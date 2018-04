TV PREPORUKA DANA: U prvoj četvrfinalnoj utakmici Modrićeva momčad, Real Madrid ide u goste Juventusu

HRT2, 13.20, OBITELJSKI FILM, Priča o kraljevni koja je silno željela biti u nekoj bajci

U davna, ili možda ne tako davna vremena, na jednom dvoru živjeli su kralj, kraljica i njihove dvije kćeri, starija, Quendolin (J. B. Mairhofer), i mlađa, Klara (H. Merki). I dok je Quendolin bila normalna princeza, koja je šetkala perivojem sa svojim dvorkinjama i čekala udaju za nekog od kraljevića iz susjednih zemalja, Klara baš nije bila na ponos svojim kraljevskim roditeljima ni svojim kraljevskim učiteljicama: nije marila za lijepu odjeću, vez joj je izgledao tako da bi ga bolje svraka izvezla, i radije je trčala po šumi nego šetala perivojem. Najbolji joj je prijatelj bio dvorska luda Michel (M. Kranz). Ipak, Klara je bila pomalo zabrinuta kako će naći svog kraljevića kad je tako neprilagođena za kraljevnu. Jednom prilikom u podrumu je našla debelu staru prašnjavu knjigu u kojoj su bile zapisane mnoge bajke, a u svim tim bajkama uvijek su kraljević i kraljevna živjeli sretno do kraja života. Zato je uz Michelovu pomoć po uputama iz bajki pokušavala i pokušavala, ali svaki put s potpunim neuspjehom. Sve dok se jednog dana nije pojavio.

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

Čovjekova potreba za duhovnošću i izražavanjem duhovnog iskustva stara je koliko i svijet. O tome je ispjevano bezbroj pjesama, napisano mnogo knjiga, skladano niz glazbenih djela i naslikano mnoštvo slika… Svatko od nas traži svoj vlastiti put “da ne ide malen ispod zvijezda”. Kako svoje duhovne svjetove izražavaju umjetnici i koliko je važan duhovni razvoj djece saznajemo u današnjoj emisiji u kojoj gostuju pjesnikinja Andriana Škunca, slikar Grgur Akrap i učiteljica u Waldorfskoj školi Ana Botički Ćurlin.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Houseova dozvola za obavljanje liječničke prakse je ponovno valjana pa on opet preuzima vodstvo svog tima. Novi slučaj traži postavljanje dijagnoze bivšem porno glumcu, Hanku Hardwicku, zbog bolova koje osjeća u oku. U međuvremenu, Cuddy ponovno shvaća da bolnica nije pravo mjesto za održavanje ljubavne veze.

HRT2, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, Koktel-bar: Mayales & Tram II

Ovaj put će pozornicu Koktel-bara dijeliti dva benda, i to oba kako bi najavili svoje koncerte u zagrebačkoj Tvornici. Mayales, vlasnici jednog od najboljih albuma 2017., prema mišljenju mnogih glazbenih kritičara, i Tram 11, vlasnici rekorda u brzini kojom su rasprodali Dom sportova…

Bit će to emisija puna dobre glazbe i puna dobrih sjećanja, jer iza oba benda su zavidne i duge karijere.

Tu su, naravno, i naše stalne rubrike Snimam ti pismo… i Koktel vijesti.

ARENA SPORT3, 20.45, NOGOMET, LP: Juventus – Real Madrid

Finale prije finala. Tako su, naime, reagirali navijači nakon što su kuglice na izvlačenju u Nyonu spojile Real i Juventus. Prva utakmica igra se u Torinu na stadionu Juventusa.

Bit će to dvoboj dva velikana koja su igrala finale Lige prvaka prošle godine u Cardiffu, a u kojem je Mandžukić postigao sjajan gol. No, tu utakmicu Talijani su izgubili i sad Stara dama želi osvetu.

Očekuje se da će Luka Modrić zaigrati od prve minute u dresu Reala, dok će Mateo Kovačić najverojatnije svoju priliku čekati s klupe.

Mandžukić, s druge strane, barem prema najavama trenera Allegrija, neće utakmicu početi od prve minute. Reprezentativni napadač propustio je posljednji ligaški susret protiv Milana zbog ozljede noge, sad se vraća u momčad, ali nije još 100 % spreman. Kako bilo, večeras nas čeka prava nogometna poslastica.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Protiv svih pravila

Quincy Watson (J. Foxx) dobio je nogu od svoje zaručnice Helen (B. Lawson) i pita se zašto se to dogodilo. Da pomogne svojim prijateljima koji su u vezama, odluči napisati knjigu, odnosno priručnik o tome kako prekinuti. I tako je postao autor književne uspješnice čim se naslov pojavio na policama knjižara, a njegove su upute izazvale niz komičnih zapleta.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Snovi o budućnosti: Škola budućnosti

Svi sanjamo o tome da naša djeca pohađaju najbolju školu koja potiče njihovu znatiželju, potiče ih na učenje, nudi tehnološka znanja i jača intelekt kako bi se što bolje pripremili za budućnost. Svijet se neprestano mijenja i moramo dobro razmisliti o prilagodbi našeg obrazovnog sustava. Oko 65% današnje djece predškolske dobi bavit će se zanimanjima koja danas još ne postoje. Kakve će biti škole 2050. godine? Kako će nove digitalne tehnologije promijeniti učenje? Kakva će biti uloga učitelja? Hoće li u budućnosti učenici preuzeti školu u svoje ruke? U ovoj epizodi pokazat ćemo kako digitalna revolucija mijenja obrazovne sustave, učenje u suradnji s kolegama, dematerijalizaciju znanja, prilagodbu arhitekture škole raznim načinima učenja… Gostuje Mathieu Ricard, doktor citogenetike i tibetanski budistički redovnik.

DOMA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Laži mi

Tijekom blagdana Cal odlazi u Afganistan pomoći u misiji spašavanja dvojice zarobljenih marinaca, a jedini izvor informacija mu je američki emigrant.

HRT3, 22.45, DRAMA, Dječak A

Prošlo je mnogo godina, Jack (A. Garfield) je izašao iz zatvora i dobio novi identitet u novom gradu. Njegov nadzornik pomaže mu snaći se u svakodnevnom životu, gotovo kao otac. Uz njegovu potporu Jack nađe posao, prijatelje i djevojku. Međutim, tajna o odvratnom zločinu koji je počinio kao dječak pritišće ga i Jack spoznaje kako nije lako pobjeći od prošlosti…

“Dječak A”, snimljen prema romanu “Boy A” Jonathana Trigella, dobitnik je brojnih nagrada na festivalima, među ostalim televizijske BAFTA-e u četiri kategorije, nagrade ekumenskog žirija u Berlinu i dr.

NOVA TV, 23.10, KOMEDIJA, Lovci na djeveruše

Odvjetnici i stručnjaci za razvode, najbolji prijatelji John Beckwith (Owen Wilson) i Jeremy Gray (Vince Vaughn) dijele jedan neobičan hobi. Oni, naime, nepozvani upadaju na vjenčanja, jer su shvatili kako su vjenčanja prave prigode za upoznavanje lijepih djevojaka spremnih na seks za jednu noć. Neovisno o kakvom se vjenčanju radi, koje etničke skupine, John i Jeremy u tren će se preobraziti u Židove, Talijane, Irce, Kineze ili Grke, i svojim zanimljivim pričama i otvorenim nastupom pridobiti simpatije prisutnih. Njihov hobi zasniva se na strogom setu pravila, koja su se u nebrojeno mnogo navrata pokazala uspješnima. Na samom kraju sezone, Jeremy doznaje kako se planira vjenčanje koje će zasigurno biti društveni događaj godine, ono kćeri ministra financija Williama Clearyja (Christopher Walken). Unatoč velikom osiguranju, dvojica upadačkih majstora nađu se na zabavi, gdje se zagledaju u dvije prekrasne djeveruše, ali situaciju komplicira činjenica što je riječ o drugim dvjema ministrovim kćerima, Claire (Rachel McAdams) i Gloriji (Isla Fisher). No, umjesto da ih se ostave, i izbjegnu rizik, John se zaljubljuje u Claire.

HRT1, 23.20, KRIMI SERIJA, Sretnik

Serija je priča o detektivu Odjela za umorstva u Londonu Harryju Claytonu (James Nesbitt) koji na poklon dobiva hamajliju koja omogućuje onome tko je nosi da upravlja svojom srećom.

London je zahvatio val zločina: obračuni bandi u Sohou, pljačka dijamanata u Hatton Gardenu, ubojstva iz osvete u Shoreditchu, otmica u Canary Wharfu… Detektiv Harry Clayton počinje nazirati vezu između tih naoko nepovezanih događaja, no hoće li uspjeti uvjeriti svojega pretpostavljenoga, glavnog inspektora Wintera (Steven Mackintosh), koji ga smatra korumpiranim policajcem i okorjelim kockarom koji se na sve načine domišlja kako se izvući iz teške situacije u kojoj se našao?

Harryju je sreća okrenula leđa. Zbog ovisnosti o kocki napustile su ga supruga (glumi je Eve Best) i kći Daisy, njegov pretpostavljeni misli da previše riskira na poslu, a usto je dužan veliku svotu novca zloglasnom šefu podzemlja koji mu prijeti smrću.

No slučajan susret s tajanstvenom ženom koja mu poklanja drevnu narukvicu odjednom mijenja sve… Čini se da s pomoću nje može upravljati svojom srećom, ali po koju cijenu?

HRT2, 00.45, HUMORNA DRAMA, Obitelj Jones

Kad se četveročlana obitelj Jones doseli u raskošnu kuću u idiličnom američkom predgrađu, to privuče veliku pozornost njihovih novih susjeda. Sasvim razumljivo, jer je glava obitelji Steve (D. Duchovny) naočit i nevjerojatno ljubazan muškarac, njegova supruga Kate (D. Moore) je privlačna i prema svima izuzetno prijateljski raspoložena žena, a njihova već odrasla djeca Jenn (A. Heard) i Mick (B. Hollingsworth) su mladi ljudi kakve se samo može poželjeti. Kad uskoro prirede veliku zabavu na koju pozovu sve susjede, među kojima su i supružnici Larry (G. Cole) i Summer Symonds (G. Headly), članovi obitelji Jones se sa svima lako sprijatelje. No nitko od njih ne može ni pretpostaviti da obitelj Jones zapravo ne postoji, već da su svi četvero djelatnici tvrtke LifeImage koja ljudima prodaje “američki san”. Njihov je zadatak sve u novom susjedstvu uvjeriti da je upravo njihov način i stil života jedini pravi i najbolji mogući, te da se svima itekako isplati potrošiti što više novca da budu što sličniji obitelji Jones. No kad se odnosi unutar lažne obitelji počnu mijenjati, te kad se neki članovi umiješaju u živote susjeda, zbivanja bi mogla izmaći nadzoru i dovesti do tragedije.