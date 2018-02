TV PREPORUKA DANA: Usamljenoj djevojci (Sandra Bullock) spašavanje neznanca mijenja život (Dok si spavao)

HRT1, 15.45, KRIMI SERIJA, Zagonetni slučajevi dr. Blakea

Kad se srednjoškolac, pobjednik veslačke utrke na jezeru Wendouree, naizgled utopi nakon ceremonijalnog bacanja u jezero, dr. Blake mora otkriti što mu se točno dogodilo. Da bi stvar bila kompliciranija, mladićeva je majka Lucienova prva ozbiljna djevojka koju nije vidio gotovo 30 godina. Blakeu život zagorčava mrzovoljni Doug Ashby koji je još uvijek v. d. načelnika balaratske policijske postaje. Kod kuće je život postao jednako nezgodan jer se Charlie doselio, čime Mattie i Jean nisu sretne. Blakeova istraga otkriva da je Dennis ubijen, ali i da nije bio sportski junak kakvim su ga svi smatrali. A Blakea najviše zbunjuje jedno pitanje: ako se Dennis nije utopio, kako je ubijen? I tko je to učinio?

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Više od riječi

U završnoj epizodi pogledajmo kako kroz osobnu percepciju doživljavamo stvarnost. Kako matador neverbalno komunicira s bikom? Saznajte kakvu poruku prenosi blato ili pušenje lule. Je li visina i “boja” glasa također neverbalna komunikacija? Kako bez riječi komuniciraju sportaši? Pogledajte kakve nam poruke šalju spomenici i posljednja počivališta. Ima li vrag veze s neverbalnom komunikacijom i kakvu poruku šalju sviračice na vodi?

RTL TV, 20.35, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Psihijatrica Cate Milton (Mira Sorvino) jedina je liječnica u istraživačkoj stanici smještenoj na Južnom polu. Kada se ona razboli House je pokušava izliječiti na daljinu. U nemogućnosti da se u stanicu isporuče lijekovi, House mora improvizirati te je pokušati liječiti preko webcama. U međuvremenu, House šalje Tauba, Kutnera i Thirteen da gnjave Cameron kako bi on dobio kablovsku u svom novom uredu.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Otok bezakonja, Aljaska: Kompilacija

Aljaska – zemlja prekrasne prirode, biološke raznolikosti, ali i nevjerojatnih ekstrema. U ovom nemilosrdnom krajoliku gustoća naseljenosti je manja nego u Sibiru te se lokalno stanovništvo na razne načine mora prilagođavati uvjetima. Ovo je priča o istinskim ljubiteljima osame koji su svoje “mjesto pod suncem” pronašli u zemlji tundra i divljine. Na udaljenom aljaškom otoku Port Protection živi 65 ljudi koji su prihvatili izolirani način života. Serijal donosi priče tih pojedinaca o njihovom preživljavanju u ovoj udaljenoj zajednici. U jednom od najzabačenijih dijelova svijeta, ovi ljudi nesmetano uživaju u čarima netaknute prirode. Iako je Aljaska i dalje na kraju svijeta, i dalje je surova, oštra, neumoljiva, ali i opasna.

HRT1, 20.55, DRAMSKA SERIJA, Počivali u miru

Jakov Bučević (Dado Ćosić), sin jedinac uspješnog bankara Mile Bučevića (Žarko Savić) i Eve Bučević (Alma Prica), poznate flautistice, stradao je u sudaru s kamionom dok se vraćao iz svoje privatne ergele. Lucija (Judita Franković) se nalazi s Bugom (Tena Nemet Brankov) koja joj otkrije da postoji snimka prosvjeda pokreta “DOSTA!” pred klubom u kojem je ubijen Bugin brat. Kosta (Danko Ljuština) preuzima na sebe da pokuša otkriti kome pripada terenac zabilježen na snimci prosvjeda. Mate (Dragan Despot) traži od Lucije da posjeti Romana (Goran Navojec) u zatvoru i nagovori ga da ispita ubojicu Bajčija (Mislav Čavajda) koji je smješten u istoj ustanovi. Bugin otac, general Koretić (Dejan Aćimović) sastaje se s odvjetnikom Halužanom (Dražen Čuček) koji zastupa potencijalne kupce njegovog poslovnog carstva.

HRT2, 21.00, LJUBAVNA KOMEDIJA, Dok si spavao

Lucy Moderatz (S. Bullock) radi u Chicagu kao prodavačica karata na kolodvoru za prigradske vlakove. Majka joj je umrla dok je bila mala, a nedavno joj je umro i otac. Uvijek mašta o svom idealnom muškarcu no zanimanje za nju pokazuje samo kućepazitelj. Svako jutro jedan zgodan i lijepo odjeven muškarac kod nje kupi kartu za vlak. Ona se zaljubi u njega, ali je presramežljiva da bi mu to pokazala. Na božićno jutro na stanici ga napadnu dvojica lopova i on ostane bez svijesti ležati na tračnicama. Lucy ga spasi trenutak prije dolaska jurećeg vlaka. U bolnici je na intenzivnoj njezi, jer je u komi. Zove se Peter Callaghan (P. Gallagher). Zbog malog nesporazuma bolničko osoblje zaključi da je ona Callaghanova zaručnica. Lucy se ne buni kad to zaključi i njegova obitelj, otac Ox (P. Boyle) i majka Midge (M. Mercurio), te Peterov krsni kum Saul (J. Warden). Ti srdačni i dragi ljudi pozovu je na večeru jer je ona Peterova zaručnica. Saul jedini zna istinu no ne da joj da ih razočara. Pred jutro dođe i Peterov brat Jack (B. Pullman). I kako su putevi sudbine nedokučivi, Lucy se zaljubi u Jacka, a i on u nju.

DOMA TV, 21.35, KRIMI SERIJA, Kosti

Brennan ima noćnu moru u kojoj je pokojni Pelant upozorava da nikada neće pronaći Ghost Killera bez njegove pomoći. Cam ne vjeruje da postoji još jedan serijski ubojica zbog nedostatka dokaza da su različita ubojstva povezana, pa želi zaključiti Brennaničinu istragu. Čak i Booth misli da je Pelant lagao samo da bi napakostio Brennan. Stiže jeziva distrakcija kad k Boothu i Brennan dostave ljudske ostatke s napomenom: „Molim vas, saznajte što mi se doista dogodilo.” Žrtva je mrtva već deset godina, a ostaci su pažljivo zamotani u tkaninu, što Sweets misli da upućuje na to da je onomu tko je iskopao ostatke i poslao ih Brennan istinski stalo do žrtve. Identificiraju je kao poznatu mladu sportašicu Lanu Brewster koja je osvojila Paxton Cup samostalno oplovivši svijet. Koliko je poznato, poginula je u nesreći na brodu šest mjeseci poslije, u dobi od osamnaest godina. Kada tim otkrije da je Lana ubijena, a smrt zataškana uz pomoć podmićenog patologa, ljudi iz njezine prošlosti postaju ključni osumnjičeni, uključujući sportskog rivala, ogorčenog brata i Hodginsu poznatog njezina bivšeg dečka – problematičnog klinca sa zlobnom crtom.

VIASAT EXPLORE, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Veliko natjecanje u ribolovu

Opet ćemo uživati u novoj sezoni natjecateljske emisije o ribolovu poput nijedne druge. Svakog tjedna iskusni kapetani Ali Hamidi i olimpijac Dean Macey treniraju dvije poznate osobe kroz tri ribička izazova, u borbi za osvajanje titule najboljeg ribiča. Uz korisne savjete za nadobudne ribiče, ova vesela serija vedrog tona nudi savršenu zabavu za cijelu obitelj.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Istrage zrakoplovnih nesreća

U novim nastavcima gledatelji će moći pogledati službene snimke i dokumente, najsuvremenije računalne animacije, razgovore sa svjedocima, preživjelima te zrakoplovnim stručnjacima. Ovi događaji pomogli su da se uvedu nove mjere i standardne procedure u zrakoplovnoj industriji zbog kojih je letenje danas sigurnije. Stručna rekonstrukcija događaja i računalno obrađene slike pomažu u stvaranju emisije, kao i stručna svjedočanstava koja dodatno pojašnjavaju razloge zbog kojih je došlo do fatalne nesreće.

HRT3, 22.45, KOMEDIJA, Sjenke u raju

Ovo je epizoda iz života smetlara Nikandera (M. Pellonpää), koja uključuje smrt kolege s posla, ljubavnu priču s Ilonom (K. Outinen) i još mnogo toga.

FOX CRIME, 22.55, KRIMI SERIJA, Navy CIS

U sedmoj sezoni serija donosi nove, intrigantne slučajeve, ali donosi i rasplet šokantne završnice šeste sezone. Ekipa NCIS-a se i dalje trudi pronaći zamjenu za Zivu te pronaći odgovore u vezi njezinog nestanka. U toj napetoj potrazi, ekipa na čelu s Gibbsom (Mark Harmon), će počet će sumnjati jedan u drugoga, a ubojstvo političkog blogera Mea Burnsa otkrit će cijelu pozadinu priče oko Zivinog nestanka.

Kao i u prethodnim epizodama, ekipa će rješavati brojne komplicirane i stresne slučajeve – od misterioznih ubojstava do špijunaže, pa sve do terorizma i atentata. Ekipa će također i putovati svijetom kada otkriju kako je za smrt liječnika odgovoran operativac iz Sjeverne Koreje. Uz mnogo akcije, mnogo stručnosti i vještine agenata, neće nedostajati ni humora.

NOVA TV, 23.10, AKCIJSKI FILM, Igra smrti

Tajni agent Marcus (Wesley Snipes) poslan je u Detroit kako bi ubio trgovca oružjem i osobu na čelu fonda koji ga financira. Osoba iz CIA-e koja bi mu trebala čuvati leđa nenadano se okrene protiv njega, što Marcusa dovede do borbe za opstanak.

HRT2, 23.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

Na sam Badnjak Jake, Charles i Gina nađu se u škakljivoj situaciji koja neodoljivo podsjeća na film “Umri muški”, a Terry mora napustiti obiteljsko slavlje ne bi li ih spasio. Za to vrijeme Amy svim silama pokušava dokazati da je jednako opaka kao Holt i Rosa.