TV PREPORUKA DANA: U novogodišnjoj noći zabavu donose emisije A strana te I Godina Nova 2019. kao i filmovi Pikseli i Pirati s Kariba: Nepoznate plime

HRT1, 15.00, PUSTOLOVNI FILM ZA MLADE, Goonies

Mikey (S. Astin) i Brandon (J. Brolin) Walsh su braća čija će se obitelj, zajedno s ostalima iz četvrti, uskoro morati odseliti, jer je to zemljište zapelo za oko pohlepnim ljudima iz korporacije koja na tom mjestu želi napraviti golf terene. Kad Mikey i njegovi prijatelji na tavanu pronađu staru prašnjavu mapu, ispostavlja se da je ona stvarna i da ih doista može odvesti do nestalog blaga koje je pripadalo okrutnom gusaru Jednookom Willu još u 17. stoljeću. Poneseni idejom kako bi tim novcem mogli spasiti četvrt od rušenja, kreću u potragu i pronalaze ulaz u spilju, koji se nalazi baš ispod kuće u kojoj se skrivaju opasni kriminalci, obitelj Fratelli.

HRT1, 17.20, KOMEDIJA, Zabava

Indijac Hrundi V. Bakshi (P. Sellers) je glumac, toliko nespretan da je na snimanju aktivirao eksploziv kojim je uništena scenografija. Redatelj ga otjera sa snimanja i o tome obavijesti producenta koji zapiše njegovo ime na nekom papiru. To dospije u ruke producentove tajnice koja, budući da je to popis uzvanika za zabavu u producentovoj kući, pošalje Hrundiju pozivnicu. Hrundi dolazi tiho na zabavu, no već pri ulasku u kuću počinju njegove nezgode i nespretnosti.

DOMA TV, 19.55, AKCIJSKI SF FILM, Matrix

Kad lijepa neznanka (Carrie Ann Moss) povede računalnog hakera Nea (Keanu Reeves) do zabranjenog podzemlja, on otkriva šokantnu istinu – život kakav poznaje je obmana zle cyber-inteligencije. Neo se pridružuje legendarnom i opasnom pobunjeniku Morpheusu (Lawrence Fishburne) u bitci za uništavanje iluzije koja porobljava čovječanstvo. Sada, svaki potez, svaki sekunda i svaka misao postaje borba za životom.

RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Sam u kući 4

Roditelji malog Kevina (Mike Weinberg) rastali su se, a dječakov život s majkom neprestano zagorčava nasilno ponašanje starijeg brata. Savršena prilika za odmor ukaže se Kevinu kad ga otac pozove za Božić u stan svoje djevojke Natalie (Joanna Going). Dječak objeručke prihvati poziv i doživi veliko iznenađenje kad shvati da je Natalien dom čudo moderne tehnologije u kojem se televizorom, paljenjem i gašenjem svjetala, ali i mnogim drugim stvarima može upravljati glasom. Tehnologija će se pokazati vrlo korisnom kad u stan provali dvoje kriminalaca – Vera (Missi Pyle) i Kevinov stari znanac, Marv (French Stewart).

HRT3, 20.05, SF FILM, 2001: Odiseja u svemiru

Astronaut David Bowmann (K. Dullea) pozvan je u glavni stožer svemirskih istraživanja da preuzme, zajedno sa svojom skupinom, nov i vrlo neobičan zadatak. Zapovijed je dokučiti tajanstvenu, misterioznu funkciju geometrijski pravilnog crnog monolita iz Mjesečeva kratera. Kontrola leta povjerena je najnovijem modelu računala – HAL-u 9000. Računalo zakazuje i David ostaje u svemiru doživjevši potpunu preobrazbu.

HRT1, 21.00, ZABAVNA EMISIJA, A strana – novogodišnja emisija

Budite glasni, raspjevani i plešite u najluđoj novogodišnjoj noći. Ne propustite zagrijavanje uz “A stranu” i uplešite u Novu, 2019. godinu u ludom ritmu. Neka vas pokrene disco ritam, stari dobri rock’n’roll, funky, domaći hitovi i krenite s nama na najluđe glazbeno putovanje: ukrcajte se u vlak s Ninom Badrić jer Cubismo vas vodi na Kubu, Kićo Slabinac u svijet Elvisa Presleyja, s Goranom Karanom zaplešite tango, jer Život nije siv kako pjeva Mia Dimšić, posebno kad si u društvu Morskog vuka Tonyja Cetinskog, a Tako je lako biti u novogodišnjoj noći sa Zoricom Kondžom i sve to bismo mogli ponoviti “7 dana tjedno” kako nam pjeva Giulliano. Mlade snage “A strane” zajedno s našim gostima zagrijat će vas uz više od 100 domaćih i stranih hitova! Zato, na noge, pronađite plesnog partnera i u ludom ritmu uplešite u godinu mira, ljubavi i sreće – u 2019.!

HRT2, 20.05, AKCIJSKA KOMEDIJA, Pikseli

Izvanzemaljci pogrešno protumače videosnimke antologijskih arkadnih igrica kao objavu rata, pa Zemlju napadnu tehnologijom nadahnutom igricama kao što su Pac-Man, Space Invaders, Arkanoid, Galaga, Centipede i Donkey Kong. Kako bi se suprotstavile napadu iz svemira, Sjedinjene Države angažiraju nekadašnje prvake u arkadnim igricama koji organiziraju obranu planeta… U filmu se pojavljuju računalno animirani likovi i specijalni efekti iz slavnih videoigrica.

NOVA TV, 21.35, ZABAVNA EMISIJA, I Godina Nova 2019.

Emisija je prepuna domaćeg humora, a između ostalog za njega će biti i zaslužni i likovi popularne serije ‘Na granici’. Zorka (Nina Erak), Ante (Asim Ugljen), Jure (Dino Rogić), Mirela (Petra Kraljev), Tadija (Zlatan Zuhrić), Lidija (Martina Stjepanović), Nediljko (Nermin Omić) i Anđelka (Elvira Aljukić) će nas zajedno s brojnim poznatim glazbenicima uvesti u novu godinu. Emisija će u najluđoj noći biti prepuna hitova Nives Celzijus, Mladena Grdovića, Jasmina Stavrosa, Željka Bebeka, Zlatka Pejakovića, Miroslava Škore, Učiteljica, Mate Bulića, Maje Šuput, Lidije Bačić, Jelene Rozge, Halida Bešlića, Jole, Danijele Martinović, Dražena Zečića, Vigora i klape Rišpet. Za humor će se pobrinuti i najpoznatiji televizijski barmen (Ivica Zadro), ali i ostala ekipa s kojim smo se sada već tradicionalno navikli družiti na Staru godinu, a to su Doline (Branimir Vidić Flika), Policajac (Tomislav Štriga), Srećko (Žarko Potočnjak), Štefek (Slavko Pintarić Pišta), Neven (Damir Mihanović) i Punker (Hrvoje Grčević).

RTL TV, 21.40, PUSTOLOVNI SPEKTAKL, Pirati s Kariba: Nepoznate plime

Nakon neuspjelog pokušaja da spasi svog prvog časnika, Joshameea Gibbsa (Kevin McNally), kapetan Jack Sparrow (Johnny Depp) odveden je pred kralja Georgea II. (Richard Griffiths), koji želi da Jack predvodi ekspediciju i pronađe Fontanu mladosti prije španjolskog kralja Ferdinanda i njegove flote. Jackov stari protivnik Hector Barbossa (Geoffrey Rush) predvodi tim, no Jack se ne želi pridružiti te bježi. Jackeov otac, kapetan Teague (Keith Richards), upozorava Jacka na opasnosti koje prijete ako sam krene u pronalazak Fontane, dok Jack, u međuvremenu, dozna da ga netko imitira te okuplja posadu za zadatak. Ta varalica je njegova bivša ljubavnica Angelica (Penélope Cruz), kći zloglasnog pirata Blackbearda (Ian McShane).

HRT2, 21.50, AKCIJSKA KOMEDIJA, Ulovi Smarta

Maxwell Smart (S. Carell), iznimno inteligentni špijun koji se baš ne snalazi među ljudima, dobije zadatak spriječiti teroristički napad ruske špijunske agencije… Film se temelji na istoimenoj televizijskoj seriji Mela Brooksa i Bucka Henryja.

HRT3, 22.30, KOMEDIJA, Monty Python: Smisao života

HRT2, 23.35, AKCIJSKI FILM, Plaćenici

Sylvestar Stallone u ovom filmu nastupa u glavnoj ulozi, ali on je i suscenarist i redatelj. Plaćenici su skupina vrhunski obučenih specijalaca koji za dobar novac obavljaju opasne poslove po cijelom svijetu. Vodi ih Barney Ross (S. Stallone), a u skupini su Lee Christmas (J. Statham), specijalist za noževe; Yin Yang (J. Li), majstor borilačkih vještina; Hale Caesar (T. Crews), specijalist za teško oružje; miner Toll Road (R. Couture) i snajperist Gunner Jansen (D. Lundgren). Najnoviji im je cilj otok u Južnoj Americi, a meta diktator koji upravlja proizvodnjom i prodajom kokaina. Naručilac je izvjesni g. Church (B. Willis) koji i ne trepne na cijenu od pet milijuna dolara.

RTL TV, 00.10, AKCIJSKI TRILER, Labirint 2: Kroz spaljenu zemlju

Nakon što su spašeni iz labirinta, Thomas (Dylan O’Brien) i preživjeli Gladeri – Teresa Agnes (Kaya Scodelario), Newt (Thomas Brodie-Sangster), Minho (Ki Hong Lee), Frypan (Dexter Darden) i Winston (Alexander Flores) odvedeni su u siguran i štićeni objekt. Tamo ih dočekuje Mr. Janson (Aidan Gillen), koji im objašnjava da su sada na sigurnom te da će ih oni štititi od zle organizacije W.C.K.D. (World Catastrophe Killzone Department) i tzv. flare virusa te im daje odjeću, hranu i druge nužne potrepštine. No, Thomas je znatiželjan što se događa iza zatvorenih vrata, daleko od njihovih očiju, te uz pomoć Arisa (Jacob Lofland), prvog preživjelog iz labirinta, dozna da je W.C.K.D. vođa Ava (Patricia Clarkson) još uvijek živa te da Mr. Janson zapravo radi za W.C.K.D i da je tajanstvena organizacija u potrazi za Right Armom, grupom pobunjenika koja se još uvijek skriva u planinama.