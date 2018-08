TV PREPORUKA DANA: U vikend uskočite s filmovima Diana, Pad Olimpa, Putovanje u središte Zemlje 2 i Lijevi kroše

HRT2, 12.00, KOMEDIJA, Brza promjena

Kad u jednu njujoršku banku ušeta simpatični pajac, nitko od bankovnih službenika i klijenata ne zna da se iza maske krije Grimm (B. Murray), dobrodušan momak koji je odlučio izvesti savršenu pljačku. Dok banku opkoljavaju policijske jedinice predvođene iskusnim inspektorom Rotzingerom (J. Robards), Grimm traži da mu dostave autobus i divovski kamion te omoguće siguran put do zračne luke. No Rotzinger i Grimmovi zarobljenici ne znaju da se među njima nalaze atraktivna pljačkaševa djevojka Phyllis Potter (G. Davis) i njegov najbolji prijatelj, ne osobito bistri Loomis (R. Quaid).

HRT2, 13.30, TRILER, Sestrina osveta

Atraktivna plavuša svojim automobilom očito namjerno sruši biciklisticu. Drugi put je vidimo kako dolazi u novootvoreni restoran koji je postao hit u Philadelphiji zbog izvrsne hrane, atmosfere i probranog osoblja. Vlasnik je Michael Miller (T. Rozon). Nastradala biciklistica bila je hostesa u restoranu i on hitno mora naći zamjenu na nekoliko mjeseci dok se Amber ne oporavi. Stoga mu atraktivna plavuša, navodno s iskustvom u tom poslu, dolazi kao dar s neba. Iako Michael, koji je i sam vrlo privlačan, voli svoju ženu, prilično je ošamućen Susaninim izgledom i ponašanjem koje poziva na bliskost. Jedne večeri ona ga uspije nagovoriti da odu na piće, izaziva ga da eksaju više tura, stavi mu u piće neko sredstvo koje će ga dodatno omamiti, te ga pijanog vodi u svoju sobu. Ujutro, Michael se budi u krevetu u njezinoj hotelskoj sobi, lisicama vezan za krevet. Kad mu kasnije Susan pokaže video snimljen te noći u toj sobi, i kad zatraži 70.000 dolara da ta snimka ne bi došla do Catherine (A. Jones), Michael ne može shvatiti zašto se to zbiva.

HRT3, 15.30, POLITIČKA DRAMA, Ambasador

Jedan dan u podsljemenskoj vili bivšega ambasadora Milkovića (M. Radovanović). Nekoć ugledni partizan, a potom i ambasador, Milković ima velikih problema sa svojom djecom. Depresivna kći (E. Kukić) posvećuje većinu vremena razmišljanju o pokojnoj majci, a sin (Ž. Königsknecht) se druži s gradskim propalicama i svira u rock’n’roll bandu. Te večeri vilu posjećuje i ambasadorov stariji sin, liječnik (V. Brajović), kojemu hitno treba pozajmnica od nekoliko tisuća dolara. I dok Milković karta poker sa svojim uglednim prijateljima i pije uvozna pića, njegova kći pokušava izvršiti samoubojstvo. Sve to ironično promatra radnik (F. Šovagović) koji je došao u Milkovićevu vilu kako bi popravio grijanje.

HRT1, 20.05, BIOGRAFSKA DRAMA, Diana

Film o princezi Diani (N. Watts) koja prikazuje zadnje dvije godine njezinog života. Počinje s razvodom od Charlesa, princa od Walesa, i vezom s pakistanskim kirurgom dr. Hasnatom Khanom (N. Andrews) u kojega se zaljubila. Film prati Dianina putovanja u Angolu, angažman u kampanji protiv mina, zatim Australiju, Pakistan, New York, Bosnu, Italiju i Pariz. Željela je svoj život podijeliti s Khanom, ali on je prekinuo vezu da zadrži svoju privatnost jer Dianu su fotoaparati i kamere pratili na svakom koraku. Dianino druženje s Egipćaninom Dodijem Fayedom bio je pokušaj da Khana napravi ljubomornim, a sve je završilo automobilskom nesrećom u kojoj je poginulo troje ljudi.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Velike ljubavi 20. stoljeća: Kraj jednog svijeta

Kroz odnos ljubavnih parova Salvadora Dalíja i Gale, Jeana Cocteaua i Jeana Maraisa, Marlene Dietrich i Jeana Gabina, Anais Nin i Henryja Millera upoznajemo i svakodnevni život, kulturu i znanost Francuske prije i tijekom Drugog svjetskog rata.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Endeavour, mladi Morse

Početak lipnja 1967. Ispostavlja se da slučaj nestale nizozemske kućne pomoćnice Ingrid Hjort nije rutinska istraga kao što se u prvi tren činilo, već vuče Endeavoura u natjecateljski svijet oksfordske znanstvene zajednice, velike gradske parkove, večernje škole i divlju prirodu u okolici grada. Dostojanstveno imanje obitelji Mortmaigne Crevecouer i razorena obitelj s dvije sestre i bratom, od kojih svatko ima svoje privatne demone, ali ujedinjuje ih zajednički osjećaj gubitka i slutnja dubljih rana povezanih s istragom.

Kad se otkrije veza između Ingridinog nestanka i sličnog neriješenog slučaja od prije nekoliko godina, čini se da će nekonvencionalne metode u istrazi prijeći granice policijske profesionalnosti. Napeti odnosi u postaji dovode do neočekivanih sukoba i još više kompliciraju stvar. Kako se žrtve gomilaju, a noćna tinejdžerska zabava na rijeci završi tragično, Endeavour zaključi da su u igri mračne sile koje događajima upravljaju na daljinu.

RTL TV, 20.20, AKCIJSKI TRILER, Pad Olimpa

Bivši vojni zapovjednik Mike Banning (Gerard Butler) vođa je tajnih agenata koji čuvaju američkog predsjednika Benjanina Ashera (Aaron Eckhart) i garantiraju sigurnost prve američke obitelji. Banning je ujedno i prijatelj predsjednikove obitelji, prve dame Margaret (Ashely Judd) i njihovog sina Connora (Finley Jacobsen). Za vrijeme povratka u Camp David, s jednog događanja i skupljanja priloga za kampanju, predsjednikovo vozilo zbog leda na cesti sleti s mosta, Banning uspije spasiti predsjednika, no vozilo u kojem se nalazi prva dama strovali se s mosta. Osamnaest mjeseci kasnije Banning je smijenjen i radi u sjedištu državne riznice. Za vrijeme sastanka Ashera i premijera Sjeverne Koreje, teroristi, koje predvodi Kang Yeonsak (Rick Yune), napadnu Bijelu kuću sa svih strana i osvoje je.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Mračni zločini

Kad joj život bude doveden u opasnost, Claire se zbližava s Johnom više nego što bi htjela pa ona bježi na Hebride. Uvjerena da je netko motri, Claire shvaća da ne može pobjeći sudbini – Norrie je, zabrinut za sigurnost svoje kćeri, potjera natrag u Manchester. Želi li ponovno vidjeti svoju obitelj, Claire mora riješiti ubojstva i uhvatiti svog progonitelja.

Johna sve više pritišću da riješi slučaj. Ambiciozna glavna inspektorica Lola Keir prijeti mu optužbom za pogrešno vođenje istrage i traži od njega da prikupi čvrste dokaze i uhiti ubojicu. Budući da je Claireina vjerodostojnost upitna, John mora zanemariti njezinu teoriju o novom ubojici i igrati po Lolinim pravilima.

HRT1, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Preljub

Davno pokrenuti događaji primiču se raspletu. Nenadano priznanje ponuka Nou da se povuče iz svog novog života. Alison je iskrena prema Noi i prema sebi. Svađa između Colea i Scottyja završi tragedijom, a preokret u suđenju Noi urodi šokantnim događajem.

RTL TV, 22.35, SPORTSKA DRAMA, Lijevi kroše

Billy „The Great“ Hope (Jake Gyllenhaal) je neporaženi profesionalni boksač, živi u predgrađu New Yorka sa ženom Maureen (Rachel McAdams) i kćeri Leilom (Oona Laurence). Zbog specifičnog načina boksanja, Billy uvijek iz ringa izlazi krvav, u modricama i razderotinama. U meču u kojem je branio titulu svjetskog prvaka zaradio je gadnu ozljedu oka, a zbog jakih udaraca u glavu i tijelo, počeo je iskašljavati krv. Nakon tog neugodnog i opasnog iskustva Maureen konačno uvjeri muža da se ostavi tog sporta prije nego što ga ubije. Za vrijeme press konferencije nakon meča, Miguel „Magic“ Escobar (Miguel Gomez) izaziva Billyja na borbu. Kasnije, za vrijeme trajanja priredbe organizirane za sirotište u kojem su Billy i Maureen odrasli, Escobar prijeti Billyju da će mu preoteti titilu, ali i Maureen. Iako ga Maureen smiruje, Billyja svlada bijes i svađa završi tučnjavom u kojoj Miguelov brat Hector (Danny Henriquez) slučajno upuca Maureen.

NOVA TV, 23.30, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Putovanje u središte Zemlje 2

Kada Sean (Josh Hutcherson) dobije kodiranu poruku sa tajanstvenog otoka koji ne postoji na zemljopisnim kartama započinje nova avantura. Planine od zlata, ubojiti vulkani i mnoge tajne dovoljan su izazov da se krene u potragu i spasi posljednje njegove stanovnike dok vulkan ne eruptira i otok zauvijek ne prestane postojati.

HRT1, 23.45, KRIMI DRAMA, Donnie Brasco

Krajem sedamdesetih agent FBI-a Joe Pistone (J. Depp) dobiva zadatak uvući se u njujoršku mafijašku obitelj. Postaje Donnie Brasco i predstavlja se kao stručnjaka za dijamante. Sprijatelji se s Leftyjem Ruggeriom (A. Pacino), mafijaškim plaćenim ubojicom, čiji je privatni život u rasulu. Pistone s vremenom shvati da više ne glumi gangstera već se identificira s Donniejem i kad nije na dužnosti. Promjena mu počinje stvarati probleme u braku sa suprugom (A. Heche) i troje djece, a jasno mu je da bi i najmanja pogreška mogla stajati života njega i njegovu obitelj.