TV PREPORUKA DANA: U vikend možete ući s rukometnom utakmicom te filmovima Odmetnuta porota, Invazija, Noć u muzeju i Moja lažna žena

HRT2, 13.25, OBITELJSKI FILM, Drvo nade

Još kao djevojčica, Molly (L. Chabert) se borila za jednu bolesnu jelu u šumi da preživi. Natjerala je oca da je liječi. Jela je izrasla u veliko, zdravo stablo. Nazvala ju je Molly. Mnogo godina poslije, odselila se u New York i zaposlila u izdavačkoj kući, u nadi da će jednom i njezine knjige biti objavljivane. Međutim, uspjela je samo postati nezamjenjiva pomoćnica vlasnika poduzeća. Kad je za svog šefa trebala nabaviti božićnu jelu i kad su joj drvo dostavili, prepoznala je svoju Molly po ožiljcima na kori. Odlučila je jelu odnijeti kući, na farmu na kojoj je odrasla i koju banka odmah nakon Božića namjerava oduzeti zbog duga. Maryna obitelj, obitelj Logan, tu je farmu imala dvjesto godina. Nekad je farma prosperirala, imali su puno domaćih životinja, a šuma je bila bogata jelama i borovima koje su ljudi kupovali za Božić. Sada, kad se u mogu kupiti jeftinije brzorastuće jele, posao propada. A mjesni bankar jedva je dočekao da stavi šapu na farmu, jer ima investitore koji će na tom mjestu izgraditi otmjeno izletište zvano Raj. Da stvar bude gora za Molly, bankarev sin Lucas (C. Sevier) njezin je prijatelj iz djetinjstva i njezina velika ljubav: rastali su se kad je Molly otišla u New York, a Lucas ostao kod kuće, iako je obećao da će ići s njom.

HRT3, 14.40, DRAMA, Yella

Yella zbog posla odlazi živjeti u obližnji Hannover te pristane da je do kolodvora poveze bivši muž Ben kojem je zbog nasilja zabranjeno približavanje. Putem Ben namjerno izazove prometnu nesreću. Došavši u Hannover, Yella ustanovi da je tvrtka u kojoj je dobila posao propala. U hotelu u kojem je odsjela upozna mladog poslovnog čovjeka koji joj ponudi posao u njezinoj struci, u knjigovodstvu.

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

Glavni je gost mlad, talentiran i uspješan Damir Kedžo kojem će se pridružiti, i na kauču i za mikrofonom, isti takvi Zsa Zsa i Saša Lozar. Damir će se prisjetiti kako je počeo pjevati, zatim svojih čakavskih uspješnica s festivala MIK, pohvaliti se duetom sa Zsa Zsom te prisjetiti kako je to bilo kad je bio član boy banda Saša, Tin i Kedžo. Zakoračite s nama u prvi vikend u 2019. godini pjevajući!

RTL TV, 19.45, PRIJENOS, RUKOMET: Hrvatska – Crna Gora

Posljednja provjera forme hrvatske reprezentacije uoči Svjetskog prvenstva u Njemačkoj i Danskoj dogodit će se na prijateljskom turniru HEP Croatia Cup, koji se od 3. do 5. siječnja odigrava u Poreču. Na turniru, uz naše Kauboje, sudjeluju Crna Gora i Italija, a RTL prenosi susrete iz dvorane Žatika protiv obje reprezentacije, prva je večeras protiv Crne Gore.

HRT1, 20.05, TRILER, Odmetnuta porota

Dvije godine nakon što joj je suprug poginuo u pucnjavi na poslu Celeste Wood tuži proizvođača oružja kojim je počinjen zločin. Ukoliko izgube, proizvođači oružja svjesni su da će se slične tužbe nanizati i da će teško preživjeti te angažiraju Rankina Fitcha (G. Hackman), stručnjaka za manipulaciju porote koji se često služi i nezakonitim sredstvima. Odvjetnik tužbe je Wendell Rohr (D. Hoffman) koji želi pošteno pobijediti i vjeruje u pravednost svoje tužbe i promjenu zakona nabolje. Prilikom izbora porote niti jedni niti drugi nemaju prigovor na Nicholasa Eastera (J. Cusack) koji ima svoj plan s porotom. On vjeruje da može utjecati na odluku porote i za 10 milijuna dolara spreman je prodati pobjedu strani koja pristane platiti traženu svotu.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Život postaje jeziv kad u grad dođe cirkus Ferrabees sa strašnim klaunovima, prijetećim pismima i smrtno opasnim cirkuskim točkama. Barnaby će se morati suočiti sa svojim strahovima kako bi riješio slučaj.

HRT3, 20.55, TRILER DRAMA, Rasprskavanje

U vili na osamljenom mjestu na talijanskom otočiću Pantelleria odmaraju se slavna rock-pjevačica Marianne Lane (T. Swinton) i njezin ljubavnik Paul (M. Schoenaerts). Ona se oporavlja od operacije, ostala je bez glasa i komunicira znakovima ili ponekad šapće. Paul se odvikava od alkohola i vraća snagu nakon pokušaja samoubojstva. Samoća je upravo ono što im treba. Nju će prekinuti dolazak starog prijatelja iz Rima, Harryja (R. Fiennes), kojeg zapravo ne žele vidjeti. Harry je poveo i svoju kćer Penelope (D. Johnson) za koju nitko do tada nije čuo, a ima 22 godine, i krenuo organizirati život u vili kao da je njegova.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Osumnjičeni: Tennison

Otkrivši da Bentleyji imaju zločinačke planove, Bradfield se odluči usprotiviti zapovijedima i krenuti u potragu za njima. Janeino otkriće je važan trag u otkrivanju ubojice Julie Ann.

RTL TV, 21.50, KOMEDIJA, Noć u muzeju

Larry Daley (Ben Stiller) je sanjar koji je oduvijek slutio da ga čekaju velike stvari u životu, samo što nije znao na koji način ostvariti snove. Niti jedna od njegovih ideja i inovacija nije mu se isplatila pa je bio primoran prihvatiti posao noćnog čuvara u prirodoslovnom muzeju. No Larry nije mogao pretpostaviti da će se jedan tako dosadan i nezanimljiv posao pretvoriti u avanturu njegova života kada shvati da muzej noću postane vrlo živahan. Egipatsko prokletstvo oživjelo je artefakte i voštane figure, pa dok Atila Bič Božji (Patrick Gallagher) juriša kroz hodnike muzeja, a Tyrannosaurus Rex je željan igre, Larry mora za njima čistiti nered i pritom paziti da niti jedan izložbeni primjerak ne umakne iz muzeja jer će se u dodiru s jutarnjim svjetlom pretvoriti u prah.

HRT2, 22.25, DOKUMENTARNA SERIJA, Krunidba kraljice Elizabete II.

U povodu 65. godišnjice krunidbe kraljice Elizabete II., kraljica prvi put pred kamerom iznosi svoje uspomene s vlastite krunidbe, kao i s krunidbe svojeg oca, kralja Đure VI., 1937. godine. Gledajući rijetko dostupne filmske snimke i promatrajući neke od neprocjenjivih krunskih dragulja, kraljica se prisjeća dana kad je primila krunu svetog Eduarda, dok je narod koji se oporavljao od rata polagao sve nade u 27-godišnju kraljicu da će ih povesti u novo, bolje doba. Istražujući ulogu i simbolično značenje krunskih dragulja u stoljetnoj ceremoniji krunidbe, dokumentarni film prikazuje te neizrecivo lijepe predmete kako nikad prije nisu snimljeni. Emisija, čija su okosnica krunski dragulji i kraljičine uspomene, donosi skrivenu priču o toj blještavoj svečanosti.

HRT1, 22.10, SF TRILER, Invazija

Nakon što svemirski šatl “Patriot” padne na Zemlju, na preostalim dijelovima razbacanima diljem Sjedinjenih Država otkriven je izvanzemaljski oblik života nalik na gljivice. Kad ljudi dođu u kontakt s tim organizmom, on preuzima kontrolu nad njima kad uđu u REM fazu sna. Jedan od prvih zaraženih je Tucker Kaufman, ravnatelj Centra za kontrolu i prevenciju bolesti koji istražuje krhotine. Tuckerova bivša supruga Carol Bennell primijeti da nešto nije kako treba jer ljudi se doimaju drukčijima.

HRT3, 22.55, HOROR, Izbavitelj

U jednom mirnom srednjoeuropskom gradiću počinju se događati neobične stvari. Pojavljuju se ljudi-štakori koji, malo po malo, osvajaju vlast i sve stanovnike, od gradonačelnika do posljednjeg skitnice, pretvaraju u sebi slične.

NOVA TV, 23.15, KOMEDIJA, Moja lažna žena

Nakon što mu je slomljeno srce, estetski kirurg Danny (Adam Sandler) pretvara se da je oženjen kako bi osigurao bezbrižno viđanje s djevojkama, bez obaveze da se za njih veže. To mu polazi za rukom sve dok ne upozna mladu Palmer (Brooklyn Decker), djevojku svojih snova, s kojom poželi nešto više. Umjesto da joj sve prizna, Danny nagovori svoju asistenticu Katherine (Jennifer Aniston) da se pretvara da mu je žena od koje će se uskoro razvesti. Umjesto da ova nova laž riješi sve probleme, situacija se dodatno zakomplicira.