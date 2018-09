TV PREPORUKA DANA: Triler o prevarantu velikog stila, njegovoj ženi i slučajnom susretu s mladim Amerikancem (Dva lica siječnja)

HRT2, 11.25, BIOGRAFSKA DRAMA, Legenda o motoru

Novi Zeland, sredinom 20. stoljeća. Burt Munro (A. Hopkins) je osamljeni čovjek na pragu starosti, kojem su najveća ljubav brzi motocikli. Dok ih slaže u garaži, Burt izaziva bijes njegovih susjeda i jedini mu je prijatelj dječak Tom (A. Murphy). Iako jedva sastavlja kraj s krajem, Burt mašta o odlasku u Ameriku i sudjelovanju u brzinskim utrkama u pustinji Utaha, mjestu na kojem se ruše svjetski brzinski rekordi. Ne odustajući od svoga sna, Burt na kraju uspije doći u SAD, no dug je put do Utaha i natjecanja, osobito u njegovoj dobi.

HRT2, 13.35, DRAMA, Slučaj Bruckner

Katharina Bruckner (C. Harfouch) iskusna je socijalna radnica koja je u praksi riješila mnoge teške situacije i već može osjetiti kad je neko dijete zlostavljano. Tako je i s malim Joeom Bremerom (E. Baer), dječakom predškolske dobi, koji se tijekom razgovora između Katharine i njegove majke (C. Paul) pomokrio. Njegova majka, mlada arhitektica Jacqueline Bremer, reagirala je burno, udarila i odgurnula dječaka. Iako se brzo pribrala i smirila, Katharina je odmah dijagnosticirala problematičnu majku i vjerojatno zlostavljano dijete, te je i mimo radnih sati počela o toj obitelji voditi računa. Jacqueline Bremer ju je prijavila šefu i priprijetila odvjetnikom. Katharina nije odustala, te je na prijavu susjeda jedan dan ponovno otišla do njihova stana, uz pomoć policije provalila i našla Joea zaključanoga u sobi, zatvorenog u ormaru. Ni to nije bilo dovoljno da se pokrene postupak, Jacqueline Bremer dala je naoko logično objašnjenje, a Katharinini kolege vjerovali su da se ona pretjerano i osobno vezala za slučaj jer je izgubila sina petnaest godina ranije.

HRT3, 19.05, ART FILM, Na meti u Palermu

Finn (Campino) je slavni njemački fotograf koji pored uzbudljivih modnih snimanja provodi bezbrižan život ludo se zabavljajući sa slavnim fotomodelima. Sit takvog životnog stila, a i nakon što izbjegne nesreću, odluči otputovati iz Düesseldorfa u Palermo ne bi li se odmorio i razmislio o svojemu životu. Tamo upozna zavodljivu djevojku koja mu se svidi. No, izgleda da mu se nešto čudno počinje događati, naime, stalno ga prati osjećaj da ga progoni netko tko želi njegovu smrt.

HBO, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Sajam taštine

Nova adaptacija književnog klasika Williama M. Thackerayja odvija se u vrijeme Napoleonskih ratova i slijedi Becky Sharp (Olivia Cooke) dok se pokušava izvući iz siromaštva i uspeti u visoko englesko društvo. Njezina priča o “lupeštvu, zločinu, veselju, ljubavi, odbacivanju, smijanju, varanju, borbi i plesu” vodi je sve do dvora kralja Georgea IV. preko bitke za Waterloo, uz usputna slamanja srdaca i gubitak bogatstva.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Roy se sukobljava s Larryjem zbog upletenosti u spaljivanje Frankove kolibe. Larry dobije vrijednu lekciju i iskupljuje se. Douglas napokon uviđa koliko je bolestan i traži asistirano samoubojstvo. Anna se brani protiv Sir Richarda, koji je pokuša silovati. Bježi u Ash Park, a ona i Carolyn shvate da Regina možda ipak zaslužuje njihovo povjerenje.

DOMA TV, 20.35, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Ekipa istražuje ubojstvo mornaričkog poručnika čije je truplo nađeno na mjesnom groblju. Gibbs i McGee moraju proći psihijatrijski pregled dr. Grace Cofalone prije nego što službeno nastave raditi.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Novine

Nova glavna urednica Alenka Jović Marinković (Olga Pakalović) preuzima dužnost na čelu redakcije “Novina”. Iako je uspjela spriječiti objavljivanje članka o sumnjivoj firmi “Tetra usluge”, novi gazda lista Mario Kardum (Aleksandar Cvjetković) traži od Alenke da otpusti Tenu Latinović (Tihana Lazović), novinarku koja je članak napisala. Tena sluti da je za neobjavljivanje članka kriv njezin šef Nikola Martić (Trpimir Jurkić) i žestoko se sukobljava s njim. Alenka nudi mjesto zamjenice glavne urednice prvo Dijani Mitrović (Branka Katić), a zatim i Martiću koji traži vremena da razmisli. Gradonačelnik Ludvig Tomašević (Dragan Despot) na idućim se izborima namjerava kandidirati za predsjednika Republike pa novinarsko istraživanje s njim povezanih “Tetra usluga” ne bi trebalo otići predaleko. Zahtijeva od suradnika da stvari vrate pod kontrolu, ali nailazi na neočekivani Kardumov otpor.

HRT2, 21.10, TRILER, Dva lica siječnja

U Atenu brodom stiže glamurozni američki par, karizmatični Chester MacFarland (V. Mortensen) i njegova privlačna žena Colette (K. Dunst). Dok razgledavaju znamenitosti, upoznaju se s mladim Amerikancem Rydalom (O. Isaac) koji govori grčki i radi kao vodič. Rydal je očaran Colettinom ljepotom i privučen Chesterovim bogatstvom pa s radošću prihvati poziv na večeru. Nakon večere u restoranu Rydel je otišao u njihov luksuzni hotel jer je našao Colettinu ogrlicu u taksiju. U hodniku je zatekao Chestera s tijelom onesviještenog nepoznatog čovjeka pri čemu ga je Chester zamolio da mu pomogne. Mladi Amerikanac time je uvučen u kompliciranu igru s ubojstvom, koja se razrješuje tek u Istanbulu…

Scenarij je napisan prema istoimenom krimiću P. Highsmith, čiji je roman “Talentirani gospodin Ripley” ekraniziran s velikim uspjehom 1999. godine, a glavnu ulogu je tumačio Matt Damon.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Stručni časopis pohvali rad koji su Leonard i Sheldon zajedno napisali, no nigdje se ne spominje Leonardovo ime. Sheldon ne uspijeva utješiti Leonarda pa ga Penny odluči razveseliti kupnjom na internetu. U međuvremenu, Bernadette, Howard i Raj stižu u Howardovu kuću kako bi maknuli neke stvari koje su pripadale Howardovoj majci i shvate da je nestalo struje te da su sva jela koja je majka spremila u hladnjak odmrznuta i da će propasti ako se odmah ne pojedu.

FOX CRIME, 22.00, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

Nakon uspona i padova tijekom prve i druge sezone u kojima je Harlee uspjela opstati i nakon ubojstva oca njene kćeri, otkrića njene suradnje s FBI-om koje je narušilo njen, ionako napeti odnos s poručnikom Mattom, u trećoj sezoni doslovno počinje život iz početka. Matt i Harlee pokušavaju se nositi s iskustvom bliske smrti. Novo otkrivene tajne otežavaju joj funkcioniranje s Mattom koji svoj život skriva čak i od najbližih. Uz sve to, Harlee pokušava otkriti viši stupanj korupcije unutar njujorške policije. Napeta treća sezona otkrit će mnogo o zamršenim odnosima unutar policijske postaje, specijalnih jedinica, a i samog FBI-a. Harlee Santos neće prezati ni pred čim u razotkrivanju duboke isprepletenosti između specijalnih jedinica, visokog kriminala i državne vlasti.

HRT2, 22.45, KOMEDIJA, S njim i na kraj svijeta

George (P. Rudd) i Linda (J. Aniston) Gergenblatt su urbani bračni par koji nakon velikog premišljanja kupi maleni stan u potkrovlju zgrade. George očekuje promaknuće dok Linda pokušava prodati dokumentarac HBO-u. Nedugo nakon što kupe stan, George dozna da je njegova tvrtka preko noći propala, a HBO odbije Lindin dokumentarac. Budući da su oboje ostali bez posla, prisiljeni su prodati stan i otputovati u Atlantu s namjerom da se dosele Georgeovom bahatom bratu Ricku i njegovoj ženi Marisi jer je Rick Georgeu ponudio posao. Na višesatnom putu zaustave se kod hotela Elysium.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKA KOMEDIJA, Smoking

Jimmy Tong (Jackie Chan) je vozač milijunaša Clarka Devlina (Jason Isaacs) sve dok Devlin ne doživi nesreću zbog koje završi u bolnici. Devlin pošalje Tonga po svoje stvari, a on, zadivljen luksuzom bogataševa stana, ne znajući, odjene posebni smoking koji daje nadnaravne moći onome tko ga nosi. Ovo otkriće uvodi Tonga u svijet međunarodne špijunaže i poslovnih intriga, u kojem može računati jedino na pomoć neiskusne Del Blane (Jennifer Love Hewitt).