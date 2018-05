TV PREPORUKA DANA: Treći dio Coppoline trilogije počinje 1979. u New Yorku klasičnim obiteljskim okupljanjem (Kum 3)

HRT2, 13.35, KRIMI FILM, Jane Doe: Kako otpustiti šefa

Iste večeri kad je održan svečani skup CSA agenata ubijena je agentica Alana Devlin, u svom uredu, od ruke svog pomoćnika i prijatelja, mlađeg agenta Roya Baxtera (J. C. Victor). Jane Doe (L. Thompson) i Frank Darnell (J. Penny) istražuju slučaj. Razgovarajući s Baxterom, Jane misli kako je Baxterova priča istinita, ma kako zvučala neuvjerljivo. On kaže kako je sve bilo posve uobičajeno, nosio je Alani na potpis neke dokumente, odjednom je u ruci imao pištolj i pucao. Kako je agentima poznato da postoje metode kojima se upravlja nečijim umom, dolaze do stručnjaka na tom polju, dr. Jareda Foxa (S. Kamel).

HRT1, 20.05, KRIMI DRAMA, Kum 3

Dvadesetak godina nakon što je Michael Corleone (A. Pacino) zapovijedio ubojstvo svoga brata. Dvoje Michaelove djece – Mary (S. Coppola) i Anthony sada su odrasli. Anthony želi biti operni pjevač i ne upletati se u obiteljske poslove, dok je Mary odana ocu. No on se protivi njezinoj vezi s rođakom Vincentom Mancinijem (A. Garcia), Sonnyjevim sinom, koji čeka priliku da postane sljedeći don, sa svim žarom i zanesenošću kakvu je nekad posjedovao ne samo njegov otac, već i sam Michael. U međuvremenu Michael pokušava legalizirati neke svoje poslove, što nailazi na otpor nekih drugih “obitelji” koje žele svoj dio kolača.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Misterij Agathe Christie s Davidom Suchetom

David Suchet putuje diljem Britanije i u inozemstvo kako bi posjetio mjesta na kojima je Agatha Christie živjela, ljude koji su je privatno poznavali, krajolike koji su je nadahnjivali i biografe koji su o njoj pisali. Saznaje da se rodila 1890. u Torquayu i otkriva kako je nakon idiličnog djetinjstva u Devonu postala majstorica za mračni svijet otrova i umorstava. Njezini slikovito oblikovani likovi i mjesta, od pastoralnih, idealnih britanskih ladanjskih kuća, do egzotičnog i tajanstvenog Orijenta, savršena su kombinacija koja je očarala milijune čitatelja.

David doznaje da nisu samo Agathini romani ovijeni velom tajne. Istražuje preljub njezina muža, što ju je navelo da bizarno iščezne 1926. kad je lažirala vlastitu smrt i uvjerila naciju da je podlegla jednako groznoj sudbini kao žrtve u njezinim romanima. David istražuje bliske veze između Agathina iznimnog života i rada te otkriva što je ovoj ženi iz Torquaya, rođenoj potkraj Viktorijanskog doba, omogućilo da postane najpopularnijom autoricom krimića u povijesti. Tom je počasnom titulom i danas ovjenčana.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Ubojstvo u Walesu

Nakon dramatičnog klimaksa u drugoj sezoni serije, vraćamo se višem inspektoru Tomu Mathiasu koji se pokušava oporaviti od fizičkih i psihičkih ožiljaka. Uništeno je skrovište koje je pronašao na divljim obalama Ceredigiona pa se morao preseliti, i to u samo srce obalnoga grada Aberystwytha. U novoj će se sezoni ponovno uplesti u stari slučaj koji ga intrigira još otkako je počeo raditi u Aberystwythu. Slučaj je to koji prijeti da će nepovratno zavaditi cijeli tim. No dok se Mathias bavi prošlošću, njegova kolegica narednica Siân Owens usredotočena je na svježi slučaj: dobila je zadatak da otkrije tko je zapalio Mathiasov dom.

RTL TV, 22.25, AKCIJSKI TRILER, 96 sati

Bivši CIA-in agent Bryan Mills (Liam Neeson) preselio se Kaliforniju kako bi bio blizu svoje 17-godišnje kćeri Kim (Maggie Grace) koja mu je sve na svijetu. Kim živi s majkom Lenore (Famke Janssen) i bogatim očuhom Stuartom (Xander Berkeley), no bilo je presudno da je Bryan, kao otac, pusti na putovanje u Pariz s prijateljicom Amandom (Katie Cassidy). Djevojke u Parizu podijele taksi sa strancem i završe kao žrtve albanske bande koja krijumčari ljude. Nekako Kim ipak uspije javiti ocu što se događa, a on zaprijeti otmičarima da će ih ubiti ako ne puste njegovu kći.

HRT2, 23.15, SPORTSKA DRAMA, Rocky Balboa

Umorni Rocky Balboa (S. Stallone) isluženi je dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji koji otuđen od sina Roberta (M. Ventimiglia) u New Yorku vodi mali ali uspješni restoran nazvan imenom njegove pokojne supruge Adrian, za kojom tiho tuguje. Kad računalna simulacija pokaže da bi ostarejli Rocky u zamišljenom susretu mogao pobijediti aktualnog svjetskog prvaka Masona Dixona (A. Tarver), on odluči prihvatiti izazov i sudjelovati u ekshibicijskom susretu. Dok se priprema uz potporu prijatelja Paulieja (B. Young), Rocky će se početi zbližavati s privlačnom i emotivnom konobaricom Marie (G. Hughes), koja ima razumijevanja za njegovu odanost pokojnoj Adrian. Također, usporedno s tjelesno i psihički zahtjevnim pripremama za težak meč, Rocky će pokušati obnoviti veze s plahim Robertom.

NOVA TV, 23.35, AKCIJSKI FILM, Totalni opoziv

Dobro došli u Rekall, tvrtku koja snove pretvara u stvarnost. Za radnika u tvornici Douglasa Quaida (Colin Farrell), usprkos prekrasnoj supruzi (Kate Beckinsale) koju voli, putovanje koje se odvija samo u umu ali ostaje u pamćenju kao stvarno iskustvo zvuči kao savršeni odmor od frustrirajućeg života koji vodi. No kad procedura pođe po krivu, Quaid postaje lovina. Odjednom mora bježati od policije koju kontrolira vođa slobodnog svijeta, kancelar Cohaagen (Bryan Cranston), te se udružuje s pobunjenicom (Jessica Biel) kako bi došao do vođe pokreta otpora prije nego što bude prekasno.

HRT3, 23.55, DRAMA, Smrt gospodina Lazarescua

Gospodin Dante Lazarescu (I. Fiscuteanu) je umirovljeni inženjer koji živi sam s tri mačke u malenom stanu u predgrađu Bukurešta. Jedne večeri mu je loše i nazove hitnu pomoć. Kako u početku hitna ne stiže, on pozove u pomoć susjedu. Kad hitna napokon stigne, liječnik odluči da pacijenta prevezu u bolnicu na detaljnije pretrage. U bolnici ga odluče prevesti u drugu, bolje opremljenu bolnicu, a i iz nje ga šalju dalje. Kako noć odmiče, liječnici ne mogu pronaći pravu bolnicu za gospodina Lazarescua čije je stanje sve gore.

RTL TV, 00.15, HOROR, Mama

Izbezumljen zbog gubitka bogatstva u vrijeme financijske krize, broker Jeffrey Desange (Nikolaj Coster-Waldau) ubije svoje poslovne partnere i suprugu, a djecu, trogodišnju Victoriju (Megan Charpentier) i jednogodišnju Lilly (Isabelle Nélisse) odvodi od kuće. Jureći po cesti zametnoj snijegom, Jeffrey izgubi kontrolu nad vozilom te se strmoglavi niz šumsku padinu. Obitelj preživi nesreću, a Jeffrey pronalazi kolibu u šumi, u kojoj planira ubiti djevojčice te na kraju sebi oduzeti život. U trenutku kada poželi svoj naum i ostvariti, tajanstveno biće (Javier Botet) oduzme mu život. Pet godina kasnije, Jeffreyev brat blizanac Lucas (Nikolaj Coster-Waldau) pronalazi djecu i smješta ih u kliniku na psihološko promatranje kod doktora Geralda Dreyfussa (Daniel Kash). U razgovoru s psihijatrom djevojčice nazovu biće s kojim su godinama živjele – mamom.