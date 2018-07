TV PREPORUKA DANA: U ovoj verziji 93-godišnji Holmes se s mukom pokušava prisjetiti detalja svog posljednjeg slučaja (Gospodin Holmes)

HRT2, 11.45, FANTASTIČNA KOMEDIJA, Srce i duše

Harrison (C. Grodin) je upravo po tko zna koji put pokušao nastupiti kao pjevač, ali mu se grlo stisnulo od treme. Julia (K. Sedgwick) je ponovno odbila mladića koji je voli, jer misli da je prerano vezati se. Sitni lopov Milo (T. Sizemore) kaje se zbog toga što je jednom dječaku ukrao kolekciju maraka. Penny (A. Woodard) je ostala bez svoje djece, koja su usvojena i ne može ih naći. Svatko od njih ima samo jednu želju: Julia da kaže zaručniku da ga voli, Harrison da zapjeva pred publikom, Milo da dječaku vrati marke, a Penny da nađe svoje troje djece. Voze se u istom autobusu dođe do sudara i svi poginu. U trenutka sudara u autobusu se rodio Thomas. Poginuli putnici ostat će na zemlji i bit će svima nevidljivi osim malom Thomasu. Kad naraste, pokušava reći kako su oko njega prijatelji. Nitko mu neće vjerovati, proglasit će ga labilnim i neprilagođenim, a Thomas (R. Downey, Jr.) od nježnog i pametnog djeteta postaje grub, hladan i proračunat mladić. Nakon 25 godina dogodit će se nešto što će sve promijeniti i tu počinje prava priča.

HRT2, 13.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Budi uz mene

Max (O. Mommsen) je stolar i talent da od drva radi skulpture, koji nema vremena razviti. Eva (S. Stappenbeck) radi u velikoj kompaniji na organizaciji konferencija i specijaliziranih seminara. U sretnom su braku, vole se i bliski su, sve dok se ne dogode promjene u njihovim karijerama. Nekako istodobno Max gubi posao, a Eva je unaprijeđena na funkciju menadžerice. I kao da su se oboje našli u vlakovima koji nezaustavljivo idu svaki u svom smjeru: Max dobiva same odbijenice, a Evi sve što poduzme ide od ruke, pa čak i pridobivanje važnog klijenta, koji je uza sve vrlo šarmantan i privlačan i kojemu se Eva sviđa mnogo više nego poslovna suradnica. Max se osjeća sve neuspješnijim i frustriranijim, a Eva, kad to uvidi, počinje skrivati svoje poslovne uspjehe, pa i skupu odjeću koju mora nositi na novom poslu…

Ova je zabavna romantična komedija na mahove gorko-smiješna, ovisno iz čije se perspektive gleda, o zamjeni uloga između muškarca i žene, kad je žena ta koja ima uspješniju karijeru i veću zaradu, zbog čega muž još više nazaduje, postaje ljubomoran i depresivan.

HRT1, 17.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Kazalište u kući

Otac Zvone Gaćina (Leon Lučev), pravnik, porijeklom iz Dalmatinske zagore i njegova supruga Sanja (Daria Knez) nastanjeni u zagrebačkom neboderu suočavaju se sa svim nedaćama suvremenog života – od roditeljskih briga, posla, karijere, snova o boljem životu i uspjehu do otkaza, ljubomore, nemogućih rođendana, izgubljenih dobitaka na lotu, ptičje gripe i urnebesne kandidature za gradonačelnika. Da život ne bi tekao glatko, brine se Zvonina punica Melanija (Ksenija Marinković) koja s njima živi i koja obožava svog unuka Dinka, isto onoliko koliko ne podnosi svog zeta. Živopisnoj atmosferi u domu Gaćina pridonosi i rođakinja Tina (Jelena Lopatić), studentica koja za smještaj i džeparac obavlja kućanske poslove, kao i trajni nezvani gost, Melanijin prijatelj i tihi udvarač, simpatični probisvijet Vili S. Tončić (Mustafa Nadarević).

HRT3, 18.55, DRAMA, Položaj djeteta

On je tridesetogodišnjak koji želi otići od svoje majke dok ga ona želi zadržati pokraj sebe. Priliku za ponovnu kontrolu nad odraslim sinom vidi u trenutku kad je optužen za ubojstvo. Ova utjecajna žena koristi sva sredstva samo da joj sin ne ode u zatvor…

Rumunjska glumica Luminita Gheorghiu u ulozi majke koja se bori da “spasi” svog sina odigrala je sjajnu ulogu. Za “Položaj djeteta” na filmskom festivalu u Berlinu redatelj Calin Peter Netzer osvojio je Zlatnog medvjeda i nagradu FIPRESCI.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Operacija zlatna groznica: Planinski prijevoji

Ekipa istraživača upušta se u potragu za zlatom na zamrznutom sjeveru Kanade, a kretat će se istim stazama kojima su išli prvotni tragači za zlatom.

Tijekom 1890-ih, za vrijeme zlatne groznice na Klondikeu, 100.000 običnih ljudi iz cijeloga svijeta zaputilo se u potragu za blagom. Samo je trećina tragača stigla na nalazišta. A sada će skupina pustolova, predvođena povjesničarom Danom Snowom, krenuti njihovim stopama, na put dug 950 kilometara, služeći se istim sredstvima kao i prvotni tragači.

Ekipa, koju još čine istraživačica polarnih krajeva Felicity Aston i terenski liječnik dr. Kevin Fong, morat će prijeći opasne planinske prijevoje, prevaliti golema zaleđena jezera i suočiti se s brzacima i veličanstvenom rijekom Yukon ploveći u priprostom drvenom čamcu. Izolirani i izloženi lošim vremenskim uvjetima suočit će se s velikim opasnostima. Bit će to zanimljivo putovanje puno otkrića u netaknutoj i prekrasnoj prirodi.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Raj za dame

Pietro Mori odluči organizirati proslavu za Majčin dan. Teresa predloži Vittoriju da pozove i školu u kojoj predaje njegov brat kako bi se njih dvojica ponovno zbližili.

HRT2, 21.00, KRIMI DRAMA, Gospodin Holmes

Davno umirovljeni Sherlock Holmes 1947. živi u kući daleko na selu sa svojom obudovjelom domaćicom gđom Munro i njezinim mladim sinom Rogerom. Vrativši se iz Hirošime, počinje uzimati biljni pripravak koji je ondje dobio kako bi pokušao poboljšati sve lošije pamćenje. Nezadovoljan Watsonovom knjigom o svom posljednjem slučaju, “The Adventure of the Dove Grey Glove”, nada se da će napisati vlastiti prikaz događaja, ali ima poteškoća s prisjećanjem svega što se dogodilo…

Snimljeno prema romanu “A Slight Trick of the Mind” Mitcha Cullina iz 2005. s likom Sherlocka Holmesa.

DOMA TV, 22.15, KRIMI SERIJA, Tragovi zločina

Slučaj ubojstva opet će spojiti bivšu detektivku Carrie Wells s bivšim kolegom i dečkom, te će ona morati koristiti svoju rijetku sposobnost kako bi pretražila svaki trenutak pamćenja i uhvatila ubojicu.

HRT2, 22.45, SF DRAMA, Davatelj

Kad je Jonas (B. Thwaites) navršio 12 godina izabrali su ga da bude onaj koji će učiti o stvarnoj patnji i zadovoljstvu “zbiljskog” svijeta. Njegov učitelj (J. Bridges) trenira ga za primanje sjećanja i upoznaje ga s tajnama svijeta. Jonas otkriva emocije kao što su ljubav i strah, saznaje što je to obitelj i želi nešto promijeniti…

Snimljeno prema istoimenom romanu Loisa Lowryja.

NOVA TV, 23.10, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policijska akademija 7

Ruska vlada očajnički treba pomoć u borbi protiv moćne moskovske mafije pa poziva veterane policijske akademije. Njihov je zadatak pronaći dokaze protiv Konstantina Konalija (Ron Perlman), koji stoji iza jako popularne kompjuterske igrice koja se igra diljem svijeta. Njegov je plan u nastavak igrice ubaciti program koji bi mu omogućio nesmetan pristup svim računalima svijeta, što znači i da bez problema mogao ulaziti u policijske i vladine sisteme. Vrijeme je da ekipa zajedno s komandantom Ericom Lassardom (George Gaynes). Glumci Michael Winslow (Jones), David Graf (Tackleberry) i George Gaynes (Lassard) jedini su glumci koji su se pojavili u svih sedam nastavaka Policijske akademije.

RTL TV, 23.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Kriza

U kući Aleša i Mirona stvari se ne mijenjaju. Miron svojim šarmom obasipa djevojke, a kada “uhvati” čak dvije odjednom, stvari krenu nizbrdo! I dok on pokušava održati vezu s obje, Aleš odluči svog mlađeg brata naučiti pameti pa svakoj od njih kaže da će ih Miron zaprositi. Tu tek nastaje prava pomutnja jer se Miron ipak ne snalazi tako dobro u sjedenju na dvije stolice, kao što je prvotno mislio.