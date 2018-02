TV PREPORUKA DANA: Trodijelna dokumentarna serija započinje procesom iz 1986. pokrenutog u Palermu protiv cose nostre (Povijest mafije)

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA SF KOMEDIJA, Moj dečko iz budućnosti

Godine 3127. dvoje arheologa u dalekoj galaksiji otkrivaju škrinju nađenu na potonulom brodu u Tihom oceanu prije više od 1000 godina, točnije 2011. U škrinji je papirnati novac te jedna knjiga što je samo po sebi rijetkost u 32. stoljeću. Knjiga se zove Forbiden Love, a napisala ju je Elizabeth Barrett. Jedan od dvoje pronalazača, mladić po imenu P-A-X 497 (B. Watson), čita knjigu i ostaje zatečen mnogim nejasnim pojmovima, među kojima je i riječ ljubav. Pokušava doznati o čemu se radi od centralnog informatičkog sustava, no odgovor koji dobiva jest da je pristup riječi ljubav zabranjen i da je zabranjeno doznati zašto je zabranjen. Pod dojmom svega što je u knjizi doznao o životu prije tisuću godina, P-A-X 497 odlučuje otputovati kroz vrijeme na Zemlju, kako bi upoznao autoricu (S. Rue) romana i od nje doznao odgovore na pitanja koja mu ne idu iz glave. Sa sobom nosi novac i knjigu i stiže u New Orleans 2011. godine.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Povijest mafije: Veliko suđenje mafiji 1986.

10. veljače 1986. u Palermu počinje najveći sudski proces svih vremena protiv sicilijanske mafije. Sudit će se ukupno 475 članova mafije. To je povijesni trenutak za brojne optuženike, ali ponajviše zato što će proces pokazati da cosa nostra uistinu postoji, da njome upravlja komisija sastavljena od nekoliko šefova, a na čelu joj je kum.

Doživite ovo nesvakidašnje suđenje zahvaljujući iznimnoj istrazi koja se oslanja na svjedočanstvo glavnoga suca Alfonsa Giordana te svjedočanstva očevidaca i novinara koji su pratili taj događaj.

RTL2, 20.35, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

I dok tim užurbano nastoji otkriti od čega boluje Amber, prijateljstvo između Housea i Wilsona je na kušnji jer se Houseu počinje vraćati sjećanje na događaje koji su prethodili prometnoj nesreći. U međuvremenu, Thirteen rješava privatne probleme dok liječi Amber.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Počivali u miru

Lucijina majka Katja (Jasna Odorčić) seli se k Luciji (Judita Franković) i njezinom bratu Goranu (Ivan Ožegović), a Miki (Slavko Štimac) je zadužen za njihovu sigurnost. Goran pokušava hakirati Bučevićevu (Žarko Savić) banku u potrazi za razlogom ubojstva bankarevog sina Jakova (Dado Ćosić), a Romano (Goran Navojec) pokušava otkriti što mu je riječju “igla” Bajči (Mislav Čavajda) zapravo htio poručiti. Ines (Nina Violić) priznaje Luciji da piše za portal koji u stvari vodi njezin dečko, birtaš Jas (Živko Anočić).

DOMA TV, 21.30, KRIMI SERIJA, Kosti

Kada pronađu tijelo u septičkoj jami u Virginiji, cjelokupna septička jama stiže u laboratorij. Budući da nemaju pripravnika, Cam dovodi Rodolfa Fuentesa, potencijalnog pripravnika. Bivši šef forenzične antropologije kubanske vlade Rodolfo dobio je azil u SAD-u, ali treba ga ponovno akreditirati jer je njegova kubanska diploma medicinskog fakulteta ovdje bezvrijedna, a stažiranje u Jeffersonianu pomoći će mu u tome. I državni je tajnik tražio od Cam da mu da posao. Iako se Brennan dojmio njegov životopis, stroga je prema njemu jer joj njegovo samopouzdanje i šarm idu na živce. No on je njome zadivljen. Rodolfo otkriva da je žrtva umrla od utapanja u jami i da to nije bio prvi napad na njegov život. Žrtva je Benny Jerguson, 24-godišnjak koji je nedavno odležao dvogodišnju kaznu zbog krađe automobila te je radio kao utjerivač dugova. To znači da je popis osumnjičenih poduži. U međuvremenu Booth želi početi voditi Christine u crkvu, čemu se Brennan protivi jer ne želi da je indoktriniraju religijskim uvjerenjima.

HRT3, 21.35, HUMORISTIČNA SERIJA, U autobusu

Nakon svađe oko ploče za pikado u kantini Stana i Jacka na dvoboj izazovu njegova bivša cura Iris i njezina prijateljica. Stan pokuša vježbati, ali strelice su mu uništene nakon što su upale u Olivein paprikaš i ne može se naviknuti na novi komplet. Na kraju zahvaljujući Irisinom lukavstvu izgubi partiju. U momčadi ga zamijeni njegova mama koja sve iznenadi sjajnom igrom.

KANAL FOX, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Živi mrtvaci

Na početku osme sezone ekipa je otkrila svoje slabe točke i pokazala koliko je ranjiva, te je Negan zajedno sa svojim Spasiteljima iskoristio tu priliku te im pokazao koliko zapravo svijet može biti okrutan. Osjećajući se potpuno nemoćnim pod Neganovom vlašću te pokušavajući zaštiti živote svih članova, Rick je savjetovao grupi da prihvate njegovu vlast. No, shvativši kako je Negan sve samo ne razuman, počeo je polako i temeljito pripremati novi napad. Nakon što je dobio potporu Hilltopa i Kraljevstva, Rick i njegova grupa napokon su postali dovoljno jaki kako bi se mogli suprotstaviti Neganu.

HRT3, 22.45, DRAMA, Hamlet kreće u biznis

Ovo je ekscentrična crno-bijela adaptacija Shakespeareovog “Hamleta” na način finskog redatelja Akija Kaurismäkija u kojoj je glavni junak stavljen u poslovni svijet modernoga doba. Umro mu je otac i Hamlet (P-P. Petelius) je naslijedio mjesto u upravnom odboru kompanije nad kojom je kontrolu preuzeo njegov stric (E. Salminen). Njegov je prijedlog da se kompanija baci na tržište gumenih patkica, ali Hamlet je oprezan jer sumnja u okolnosti koji su dovele do smrti njegova oca. A onda mu se još ukazao očev duh.

HRT2, 22.50, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Jedinica za biheviorističke analize istražuje slučaj u kojemu su nekoliko mladića i djevojaka unakazili u napadu kiselinom. Osim toga, dr. Reid se smješta u novo okruženje.

NOVA TV, 23.10, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Žena mačka

Patienceine avanture počinju kad odluči pokušati dobro se zabaviti. No njezini se podvizi ubrzo zakompliciraju zbog nove veze s Tomom Loneom (Benjamin Bratt), zgodnim policajcem koji je posvećen čuvanju dobrih tipova od loših i koji vjeruje da ne postoji sivo područje između tih dviju skupina. Detektiv se zaljubljuje u Patience, no ne može se riješiti opsjednutosti fatalnom mačkom odgovornom za niz zločina u gradu. Dok se njezina divlja strana oslobađa, granica između Patience i njezina neukrotivog alter-ega postaje sve mutnija, a ni Patience ni Tom više ne žele igrati ni po čijim pravilima. Katkad moraš umrijeti da bi živio. Film je snimljen prema stripu Boba Kanea. Od šest nagrada za koje je film nominiran, osvojio ih je pet.