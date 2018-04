TV PREPORUKA DANA: Triler Wernera Herzoga o korumpiranom policajcu koji je ovisan o svom poslu i kocki (Pokvareni poručnik: New Orleans)

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA DRAMA, Očeve note

Clay Allen (E. Cibrian) bio je slavni trubač, no zbog glazbe, zbog kasnih svirki po barovima, rastao se od žene i zapustio sina. Stoga je odlučio promijeniti posao i postao je nastavnik glazbe u srednjoj školi. Tamo je zatekao potpunu indiferentnost za taj predmet, i među kolegama, i među učenicima. Kako je rekao jedan od učenika: oni vole glazbu, ali ne onu kojoj ih on uči, a on je počeo s trojicom velikana, tri B: Beethoven, Bach, Brahms, tim redom.

Iako je odlučio ne svirati, od trube se nikad ne odvaja, pa zato odmah primijeti kad nestane. Onaj tko ju je uzeo bio je T. J. (C. Sheffield), jedini učenik iz razreda koji je dobivao dobru ocjenu iz glazbenih testova i koji je, kako će Allen otkriti, već vrstan trubač, samo je presiromašan da kupi trubu. Allen se posvećuje T. J.-ju mnogo više nego što se ikada posvećivao svom sinu i, svjestan toga, pokušava sa sinom nadoknaditi sve ono godinama propuštano. Ravnateljica škole April Sutton (J. Davis), koja glumi strogoću, ali u stvari simpatizira Allenov razbarušeni način rada s djecom, u strahu je da će škola biti zatvorena, jer ju je odbor već stavio na listu. Jedini način da to izbjegne jest da škola postigne neki veći uspjeh.

HRT2, 16.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Plavetnilo Bahama: Mangrove

Dokumentarac istražuje biljni i životinjski svijet na bahamskim otocima. Mangrovi su mnogo više od zapetljanog korijenja koje raste iz mulja. Više od 90% bahamskih vrsta provodi dio života među mangrovima. Ovdje mladi morski psi uče loviti, a mladi se jastozi uče skrivati. Među korijenjem tih stabala otpornih na slanu vodu skrivaju se i neka iznimna bića, od sićušnoga morskog konjica do neuništivoga mangrovskog raka. Čak se i slavni plamenci skupljaju ovdje kako bi se hranili rakovima koji im daju ružičastu boju.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

House otkrije da eksperimentalna droga koju koristi uzrokuje pojavu tumora pa je se odluči riješiti. U međuvremenu, Thirteenina prijateljica, koja je izašla iz zatvora (Amy Landecker), ranjena dolazi u njezin stan. No ona ne želi u bolnicu pa Thriteen zamoli Chaseovog asistenta za pomoć.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Je li moglo drugačije?

Sanader 2008. donosi Zakon o kaznenom postupku. Je li taj neustavan Zakon o kaznenom postupku donio više štete nego koristi? Jesmo li se stvarno obračunali s korupcijom, ili ta bitka još nije niti počela?

Na mnogobrojna pitanja odgovaraju bivši premijeri, ministri, sudionici političke hrvatske zbilje, ali i analitičari i novinari.

HRT2, 21.00, TRILER, Pokvareni poručnik: New Orleans

Detaktiv Terence McDonagh (N. Cage), ovisan o narkoticima i kocki, u New Orleansu nakon Katrine istražuje ubojstvo petero senegalskih imigranata…

Iako film naslovom podsjeća na film “Bad Liutenant” Abela Ferrere iz 1992., niti je nastavak niti nova verzija toga filma, izjavio je redatelj W. Hezog. Film je osvajao nagrade na festivalima, među ostalima W. Herzog je u Veneciji dobio posebnu nagradu zaklade Christopher D. Smithers i nominiran je za Zlatnog lava.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Duga mračna noć

U želji da uništi otpor koji sve više jača, Ressler se služi svim sredstvima. Josef, kao jedan od njegovih najodanijih ljudi, lukavošću od stare Marijane sazna za mjesto gdje se kriju partizani. Nijemci poduzimaju veliku akciju čišćenja u kojoj je uništen gotovo cijeli bataljun njihovih sunarodnjaka u partizanskim redovima.

Dok se slavi pobjeda u Krolovoj krčmi, uz borbene pjesme i obilje pića, stari Alojz, slomljen strahotama koje su zahvatile njegovo mjesto i uništile mu obitelj, noću sam pokapa mrtve koji su ostali na bojnom polju. Nakon potresne molitve u crkvi u kojoj zaziva Božji oprost, i on će krenuti putem očajničkog čina osvete.

DOMA TV, 21.20, DRAMSKA SERIJA, Laži mi

Prilikom istrage eksplozije u rudniku u kojoj su poginula šestorica rudara, Cal posumnja da je eksplozija namještena. Riskira vlastiti život kako bi otkrio istinu i spušta se u rudnik. U međuvremenu, FBI traži pomoć s drugim slučajem.

HRT3, 22.50, KRIMI DRAMA, Svjetla predgrađa

Osamljeni Koistenin (J. Hyytiäinen) radi u Helsinkiju kao noćni čuvar u velikom trgovačkom centru. Ponekad razgovara sa ženom (M. Heiskanen) koja prodaje hranu u blizini njegovog radnog mjesta i otkriva joj da razmišlja o pokretanju vlastitog posla. Iznenada mu se u životu prilijepila atraktivna mlada plavuša, fatalna Mirja (M. Järvenhelmi), koja iskorištava njegovu lakovjernost. Počinju zajedno izlaziti i on je doživljava kao curu. Ne zna da je Mirja u dosluhu s tipom koji planira pljačku nakita, a Koistenin je samo njihova usputna žrtva.

HRT2, 23.00, DRAMSKA SERIJA, Doktorica Foster

Dvije godine nakon što je dr. Gemma Foster dramatično razotkrila izdaju muža Simona te ga prisilila da otputuje iz grada, njegov povratak ponovno izbacuje njezin život iz ravnoteže.

HRT1, 23.20, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Zlatko Stić

Zlatko Stić sedmi je mandat ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimir Prelog. Dok Hrvatskom periodično bjesni rat oko kurikularne reforme, Stić je stvorio školu za 21. stoljeće kojom su zadovoljni učenici, nastavnici, roditelji, ravnatelj… društvo. Školu u kojoj učenici rado borave, što je senzacionalno samo po sebi. Kako je moguće da u Hrvatskoj gdje zbog kurikuluma postoje suprotstavljene strane nastane i funkcionira takva škola, razgovaramo s njezinim ravnateljem. Zanima nas geneza toga uspjeha, odnosno je li na početku ravnateljske karijere imao jasan cilj ili je ovaj uspjeh svojevrsno djelo koje se još uvijek stvara. Govorit će i o statusu ravnatelja u hrvatskim školama, od izbora, mandata, selekcije, zatim o nastavničkom zvanju, zaštiti nastavnika, njihovom znanju do toga da imamo najmanje odustajanja od škole u Europi.

NOVA TV, 23.35, AKCIJSKA DRAMA, Nema predaje

Jake Tyler (Sean Faris) je frustrirani tinejdžer s problematičnom prošlosti. S obitelji doseljava u Orlando kako bi bili podrška njegovom bratu koji gradi tenisku karijeru. Jake prihvati poziv na zabavu gdje je nesvjesno uvučen u borbu sa zlostavljačem Ryanom McCarthyjem (Cam Gigandet). Nakon što ga Ryan ponizi, Jakeov kolega primjeti njegov potencijal te ga uvodi u krug podzemnih borbi. Jakea pod svoje okrilje uzima mentor Jean Roqua (Djimon Hounsou), a na Jakeu je da svlada strpljenje i disciplinu. Za Jakea je to puno više od puke pobjede; pomoći će mu da otkrije samog sebe.

HRT2, 00.25, GLAZBENA DRAMA, Step Up 4: Revolucija

Emily (K. McCormick) stiže u Miami s namjerom da postane profesionalna plesačica, a ubrzo se zaljubi u Seana (R. Guzman), mladića koji ima svoju plesnu skupinu. Naporno treniraju jer žele osvojiti stipendiju. Međutim, bogati biznismen bacio je oko na kvart u kojem živi većina plesača s namjerom da preseli stanovnike i realizira svoje poslovne planove. Emily zajedno sa Seanom i ostalim plesačima priprema protestnu priredbu čime dovodi u pitanje svoje plesačke snove i karijeru.