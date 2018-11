TV PREPORUKA DANA: U Lilleu Krajanovi izabranici u finalu Davis Cupa igraju protiv najboljih francuskih tenisača

HRT2, 13.30, DAVIS CUP – FINALE: Francuska – Hrvatska

Danas nas očekuje finale Davis Cupa koje će otvoriti naš Borna Ćorić protiv Jeremyja Chardyja. Nakon Borne na teren će izaći Marin Čilić kojem će protivnik biti Jo Wilfired Tsonga, a izbornik Krajan i cijeli njegov stožer nadaju se da bi se dan mogao završiti s dvije pobjede, a cijela priča biti rješena već sutra nakon susreta parova. Igrat će se pred gotovo 30 tisuća navijača u užarenoj atmosferi u Lilleu.

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

U doba kad su selidbe iz grada u grad, pa čak iz države u državu gotovo svakodnevna stvar, otkrivamo kako se to osjećaju došljaci u svojim novim sredinama. Koliko je važno uklopiti se, a koliko zadržati svoj stari identitet? Kako te prihvaća nova sredina? Je li bilo suza u tim životnim selidbama? Otkrivaju nam: Davor Sučić, pjevač Zabranjenog pušenja, pisac Gordan Nuhanović, umjetnik i glazbenik Ivica Propadalo, njegova supruga Dragana Todorović i mladi pjevač David Temelkov. Glazbeno će emisiju upotpuniti Zabranjeno pušenje i David Temelkov.

RTL TV, 20.00, GLAZBENO-NATJECATELJSKI SHOW, Zvijezde

Audicijska faza uspješno je završena. Brojni natjecatelji oduševili su svojim nastupom i zaslužili prolazak u sljedeći krug. Slijedi tzv. “mentoriranje” tijekom kojeg će mentori – Nina Badrić, Jacques Hoduek, Toni Huljić i Petar Grašo – savjetovati svoje kandidate, vježbati s njima i, ovisno o njihovim glazbenim afinitetima, rasponu i boji glasa, spojiti ih u duete kojima će se već ovaj vikend predstaviti publici. Samo po jedan kandidat iz svakog para u duelima će izboriti prolazak dalje.

HRT1, 20.05, KOMEDIJA, Vincent

Dječak (J. Lieberher) čiji su se roditelji nedavno rastali neočekivano pronalazi prijatelja (B. Murray) i mentora u prvome susjedu koji je mizantrop, hedonist i ratni veteran, kao i ljubitelj neumjesnog humora… Film je nominiran za nagradu “Zlatni globus” u kategoriji najboljeg filma (komedije ili mjuzikla) te za najboljega glavnoga glumca (u komediji ili mjuziklu).

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Utrka

Njemačka, ljeto 1936. Sve su oči uperene u Berlin gdje je nacistička Njemačka domaćin Olimpijskih igara koje još i danas slove kao jedne od najispolitiziranijih u povijesti. Ali ono što većina tada ne opaža jest to da se u Berlinu odvija još jedna politička drama koja još i danas izaziva kontroverze. Dokumentarac pripovijeda zaboravljenu priču o Sohnu Kee-chungu, korejskom sportašu koji je osvojio zlatnu medalju u maratonu. Bio je prisiljen trčati pod japanskom zastavom pa je njegov nastup postao simbol potlačenosti i pobune. S fokusom na tu zlokobnu utrku u Berlinu 1936., dokumentarac Sohnovu priču povezuje sa svjetskom poviješću te rasvjetljuje važno i većinom zaboravljeno poglavlje turbulentnih kronika 20. stoljeća.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Ubojstva u Sandhamu

Thomas i Mia nastavljaju s istragom i pokušavaju utvrditi što se te noći dogodilo. Među ostalima, ispitaju Feliciju i Ebbu. Djevojke su u šoku kada doznaju da je Victor mrtav. No govori li Felicija zaista istinu? Nora i Jonas očajnički tragaju za Verom, a kad se ona naposljetku pojavi, odbija im reći gdje je bila i što je radila, no posve je jasno da joj se nešto dogodilo. Nora nikako ne može pronaći zajednički jezik s Wilmom, koja otvoreno pokazuje netrpeljivost prema njoj. To na kraju dovodi do svađe između Nore i Jonasa.

HRT1, 21.50, RATNI FILM, Bijeg u zoru

Dieter Dengler (C. Bale) prijavio se kao dobrovoljac u vojne pilote nakon što se njegova obitelj preselila u Ameriku. Na prvom borbenom zadatku srušen je njegov zrakoplov iznad Laosa. Zarobljen je ali ne želi surađivati s neprijateljskim vojnicima. Nakon šokantnog mučenja odvode ga u zatvorenički logor gdje upozna dvojicu rezigniranih američka vojnika, koji su u zarobljeništvu već dvije godine. No, Dangler se ne namjerava predugo zadržati u toj noćnoj mori: počinje planirati bijeg koji će ostale zarobljenike iznenaditi svojom lukavošću i smjelošću. Dengler i ne zna gdje se nalaze – ali s nepokolebljivom sigurnošću zna da se ne smije prestati boriti za vlastiti život.

NOVA TV, 22.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Obiteljski kaos

Dvoje samohranih roditelja, Jim (Adam Sandler) i Lauren (Drew Barrymore) odlaze na prvi spoj koji završi katastrofalno, pa se oboje slože oko jedne stvari: više se nikad ne žele vidjeti. Međutim, kad se oboje slučajno prijave za obiteljski odmor s djecom, nađu se u istome odmorištu gdje su prisiljeni tjedan dana dijeliti apartman. Ove dvije, potpuno različite obitelji sada će morati pronaći način da prežive odmor.

HRT2, 22.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Kraljica Elizabeta II: Modernizacija monarhije

Potkraj 1950-ih Britanija se mijenjala. Zemlja je bila na rubu društvene revolucije. Kraljicu su kritizirali da je zapela u prošlosti te su je smatrali distanciranom i nepristupačnom. Kako bi ostala relevantna, prihvatila je modernu tehnologiju i uputila prvu televizijsku božićnu poslanicu tijekom koje je nespretno nastojala svladati urođenu rezerviranost. U inozemstvu se mnogo uspješnije prilagođavala novim vremenima. Potaknula je nekadašnje kolonije Britanskoga Carstva da formiraju zajednicu raznolikih država okrenutu prema budućnosti. Kako su šezdesete prolazile, kraljica je počela oslobađati monarhiju okova nekih arhaičnih kraljevskih protokola.

RTL TV, 23.10, KOMEDIJA, Tesna koža

U kući referenta Mite (Nikola Simić) vlada rasulo, a situacija na poslu nije ništa bolja. U pretrpanom i tijesnom stanu svatko traži kutak za sebe, a Mitina mala plaća je nedovoljna da zadovolji sve obiteljske potrebe i zahtjeve. Najmlađi sin ima problema u škola i sanja o rabljenoj Hondi, stariji sin je vječni apsolvent astronomije, a kći diplomirana pravnica koji bezuspješno traga za poslom. I na poslu je Miti sve gore, pa mu je zarada na listiću sportske prognoze posljednja slamka spasa koja bi mu omogućila da se izvuče iz vlastite kože koja mu postaje sve tjesnija.

HRT2, 23.15, AKCIJSKA DRAMA, Asteroid: Konačni udar

Astrofizičar Steve Thomas (M. Lutz) konstruirao je satelit za praćenje asteroida. Kad je otkrio da se satelit koristi u vojne svrhe, objavio je svoje otkriće, što je izazvalo skandal u vojnim krugovima i u državnom vrhu. Proglašen je izdajnikom, izgubio je posao, napustili su ga mnogi prijatelji. Zbog svađe sa ženom doselio se svom mlađem bratu Billu (R. Dunne), koji ne dijeli ni Steveovo znanje ni njegovu ozbiljnost. Novinari pokušavaju doprijeti do Stevea, no on odbija davati izjave. Uporna Sandra (A. van Hooft) približi mu se preko brata, koji je slab na privlačne djevojke. Upravo u to vrijeme Steve otkriva kako se Zemlji približava meteorska kiša, ali i nešto mnogo opasnije, asteroid tako velik da bi mogao uništiti polovicu Sjedinjenih Država.

NOVA TV, 01.00, KRIMI FILM, Taokinja

Brian Nichols (David Oyelowo) bježi od policije i očajno želi stupiti u kontakt sa svojim novorođenim sinom, a pritom zarobi mladu udovicu i majku Ashley Smith (Kate Mara) u vlastiti stan kao taokinju. Ashley se boji za svoj život i samo želi ponovno vidjeti svoju kćer, a pomoć potraži u inspirativnom bestseleru Ricka Warrena ‘Svrhovit život’. Čitajući knjigu naglas, Ashley i Brian zajedno otkrivaju nadu u situaciji ispunjenu očajem.