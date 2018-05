TV PREPORUKA DANA: U komediji Jedne noći u Istanbulu dvojica navijača Liverpoola spremna su na sve za svoj omiljeni klub

HRT2, 13.35, KRIMI DRAMA, Glas iz prošlosti

Carola Weber (A. Kling) bila je pijanistica pred kojom je bila blistava karijera. No, osamdesetih godina pokušala je izbjeći iz Istočne Njemačke, uhapšena je i osuđena na zatvor. U zloglasnom ženskom zatvoru provela je više od tri godine. Njezin je život bio zauvijek promijenjen, jer je u zatvoru izgubila dva prsta na ruci.

Umjesto pijanističke karijere, posvetila se podučavanju klavira i radi kao dirigentica školskog zbora. S mužem Jochenom (T. Oertel) planira posvojiti dijete. Jochen je ravnatelj bolnice i na posao prima uglednog neurokirurga, prof. Limberga (U. Noethen). Kad Carola upozna Limberga, počinju joj se u sjećanje vraćati slike strahota koje je doživljavala u zatvoru i ubrzo shvati kako je prof. Limberg liječnik koji ju je u zatvoru drogirao i ispitivao. Već sljedeći dan suočava Limberga sa svojim sumnjama, no on sve opovrgava. Carola počinje istraživati i pokušava doprijeti do povjerljivih dokumenata kako bi dokazala da je Limberg bio član Stasija. Limberg se protiv njezinih optužaba bori diskreditirajući je kao mentalno neuravnoteženu, no kako se dokazi gomilaju, poduzet će i mnogo opasnije mjere da sačuva karijeru i brak.

HRT2, 16.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Tajni život zoološkoga vrta

Gledamo nove nastavke pionirske dokumentarne serije snimljene u Chesteru, najpopularnijem britanskom zoološkom vrtu.

Grevyjeve zebre Florence i Nadine uskoro će se oždrijebiti. No nemoguće je predvidjeti točan dan pa timaritelji moraju budno paziti na obje.

I druge životinje nastoje dobiti pomladak. Iblis je azijski lav, jedna od najrjeđih životinja na svijetu. Čini se da njegova družica Kumari više nije zainteresirana za njega. Nakon što su timaritelji ustanovili da su oboje zdravi, Iblisa zapošljavaju postavljanjem strvina na stabla kako bi ostao u formi. Hoće li impresionirati Kumari?

Bradavičasta svinja Magnum pod pritiskom je roditeljstva. Sve teže kontrolira dvoje starije djece, Dobbyja i Nevillea. Zbog stresa mu ispada dlaka, a još mora trpjeti i sramotu zbog odgrižena repa. Hoće li uspjeti dovesti obitelj u red?

Novi stanovnik zooa dvoprsti ljenjivac Rico ne uspijeva privući pozornost ženke Tine.

VIASAT NATURE, 19.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Smrtonosni Australci

Dokumentarac se bavi tajnim životom australskih najzloglasnijih i katkada malo poznatih ubojica, među kojima su najotrovnije svjetske zmije, smrtonosne meduze, čudovišni krokodili i otrovni pauci.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Iz nesigurnosti u neizvjesnost

Nakon dugo pripremane propagandne akcije jugoslavenski brod “Partizanka” godine 1948. uplovljava u Australiju po iseljenike koji su se odlučili vratiti u domovinu. U nekoliko plovova više tisuća emigranata odlučilo se za povratak. Mnogi australski gradovi izgubili su svoje stanovnike, a ovo je iseljavanje u Australiji zabilježeno kao najveće iseljavanje u njezinoj povijesti!

Ova je priča desetljećima bila tabu i u Australiji i u Jugoslaviji. Za jugoslavensku propagandnu mašineriju to je bila propast ideje povratka iseljenika, a Australija je zatajila činjenicu da su u jeku propagande za dolazak novih emigranata izgubili dio stanovništva koji se iselio u komunističku zemlju.

Iseljavanje je bilo posljedica stanja u Australiji. Naime, nepoznata je činjenica da je kasnih tridesetih godina prošlog stoljeća izbio “rasni” rat između “starih” Australaca i novih doseljenika: Engleza te Talijana i “Slavena” (uglavnom Hrvata). Bilo je poginulih, spaljeno je više stotina kuća. Hrvati u to doba nisu smatrani bijelcima!

HRT2, 21.00, SPORTSKA KOMEDIJA, Jedne noći u Istanbulu

Dvojica taksista i navijača Liverpoola, Tommy (S. Waddington) i Gerry (P. Barber), upuste se u posao s lokalnim mafijašima ne bi li realizirali svoj životni san, otišli na nogometno finale u Istanbul i zbližili se sa svojim sinovima. Ali seksi sobarica, nemilosrdni lopovi u akciji i torba u kojoj je krivotvoreni novac, neki su od problema s kojima će se strastveni navijači suočiti u Istanbulu.

VIASAT HISTORY, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Nikola i Aleksandra: Posljednji ruski vladari

Od trenutka kad su prije gotovo stotinu godina brutalno ubijeni, svi smo fascinirani Nikolom i Aleksandrom. Bili su jedan od najpoznatijih parova u modernoj povijesti, no njihova stvarna priča, politička i intimna, nikada nije adaptirana za televiziju. Ljubavna pisma ovog para nude priliku da doznamo pravu priču o Nikoli i Aleksandri te njihovim ulogama u događajima koji su prethodili Ruskoj revoluciji 1917. godine. Dokumentarna drama temeljena na ljubavnim pismima ne samo da će poništiti stare romantične klišeje, već će i objasniti revoluciju na jedinstven način, uzbudljiviji od mračne i komercijalne pripovijesti s kojom smo svi upoznati. Riječ je o tisućama ljubavnih pisama pisanih na engleskom jeziku, osuđujućih pisama, koja su politički, seksualno i osobno vrlo intimna. Govore o njihovoj ljubavi, seksualnom životu (čak ćete doznati i tajna imena njihovih najintimnijih dijelova) i zabludama, no prije svega o putu koji je doveo do revolucije.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Duga mračna noć

Iva i Vera sele se u luksuzni gradski stan i premda je pred Ivom “partijska karijera”, zbog sve većih sumnji koje iskazuje prema novom poretku, tajna služba, OZNA, počinje ga prisluškivati. U njegovom rodnom kraju sustavno se provode odmazde i deportacije. To zahvaća i njemačke obitelji čiji su sinovi poginuli u partizanskim odorama. Iva je zbunjen i ogorčen. Pokušava zaštititi ljude za koje je uvjeren da su nevini, no to ga dovodi u sve oštrije sukobe sa Špancem, majorom OZNE i suprugom Verom. Razdor zahvaća i Ivinu obitelj, što će kulminirati tragičnom smrću njegova oca Luke.

DOMA TV, 21.25, KRIMI SERIJA, Škorpion

Tim Škorpion mora zaustaviti sabotirani podzemni vlak izvan kontrole u kojem se nalaze Paige i Ralph. A Toby se bori u svom prvom boksačkom meču u pokušaju da zadivi Happy. Kako bi pomogli financirati Walterovo istraživanje kojim nastoji spasiti sestrin život, tim Škorpion prihvaća unosan posao za CIA-u koji ih odvede u potragu za tajnom letjelicom u misterioznom Području 51.

HRT2, 22.30, DRAMSKA SERIJA, Doktorica Foster

Simon je uvjeren da se nad njima više ne nadvija Gemmina sjena te da napokon mogu odahnuti. No može li se Kate zaista osloniti na njega?

HRT3, 22.45, DRAMA, Kad svane dan

Priča o 72-godišnjem profesoru glazbe Miši Brankovu, koji otkriva svoje pravo podrijetlo nakon otkopavanja koncentracijskog logora u Beogradu. Tragajući za istinom o sebi, profesor traga i za malo poznatom istinom o logoru. Istovremeno postaje opsjednut dovršavanjem započete kompozicije i izvođenjem maestralne molitve za mrtve na mjestu nekadašnjega logora.

RTL2, 23.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Moderna obitelj

Na njegov rođendan, Phil odluči iznenaditi Jaya tako da ga odvede na tajnu proslavu. U međuvremenu, Cam i Mitch se raspravljaju oko usvojenja dijeteta dok Gloria nastoji prikriti trudnoću.

HRT3, 23.45, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Leteći mačevi zmajevih vrata

Novo Zmajevo svratište je uskrsnulo iz pepela. Pod krinkom građana koji poštuju zakone u njemu se skrivaju pljačkaši koji žele pronaći mitski izgubljeni grad zakopan u pustinji…

Film je osvojio 11 nagrada i 29 nominacija, uglavnom na azijskim filmskim festivalima.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI FILM, Iskupljenje

Iskupljenje je priča o bivšem specijalcu Joeyu Jonesu (Jason Statham), koji se našao na ulici bježeći od progona vojnog suda i uspinje se na ljestvici kineskog podzemlja u Sohou. Međutim, nije zaboravio ni svoje stare prijatelje s ulice.