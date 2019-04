TV PREPORUKA DANA: U nastavku dadilja McPhee preuzima brigu o novom kućanstvu (Povratak čudesne dadilje)

HRT2, 13.30, OBITELJSKI FILM, Obiteljska kuća

Alex, Oreste, Giacinto i Fanny trojica su braće i sestra. Svi su vrlo različiti, a odrasli su u obilju u predivnoj obiteljskoj vili na ladanju. Dok njihov otac Sergio leži u, navodno, nepovratnoj komi, svi se slože da će prodati obiteljsku kuću i sve pokućstvo kako bi Alexu pomogli riješiti ozbiljne financijske probleme. Čim to učine, Sergio se iznenada probudi. Liječnici su izričiti: za uspješan oporavak ključno je da se vrati svom uobičajenom životu, okružen ljubavlju djece i dragim mu predmetima. Četvorka će se morati pretvarati da vila nikad nije prodana.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Nesreća: Padala su tijela (2. dio)

Nastavak priče o zrakoplovnom sudaru iznad Vrbovca 1976. godine opisuje tijek istrage koja se bavila time kako je do nesreće uopće moglo doći, predstavlja simulaciju događaja iz pozicije kontrolora leta i turbulentni tijek suđenja. Dio epizode posvećen je nastanku britanskog filma “Collision Course” Leslieja Woodheada koji je, kao zapadno viđenje slučaja, bio trn u oku tadašnjim socijalističkim vlastima.

HRT3, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Fiškal – Sukob

Druga epizoda otkriva sve češće i sve nježnije susrete grofice Olge i Podgorskog, ali i sve veću netrpeljivost između njega i mladih iliraca, koja dostiže vrhunac fizičkim sukobom. Karolina se boji izgubiti Lacu i spletkari, dok Laca uhodi Olgu i pokazuje prema njoj i više od rodbinske brige.

DOMA TV, 20.50, DRAMSKA SERIJA, Laži mi

Lightman Group istražuje ubojstvo Calova prijatelja novinara koji je razotkrivao korumpiranog političara, a slučaj zateže Calov odnos s Reynoldsom i FBI-em. Istodobno, Emily počinje izlaziti na spojeve, što uzrujava njezina oca.

HRT2, 21.00, FANTASTIČNA OBITELJSKA KOMEDIJA, Povratak čudesne dadilje

Nastavak priče o čudesnoj dadilji McPhee (E. Thompson) koja stiže na farmu u pomoć mladoj majci (M. Gyllenhaal) s djecom dok joj je muž daleko na ratištu. Pri tome dadilja McPhee koristi svoje tajne moći da nauči male Greenove i njihove razmažene rođake pet vrijednih životnih lekcija.

VIASAT HISTORY, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Neobjašnjene tajne drevnog Egipta

Drevni Egipat jedna je od najvećih svjetskih civilizacija čija povijest seže 3000 godina unatrag, no Egipat i danas smatramo zemljom prepunom tajni. Otkako su prvi put očistili pijesak s Velike sfinge u Gizi arheolozi i povjesničari polako otkrivaju razne tajne, no stručnjaci vjeruju da neka od najvažnijih arheoloških otkrića tog drevnog svijeta još leže neotkrivena ispod pustinjskog pijeska. Danas pomoću nove tehnologije možemo riješiti neke od egipatskih najstarijih zagonetki i otkriti skrivene istine koje iznova ispisuju ljudsku povijest.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Snivaj, zlato moje

U tri nastavka pratit ćemo priču o odrastanju, čiji su protagonisti u prvom dijelu djeca, a zatim i djevojke i mladići. U središtu zbivanja je obitelj Škrinjar, koja živi u oskudici u trešnjevačkoj prizemnici. Tomica Škrinjar je od djetinjstva zaljubljen u lijepu Janju, pa kao dječak, a zatim i mladić, ne primjećuje da u kući do njegove izrasta jedna druga ljepotica, Tonka. Posebnu boju i atmosferu daje niz likova iz predgrađa, koji zajedno čine neponovljivi mikrokozmos.

RTL2, 21.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Božić je i Leonardova majka, dr. Beverly Hofstadter (Christine Baranski) posjećuje užasnutog sina i oduševljenog Sheldona. Penny je uznemirena, jer joj Leonard nije spomenuo majčinu posjetu, niti je majci išta pričao o njihovoj vezi. Taj problem postane nevažan kad Leonard shvati da je Sheldon u dogovoru s njegovom majkom. Leonard saznaje o skorašnjem razvodu svojih roditelja, majčinoj operaciji i smrti obiteljskog psa, o kojima je Sheldon znao već tjednima. Nakon vrućeg izlaska, Beverly strastveno poljubi Sheldona, no odlučuju da to neće reći Leonardu.

HRT3, 22.55, DRAMA, Izgubljeni vikend

Don Birnam (R. Milland) oduvijek je želio postati pisac. Nagomilane frustracije zbog nesigurnosti i neuspjelih pokušaja da dovrši makar i jednu od svojih započetih priča dovode ga do kroničnog alkoholizma iz kojeg ga pokušava izvući brat Wick (P. Terry). Upravo zbog toga Wick planira izlet na selo. Don se uspije izvući od neželjenog putovanja nagovorivši svoju zaručnicu Helen (J. Wyman), lijepu i talentiranu novinarku, da prije puta s njegovim bratom pođe u kazalište. To je vrijeme Donu dovoljno da potpuno izmakne njihovoj kontroli i utočište potraži u obližnjem baru gdje se opija do besvijesti. I sljedeći dan nastavlja svoju uzaludnu potragu za zaboravom i bijegom od svojih strahova.

NOVA TV, 23.30, AKCIJSKI FILM, Igra smrti

Tajni agent Marcus (Wesley Snipes) poslan je u Detroit kako bi ubio trgovca oružjem i osobu na čelu fonda koji ga financira. Osoba iz CIA-e koja bi mu trebala čuvati leđa nenadano se okrene protiv njega, što Marcusa dovede do borbe za opstanak.