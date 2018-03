TV PREPORUKA DANA: U komediji Dalibora Matanića Majstori pratimo zgode simpatične kućanice Keke (Areta Ćurković)

HRT2, 13.30, OBITELJSKA DRAMA, Dobro došli kući

Stewart (L. Perry) nije u dobroj životnoj fazi. Njegov prvi roman bio je bestseler i proslavio ga je i sad svi čekaju drugi. Njegova agentica, koja mu je ujedno i djevojka, pritišće ga rokovima, organizira intervjue kako bi ga prisilila da te rokove poštuje i da napokon počne pisati. No, Stewart je već počeo misliti da više nema priče koju bi ispričao, jer je njegova prva knjiga bila sjećanje na oca i mnoštvo priča koje je on pripovijedao, nalazeći ih u svom svakidašnjem životu. U dubini duše, Stewart smatra kako je pravi autor knjige njegov otac, iako je umro prije nego što je bila napisana. Po povratku s nekog napornog književnog domjenka Stewart u kući zatječe nepoznatu ženu s dvoje djece.

LAUDATO TV, 17,00, PRIJENOS, Sveta misa Večere Gospodnje

Predvečerje Velikog četvrtka obilježeno je Isusovom oproštajnom večerom s učenicima. U toj se noći dogodila i jedna od najvećih gesta ljubavi u ljudskoj povijesti, najvažniji povijesni događaj za naše odnose, za život i budućnost ovoga svijeta – Isus je oprao apostolima noge, sebe je ostavio trajno prisutnim u sakramentu Euharistije i ustanovio je sveti red svećeništva. Papa Franjo, kao nasljednik Isusovog učenika apostola Petra, u večernjoj svetoj Misi oprat će noge 12 vjernika. Tiskovni ured Svete Stolice još uvijek nije objavio tko su oni, ali prošlogodišnji trenuci kada je prao noge izbjeglicama i zatvorenicima obećavaju jedinstvenost događaja.

VIASAT NATURE, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Divlji Filipini Nigela Marvena

Filipini imaju veću raznolikost života po kilometru kvadratnome nego bilo koja druga zemlja. Pola od njegovih 52000 vrsta ne mogu se pronaći nigdje drugdje na Zemlji. Taj arhipelag koji se sastoji od 7000 tropskih otoka razasutih po Tihom oceanu, zemlja je kontrasta: od mirnih tropskih mora koja čuvaju osjetljive koraljne dvorce do dima i vatre dvadeset aktivnih vulkana; od najvećeg orla na svijetu do jednog od najmanjih primata, sićušnog tarzijera. U stilu vrlo uspješnog serijala ”Divlja Kolumbija s Nigelom Marvenom”, ova serija jedna je od prvih koja će otkriti izvanredna prirodna bogatstva Filipina, gdje mnoga od stvorenja koja ondje žive do sada nikada nisu snimljena.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo! Nisam pokleknula

Život nije cvjetna livada, više nalikuje partiji pokera za zadimljenim stolom. Karte su nasumično podijeljene pa tako jedni već u startu prođu bolje, a drugi lošije. Čista sreća. Razgovaramo s ženama koje su se susrele s lošim kartama, ali su ostale u igri. One su pronašle dovoljno hrabrosti, odlučnosti i snage podići se, obrisati koljena i krenuti dalje. U studiju su: glumica, redateljica i docentica na zagrebačkoj Akademiji dramskih umjetnosti Slavica Knežević; novinarka, voditeljica projekta “Nismo same” Ivana Kalogjera i docentica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Aleksandra Mindoljević Drakulić.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Majstori

Keka je virtuozna domaćica koja pati zbog letargije u koju je ušao njezin brak s Bajom, zabrinutim željezničarom. Da bi sve bilo gore, Keki se mahnito udvara Ilija, majstor za popravke koji svojom nespretnošću izaziva pravu apokalipsu gdje god se pojavi. Nakon što Baja napokon shvati Ilijine namjere i nakon što joj demoliraju cijelu kuću svojim nespretnim obračunima, Keka odluči napustiti obojicu muškaraca te odlazi na put tamo gdje je jedino donekle osjetila sreću – u malo primorsko mjesto gdje su ona i Baja bili na bračnom putovanju… Stvari se dodatno počinju komplicirati jer Keka zapne za oko Luji, atipičnom usamljenom ribaru galebu. Baja i Ilija istovremeno kreću na put, u najveću avanturu svojih života ne bi li dokazali svoju ljubav prema Keki.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Njemačka 83.

Nakon što se Moritz vrati špijunskom životu u Zapadnoj Njemačkoj, u svoje kobne planove uvuče ga Alex Edel. Alex je za taoca uzeo generala Jacksona i prijeteći mu oružjem, prisilio ga da otkrije američke vojne planove u zapadnoj Europi.

AMC, 22.00, DRAMSKA SERIJA, The Terror

Serija je inspirirana istinitom pričom i zasnovana na istoimenom romanu Dana Simmonsa, a prati Kraljevsku pomorsku ekspediciju u opasnoj potrazi za arktičkim Sjeverozapadnim prolazom. Plovidba nemirnim vodama suočava posadu s brojnim izazovima. Okruženi zimom, napušteni i bez mogućnosti da pobjegnu s ledenog kraja svijeta, članovi Kraljevske pomorske ekspedicije se pokušavaju izboriti za opstanak s ograničenim izvorima hrane, vode i oružja, strahom od nepoznatog i nedostatkom vjere. Očajni u pokušajima da prežive, članovi posade borit će se ne samo s nedaćama koje su ih snašle, već i međusobno.

FOX LIFE, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Specijalizant

Dr. Randolph Bell (Bruce Greenwood) je šef kirurgije u bolnici i očigledno pati od bolesti zbog koje ne bi smio operirati. Njegove ‘drhtave ruke’ njemu ne predstavljaju problem, no ne zadugo. Tvrdoglav, uporan i prilično neoprezan, dr. Bellu umire pacijent prilikom jednostavnog zahvata – operacije slijepog crijeva. Ono što je trebala biti samo jedna od rutinskih operacija, pretvorila se u noćnu moru. Cijeli tim liječnika i medicinskih sestara koji su prisustvovali toj operaciji, jednoglasno odlučuju kako će cijelu stvar zataškati.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Predsjednica Komore fizioterapeuta uhvaćena kako ismijava našu ekipu jer ih je slagala. Mislila je da je poklopila slušalicu, ali mi smo još bili na liniji. Usred Zagreba cvate ilegalni biznis! Deseci kamiona i kombija otpad dovoze na ilegalni deponij. Požari, detonacije, čak i fizički okršaji svakodnevni su jer gazde brane svoj dobro uhodan posao. Jesu li školske uniforme smanjile socijalne razlike među djecom? Je li ruganje zbog siromaštva nestalo u zagrebačkim školama? Matija je mladić koji će vas oduševiti. Odgajatelj u vrtiću svoje slobodno vrijeme posvećuje djeci koju nitko nije htio- trenira djecu s poteškoćama u razvoju judo! Još jedan san je ostao neispunjen, onaj da pronađu posao! I to se dogodilo. Obitelj Brajković na razgovor pozvala žena i ponudila im posao kakav su sanjali.

HRT3, 22.50, DRAMA, Ti se smiješ

Film se sastoji od dviju priča realiziranih prema djelima nobelovca Luigija Pirandella. U prvoj je junak Felice (A. Albanese), čovjek srednjih godina kojega neočekivano počinju proganjati sjećanja na sudjelovanje u nečovječnom postupku prema jednome znancu. Kriza, pojačana i drugim zbivanjima iz Feliceove prošlosti, u potpunosti će dovesti u pitanje njegovu sadašnju egzistenciju.

U drugoj priči oteti dječak odveden je na planinu u blizinu mjesta gdje su sicilijanski banditi prije stotinu godina zatočili liječnika Baralla. Hoće li se razvoj tragičnih zbivanja s liječnikom ponoviti i s dječakom?

HRT1, 23.25, DRAMSKA SERIJA, Ponos i predrasude

Lizzie i Gardineri odlaze u Pemberley na večeru s Bingleyjem, njegovim sestrama, Darcyjem i Georgianom. Lizzie uveliča zabavu svojim prekrasnim pjevanjem. Iskrice nastavljaju frcati između Lizzie i Darcyja dok razmjenjuju čeznutljive poglede. Nakon Lizziena odlaska Caroline Bingley uživa kritizirajući je. Darcy brzo stane u njezinu obranu.

Sljedeće jutro Jane javi Lizzie šokantnu vijest: Lydia je s Wickhamom pobjegla u Gretna Green potajno se vjenčati. Jane zaključi da su g. Bennet i brigadir Forster otišli u London kako bi ih našli i moli g. Gardinera za pomoć. Darcy se neočekivano pojavi. Njegova reakcija na vijest navede Lizzie da zaključi da je Lydijin bijeg donio njezinoj obitelji sramotu. Lizzie i Gardineri smjesta se vrate u Longburne. Za to vrijeme Wickham i Lydia skrivaju se u Londonu. Wickhamu ubrzo dosadi njezina nezrelost. G. Bennet se vrati bez novosti. Za to vrijeme, u sumnjivom dijelu Londona Darcy napokon uđe u trag Wickhamu i Lydiji. G. Gardiner javi novosti g. Bennetu. Otkrije mu da će se Wickham i Lydia vjenčati ako g. Bennet pristane na uvjete njihovih zaruka. G. Benneta obuzme panika zbog tih uvjeta.

NOVA TV, 23.50, DRAMA, Pokojni

Mladi policajac Billy Costigan (Leonardo Di Caprio) mora se infiltrirati u mafijaški sindikat ne bi li pridobio povjerenje zloglasnog šefa irske mafije Franka Costella (Jack Nicholson). U isto vrijeme Costello šalje mladog i ambicioznog kriminalca Colina Sullivana (Matt Damon) da se infiltrira među policajce kao doušnik. Kada i kriminalcima i policajcima postane jasno da u svojim redovima imaju krtice, Billyju i Colinu prijeti opasnost da ih uhvate i odaju suprotnoj strani. Ovaj film je prema kritičarima jedno od boljih uradaka redatelja Martina Scorsesea. Vrhunska A lista glumaca sastavljena od Leonarda DiCaprija, Jacka Nicholsona, Matt Damona i Mark Wahlberga odlično se uklapa u priču o organiziranom kriminalu.

RTL2, 23.50, HUMORISTIČNA SERIJA, Moderna obitelj

Nova, peta sezona započinje pričom o legalizaciji istospolnog braka u Kaliforniji, a Mitch i Cam smišljaju kako zaprositi jedan drugog na što savršeniji način. I dok Cam zove Jaya i Gloriju u pomoć, Mitch okuplja Claire i Phila kako bi večera i prosidba bili što čarobniji i perfektniji.

HRT2, 00.40, HUMORNA DRAMA, Crveni pas

Film snimljen na temelju istinite priče o psu koji je krenuo u potragu za vlasnikom. Na tom putu zbližio se sa svakim koga je sreo otvarajući njihova srca na svoj pseći način.