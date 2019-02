TV PREPORUKA DANA: U prvoj utakmici nokaut faze Ajax na Johan Crujiff Areni dočekuje aktualne europske prvake, Real Madrid

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Mladoženja pri ruci

Kate Lawrence (V. Marcil) popularna je savjetnica za ljubavne veze, ima svoj blog, a potpisala je i ugovor za knjigu. Njezin zaručnik Brian nije baš oduševljen time što Kate objavljuje i mnoge pojedinosti iz svog osobnog iskustva, ali čini se da nije problem samo u tom, jer na dan kad ona pred kamerama treba objaviti njihove zaruke i predstaviti ga okupljenim gledateljima, Brian joj prizna da se ne želi njome oženiti, da misli kako nisu jedno za drugo i kako ima drugu. Posve slučajno tu je njezin prijatelj iz djetinjstva Lucas (D. Sutcliffe), koji očito prema Kate osjeća nešto više od prijateljstva. Kako bi izvukao Kate iz nevolje, on stupi na pozornicu i predstavi se kao njezin zaručnik. No, stvar tu ne završava, jer, kako kaže Kateina agentica, i dalje se moraju pretvarati da su par, sve dok Kate ne potpiše ugovor za knjigu. A da bi bili uvjerljivi, moraju dijeliti apartman u hotelu.

HRT3, 16.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Jeste li posluženi

Strašno je hladno, Londonom hara snježna mećava. Osoblje mora doći ranije na posao kako bi prisustvovalo važnom sastanku. Mladi g. Grace odlučuje se poslužiti psihologijom kako bi potakao prodaju.

HRT1, 20.05, MAGAZIN, Kultura s nogu

U emisiji se s arhitektom Andrijom Rusanom razgovara o 20. obljetnici izlaženja časopisa “Oris”, a s umjetničkom fotografkinjom Petrom Slobodnjak o fascinantnim fotografijama ansambla “Lado”, izloženima u Muzeju za umjetnost i obrt. U goste nam dolaze i kustosice projekta “Ekstravagantna ljubav”, Klara Petrović i Luja Šimunović, s kojima razgovaramo večer uoči Valentinova o drukčijim pogledima na ljubav i o ljubavima koje nisu u mainstreamu. Pregled kulturnih zbivanja donosi nam Rudi Pavlović.

DOMA TV, 20.05, KRIMI SERIJA, Mentalist

Kad Grace otme ubojica koji progoni bivše članove CBI-a, a čini se da prvoosumnjičeni ima valjan alibi, Jane mora upregnuti sve svoje sposobnosti i pronaći je prije isteka vremena.

HRT1, 20.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Cronovatori: Mlade snage

Serija pokazuje hrvatske inovacije i inovatore koji osvajaju prestižne svjetske nagrade. Na toj sceni važnu ulogu imaju i mladi, pa ćemo vidjeti svu kreativnost, uzbudljivost i raznovrsnost inovatorskih rješenja i razbiti zabludu da su inovatori sredovječni čudaci koji ne izlaze iz radionica i laboratorija. Inovatori su kreativci sposobni problem sagledati iz drugačije perspektive, a kad ga riješe, nerijetko se pokaže kako je rješenje toliko jednostavno da se mnogi od nas pitaju – kako se ja toga nisam sjetio?! U prvoj epizodi predstavljamo mlade naraštaje hrvatskih inovatora. Neki su samostalno dolazili do ideja, drugi su imali sreću da ih je pratio profesor koji se po broju medalja koje su njegovi učenici odnijeli na međunarodnim sajmovima ubraja u sam vrh, ali sve ih povezuje maštovitost, ustrajnost i znatiželja.

HRT2, 20.50, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Ajax – Real Madrid

Danas će na kultnoj Johan Cruijff Areni prvi susret osmine finala Lige prvaka odigrati bivši i aktualni prvaci Europe. Ajaxova mladost pokušat će iznenaditi superzvijezde iz Madrida predvođene Garethom Baleom, Lukom Modrićem i Karimom Benzemom. Očekuje nas pravi nogometni spektakl.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Pare i plinovi

Dolaskom Donalda Trumpa zastarjele predodžbe o klimatskim promjenama ponovno su zavladale Bijelom kućom. To je sjajna vijest za naftne kompanije poput Exxona i Shella. One potajno financiraju znanstvene studije i kampanje koje u javnosti umanjuju ozbiljnost klimatskih promjena i već 60 godina utječu na javnu raspravu. Novi dokumenti pokazuju da te kompanije još od 1957. znaju da izgaranje fosilnih goriva utječe nepovoljno na klimu – to je potvrdilo njihovo vlastito, strogo povjerljivo istraživanje. No američke naftne kompanije nisu samo provele istraživanje i zatim prikrile rezultate. Od 1963. inženjeri Exxona i Shella iskorištavaju svoje spoznaje o klimatskim promjenama kako bi se pripremili za sve topliji planet. Sagradili su više i čvršće pogone oko naftnih bušotina kako na njih ne bi utjecala rastuća razina mora i sve snažnije oluje. I cjevovodi na Arktiku prilagođeni su otapanju permafrosta.

RTL2, 22.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charlie govori Alanu da se nije oženio s Miom jer je tražila da se Alan i Jake odsele, ali Alanu se čini da njegovo ponašanje nije logično. Charlie i Alan imaju problema s bučnim susjedom, za kojeg na kraju ispada da je to Steven Tyler.

HRT3, 23.00, DOKUMENTARNI FILM, Durakovo selo budala

Dokumentarac o nacionalizmu u Rusiji i selu Durakovo gdje se oko Mihaila Morozova okupljaju politički i religijski istomišljenici i sanjaju o slavnoj budućnosti kad u Rusiji neće više biti stranaca. Tri su moralna stupa na koja se oslanjaju i koji ih vode: bog, car i domovina. Gruzijska autorica Nino Kirtadze za ovaj dokumentarni film 2008. u Sundanceu je osvojila nagradu za režiju, a nominirana je za Veliku nagradu žirija; nominirana je i za Europsku filmsku nagradu.

NOVA TV, 23.35, DRAMA, Duži put do dna

Snimljeno po romanu proslavljenog autora Nicka Hornbya koji potpisuje hit knjige Sve zbog jednog dječaka i Nogometna groznica. Četvero stranaca susreće se na Novogodišnju noć na vrhu jedne londonske zgrade gdje su se zaputili izvršiti samoubojstvo. Na sreću njihovi su planovi o usamljeničkoj smrti uništeni pošto susretnu jedni druge. Hoće li baš svi uspjeti odustati od skoka u smrt i kako će se priča razviti?

HRT1, 23.40, RATNI SPEKTAKL, Orlovo gnijezdo

Godine 1944. britanski vojni zrakoplov je srušen, a nacisti zarobe jedinog preživjelog, američkog generala koji je upućen u najtajnije savezničke planove, pa i točan datum Dana D. Britanska obavještajna služba hitno organizira skupinu za njegovo spašavanje iz dobro čuvane njemačke utvrde. Komandose predvode britanski časnik, bojnik John Smith (R. Burton) i vrlo sposobni američki poručnik Morris Schaffer (C. Eastwood). Uspijevaju doći do dvorca u kojem je zarobljeni general, no upadaju u zamku. Shvaćaju da su izdani. Pokazuje se da su izdajnici trojica bojnikovih ljudi, no još je gore to što je stvar “procurila” s mnogo više razine.