe, Jen Summers (Julianne Moore) te stjuardesu Nancy (Michelle Dockery) da budno prate što se događa u zrakoplovu dok on uzvraća poruku tajanstvenoj osobi, pokušavajući je tako identificirati.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Obitelj Durrell

Larryjev novi roman objavljen je u Engleskoj, no čini se da nitko nema vremena to primijetiti. Leslie se zainteresira kad čuje Margo i Pavlova kako razgovaraju o izradi pića od kumkvata. Smatra to potencijalnom poslovnom prilikom i u plan uvlači Larryja. Hugh Louisi izjavi kako je rekao Vasiliji da su oni završili i moli Louisu da dođe na večeru. Theo odbija Louisinu ponudu da podučava Gerryja jer bi mu radije bio prijatelj. Louisa priznaje da iznevjerava svu djecu i veseli se što će za Larryja organizirati večer čitanja.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Penny se upiše na lokalno sveučilište u želji da postane diplomac. Iako isprva nije htjela da Leonard zna za to, Penny popusti pritiscima Amy i Bernadette. Za to vrijeme, Sheldona grize grižnja savijesti jer je slavni Stephen Hawking odbio igrati se s njim nakon što ga je Sheldon u nekoliko navrata pobijedio na on-line igrici.

HRT2, 21.40, SPORTSKA DRAMA, Ponovno u igri

Gus Lobel (C. Eastwood) ima zadnju priliku da se dokaže u klubu, jer ga se mlađi i vrlo ambiciozni Philip (M. Lillard) želi riješiti. Gusov šef, ali i prijatelj, Pete (J. Goodman) sumnja da Gus skriva problem sa zdravljem i protiv njegove volje stupi u kontakt s Gusovom kćeri Mickey (A. Adams), ambicioznom odvjetnicom, koju je Gus kao malu ostavio na skrbi ujaku kad je majka umrla. Pete joj predloži da se pridruži ocu na skautskom putovanju Sjevernom Karolinom…

Zanimljivo je da su krupni planovi mladog Gusa Lobela snimke preuzete iz Eastwoodovog filma Firefox (1982.).

NOVA TV, 22.45, INFO MAGAZIN, Provjereno

Štrajk u špici sezone! Pilotima i mehaničarima prekipjelo – ‘Na našim leđima se prelama štednja, a što je s lošim potezima uprave zbog kojeg je Croatia Airlines izgubila milijune?’ Ekskluzivno objavljujemo kaznenu prijavu podnesenu protiv bivše uprave! 4 je raka imala i 4 raka pobijedila! Liljana je sada korisnica imunoterapije, revolucionarnog otkrića u medicini, pomoću koje je moguće pobijediti rak! Istražujemo: zašto je broj izlječenja u Europi u porastu, a mi smo daleko ispod tog prosjeka? Najveći strah svakog roditelja djeteta sportaša. Na turnire ih ne voze profesionalni vozači jer nemaju novca, već treneri, a nesreće su zbog umora česte! U prošlotjednoj nesreći izgubljena su dva života. Teško za povjerovati da postoji takvo stvorenje poput vjeroučitelja Kreše. Toliko neiskvaren i dobar, da su njegovu dobrotu iskoristili: plaća tuđe kredite. Spavao na livadi, živio sa 4 kune na dan, ali nikome ne zamjera, nikoga ne mrzi, svima je oprostio!

HRT1, 23.30, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Axe dobiva dojavu o doušniku u tvrtki, što ugrožava slučaj Saveznog tužilaštva. Connerty je u moralnoj dilemi kako reagirati, što izazove sukob s Chuckom. Frustriran Connertyjem i pritisnut sa svih strana, Chuck mora razmotriti svoj položaj. I on i Wendy vesele se budućnosti u kojoj među njima zlokobno ne stoji Axe Capital. Istraga počinje ometati Larin privatni život, što izazove tenzije između nje i muža. Usred svega toga na vidjelo izlazi tajna iz Axeove prošlosti i ugrožava sve što je izgradio.

HRT2, 23.45, PUSTOLOVNI FILM, Snowpiercer

Da bi zaustavili globalno zagrijavanje, znanstvenici su pokušali promijeniti klimu, ali pošlo je po zlu i naglo je zavladalo ledeno doba. Stradao je gotovo sav život na Zemlji, tek se nekoliko ljudi spasilo. Sretnici se nalaze u vlaku koji se neprekidno kreće i uspostavili su svoje društveno uređnje: prednji dio vlaka s dobrim uvjetima za život je viša klasa, a lošiji uvjeti su pri kraju vlaka i tamo živi niža klasa. Međutim, niža klasa se pobunila protiv elite…

Kritičari su hvalili maštovitost, režiju i glumu (C. Evans i T. Swinton), a mnogi su film uvrstili na svoju listu 10 najboljih u 2014.

NOVA TV, 00.15, AKCIJSKI FILM, Snajper 5

Nemilosrdni ubojica rješava se osoba na visokim položajima u američkoj vojsci. Kad narednik Brandon Beckett (Chad Michael Collins) sazna da je jedan od ubijenih njegov otac, legendarni snajperist Thomas Beckett (Tom Berenger), on odmah kreće u akciju kako bi se osvetio krivcu. No kad ga njegov otac spasi od zasjede, Brandon shvati da je on samo pijun u igri svojih nadređenih. Na Brandonu i Thomasu je da ih zaustave prije nego što postane prekasno.