TV PREPORUKA DANA: U vikend ćemo ući s dramom Grace od Monaka, trilerom Hrid i romantičnom komedijom Veza bez obveza

HRT2, 11.55, GLAZBENA DRAMA, Step Up 3D

Newyorški ulični plesači Lukea (R. Malambri) i Natalie (S. Vinson) sa svojom skupinom udruže se s Mooseom (A. Sevani) zbog prijave na svjetsko hip-hop natjecanje. Njihova je žarka želja da svojim plesom promijene i svoj život.

HRT2, 13.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zvjezdani Božić

Holly Jensen (S. Carter) mlada je znanstvenica, istaknuta u astronomiji, te je u užem krugu za prestižnu stipendiju. Njezin zaručnik Adam (P. Popowich) uspješan je poslovni čovjek. Imaju mnogo toga zajedničkoga, no razlikuju se u pogledu Božića. Holly je odrasla u obitelji u kojoj je Božić dan obitelji, dobrote i ljubavi, mirisa kolača, ukrasa i darova. Za Adama, to je dan kao i svaki drugi. Kad poželi razveseliti Holly, kupi bor, i to bijeli, na što Holly jedva prikrije razočaranje. Još je mnogo više razočarana kad joj Adam kaže da za božićne blagdane mora na poslovni put. Holly odluči da neće Božić provesti sama, pa putuje roditeljima u New York. U autobusu upozna gradskog kauboja koji putuje na rodeo i sa sobom nosi sedlo. Na prvi pogled Luke (D. Runyan) i Holly čine se kao dvoje najrazličitijih ljudi na svijetu. Okolnosti i nevolje na putu dovest će do toga da Holly Lukea pozove k svojima na božićnu večeru, što će oni, gostoljubivi kakvi jesu, rado prihvatiti.

HRT3, 15.30, DRAMA, Deveti krug

Radnja filma odvija se u Zagrebu 1941. godine. Sam naslov odnosi se na onaj dio koncentracijskog logora u kojem ustaški čuvari muče zatočene mlade djevojke. Ivo Vojnović (Boris Dvornik) nije baš sretan što ga je otac nagovorio da se formalno vjenča s mladom susjedom Ruth (Dušica Žegarac) kako bi je spasili od ustaškog progona. Uostalom, Ivo ima djevojku, vršnjakinju Magdu (Beba Lončar). Ruth na ulici uhite redarstvenici i ona ubrzo dospije u “deveti krug” logora.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Hrid

Stanley Goodspeed (Nicholas Cage) je biokemičar koji živi u Washingtonu i radi za FBI. Ubrzo nakon što mu zaručnica Carla Pestalozzi (Vanessa Marcil) kaže da je trudna, Stanleyja nazove direktor FBI-a (John Spencer) i traži pomoć. Otok na kojem se nalazi Alcatraz je pod opsadom, a 80-ak turista, koji su ne našli u obilasku, zarobljeni su kao taoci. Zajedno sa svojim marincima, general Francis Xavier Hummel (Ed Harris), koji je godinama protestirao protiv vlasti jer je odbijala pružiti beneficije ratnim veteranima u tajnim vladinim operacijama, postao je otmičar i uzeo stvari u svoje ruke. Smrt njegove supruge bila je posljednja kap koja je prelila čašu. Sada je Stanley potreban na mjestu otmice jer je general ukrao i rakete pune otrovnog plina te prijeti da će ih lansirati s otoka ravno na San Francisco. No Stanley treba čovjeka koji poznaje zatvor kao dlan svoje ruke, a taj čovjek je bivši britanski obavještajac John Patrick (Sean Connery).

HRT1, 20.05, DRAMA, Grace od Monaka

Film o holivudskoj zvijezdi Grace Kelly (N. Kidman) koja se udala za Rainiera od Monaka (T. Roth) 1956. Šest godina je prošlo od “vjenčanja stoljeća”, teče 1962. godina i u tijeku je kriza u kojoj bi francuski predsjednik Charles de Gaulle mogao nametnuti Monaku porez i zauzeti ga silom. U krizi je i brak kneževske obitelji, jer oskarovka Grace Kelly udajom se odrekla glume, a sada je redatelj Afred Hitchcock zove da prihvati glavnu ulogu u njegovom novom filmu “Marnie”. Tako se Njezina Svjetlost našla i u teškoj osobnoj situaciji…

Obitelj Grace Kelly, tj. njezina djeca Caroline, Albert i Stéphanie, bila je nezadovoljna filmom zbog zamagljivanja činjenica i povijesne netočnosti. Čak je izdano kneževsko priopćenje u kojem se navodi da se to djelo ni u kome slučaju ne može smatrati biografskim filmom.

Film “Grace od Monaka” nominiran je u dvije kategorije za nagradu Primetime Emmy.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Vatreni

Dokumentarac je posvećen hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i njezinom povijesnom uspjehu na Svjetskome prvenstvu u Francuskoj 1998. godine, kad je osvojila brončanu medalju. Snimanje je trajalo tri godine i obuhvaća fenomen Vatrenih u kontekstu male, nepoznate zemlje proizašle iz ratnih stradanja te uz snimke s nogometnih terena obiluje emotivnim svjedočenjima sudionika. Redatelj je Meksikanac Edson Ramirez koji se u djetinjstvu zaljubio u Vatrene.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Romance velikih umjetnika: Richard Wagner i Cosima Liszt

Cosima je bila jedno od nezakonite djece Franza Liszta i grofice d’Agoult za koje Liszt nije puno mario. Kao šesnaestogodišnjakinja upoznaje velikog očevog prijatelja Richarda Wagnera koji je tada imao četrdeset godina i bio u turbulentnom braku. Wagner je Cosimu fascinirao. Zato nije slučajno što se Cosima 1857. udala za Hansa von Bülowa, dirigenta i Lisztovog studenta, no i velikog Wagnerova prijatelja. Kada ga Bülow 1862. poziva u Beč kako bi postavio Tristana, Cosima i Wagner se imaju priliku bolje upoznati i rađa se ljubav koja će potrajati do kraja života.

HRT1, 21.50, DRAMSKA SERIJA, Preljub

Alison je zatečena neugodnom promjenom ponašanja svojih domaćina u Hudson Valleyju, a na Nou pobjesni nakon što slučajno dozna nešto o njegovoj novoj knjizi. Cole odbija Scottyjev plan za namicanje novca za potrebe obitelji i prepušta se neočekivanoj povezanosti s nekim novim. Scotty uhvati Colea u situaciji za koju je diskrecija jedino rješenje.

HRT2, 22.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Sunce, more i muljaže

U ovoj razigranoj komediji punoj doskočica i luckastih prizora komičarska zvijezda i dobitnik nagrade BAFTA-e Kayvan Novak glumi reportera na tajnom zadatku na osunčanom španjolskom otoku.

Woody je majstor prerušavanja, najbolji svjetski reporter za tajne zadatke, koji se poput kameleona infiltrira te razotkriva skandale koji završavaju na naslovnicama. No kad ga njegov korumpirani glavni urednik razotkrije tijekom tajne istrage u elitnim krugovima, prisiljen je dati se u bijeg i skrivati od britanskih vlasti. Jedini je problem što je šarmantni i brbljavi Woody magnet za nezgode – gdje god je on, ni nevolja nije daleko…

Stjeran u kut, Woody potraži jedinog čovjeka kojem vjeruje. Simpatični neotesanac Brutus nekadašnji je Woodyjev mentor, a danas je vlasnik bara na osunčanom španjolskom otoku. Iako isprva nije presretan što vidi svog nevoljama sklonog štićenika, Brutus ubrzo shvaća da može zaraditi šaljući Woodyja u razne istrage na otoku. Uz niz osebujnih aliasa, Woody se kreće među domaćim stanovništvom i radi u tandemu s Melody, glamuroznom grebatoricom željnom pustolovina.

RTL TV, 22.50, KOMEDIJA, Kuća lude tetke

Stigavši u ured, financijski direktor George Needleman (Eugene Levy) zatekne šokantan prizor – zaposlenici uništavaju dokumente i posvuda vladaju zbrka i nered. Odmah se uputi do šefa Valtera (Tom Arnold) tražeći objašnjenje, a ovaj mu kaže da je čitava firma zapravo u vlasništvu mafije te je služila za pranje novca i da je upravo George kriv za malverzacije jer mu je to u opisu posla. Optužen da je vodio čitavu financijsku prevaru, George je prisiljen surađivati s vlastima. Pridružuje se programu zaštite svjedoka, a agencija odluči da će najsigurniji biti u Georgiji, u kući Madee (Tyler Perry) i Joa (Tyler Perry).

NOVA TV, 23.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Veza bez obveza

Jamie Rellis (Mila Kunis) je uspješna mlada žena iz New Yorka koje se bavi regrutiranjem zaposlenika u velikim tvrtkama, a najnovija njezina „žrtva“ je kreativni direktor iz Los Angelesa, Dylan Harper (Justin Timberlake). Nakon što on prihvati posao u New Yorku, oni se sprijatelje. Ubrzo postanu “prijatelji s povlasticama” i dogovore se da neće uvlačiti romantiku u svoj odnos.

HRT1, 23.25, HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Jedinica za biheviorističke analize pomaže Rossijevoj kćeri (Amber Stevens West) koja je novinarka i istražuje nestanak studentice. Ekipu također uznemiri smrt Giuseppea Mantola (Robert Neary) u zatvoru nakon što je Morganu rekao za tajnu grupu plaćenih ubojica. Nakon porodiljnog dopusta u Jedinicu se vraća J. J.