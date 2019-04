TV PREPORUKA DANA: U Beogradu se igra kvalifikacijska utakmica između Hrvatske i Srbije za Euro u rukometu 2020.

HRT2, 13.05, OBITELJSKA DRAMA, Dok ne budemo na sigurnom

Murel (T. Buck) bježi sa svojim sinom Kippom (S. Mabrey) što dalje od svog muža Tommyja (D. Carney), koji ju je po bogzna koji put brutalno istukao. Dolazi svojoj teti Tess (B. Grant) koja joj daje nešto novca i svoj auto kako bi nastavila put, jer je Tommy već obavijestio policiju da mu je žena otela dijete i da je pobjegla njegovim kamionetom. Istodobno, šalje Murel poruke i naziva je moleći da se vrati i obećavajući da je više nikad neće tući. Murel je povjerovala njegovim obećanjima i shvatila da s policijom za petama nema kamo, pa se odluči vratiti Tommyju. No kad Kipp vidi da se vraćaju, dobije gotovo histeričan napad i prizna majci da je otac dolazio noću u njegovu sobu.

RTL TV, 17.30, RUKOMET: Hrvatska – Srbija

Uz odlično otvaranje kvalifikacija, tj. nakon pobjeda nad Švicarskom i Belgijom, hrvatske rukometaše očekuje nova kvalifikacijska utakmica trećeg kola za Europsko prvenstvo 2020. protiv reprezentacije Srbije 11. travnja u Štark Areni uz prijenos na RTL-u. Uvodna emisija uživo iz Begrada započinje u 17:30 sati, a vodit će je Marko Vargek i Goran Šprem, dok ćemo susret pratiti uz komentare Filipa Brkića i Valtera Matoševića.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

Barmenice iz glasovitog hotela u Londonu napisale su knjigu. Zagreb Fashion Destination inspiracija je i mjesto susreta mladih i afirmiranih kreatora. Modni dizajner iz Kostrene surađuje s najvećim kazališnim svjetskim zvijezdama. U Varaždinu se ulažu veliki napori u podizanje posrnulog tekstilnog diva. Mladi akademski glazbenici sjajnom izvedbom na ulici zabavljaju građane. Priča “Vino&Kino” u vinskoj čaši spojila je umjetnost i filozofiju. Kuharski talijansko-hrvatski bračni par osmislio je omiljene uskrsne delicije i poveo nas ususret Uskrsu. Hrvati Bečanima donose dašak Jadrana u slici i plodovima mora. Atelje slikara Grgura Akrapa krije tajne mladog i uspješnog umjetnika. U Zagorju predivna kuća spoj je zagorskih motiva i popularnog stila “shabby chic”.

HRT2, 21.00, DRAMA, Sedma kronika

Glavni lik filma Bjegunac osuđen je iz političkih razloga na temelju iskonstruiranog “verbalnoga delikta” i zatočen u okrutnome kaznenom logoru na Golom otoku. Bijeg plivanjem do susjednog otoka Raba uspijeva mu krajnjim naporom. Onesviještenog na obali nađu časne sestre i sakriju u labirintu izbica svoga samostana i njeguju. No potjera specijalnog agenta iz metropole i lokalnih milicionara sve je upornija te se pretvara u pravu opsadu i represiju nad stanovnicima gradića Raba. To Bjegunca dovodi u konfliktnu moralnu dilemu u kojoj se on odluči za neočekivani obrat “u korist dobra svih”… Rađena prema strukturi klasične policijske potjere, ta filmska priča prosedeom paralelnoga praćenja nekoliko različitih sudbina bavi se idejom pobune protiv totalitarne represije.

HRT1, 21.00, MAGAZIN, Puls

Godine su joj trebale da prizna prije svega samoj sebi da živi s nasilnikom. Živjela je u paklu iz kojeg je teško pobjegla, a onda ju je čekao novi – onaj sa sustavom. Donosimo potresnu priču samo jedne od brojnih zlostavljanih žena. Umnogome je zaslužan za izgled starog Zagreba kojim se rado ponosimo i rado ga pokazujemo turistima. U kakvom je stanju danas njegova ostavština i odnosimo li se s dovoljno poštovanja prema svemu što je veliki Herman Bolle ostavio Zagrebu i Hrvatskoj? Odgovore je potražila Milka Barišić. Kako se živi u gradu u kojem je nestajanje svjetova itekako vidljivo? Priču o Sisku posvetili smo umjetnicima koje taj grad nadahnjuje, koji u njemu vide inspiraciju i nadu, kao i ljudima koji ga unatoč svim problemima ne žele napustiti. Autori su Maja Sever i Matija Vukšić. Mlad u duši, lud za starinama, a rockabilly u srcu. Igor Recek zvani Gangster strastveni je sakupljač starina, osobito onih iz 50-ih i 60-ih. Retro komadi su mu toliko ušli pod kožu da je na prsima istetovirao dnevni boravak. Maja Tokić posjetila ga je u njegovu domu u Stubičkim Toplicama.

DOMA TV, 21.45, DRAMSKA SERIJA, Zakon braće

Haywire razvije fascinaciju složenom tetovažom koja prekriva Michaelov gornji dio tijela, što dodatno poremeti Michaelov plan za bijeg. Sucre se predomisli u vezi bijega kada mu neočekivani posjetitelj donese vijest o novoj ljubavnoj vezi njegove djevojke Maricruz. Lincolna počinju proganjati sve gore noćne more o pogubljenju. Veronica se prihvaća njegove obrane, udružujući se sa advokatom koji bi možda mogao imati i druge interese osim pravde.

NOVA TV, 22.25, INFO MAGAZIN, Provjereno

Stanovnici Konjščine protiv spalionice. ‘Provjereno’ istražuje tko je kontroverzni investitor, a ekipa emisije pronašla je ženu kojoj je prijetio smrću. Zastrašujuće scene iživljavanja nad životinjama u pomorskoj luci Raša. Dizalicom se diže bik za jednu nogu težak nekoliko stotina kilograma, životinje se mlate kako bi ušle u brod. I dok ministar Tolušić šuti, izvješće Europske komisije utvrdilo je kako se krši zakon. Ratna ’94. nije spriječila da se u jednom sarajevskom podrumu okupi šačica entuzijasta i glavom i bradom – Bruce Dickinson. 25 godina poslije, glavni pjevač Iron Maidena postao je počasni građanin Sarajeva, ali i ponovio povijesni koncert. Je li majčinstvo uistinu onakvo kakvo nam se prezentira na društvenim mrežama? O drugoj strani, neprospavanim noćima, umoru, kaosu u stanu i urnebesnim trenucima iz ‘ich’ perspektive priča Maja Medaković.

HRT3, 23.00, DRAMA, Očnjak

U lijepoj i velikoj kući s bazenom, travnjakom i visokom ogradom živi peteročlana obitelj. Otac, majka, dvije kćeri i sin. Djeca su već velika, u godinama kada se postaje samostalan no njihovo je ponašanje na nivou djece. U lijepoj se kući odvija neobičan život. Svi, osim oca koji odlazi na posao, žive u potpunoj izolaciji i ne izlaze iz kuće. Otac uči djecu o vanjskom svijetu pričajući im besmislice, netočne činjenice, predstavljajući vanjski svijet opasnim po život, a sve da ih zadrži u izolaciji. Djeca nemaju nikakvu predodžbu o vanjskom svijetu niti ikakve mogućnosti doći u doticaj s bilo čime što se nalazi preko ograde. No kako su djeca već zapravo odrasli ljudi nagon za odvajanjem od roditelja sve je jači.

HRT1, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Anđeo iz pakla

Nakon što Amy preživi sudar, Allison napokon počne vjerovati da ona doista jest njezin anđeo čuvar.

NOVA TV, 23.55, TRILER, Živ zakopan

Paul Conroy (Ryan Reynolds) američki je vozač kamiona koji radi u Iraku i tijekom jedne dostave kuhinjskih potrepština kao dijela humanitarne pomoći napadnu ga pobunjenici koji ga zadrže kao taoca. Kad se probudi dva metra ispod zemlje, u hipu život obiteljskog čovjeka pretvori se u paklenu bitku za preživljavanje. Zakopan samo s mobitelom i upaljačem, ograničenost kontakta s vanjskim svijetom i nemogućnost da poveže detalje koji bi mu pomogli odrediti njegov položaj tjeraju ga u ludilo.