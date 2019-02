TV PREPORUKA DANA: Triler Olivera Stonea nominiran za osam Oscara o atentatu na američkog predsjednika Kennedyja (JFK)

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Blagdanska priča šetačice psa

Luce Lockhart (L. Giovagnoli) i sama osjeća da joj nedostaje dimenzija “dubine”. Ona lijepo izgleda, ima savršen ukus i smisao za uređenje i odjeće, i interijera, i božićnih ukrasa, no, sve što radi svodi se na površne poslove, osjećaje, prijateljstva. Baš pred Božić otkriva da njezin dečko Derek nema ozbiljne namjere čak nije smatrao da su u vezi. Skupi sat koji mu je kupila na dar ispraznio je njezinu karticu, a roditelju su joj u Africi. Kad ju susjeda Missy Paxton (D. Meyer) zamoli da joj pričuva psa, ona pristaje, uglavnom zbog novca, jer je psi baš i ne zanimaju. U parku upozna ljubitelja pasa, studenta veterine Deana (J. Bennett), koji se, zajedno s drugim vlasnicima pasa, bori za očuvanje “psećeg parka”. No to je zemljište vlasništvo poduzeća Paxton, koje pripada Missy i njezinom mužu Byronu (P. Muldoon).

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

Barbari Kolar u goste dolaze Antonio Nuić, redatelj nagrađenog filma “Mali”, zatim ekipa udruge “Dinamo to smo mi” koji govore o aktivnostima vezanim za akciju Dinamovo proljeće, otac i sin, dizajneri nakita Mladen i Petar Grubić, pričaju o svojoj dugogodišnjoj tradiciji u izradi nakita. Za kraj uživo song iz glazbene komedije “Frizeraj”.

RTL2, 19.10, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Charlotte (Colleen Camp), koja se zadnjih šest mjeseci brine za svog bolesnog supruga Eddija (Meat Loaf), hitno je odvedena u Princeton-Plainsboro na pregled nakon što se srušila zbog prestanka disanja. Slučaj se počinje komplicirati kada se Eddijevo stanje popravi, a Charlotteino pogorša.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Kurdi – Pijuni velikih sila

Kakav su utjecaj Moskva i Washington imali na Kurde u Iraku i Iranu? Iako ih potiču na stalne pobune protiv matičnih vlasti u Bagdadu i Teheranu, koji pak nad Kurdima provode nesmiljenu represiju, svjetski moćnici ostavit će ih na cjedilu čim im se promijene interesi. Tijekom iračko-iranskog rata 80-ih godina Sadam Husein uz šutnju zapada provodi genocid nad iračkim Kurdima. Epizoda govori o cinizmu svjetske geopolitike i tragediji slabijih.

HRT2, 21.00, POLITIČKI TRILER, JFK

22. studenog 1963. godine u Dallasu, država Teksas, u atentatu je ubijen američki predsjednik John F. Kennedy. Dok je američka javnost još uvijek u šoku, FBI uhićuje Leeja Harveyja Oswalda (G. Oldman), glavnog osumnjičenog za ubojstvo. Međutim, nekoliko godina kasnije okružni tužitelj New Orleansa Jim Garrison (K. Costner) i dalje sumnja u službeni izvještaj FBI-ja i ponovno otvara slučaj. Detaljnim ispitivanjima i opetovanim razmatranjem dokaza dolazi do novih otkrića koja upućuju da se radilo o uroti u koju je bilo upleteno više ljudi, pa čak možda i sama Vlada.

HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Glavni događaj epizode legendarni je izbor za Miss Jugoslavije, koji se održava u hotelu Intercontinental. Žungul stiže radi oklade s kolegom, a Kipo radi članak za “Danas”, no obojica zapravo vrebaju glavnu favoritkinju Bernardu Marovt, iako je Žungulova “žena za sva vremena” prošlogodišnja pobjednica Ana Sasso. Marina pokušava prikriti ljubomoru, Dunja iskoristiti priliku da uvali svoje slike dok Estera i Jagoda reklamiraju butik. Ksenija na poslu doživljava šok – vraća se kolega Srića koji bi trebao biti u zatvoru, ali mrtav hladan tvrdi da je bio na bolovanju.

NOVA TV, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Kad susjedi polude

Zbog jake kiše i nedostatka fasade u zgradi je potop. Najgore je prošla Pepica u suterenu i Kruno i Tomislava. Stanari zahtijevaju od Franje da konačno riješi fasadu. Franjo ih odbija. Za osvetu Davor i Pepica se odluče dokopati Kraljevića (akt raskošne žene) i tako ga natjerati na popravak. Kad Franjo ode po lijes za Pikicu, Davor odvuče Mirelu u Jakovljev stan pod izlikom da Vanja želi s njom napraviti intervju. Vanja pristaje, iako ne zna za Davorov plan. Dok Vanja pokušava napraviti intervju, Mirela je odlučila reklamirati spavaćice. Usred intervjua u stan dolazi ministar gledati boks. Mirelino vrištanje privuče Franju koji lijesom za Pikicu ozlijedi Vanju. Davorov pokušaj pljačke završi tako da slučajno išteka Franjin frižider u kojem je Pikica. Pepica dovodi svog nećaka odvjetnika koji traži od Franje potvrdu DNA da stvarno pripada Čaljkušićima. Franjo je ljut, pristaje platiti fasadu samo da se ne podvrgava testu. Zbog isključenog frižidera Pikica počinje zaudarati, a Pepica zbog toga pada u nesvjest. Hrabri Domagoj spašava Pepicu, a stanari odlaze na Pikicin sprovod. Tomislava nakon svađe s Martom odlazi kod prijateljice.

DOMA TV, 22.20, KRIMI SERIJA, Kosti

Forenzička antropologinja dr. Temperance Brennan i FBI-ev agent Booth udružuju snage u istrazi misterioznog neriješenog ubojstva mlade pripravnice u Senatu. Istraga ih vodi do tri osumnjičena: senatora s kojim je pripravnica imala ljubavnu aferu, mentalno nestabilnog senatorova pisca govora koji je žrtvu svojevremeno uhodio te njezina dečka, ujedno senatorova pomoćnika.

HRT3, 22.55, KRIMI DRAMA, Divlji anđeli

“Anđeli”, motociklistička banda iz San Pedra, divlje se zabavljaju u dolini Coachella u Kaliforniji, sukobljavaju se s policijom i na kraju organiziraju jednome od svojih “anđela” sprovod na svoj način… Za vjerojatno prvi film motociklističkog podžanra redatelj Roger Corman nominiran je za Zlatnoga lava 1966. na festivalu u Veneciji.

HRT2, 00.50, TRILER, Tjelesna strast

Ned Racine odvjetnik je u gradiću na Floridi, sklon lakoj zaradi i provodu sa ženama. Dugog vrućeg ljeta upozna zanosnu i zavodljivu Matty Walker, suprugu znatno starijeg bogataša Edmunad Walkera. Ned i Matty smjesta se prepuste seksualnoj strasti, a ubrzo shvate da na putu njihove sreće stoji samo njezin muž.