TV PREPORUKA DANA: U vikend ulazimo s dramama Bezvremenska Adaline i Titanic te komedijom Tatica se vratio

HRT2, 13.30, DRAMA, Fluke

Mladi čovjek, kasnije ćemo doznati da se zove Tom Johnson (M. Modine), pogine u automobilskoj nesreći. Istodobno, u jednom se leglu nađe štene čiji je prvi dodir s vanjskim svijetom nježno lizanje njegove majke. Tko zna kakav bi bio njegov život da i on i cijela njegova obitelj nisu odvedeni u kafileriju. On je vrlo inteligentan, inteligentniji od normalnih pasa i uspije se osloboditi. Ne uspije, na žalost, osloboditi svoju majku, pa svijetom luta sam, sve dok ga ne uzme jedna stara beskućnica i da mu ime Fluke. Život bi mu bio lagan da njegova vlasnica ne umre i on opet ostaje sam. Od samoće i bespomoćnosti spasit će ga iskusni pas Rambo s kojim će se sprijateljiti. Fluke otkrije Rambu da ima neobične snove: u nepovezanim slikama vidi neki ljudski život koji ne može razumjeti, sve dok ga instinkt ne odvede pred školu u koju ide Brian Johnson (M. Pomeranc). Kad vidi Briana i njegovu majku Carol (N. Travis), Fluke je tako uzbuđen da gotovo nasrće na automobil, a kad ga Carol odgurne, zadnjim snagama trči za automobilom sve do njihove kuće.

HRT1, 20.05, ROMANTIČNA DRAMA, Bezvremenska Adaline

Film o Adaline Bowman (B. Lively), mladoj ženi koja je prestala starjeti. Rođena je na Novu godinu 1908. Udala se i rodila djevojčicu te je postala udovica nakon što je njezin suprug poginuo u tragičnoj nesreći. Godinama poslije, 1937., Adaline je imala prometnu nesreću te je poginula u ledenom jezeru, no iznenada ju je oživio udar munje. Od toga trenutka Adaline više ne stari i fizički ima 29 godina. Jedne je noći dva sumnjičava agenta FBI-a pokušaju ugurati u zrakoplov kako bi je mogli proučiti, no ona uspije pobjeći. Shvaća da će ostatak života morati provesti u bijegu.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Tko ubija u Brokenwoodu?

Brokenwood: broj stanovnika 5000 s trendom opadanja. Polaganog, jedan po jedan ili dva po dva, ovisno o tome koliko ih je taj tjedan ubijeno. U Brokenwoodu se ranojutarnja izmaglica često preobrazi u prelijep dan. Iako je taj novozelandski gradić utjelovljenje prave pastoralne idile, nešto je tu ipak čudno. Sve u svemu, u Brokenwoodu je lijepo živjeti – ako čuvaš leđa i spavaš s jednim okom otvorenim… Ova kriminalistička serija utemeljena je na stvarnosti. Ubojstva su uvijek konkretna, motivi prepoznatljivi, a zaplete je moguće razriješiti ljudskim zaključivanjem prije nego forenzičkim peripetijama.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Charles Lindbergh u koloru

Film o čovjeku koji je vodio jedan od najzanimljivijih života 20. stoljeća, zbog čega je i dobio nadimak Lindbergh – Samotni Orao. ”Orao” zbog toga što je doslovno preletio naš planet, a ”samotni” zato što uz sebe nije imao nikoga. Lindbergh je rođen 1902., u vrijeme začetaka avijacije, i već je odmalena bio očaran letećim junacima, poput Francuza Louisa Blériota, koji je prvi letio preko mora, odnosno La Manchea. Pratimo Lindberghov uspon u avijaciji: od samih početaka kada je postao ”barnstormer”, odnosno jedan od cirkuskih pilota, onih odvažnih ljudi u ludim strojevima koji su zabavljali stanovnike američkog Srednjeg zapada prelijećući tik iznad krovova staja. Nakon toga je hodao po krilima zrakoplova, iskušavao prve padobrane i uvijek išao do krajnjih granica. Zatim je u ratnom zrakoplovstvu usavršio svoje vještine, a nakon toga se priključio poštanskoj službi u kojoj je stekao iskustvo u dugačkim letovima.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Nezaboravljeni

Cassie je pozornost odlučila usmjeriti na kuću u Brentfordu te na teoriju da je ondje za vrijeme okupljanja zlostavljano više osumnjičenika. Marion su ponovno ispitali nakon što je Sinead iznijela optužbu da je David možda bio IRA-ina meta. Inspektori detaljnije istražuju i optužbe iznesene protiv Colina iz vremena kada je radio u gradu. Ali čini se da nešto nije u redu. Je li njegova navodna žrtva rekla istinu? A ako nije, zašto bi lagala?

HRT1, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Slavni holivudski parovi: Barbara Stanwyck i Robert Taylor

14. svibnja 1939. holivudski mediji bili su izvan sebe. Barbara Stanwyck, u jednom trenutku najbolje plaćena žena u Hollywoodu, upravo se bila udala za početnika Roberta Taylora. Stanwyckova se mukotrpno uspinjala do slave, najprije kao plesačica na Broadwayu, a zatim je glumeći u filmovima Omča i Burleska dospjela u Hollywood. Njezina najveća uloga u filmu Dvostruka obmana tek slijedi. Robert Taylor, kojega su uočili lovac na talente u predstavi Kraj putovanja i glumica studija MGM koju su nazvali Najljepšim američkim profilom, još traži potvrdu svojeg dara. Zajedno su glumili u filmu Žena njegovog brata, a Robertu Tayloru trebale su tri godine udvaranja i pomoć vlasnika studija Louisa B. Mayera da Barbara Stanwyck napokon pristane sklopiti novi brak.

RTL TV, 22.20, DRAMA, Titanic

Duboko ispod morske površine, istraživač i lovac na blago, Brock Lovett (Bill Paxton), u potrazi je za legendarnim dijamantom, navodno skrivenim u potonulom “Titanicu”. Kada Lovett umjesto dragog kamena pronađe crtež nage žene, a ista se žena, danas starica, prepozna, počinje jedna od najromantičnijih i najtužnijih priča svih vremena. Među mnogobrojnim putnicima najvećeg broda u povijesti, “Titanica”, našla se i sedamnaestogodišnja Rose (Kate Winslet), nesretna zbog ugovorenog vjenčanja. Njezin bogati zaručnik, bezosjećajni Cal Hockley (Billy Zane), budno bdije nad svojom dragom, no njezino će srce, umorno od rigidnog odgoja, pronaći novu nadu za ljubav u jednom putniku trećeg razreda. Na trenutak izvan nadzora zapovjedne majke, Rose upoznaje slobodoumnog mladića, Jacka Dawsona (Leonardo DiCaprio), i njegov je dječački zarazni šarm odmah osvoji, ali i upozna sa svijetom bez stega. I dok se brod bliži svojoj sudbini, zapisanoj u zvijezdama, Jack i Rose okusit će zaborav koji donosi ljubav, kojoj nitko, pa čak niti najveća tragedija, ne može stati na put.

HRT2, 22.25, TRILER, Ekstremne mjere

Englez Guy Luthan (H. Grant) je liječnik stipendist koji stažira u Hitnoj službi u New Yorku. Kad ne uspije spasiti nekog beskućnika koji mu umre na stolu, Guy se zainteresira za uzrok smrti jer nije bila poznata pacijentova povijest bolesti. Na autopsiji mu drugog jutra kažu da tijelo tog čovjeka nije nikad stiglo do njih. Guy je zaprepašten. To komentira sa svojom kolegicom Jodie Trammel (S.-J. Parker), a požali se i starijoj kolegici Judith Gruszynski (D. Monk) i šefu Jeffreyu Mankou (P. Guilfoyle). Dr. Manko mu kaže da si ne razbija glavu s nestalim lešom i da se odmori. Tih dana Guy upozna i vrlo uglednog doktora Lawrencea Myricka (G. Hackman) kojeg je Bijela kuća upravo odlikovala za znanstvene zasluge. Guy još nije svjestan da je Myrick čovjek koji pokuse za dobrobit znanosti ne obavlja na životinjama nego na siromašnim ljudima koji nemaju nikoga. Vlast na to, čini se, žmiri.

NOVA TV, 22.30, KOMEDIJA, Tatica se vratio

Očuh Brad (Will Ferrell) želi da ga njegova pastorčad voli i tretira kao oca. Sve ide dobro dok se iznenada ne pojavi njihov biološki otac Dusty (Mark Wahlberg), a onda se sve okrene naopako. Brad, koji je oduvijek sanjao savršenu obitelj, odlučan je postati najbolji očuh djeci svoje nove žene (Linda Cardellini). No kada se iznenada pojavi njihov biološki otac Dusty, Bradov se idiličan obiteljski život okrene naglavačke, a on se mora nadmetati s Dustyjem.

NOVA TV, 00.20, ROMANTIČNA DRAMA, Ljubav se događa

Udovac Burke Ryan (A. Eckhart) vodi seminare za pomoć osobama koje su izgubile svoje najmilije i ne mogu prihvatiti njihovu smrt. Burke je također pisac uspješne knjige, no Burkeova slika samoga sebe u javnosti sasvim je različita od one stvarne. Uvjerava ljude da se moraju suočiti s gubitkom i početi novi život, no u tome sam ne uspijeva otkad mu je žena poginula u prometnoj nesreći. Kad upozna privlačnu cvjećarku Eloise (J. Aniston) koja je upravo prekinula s dečkom, čini se da će napokon početi iznova.