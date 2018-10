TV PREPORUKA DANA: U terminu i prostoru jedne seanse na završnoj godini edukacije iz grupne psihoterapije upoznajemo glavne likove (Projekcije)

HRT2, 13.45, TRILER, Tajni život

Sarah (H. Duff), Jason (D. O’Donnell) i Brendon (J. Nelson) mala su i sretna obitelj. Sarah i Jason su još zaljubljeni jedno u drugo i jedino što im kvari potpunu sreću jest to što Jason zbog posla mora puno putovati i često ga nema kod kuće. No, u zadnje vrijeme počinju se gomilati neplaćeni računi, Saru to uznemiruje iako je muž uvjerava da će sve biti u redu, kao i do sada. Računi padaju u drugi plan kad Sarah dozna da njihov sin Brendon boluje od genetske bolesti slabog imunosnog sustava, koja će se s godinama pogoršavati ako se ne liječi, a jedino je efikasno liječenje presađivanje koštane srži, i to od oca ili majke, ovisno o podudarnosti tkiva. Istog dana kad Sarah dozna da ona ne može biti donor srži, njezin muž Jason odlazi od kuće i kao da potpuno nestaje: ne javlja se na telefon, a u njegovom poduzeću ne znaju nikoga pod tim imenom. Sarah je očajna, jer uza sve, policija je sumnjiči da ima neke veze s Jasonovim nestankom. Sve dok u televizijskim vijestima iz Santa Monike u slučajnom prolazniku ne prepozna svog nestalog muža.

HRT1, 15.50, KRIMI SERIJA, Frankie Drake istražuje

Frankie unajmljuju da potvrdi identitet mlade žene koja tvrdi da je ruska princeza te da je zaštiti od političkih protivnika koji je žele ubiti. Frankie po preporuci odlazi u veličanstvenu kuću Winchesterovih ne znajući o kakvom se slučaju radi. Kad sazna da je vlasnica imanja želi unajmiti kako bi dokazala da je Anna (Jodelle Ferland), članica kozačkog plesnog ansambla, ustvari princeza Anastazija Romanova, Frankie je više nego sumnjičava – zasigurno za taj posao postoji podobnija osoba od privatne istražiteljice. No gđa Winchester inzistira na tome. Nakon što Annu pokušaju ubiti, Frankie shvaća da djevojka treba zaštitu, bila ona ruska princeza ili ne. Valja se primiti posla pa Frankie angažira Mary i Flo da joj pomognu otkriti Annin pravi identitet.

DOMA TV, 19.30, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS LA

Uza sve veće kritike pomoćnika direktora Grangera, ekipa NCIS-a mora pronaći ubojicu kameleona koji iz zemlje u zemlju uspješno bježi policijskim istražiteljima, kao i njihovu specijalnom agentu G. Callenu. Kensi Blye je uhićena i glavna je osumnjičena u istrazi ubojstva povezanog sa snajperskom postrojbom njezina pokojnog oca. Ekipa NCIS L. A.-a traži nove dokaze koji dokazuju da je Kensi nevina.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

Koji su najdraži estetski tretmani poznatih osoba? Zašto Jeleni Rozgi ne silazi osmijeh s lica? Što ćemo ove jeseni i zime gledati u kazalištu? Koje je tajna veza između Zorana Predina i Arsena Dedića? Kako uspjeti u glazbenoj industriji u Hrvatskoj, a kako plasirati svoje modele na svjetske modne piste? Za kojim su kozmetičkim tretmanima lude dame? Koji noviteti s pariškog autoshowa muškarce ostavljaju bez daha?

HRT2, 21.00, DRAMA, Projekcije

Ono što je ove stručnjake, psihijatre, defektologe i pedagoge, dovelo na dodatnu edukaciju njihova je profesionalna ambicija i svjetska reputacija voditelja usavršavanja, američkog profesora i psihoterapeuta. Radnju filma pokreću zatečeni i mahom prilično burni odnosi među likovima u čijem je središtu četrdesetogodišnja psihijatrica Simona (Jelena Miholjević), znatno uspješnija u poslovnom nego u osobnom životu…

Međutim, skupna psihoterapija nije tema ovoga filma. Ona je samo sredstvo pomoću kojega se dopire do onoga što jesu teme filma.

LAUDATO TV, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Revolucija pape Ivana XXIII.

U razdoblju između 1962. i 1965. u Rimu su se okupili biskupi cijeloga svijeta. Bili su to najrevolucionarniji susreti u povijesti kršćanstva. Njihove su odluke oblikovale Katoličku crkvu kakvu danas poznajemo. Ovaj dokumentarni film donosi priču o papi Ivanu XXIII. koji je pokrenuo ovu revoluciju i razlaže ključne rasprave i dokumente tog Drugog vatikanskog koncila koji je označio put Crkve danas.

HRT1, 21.00, TALK SHOW, Puls

Je li u Irskoj doista trava zelenija? Kakva su iskustva onih koji su otišli? Naša ekipa isprobala je stari običaj. Pošli su na Biokovo “usić leda”! Ljetovanje na otoku je divno. No, biste li mogli živjeti na njemu? Dokazao se kao reporter. A kako Edin Mahmuljin podnosi prave udarce?

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Ekipa slučajno naleti na Howardovu bivšu, Bernadette, a on odbija priznati da prema njoj još uvijek gaji osjećaje, ali zato šotraži pomoć od Penny. Ona mu savjetuje da porazmisli o razlozima njihovog prekida. Kasnije Howard prizna Penny da ga je Bernadette uhvatila u cyberseksu s partnericom u igri ‘World of Warcraft’ za koju se kasnije pokazalo da je muškarac i kolega s fakulteta. Iste večeri, Howard i Bernadette popričaju o toj situaciji i zaključe da bi trebali probati obnoviti vezu.

NOVA TV, 22.35, INFO MAGAZIN, Provjereno

Istražujemo: tko i po kojim kriterijima dobiva stanove za branitelje! Razotkrili smo da skuplja novac a nije bolestan- pa je Matalin pobjegao. Sada se vratio i svima prijeti! Dao otkaz pa shvatio da ništa ni od mirovine, jer tvrtka godinama nije uplaćivala! Kako je to moguće? Naš novinar po ljekarnama testirao- nedostaje li mu vitamina. Na tri mjesta, tri različita rezultata.

HRT2, 23.15, TRILER, Kuća na putu

Snažan i opasan, k tome majstor borilačkih vještina, Dalton (P. Swayze) je najbolji profesionalni izbacivač. S tako dojmljivom reputacijom pozvan je u mali grad u Missouriju da počisti lokal The Double Deuce od onih koji stalno rade nered i teroriziraju goste. Lokalni sumnjivi poduzetnik Brad Wesley (B. Gazzara) ne želi da se išta mijenja.

RTL TV, 23.25, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Kralj škorpiona

U davnim vremenima, još prije piramida, zli kralj Memnon (Steven Brand) koristi se psihičkim moćima svoje proročice kako bi predvidio svoje velike pobjede. U posljednjem, gotovo očajničkom pokušaju zaustavljanja Memnona na putu okupacije cijelog svijeta, vođe nekolicine preostalih slobodnih plemena unajmljuju ubojicu Mathayusa (The Rock) da ubije proročicu. No Mathayus će dobiti mnogo više od onoga što je dogovorio te će se uz pomoć varalice Arpida (Grant Heslov), poglavice Balthazara (Michael Clarke Duncan) i još jednoga neočekivanog saveznika, naći na sudbinskom putu postanka Kraljem škorpiona.

NOVA TV, 00.05, TRILER, Skrivena istina

Bivši CIA-in operativac Jack Begosian biva unajmljen od strane nepoznate žene kako bi istražio kakvu ulogu u masakru u Južnoj Americi ima njezin poslodavac. Jack uspije pronaći svjedoke koji žele svjedočiti, no situacija se zakomplicira te se svi nađu u životnoj opasnosti.