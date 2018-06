TV PREPORUKA DANA: U petoj sezoni naše junakinje se upleću u stare i nove ljubavne priče (Ludnica u Clevelandu)

HRT2, 11.45, KOMEDIJA, Blizanci

Prije trideset i pet godina američka vlada potajno je pokrenula projekt rađanja genetički savršenog djeteta. Za očeva nasljedna svojstva izabrana su čak šestorica iznadprosječnih muškaraca, dok je za majku predviđena mlada ljepotica Mary Ann Benedict (H. Graham). No, Mary Ann nije rodila samo jednog dječaka, nego dvojicu pri čemu je savršeno dijete sklonjeno na tropski otok gdje je dječak izrastao u genijalnog i atletski građenog Juliusa Benedicta (A. Schwarzenegger). Njegov pak omanji brat Vincent (D. DeVito) nije bio te sreće, pa se nakon sirotišta odao kriminalu neprestance bježeći pred zakonom i mnogobrojnim utjerivačima dugova. Kada Julius napokon dozna punu istinu o svom podrijetlu, odluči pronaći svog blizanca Vincenta i zajedno s njim otkriti je li njihova majka uistinu umrla pri porodu.

HRT2, 13.35, FILM ZA MLADE, Navijačica sa stilom

Tuba (C. Fiallo) je dobila nadimak po tome što svira tubu u školskom orkestru. Nitko i ne zna njezino pravo ime, čak je i otac i brat tako zovu. Tuba nije samo nepopularna nego je najveća luzerica, jedan je debeljko neprekidno gađa sendvičima, druži se sa siromašnim i nepopularnim curama, izgleda neugledno, odijeva se nemarno… Ni nalik svom popularnom bratu Marshallu (B. Dier), kapetanu košarkaškog tima, koji hoda s najpopularnijom curom u školi, Andi (R. Skarsten). No Tuba ima životnu želju od djetinjstva – da bude navijačica. Jedini tko je u nju vjerovao bila je njezina pokojna mama.

HRT3, 19.00, KRIMI FILM, Detektiv McQ

Policijac iz Seattlea Lon McQ istražuje ubojstvo svog najboljeg prijatelja i korupciju u policijskom odjelu.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Obitelj Durrell

Hugh zaprosi Louisu, no Louisa odlučuje da voli Krf i ne može biti s Hughom. Ljubomorna Vasilija ubode Hugha nožem i pobjegne s otoka. Leslie sam porodi Leonorino dijete.

HRT1, 21.00, PRIJENOS, Klis: Lijepom našom

U prigodi Dana Državnosti i 370. obljetnice oslobođenja Klisa od Turaka sa stadiona podno Klisa pratimo prijenos posebne emisije Lijepom našom.

Nastupaju: klapa Sv. Juraj HRM, KUD Jedinstvo, Branko, Špiro Boban i Marin Limić, ženska klapa Besida, klapa Krunik – Kučin, Nenad Vetma, Marko Škugor, Vlado Garić, Branka Pleština Stanić, Đani Stipaničev, Izabela Martinović i KGD Mosor – Klis-Kosa, Stjepan Jeršek Štef, Mirko Švenda Žiga, Antonela Malis, Tedi Spalato, Miroslav Škoro, Mate Bulić, Marko Pecotić, Dražen Žanko, klapa Bunari – Vodice, Četiri tenora, Alen Nižetić, Duje Coce te FA Filip Dević. Većinu izvođača prate Džentlmeni.

HRT3, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Ludnica u Clevelandu

Nakon što je Victorijin suprug Emmet pobjegao iz zatvora, Victoria i ostale žene odlaze sakriti se u sklonište za koje Elka zna. Kad stignu onamo, shvate da je sklonište već nastanjeno drugim kriminalcima.

VIASAT HISTORY, 21.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Prvi svjetski rat u brojevima

Prvi svjetski rat bio je rat poput nijednog drugog. Sedamdeset milijuna ljudi mobilizirano je za borbe diljem svijeta, od rovova na Zapadnom frontu, sve do Srednjeg Istoka i Afrike. Da bismo to stavili u perspektivu, Britanija je 1914, imala 50 milijuna stanovnika. U tom je ratu ispaljeno više metaka, bačeno više bombi, ubijeno više ljudi, posuđeno je i potrošeno više novca nego i u jednom ratu prije njega. Bio je to rat brojeva, ljudi, streljiva i hrane. Količina tih stvari značila je razliku između pobjede i poraza, a prvi put u povijesti bilježilo se sve do najsitnijih pojedinosti: 762 000 Britanaca regrutirano je u prva četiri tjedna rata; 980 000 ‘ratnih’ konja poslano je iz Amerike u Europu; očekivani životni vijek pilota iz Prvog svjetskog rata bio je samo 15 sati leta; trošak za metke za jedan dan borbe iznosio je 3,800 000 funti, što bi danas iznosilo 237,500 000 funti.

DOMA TV, 23.05, AKCIJSKA SERIJA, Arrow

U prvoj epizodi četvrte sezone blaženi odmor Olivera i Felicity naglo završava kad ih posjete Thea i Laurel i kažu Oliveru da trebaju njegovu pomoć u Star Cityju. Grad su napali „Duhovi“ – ubojice koje vodi opasni čovjek po imenu Damien. Međutim, kad se Oliver vrati, Diggle mu jasno daje do znanja da ga ne želi u ekipi.

NOVA TV, 23.10, AKCIJSKA DRAMA, Bijeg

Mladi brat i sestra odlaze na kampiranje koje doživi mračni obrat kada postanu svjedocima ubojstva, a zatim i novim metama ubojica koji ih proganjaju kroz divljinu. Njihov otac, koji služi zatvorsku kaznu, smišlja plan za bijeg iz zatvora kako bi spasio svoju djecu od dvojice kriminalaca, Tommyja (Dominic Purcell) i Kennyja (Ethan Suplee). Uslijedit će prava borba za preživljavanje.

HRT1, 00.30, DRAMSKA SERIJA, Noćni upravitelj

U Kairu na vrhuncu Arapskoga proljeća noćnog upravitelja hotela Jonathana Pinea za pomoć zamoli prelijepa Sophie Alekan. Kao ljubavnica moćna, ali opasna vlasnika hotela, Sophie ima dokaze o prodaji oružja koja bi mogla skršiti ustanak naroda. Misleći da mora postupiti ispravno, Pine se javlja prijatelju u britanskom veleposlanstvu. Ali njegovi ga postupci slučajno uvuku u zastrašujući svijet okrutna krijumčara oružja Richarda Ropera. Kada Sophiene informacije dođu do Angele Burr, vladine antikorupcijske agentice koja želi uništiti Roperovo carstvo, krtica iz njezine mreže pokrene niz događaja koji završe tragično.

Tri godine poslije, kad se opet sretnu u Švicarskoj, Pine vidi priliku da se osveti. Javi se Angeli Burr i zajedno smišljaju plan da Roperovu organizaciju sruše iznutra. Pine zasluži Roperovu zahvalnost kada mu spasi sina od pomno koreografirane “otmice” gdje umalo da ne izgubi život. Pine stječe povjerenje Roperova najužeg kruga i zamjenjuje njegova savjetnika Corkorana postavši Roperov vjerni pomoćnik.