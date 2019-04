TV PREPORUKA DANA: Trojica muzejskih čuvara poduzima očajničke poteze kako bi spasili najdraže eksponate (Stara ekipa, novi plan)

HRT2, 13.35, KOMEDIJA, Kako postati popularna u četiri koraka

Jessica (C. East) treba krenuti u sedmi razred za nadarene učenike. No, u pogledu mode i drugih prestižnih elemenata prilično je zaostala, jer je to nimalo ne zanima. Za razliku od svoje najbolje prijateljice Bridget (E. R. Lyle), koja kupuje novu odjeću, Jessica samo mami (J. Sibbett) za ljubav izabere neku običnu sivu majicu. No, njezina starija sestra Bethany (B. Fowler), studentica, stručnjakinja za modu i kako postati popularna, te nekadašnja legendarna navijačica, sastavlja joj listu onoga što mora učiniti kako bi joj sedmi razred bio najsretnije a ne najočajnije doba života: mora svaki dan nositi drugu odjeću, mora se kvalificirati za ekipu navijačica, mora pozorno izabrati prvog dečka i stol za kojim ruča nikako ne smije biti blizu kante za otpatke.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Autobiografija: Slučaj neprocjenjivog Porschea

Tek što je završio prvu vožnju u najpoznatijem svjetskom trkaćem Porscheu, novog vlasnika te jurilice na trkaćoj pisti Laguna Seca presreli su ljudi kojima se najmanje nadao: agenti Agencije za suzbijanje narkotika. Začudo, nitko nije bio iznenađen.

HRT1, 20.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Mostovi: Svoj k svome

Druga epizoda počinje kadrovima crkve sv. Marije Loretanske u Pragu čija zvona sviraju melodiju koju Hrvati prepoznaju kao pjesmu “Rajska Djevo, kraljice Hrvata”, čiji je autor isusovac Petar Perica koji je boravio u Pragu. Jedan od naših najvećih slikara, Vlaho Bukovac, u Pragu je bio profesor na likovnoj akademiji i ondje odgojio mnoge češke, kasnije priznate umjetnike. Jiri Menzel govori o ljubavi prema Hrvatskoj i počecima suradnje s hrvatskim redateljima i glumcima. U Hrvatskoj je snimio i dva dokumentarna filma ”Moj Dubrovnik” i ”Naše more, vaše more” (u produkciji HRT-a). Mnogi hrvatski književnici, kazališni i filmski djelatnici imali su bliske veze s Češkom. Krleža je i danas na repertoaru praških kazališta, književnik Miro Gavran u Pragu ima svoj Gavran Fest. Najdugovječniji hrvatski glumac Zvonimir Rogoz u Pragu je imao nevjerojatnu karijeru i na filmu i u kazalištu.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Stara ekipa, novi plan

Radnja se vrti oko trojice sredovječnih čuvara muzeja koji saznaju da je jedno krilo muzeja u kojem rade upravo prodano Dancima. Budući se baš u tom krilu nalaze njihova omiljena umjetnička djela bez kojih ne mogu zamisliti svoje živote, sva trojica dogovore plan u kojem namjeravaju ukrasti tri umjetnine prije nego iste budu ukrcane na zrakoplov za Dansku. Stvari se dodatno zakompliciraju kad žena jednog od čuvara (Marcia Gay Harden), koja već mjesecima štedi novac za putovanje na Floridu koje se mora dogoditi upravo na dan pljačke, sazna za njihov plan.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjamo svijet: Prljavi novac

Droga, oružje, lijekovi, čak i ljudska bića… Nema granica u kriminalnom i mafijaškom miljeu koji se bavi krijumčarenjem baš svega. Dokumentarna serija razotkriva mehanizme organiziranoga kriminala na međunarodnom nivou, koji se događa i cvate nama naočigled, unatoč zakonima i sve represivnijim mjerama borbe protiv kriminala.

DOMA TV, 21.35, DRAMSKA SERIJA, Zakon braće

Bliži se dan Lincolnovog pogubljenja i Michael pokreće izvršenje plana, očajan u traženju načina na koji bi na vrijeme izvukao brata iz samice. Kellerman će se do kraja žrtvovati kako bi spriječio urotu te se zbog toga sukobljava s Haleom. Veronica odluči iskoristiti medije kako bi javnosti predočila dokaze koji bi mogli utvrditi Lincolnovu nevinost.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Dok dečki i Priya ručaju u tvornici kolača od sira, Priya upita Bernadette i Howarda o njihovim planovima za ženidbu. Premda su se njih dvoje dogovorili oko mjesta vjenčanja, priznaju da još uvijek nisu rekli svojim roditeljima za zaruke. Howard, koji je čekao pravi trenutak da obavijesti svoju majku, konzervativnu židovku, da će se oženiti za djevojku koja je katolkinja, na kraju organizira večeru na kojoj ih upoznaje.

HRT3, 22.45, OMNIBUS, Eroica

Film nam donosi dvije nepovezane priče, od kojih se svaka bavi temom poljskog ratnog junaštva i ulogom junaka u 2. svjetskom ratu. Treći dio, “Con bravura”, koji se bavi poljskom legendom i razlikuje ozračjem od prva dva dijela, zamišljen je kao završni dio ovog omnibusa, no iz završne verzije filma izbacio ga je redatelj Munk. Prikazan je samostalno tek 1972. na poljskoj televiziji. Film je osvojio nagradu FIPRESCI 1959. godine na međunarodnom filmskom festivalu u Mar del Plati.

HRT1, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Sutkinja Rebecca

Tedward (Tone Bell) je zabrinut za Rebeccinu (Kate Walsh) sigurnost kada je zatvorenik kojem je sudila pušten iz zatvora. Ona razmišlja o tome da nabavi pištolj i odlučuje u predmetu koji se tiče tupavog lopova. Bivši zatvorenik zahvali Rebecci što mu je dala priliku, a Rebecca nagovori Toma (John Ducey) da traži blažu kaznu za duševno neuravnoteženog kriminalca.

NOVA TV, 23.50, AKCIJSKI FILM, Izdaja

Bivša pripadnica marinaca Mallory Kane traži osvetu nakon što joj je “smješteno” na misiji. Tijekom misije u Dublinu mallory saznaje da je prevarena i mora upotrijebiti svoje sposobnosti i trikove kako bi izbjegla one koji je pokušavaju uloviti i vratila se u SAD za zaštiti svoju obitelj. Nakon toga kreće na misiju osvete onima koji su je prevarili.