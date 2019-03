TV PREPORUKA DANA: U novoj seriji kolosalna financijska prijevara mladoj odvjetnici Maiji Rindell (Rose Leslie) uništi ugled (Dobra borba)

HRT2, 17.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Luda kuća

Druga sezona počinje povratkom obitelji Majer s obiteljskog ljetovanja u Karlobagu, poslovima s prodajom filtera za vodu i tajnim vjenčanjem Božene (Nada Gaćešić-Livaković) i Zdenka Volodera (Goran Grgić). Što će se događati u “Ludoj kući”? Laci (Pjer Meničanin) otvara novi šminkerski kafić, Filip (Ivan Glowatzky) postaje trener nogometnog kluba Bubamare, Voloder i Miljenko pokreću biznis s antikvitetima, Božena želi usvojiti dijete, a Matilda bezuspješno pokušava od Miljenka učiniti normalnog muškarca i muža.

DOMA TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Laži mi

Cal i njegov tim koriste naprednu znanost i tehnologiju virtualne stvarnosti da spase život ratnog veterana iz Iraka i njegove obitelji. Pritom se Cal suočava s uznemirujućim istinama iz vlastite prošlosti. Dok istražuje ubojstvo policajca, Cal otkriva zavjeru koja bi mogla ugroziti njegovu kćer. Istodobno Cal mora izvući Lightman Group iz financijske krize.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Dobra borba

Prošlo je godinu dana od događaja u Dobroj ženi i Diane Lockhart (C. Baranski) je svega dosta. Dok je na televiziji gledala Trumpovu inauguraciju, shvatila je da je krajnje vrijeme da se pokupi. Dala je polog za kuću u Provansi, dala otkaz u odvjetničkom uredu i namjerava u Francuskoj pisati memoare. Ali rijetko kad u životu sve ide glatko. U trenutku kad Diane odluči napustiti pravo, njezino kumče Maia Rindell (R. Leslie) počinje karijeru kao suradnica u Dianeinom uredu. Ali Maijini roditelji Lenore i Henry Rindell (B. Peters i P. Guilfoyle) izazovu iznenadani financijski skandal – deset puta veći nego Madoffov – koji cijeli Chicago baci na koljena. Svi se počnu zgražati nad Maijom, a Diane nakon blistave karijere ostane bez ičega. Zbog financijskog skandala koji su Rindelli skrivili, Diane izgubi sav novac, a u stari je ured više ne žele primiti. Nada joj se vrati tek nakon što joj njezin stari pravni rival Adrian Boseman (D. Lindo) velikodušno ponudi posao u Reddick, Boseman & Kolstadu, njegovom uredu gdje su zaposleni samo Afroamerikanci. Diane ga uspije nagovoriti da primi i Maiju, usprkos skepsi njegove partnerice Barbare Kolstad (E. Tazel).

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu

Gošća emisije je Dubravka Šuica. Bila je omiljena profesorica, gradonačelnica, saborska zastupnica. A sada svaki tjedan preleti više od 2000 kilometara kako bi Hrvatska bila dio europske priče!

HRT2, 21.00, KRIMI KOMEDIJA, Što muškarci žele

Randy, bivši konobar u baru McCool’s, priča na partiji tombole slučajnom poznaniku povijest vlastite nesreće sa suprugom Jewel. Jedne noći, Randy joj je pokušao pomoći kad ju je napao tadašnji nasilni partner Utah. Ispostavilo se da joj dotični nije samo ljubavni nego i kriminalni sudrug, te da je sve bio trik koji su mu podvalili kako bi ga opljačkali. U trenutku dok Randy, pod prijetnjom Utahovog pištolja, otvara sef u McCool’su, Jewel ubije partnera hicem s leđa, što Randyja prenerazi. No Jewel ga brzo uvjeri da je to učinila u strahu za njegov život i da je najbolje da on preuzme odgovornost za ubojstvo. Jewel je žena čijim čarima nije moguće odoljeti i Randy pristaje na sve.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Živi svemir: Istraživači

Započela je nova svemirska utrka. Nakon pedesetak godina istraživanja obližnjih planeta došlo je vrijeme da izađemo iz okvira Sunčeva sustava i istražimo strane svjetove što kruže oko udaljenih sunaca. No ta pustolovina svojim razmjerima nadilazi sve dosadašnje pothvate ljudskog roda. Da bismo doskočili tom izazovu, najbolji svjetski inženjeri morat će razviti revolucionarnu pogonsku tehnologiju, navigaciju i umjetnu inteligenciju kako bi stvorili samoupravljajuću svemirsku letjelicu budućnosti.

RTL2, 21.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Andrija i Anđelka

Pametan piše, glup pamti – izreka je koju je na svojoj koži osjetio i Andrija. Anđelka mu je dala popis stvari koje treba kupiti, ali jednu sitnicu je ipak zaboravio. Andrijina nervoza u prometu skoro ga je stajala glave, jednako kao što je Anđelku skupo stajalo kada je Andriji dala ulogu GPS-a. Anđelka je s radnicom u videoteci dokazala da se žene razumiju čak i kad pričaju nerazumljivim jezikom.

HRT3, 22.50, CRNOHUMORNA KOMEDIJA, Zločin u raju

Travanj 1980. Jojo Braconnier marljivo radi na svom malom seoskom imanju u unutrašnjosti Francuske baveći se uzgojem koza i proizvodnjom sira. Skromni i vrijedni Jojo nije nimalo sretan u privatnom životu, jer ga svakodnevno maltretira supruga Lulu, notorna pijanica koja mu uništava vjedro za mlijeko, buši gume na kamiončiću i spali omiljenu zbirku maraka koju je on godinama skupljao. Jednog dana okrutna Lulu odluči otrovati Jojoa, ali on u svađi ubije nju. Jojoovu obranu na sudu preuzme odvjetnik Jacquard koji ima originalnu strategiju kako osloboditi svog klijenta.

HRT2, 23.20, DRAMA, Dosje General

Godina je 1959. Njemački državni odvjetnik Bauer uvjeren je da je našao dugo traženog ratnog zločinca Adolfa Eichmanna u Argentini zbog čega je privatno putovao u Izrael i sastao se s Mossadom. Tada počinje Bauerova borba da Eichmana izvede pred lice pravde pri čemu ga ometaju stari nacistički kadrovi u strukturi vlasti Zapadne Njemačke, kao i sumnje da je istočnonjemački špijun. Bauer se nada da će suđenje Eichmannu pokrenuti još optužnica protiv nacista… Njemački TV film temelji se na stvarnim povijesnim događajima i osobama, među ostalim na životu i radu njemačkog suca i državnog odvjetnika Fritza Bauera.

NOVA TV, 23.40, AKCIJSKA KOMEDIJA, Gas do daske

Kineski konzul Han (Tzi Ma) poslan je na diplomatsko putovanje u Los Angeles. Njegovu 11-godišnju kćerku Soo Young (Julia Hsu) otima kriminalistička organizacija. FBI uvjerava Hana kako će otkriti otmičare i vratiti je na sigurno, no Han vjeruje isključivo svojem dugogodišnjem prijatelju inspektoru Leeu (Jackie Chan). Lee istog trenutka kreće u akciju pronalaženja male Soo. Nezadovoljni zbog miješanja u istragu, FBI povjerava zadatak detektivu policije Jamesu Carteru (Chris Tucker). No čini se kako je Carterov jedini zadatak da podalje od slučaja drži inspektora Leea.