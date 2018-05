TV PREPORUKA DANA: Triler snimljen prema istinitim događajima o tajnim podacima najmoćnijih sila koji su izašli u javnost (Tajna petog staleža)

HRT2, 13.35, TRILER, Izdana žena

Gwen Griffith (S. Lancaster) samohrana je majka, ima šestogodišnjeg sina Aleca, loše plaćen posao i gomilu neplaćenih računa. Prijeti joj ovrha i gubitak kuće. Uza sve, čini se da ima dar za loše ljubavne veze, zbog čega joj je majka neprekidno za vratom, i to s razlogom, misli ona, jer je Gwen jednom čak i završila u zatvoru pod lažnom optužbom da je u svađi fizički napala svog tadašnjeg dečka i oca svojega djeteta, kad je otkrila da je oženjen. Stvar je završila tragično, poslije svađe, Jake je sjeo za volan, doživio nesreću i poginuo.

Kad nakon jedne ture trčanja sa svojom najboljom prijateljicom Sidney (N. Cigliuti) upozna šarmantnog Eda Bakera (D. Waters), gotovo od prvoga trenutka osjeća da je on onaj pravi, iako je njezina majka vrlo skeptična. A i mi počinjemo sumnjati jer vidimo ono što Gwen ne vidi: Ed je oženjen, a najbolja prijateljica Sidney radi neke neobične stvari. Istodobno, Edova žena Kelly posumnja da je muž vara i angažira privatnog detektiva Davida (B. Mitchell).

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Šestogodišnja djevojčica (Rachel Eggleston) ima rijetku genetsku bolest i primljena je u bolnicu nakon što joj je iz nosa krenula krv te je izgubila svijest. Foreman zatraži da liječnički tim porazgovara s majkom (Jessica Collins) djevojčice, koja dobro poznaje stanje svoje kćeri. U međuvremenu, Wilson se odluči na radikalni liječnički tretman protiv tumora.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Magnum crimen 1945.

Dokumentarac o zapovjednoj odgovornosti za zločine u kojima su bez suđenja brutalno pobijeni deseci tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga, žena, djece i staraca. U kolonama smrti bili su i pripadnici Slovenaca, Srba, Crnogoraca, Kozaka i drugih nacija. Zašto se nad ljudima koji su bježali od komunističkog režima stranog hrvatskom biću tada nisu poštivala međunarodna ratna prava? Zbog čega su zarobljenici protivno njihovoj volji prepuštani onima od kojih su bježali? Jesu li savezničke snage znale da ih predajom partizanskim jedinicama osuđuju na smrt? Film odgovara na ta i još mnoga druga pitanja važna za rasvjetljavanje desetljećima iskrivljavane hrvatske povijesti koja svoje poklonike ima i danas. Osim povjesničara i publicista, odgovore daju i časnici britanskih snaga koji se dobro sjećaju tih zbivanja. Vjerodostojnosti sadržaja filma pridonose sjećanja preživjelih svjedoka. Oni su danas u dubokoj životnoj dobi, ali unatoč protoku vremena, još uvijek u sebi nose strašne slike sjećanja. Sjećanja na događaje s križnih, a povijest nas nažalost uči i kružnih, putova komunističkim metodama zamračene hrvatske povijesti.

HRT2, 21.00, TRILER, Tajna petog staleža

Ključan je bio susret novinara Daniela Domscheit-Berga (D. Brühl) i australskog kompjutorskog hakera Juliana Assangea (B. Cumberbatch), dvojca koji je pokrenuo WikiLeaks, stranicu na kojoj se otkrivaju tajne i povjerljive informacije nedostupne javnosti. Njihova prva akcija bila je razotkriti ilegalne poslove ekspoziture privatne švicarske banke na Kajmanskim otocima…

Scenarij se temelji na knjigama Daniela Domscheit-Berga Inside WikiLeaks: My Time with Julian Assange at the World’s Most Dangerous Website (2011.) i britanskih novinara Davida Leigha i Lukea Hardinga WikiLeaks: Inside Julian Assange’s War on Secrecy (2011.).

HRT1, 21.10, DRAMSKA SERIJA, Duga mračna noć

Ratni zadaci i borbe stalno razdvajaju Ivu od Vere i tek rođenog sina. No, završetak rata ponovno će ih spojiti. Sve troje vraćaju se u Ivin rodni kraj. A tamo vlada osjećaj straha i tjeskobe. Koliko god radostan zbog sinovog povratka s činom partizanskog pukovnika, otac Luka sumnja u vrijeme koje dolazi. Iva sazna da mu je prijatelj Mata uhapšen i s ostalim zarobljenim ustašama čeka smaknuće, jer su partizanske egzekucije već počele. Uz pomoć trećeg prijatelja, liječnika Roberta, spašava Matu u želji da sačuva osjećaj starog prijateljstva i odanosti.

DOMA TV, 21.25, KRIMI SERIJA, Škorpion

Da bi zaštitili ključnu svjedokinju u slučaju protiv protiv opasnog narkokartela, tim Škorpion kreće u bijeg s kartelom za petama. Walter napokon sazna dugo čuvanu Cabeovu tajnu o misiji u Bagdadu koja bi mogla zauvijek uništiti tim Škorpion. Paigein svijet se uzdrma kad Ralph ugrozi svoj život kako bi pomogao timu.

KANAL FOX, 22.00, HOROR SERIJA, Egzorcist

Nakon što je otkriveno kako je Angela Rance zapravo Regan MacNeil, opsjednuta djevojčica iz originalnog filma Egzorcist, Tomas i Marcus u drugoj sezoni odlaze iz Chicaga i kreću na put borbe sa zlom. Nakon što njih dvojica riješe par slučajeva opsjednutosti, od kojih se jedno pokazalo lažno, dolaze na zabačeni otok nedaleko od obale Seattlea. Tamo upoznaju Andrewa Kima (John Cho), bivšeg dječjeg psihologa koji vodi grupni dom za petero udomljene djece. Jedno od djece obuzela je snažna sila a njih dvojica pokušat će shvatiti o čemu se zapravo radi.

HRT3, 23.05, ROMANTIČNA DRAMA, Dvojina

Zbog vremenskih neprilika avion iz Danske prisiljen je sletjeti na slovenski aerodrom. Među putnicima je lijepa Dankinja Iben (M. Jexen) koja na putu do hotela upoznaje Tinu (N. Rakovec). Vožnja shuttle autobusa Tinin je ljetni posao i iako joj je isprva čudno, prihvati Ibeninu molbu da je noću proveze gradom. Događa se neočekivana ljubav između dviju djevojaka, međutim, zbog teške tajne koju jedna nosi te pokušaja druge da pronađe smisao u svijetu u kojem živi, njih dvije ne uspijevaju ostvariti pravu ljubav.

HRT2, 23.05, DRAMSKA SERIJA, Doktorica Foster

Iako je odnos između nje i Simona zatrovan, Gemma smatra da bi im Tom trebao biti prioritet. No jesu li sposobni vlastite osjećaje potisnuti u drugi plan za dobro svog sina?

NOVA TV, 23.05, AKCIJSKI FILM, Krvavo iskupljenje

Quinn Forte ima život na kojem bi mu svatko zavidio – ogromnu moć, novca u izobilju, ženu koja ga voli i brata kojem je idol. Također, ima i neprijatelje koji će se pobrinuti da u jednoj noći izgubi sve što ima. Izdan o bliskog suradnika, toliko mu je uvjerljivo namješteno ubojstvo oca mafijaša da u to povjeruje i njegov brat. Kad izađe iz zatvora ne želi kopati po prošlosti, no novi vođa bande ga svejedno ne želi pustiti na miru. Forte mu odluči uzvratiti, a pridruži mu se i The Swede.

HRT2, 00.20, RATNA DRAMA, Doba heroja

Velika Britanija nedugo nakon početka Drugog svjetskog rata. Kad zbog sukoba s nadređenim časnikom dospije u pritvor, temperamentni i pomalo svojeglavi desetnik Bob Rains (D. Dyer) priliku za iskupljenje dobije od svog kolege, bojnika Jacka Jonesa (S. Bean). On upravo utemeljuje novu postrojbu, “jedinicu 30 komandosa”, svojevrsnu preteču kasnijih elitnih britanskih vojnih postrojbi, a iskusni i u borbi vješt Rains u tome mu može itekako koristiti. Kad se uskoro nađe u sastavu Jonesove jedinice, u kojoj su još narednik MacKenzie (W. Houston), desetnik Archer (S. Street), narednik Roger Rollright (J. Dagleish) te poručnik Ian Fleming (J. D´Arcy), Rains će najprije dospjeti na zahtjevnu obuku u škotskim planinama. Ubrzo će doznati da Jonesova postrojba ima zadatak probiti se duboko iza neprijateljskih linija u norveškim planinama te ondje pronaći i uništiti radar koji Nijemcima omogućava nadzor nad velikim teritorijem.