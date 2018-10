TV PREPORUKA DANA: Uoči proslave 45-te godišnjice braka do supružnika Kate i Geoff dopre potresna vijest (45 godina)

HRT2, 12.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Lorraine Pascale: Kako postati bolji kuhar

Mnogo nas želi kuhati za nama drage osobe, ali nemamo samopouzdanja da se u to upustimo, osobito kada je riječ o posebnoj prigodi. Stoga će Lorraine Pascale u ovoj seriji izaći iz kuhinje i posjetiti nesigurne kuhare te ih nadahnuti da pripreme objed za pamćenje za njima bliske osobe.

Na početku svake epizode vidjet ćemo videoisječak u kojem osoba koja ima entuzijazma, ali ne i kuharske vještine moli Lorraine za pomoć. Lorraine će poučiti sudionike jednostavnim kuharskim tehnikama u njihovu domu te im dati odlične savjete i pokazati korisne trikove kako bi stekli samopouzdanje u kuhanju. Vrhunac svake epizode jest kada Lorraineini učenici pripreme slastan objed i iznenade svoju šokiranu obitelj i prijatelje. Lorraine će ponuditi pregršt slasnih, zdravih i jednostavnih recepata koje svi možemo isprobati kod kuće te pomoći kuharima početnicima da steknu samopouzdanje kako bi iznenadili i oduševili njima drage osobe.

RTL TV, 12.40, KRIMI SERIJA, Smrt u raju

Nepopularan zemljoposjednik Alexandar Jackson ubijen je na svom privatnom otoku pa Goodman i tim zaplove prema mjestu zločina. Samo su Jacksonova kućepaziteljica Rosie, tajnica Emily te troje djece, Anna, Jospeh i Terrance bili na otoku kada se ubojstvo dogodilo.

HRT2, 13.35, DRAMA, Pacijenti

Nick (M. Pesik), Olivier (G. Blom), Iwan (J. Rudge) i Pepijn (R. Verkooijen) na istom su bolničkom odjelu, a dijagnoza je osteosarkom. Svi su veterani u bolnici, neki od njih liječe se godinama, povremeno izlaze iz bolnice, ali većinom se brzo vraćaju. Osim Oliviera, svima je amputirana po jedna noga. Bolničkim hodnicima kreću se u kolicima, na kojima izvode razne vratolomije, ali i marljivo vježbaju u dvorani za rehabilitaciju. Osim bolesti koja im je zajednička, i tinejdžerske dobi – svi imaju petnaest, šesnaest godina – razlikuju se po načinu na koji prihvaćaju svoju bolest. Naoko najhrabriji među njima je Nick, koji se pravi da mu nitko ne treba, pa ni vlastiti otac. Olivier odbija kemoterapiju, jer smatra da ga uništava više nego liječi. Iwan djeluje najstrpljivije. Pepijn je preplašen jer mu ponovno vade krv, što može značiti da su se pojavile metastaze…

Njih četvorica spremaju veliku bolničku zabavu, uz pomoć bolničara Alberta, s kojim u podrumu redovito puše travu. Kao pozivnica i poster za zabavu služi neobična fotografija: Nick, Olivier i Iwan “slikali” su se na rendgenu – tri kostura s dignutim srednjim prstom.

Najveća je promjena dolazak nove pacijentice, šesnaestogodišnje Gine (V. van der Horst), koja je lijepa i seksi, pa među dečkima zavlada nevjerojatno uzbuđenje.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Čini se da je Chuckov slučaj zapeo i on razvija novu strategiju zbog pritiska da postigne uspjeh. Wendy pomaže tehnološkom milijarderu da dođe do kandidata za poseban projekt. Axe razmišlja o tome da pola svoje neto vrijednosti daruje u dobrotvorne svrhe. Larin posao dobiva konkurenciju. Axe i Chuck nađu se zajedno u istoj prostoriji prvi put poslije sukoba na kraju prve sezone.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu: Radwab Joukhadar

Davno je rodni Alep u Siriji zamijenio Hrvatskom! Kako se našao usred tragedije opkoljenog Vukovara i zbog čega mu je i godinama kasnije taj grad na prvom mjestu? Zašto je upravo tamo otvorio prvu tvornicu lijekova govori hrvatski poduzetnik sirijskog podrijetla Radwan Joukhadar.

HRT3, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Velo misto

Godina je 1910. Život bruji na Voćnom trgu punom mediteranskoga kolorita i zvukova. Upoznajemo cijelu galeriju Velomišćana. Dominantna je figura Meštar, koji duhovito i bez dlake na jeziku komentira mjesne događaje u svojoj brijačnici. Zatim elegantni gradonačelnik Vice, smetlar Jozo i njegov prijatelj, općinski službenik Picaferaj, i ne odveć hrabri policajac Pučanstvo.

Svi oni međusobno komuniciraju u svakodnevnom životu Velog mista. Tu su i mnogobrojni ženski likovi. Svadljiva prodavačica voća Mare Mulica, puna lažnog ćudoređa i oštrih riječi, gospođica Violeta, francuskih manira, vječno s pudlicom u šetnji, živahna apotekarica i baba Marta uz koje su odrasli mnogi naraštaji. U grad stiže ženski orkestar. Toj senzaciji žele prisustvovati svi, čak i trojica prijatelja, studenati Duje, Tonči i Pegula, koje nakon ljetnog kupanja čeka put u Prag na studij.

HRT2, 21.00, DRAMA, 45 godina

Bračni par, Kate i Geoff (C. Rampling, T. Courtenay), priprema se za proslavu 45. godišnjice braka u Norwichu, no potresna vijest zauvijek će im promijeniti život. Geoffu iz Švicarske stiže pismo u kojem ga obavještavaju da je pronađeno tijelo njegove ljubavi iz šezdesetih, Njemice Katye, koja je poginula na zajedničkom planinarenju.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Putovanje prostor-vremenom: Put u svemir – od Zemlje do beskonačnosti

Raketa je još uvijek jedino prikladno sredstvo prijevoza tereta i ljudi u orbitu i dalje. Samo tako astronauti i zalihe mogu dospjeti na Međunarodnu svemirsku postaju. Danas sateliti određuju naše živote. Ali mogu biti lansirani jedino s pomoću raketa, kao i sonde koje šaljemo u svemir da istraže asteroide i planete u Sunčevu sustavu. Znatiželja potiče čovjeka na istraživanje. On želi prodrijeti još dublje u svemir – do granica Sunčeva sustava i dalje, ali za to su potrebni posve novi sustavi propulzije i nove tehnologije na kojima inženjeri i znanstvenici već rade.

NOVA TV, 22.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Tragovi

Supružnici su se nakon odlaska u mirovinu iz Belgije vratili provesti ostatak života u rodnu Hrvatsku gdje su odlučili kupiti trošnu kuću i započeti s uređivanjem kako bi se u njoj mogli provesti svoje umirovljeničke dane. Živjeli su mirnim životom, jedno bez drugoga nisu mogli, a često su uživali u druženju sa svojim gostima i prijateljima. Jednog jutra policiji je od susjede stigla prijava da se nešto dimi iz kuće bračnog para. Kada je policija ušla, u kući je pronašla njihova masakrirana pougljenjena tijela. Motiv nikome nije bio jasan, a svaki je trag istražitelje vodio u slijepu ulicu jer je riječ o omiljenim susjedima koji nisu ni sa kim bili u svađi. No, jedan trag promijenio je tijek istrage, a slaganje mozaika i detalja istražitelje je dovelo do hladnokrvnog ubojice koji je likvidirao bračni par.

RTL TV, 23.25, ROMANTIČNA DRAMA, Koktel

Mladi Brian Flanagan (Tom Cruise) danju se školuje, a noću radi kao barmen. S vremenom je naučio mnoge trikove koktel-majstora, svog mentora Douga Coughlina (Bryan Brown), štoviše postao je vrlo vičan u miješanju koktela. Iako Brian i dalje ima poslovne ambicije, Doug želi da njih dvojica pokrenu zajednički posao i otvore bar koji bi se zvao ‘Cocktails & Dreams’. S vremenom njihov barmenski nastup postane toliko popularan da se obojica zaposle u trendi noćnom klubu.

HRT3, 23.25, DRAMA, Istok-Zapad

Lipanj 1946. Staljin poziva ruske emigrante da se vrate u domovinu. No, to je zamka. Kad brod iz Francuske stigne u Odesu, jedino su liječnik i njegova obitelj pošteđeni zatvora ili smrtne kazne. Obitelj je poslana u Kijev gdje žena slučajno upozna francusku glumicu na turneji i moli je za pomoć.

HRT2, 23.35, GLAZBENA KOMEDIJA, Kraljevi soula

Kad su se razdvojili prije trideset godina, Floyd Henderson (B. Mac) i Luis Hinds (S. L. Jackson), bili su poznati prateći vokali. Od tada nisu razgovarali možda zato što je Luisa ostavila žena i udala se za Floyda. Pred njima je ponovni susret nakon svih tih godina jer su pozvani na nastup u spomen pjevačkoj legendi Marcusu Hooksu (J. Legend) koji je iznanada umro. Hoće li uspjeti stići do New Yorka, Floyd kojega muči kuk i Louis koji ima problema s bubrezima, i zapjevati zajedno?

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI TRILER, Čuvari zakona

Savezni šerif Sam Gerard (Tommy Lee Jones) u potrazi je za bjeguncem, osumnjičenikom za dvostruko ubojstvo. Nakon pada aviona koji je prevozio zatvorenike u rijeku Ohio, Mark Sheridan (Wesley Snipes) iskorištava priliku te bježi. Bjegunac je zapravo bivši tajni agent koji sada postaje najtraženija pokretna meta u državi. Gerard kreće u lov za Sheridanom i obavezuje se da će tajanstvenog bjegunca privesti pravdi. S Gerardom i FBI –em kojeg predvodi John Royce (Robert Downey Jr.) za petama bivši agent mora saznati i tko je pravi ubojica kako bi dokazao svoju nevinost prije nego ga specijalni tim čuvara zakona ne uhvati. Gerard polako saznaje istinu tko je čovjek kojeg lovi, ali i Sheridan je sve bliži pravom krivcu za ubojstvo zbog kojeg je bio zatvoren.