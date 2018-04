TV PREPORUKA DANA: U ovoj komediji pratimo skupinu mladića koje veže posebna ljubav prema jednom klubu (ZG80)

HRT2, 13.50, KRIMI DRAMA, Moj život s tuđim identitetom

Brittany (C. Scerbo) već ima iskustva na ulici, preživljava kao prostitutka i trpi zlostavljanja svog makroa Jacksona (C. Rook), koji joj je upravo oteo svu ušteđevinu, kojom je planirala otputovati na Jamajku i riješiti se života na ulici. Kad upozna mladu, gladnu i neiskusnu Chelsea (K. Prout), sažali se, odvede je kući, nahrani je i dozna njezinu životnu priču: roditelji joj nisu živi, djetinjstvo je provela u domovima i kod udomiteljskih obitelji, odakle je pobjegla. Jedini koga ima je teta Kim (K. Connor Tracy), majčina sestra, koja se iz nekog razloga nije mogla brinuti o njoj kad su joj roditelji umrli. Brittany nagovori Chelsea da nazove tetu, a kad je teta Kim pozove da dođe k njoj, djevojka je presretna i odlučuje otputovati odmah sljedeći dan. Chelsea, s druge strane, nagovara Brittany da od Jacksona ukrade svoj novac. Kreću zajedno, Chelsea odjene Brittanynu jaknu, što će se pokazati kobnim: pucajući za njima, Jackson ubije Chelsea. Znajući da će je Jackson i dalje tražiti, Brittany dolazi na ideju da ode Chelseainoj teti Kim i predstavi se kao Chelsea.

HRT3, 16.05, VESTERN, Zasjeda kod Cimmarona

Patrola sjevernjaka pridružila se skupini bivših konfederacijskih vojnika da prođu opasnim apaškim teritorijem i dođu do najbliže utvrde.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, ZG80

Krajem 80-ih skupina navijačke skupine Blue Boysa, Buba (Filip Detelić), Fićo (Matija Kačan), Kizo (Marko Cindrić), te mladi Krpa (Rene Bitorajac) odlaze na utakmicu obožavanog kluba Dinama, koji igra protiv Crvene zvezde u vrijeme turbulentnih događanja u Jugoslaviji. U Beogradu ih dočekuju Delije te kreće prava zbrka i rat na ulicama Beograda… Šest godina nakon “Metastaza” Branka Schmidta, Igor Šeregi snimio prequel “ZG80”, svoj debitanski dugometražni film, koji iako navijačkog predznaka, je zapravo film o nostalgiji, prijateljstvu koje je definirano kodeksom navijača, priča o jednoj subkulturi i vremenu, određenima situacijom i problemima u društvu, smještenoj u predratni ambijent.

HRT1, 20.05, SF TRILER, Prava frekvencija

John Sullivan (J. Caviezel) je 36-godišnji depresivni policajac koji se upravo razišao s djevojkom. John živi u obiteljskoj kući svojih roditelja, a prije 30 godina njegov je otac, vatrogasac Frank (D. Quaid), poginuo spašavajući unesrećenu ženu u požaru. Uključivši staru očevu amatersku radio-stanicu, John uspostavi vezu s nepoznatim muškarcem, za kojeg ubrzo shvati da je njegov vlastiti otac Frank! John odluči primijeniti svoje današnje spoznaje kako bi promijenio prošlost i spasio ocu život. U tome i uspijeva, ali time pokreće slijed događaja koji će životno ugroziti njegovu majku.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Ubojstvo u Walesu

Viši inspektor Mathias mora riješiti ubojstvo Arona Bowena. Morat će se suočiti sa zaraćenim članovima obitelji i pokojnikovom odbjeglom kćeri. Hoće li otkriti istinu ili će davne tajne ostati zakopane?

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Blaga Inda: O bogovima i ljudima

Na putovanju južnom indijskom državom Tamil Nadu, Sona Datta prati trag razvoja hinduističke religije od vremena kad je nastala kao spoj lokalnih vjerskih tradicija do naših dana, kad uživa dominantan položaj. Ovu čarobnu priču Sona raspreda razgledavajući građevine u kojima se ova vjera razvijala; od špilja i hramova u stijenama na obalama bengalskog zaljeva Mahabalipurem, do monolitskog kamenog hrama u Tanjavuru te golemog kompleksa raskošno ukrašenih izrezbarenih kula, studenaca i dvorišta u Maduraiju, čije dvore svake večeri bog Šiva ophodi kako bi obišao odaje svoje družice Parvati.

HRT2, 21.40, DRAMSKA SERIJA, Ray Donovan

Finney Rayu da zadatak nabavljanja inkriminirajućih glasovnih poruka koje mogu srušiti guvernera i upropastiti kupnju NFL momčadi, ali zbog zadatka je Ray rastrgan između Finneyja i Paige. Abby posjećuje otuđenog oca u Bostonu i Ray mora pomoći Bridget oko školskih i emocionalnih problema. Mickey i Daryll prodaju zabavu s kokainom i prostitutkama tvrtki iz Silicijske doline, ali sve izmakne kontroli i Conor doživi nešto što mu promijeni život. U klubu se napetost između Bunchyja i Terese ublaži na neobičan način.

HRT2, 22.00, DOKUMENTARNI FILM, Špijuniranje kraljevske obitelji

Kada su Wallis Simpson i njezin suprug, nekadašnji engleski kralj Edvard VIII., stigli u ekskluzivno odmaralište, mislili su da će se odmoriti u potpunoj privatnosti. Dokumentarni film pokazuje da su njihovu hotelsku sobu ozvučili te da su pripadnici tajne službe prisluškivali njihove telefonske razgovore i snimali svaku riječ. No u ovom slučaju špijuni nisu bili Britanci. Postupali su prema zapovijedima samog američkog predsjednika. Kada su u srpnju 1940. prve njemačke bombe pale na Englesku, Edvard i Wallis stigli su u Lisabon, misleći kako će ondje biti sigurni od ratnog vihora u Europi. No u maniri Jamesa Bonda svaki je njihov korak potajno pratio špijun kojega su na tajnu misiju poslali iz Londona.

NOVA TV, 22.30, KOMEDIJA, Starci 2

Lenny (Adam Sandler) se s obitelji vratio u gradić gdje su on i njegovi prijatelji odrasli. Ovoga puta, starci će biti ti koji će naučiti neke nove lekcije od vlastite djece, i to na dan koji je već tradicionalno prepun iznenađenja – posljednji dan škole prije ljetnih praznika!

HRT2, 23.10, SPORTSKA DRAMA, Rocky

Rocky Balboa (S. Stallone) ima trideset godina i živi u sobici u siromašnom dijelu Philadelphije. Povremeno utjeruje sitne dugove za nekog gangstera. Njegova je životna vokacija boks, no unatoč tome što je nastupio u mnogobrojnim mečevima, ostao je na dnu. Njegov trener, stari Mickey (B. Meredith), misli da je Rocky čovjek s velikim talentom koji je sam upropastio i zato ga pomalo prezire. Rocky je zaljubljen u sramežljivu Adrian (T. Shire), sestru svog prijatelja Paulieja (B. Young), no i ta se ljubav nekako vrti u krugu. Sve će se promijeniti onog dana kad svjetski boksački šampion u teškoj kategoriji, Afroamerikanac Apollo Creed (C. Weathers), odluči u Philadelphiji održati spektakularan meč sa svojim izazivačem. Ali taj se boksač ozlijedio i ne može nastupiti. Iz reklamnih razloga Apollo odluči boksati s nekim nepoznatim boksačem, a izbor slučajno padne na Rockyja, možda najviše zato što ima zvučni nadimak “Talijanski pastuh”. Nakon presudnog razgovora s trenerom, Rocky odluči nastupiti i počne ozbiljno trenirati. Za njega će to biti mnogo više od običnog meča – bit će to prilika da nađe smisao u životu i konačno stekne Adrianinu ljubav. Zato mu ne pada na pamet da izgubi.

RTL TV, 23.40, POVIJESNI FILM, Trinaesti ratnik

Ahmed Ibn Fadlan (Antonio Banderas) prognan je s bagdadskog dvora zbog preljuba. Njegova kazna odlazak je na daleki sjever, gdje mora naučiti vikinške običaje i način života. Isprva užasnut barbarskim ponašanjem i manjkom higijene sjevernjačkog naroda, Ibn Fadlan preko svoje volje postaje pripadnik skupine ratnika. Naime, krvoločna bića iz magle, Wendoli, započela su svoj ubojiti pohod na vikinška sela. Proročanstvo kaže da samo trinaest ratnika može nadvladati čudovišna bića, a posljednji ratnik ne smije biti sa sjevera. Tako Ibn Fadlan kreće s Vikinzima u boj protiv Wendola.

NOVA TV, 00.30, KOMEDIJA, Čarobne hlače

Četiri prijateljice Tibby (Amber Tamblyn), Bridget (Blake Lively), Lenu (Alexis Bledel) i Carmen (America Ferrera) skuju plan kako će ostati u kontaktu unatoč razdvojenosti tijekom cijelog ljeta. Plan je da djevojke jedna drugoj šalju rabljene traperice koje nekim čudom sjajno stoje svakoj od njih, unatoč različitoj građi tijela. Svaka od njih imat će hlače dva tjedna, a onda ih treba poslati dalje. Tijekom ljeta te hlače će biti simbol potpore koju pružaju jedna drugoj. Čarobne hlače svaku od njih dovode u bolne situacije koje će im naposljetku pomoći da riješe sukobe ljubavlju i hrabrošću, smrću i oprostom.