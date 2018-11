TV PREPORUKA DANA: Talijanska i engleska momčad, Juventus i Manchester United bore se za prvo mjesto u skupini

HRT2, 13.35, DRAMA, S onu stranu dana

Mizantropski raspoložena 41-godišnja Greta Tullner vozačica je taksija. Nakon naporne noćne smjene, frustrirana poslom, zapravo još samo želi na spavanje kad joj taksi-centrala utrapi putnika na cijeli dan – 83-godišnjeg prof. dr. Waltera Singera. Taj psihijatar, specijalist za traume i depresije, doima se kao šarmantan, pun samopouzdanja i životne radosti. Samo iz njemu poznatih razloga želi provesti savršen dan. Zato je razradio detaljan plan koji želi odraditi vozeći se taksijem.

RTL2, 14.50, KRIMI SERIJA, CSI: Miami

Kao dio organizirane borbe protiv Mala Noche bande, policija provaljuje u kuću u predgrađu Miamija u kojoj nalazi laboratorij za proizvodnju droge. Državni odvjetnik Nicholas Chandler održava press konferenciju kada vozilo probije policijsku barijeru, a netko iz auta otvori paljbu na okupljeno mnoštvo. Nastane kaos, a policija uzvraća vatru. Horatio i Frank stižu na mjesto zločina gdje ih dočeka poruka ‘Ovo je samo početak’.

VIASAT HISTORY, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Smrtonosna inteligencija

Ova nova i zanimljiva dokumentarna serija istražuje sumnjive smrti mnogih, svjetski poznatih znanstvenika. Tijekom posljednjih desetljeća deseci znanstvenika diljem svijeta umrli su u neobičnim okolnostima, a mnogi od tih slučajeva ostali su neobjašnjeni i neriješeni. Služeći se stručnim analizama bivših istražitelja FBI-a, stručnjaka za eksplozive i tajnih operativaca, ova serija bavi se tim sumnjivim slučajevima, otkrivajući smrtonosnu mješavinu zavjera, špijunaže i spletki. Od nuklearnih fizičara koji su razneseni bombama postavljenim u njihove automobile, do artiljerijskih inženjera ustrijeljenih na kućnom pragu, ‘Smrtonosna inteligencija’ dokazuje da prevelika količina znanja može biti itekako opasna.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjamo svijet: Putin, majstor igre

Ravnoteža svjetske moći u njegovim je rukama. Bez Putina nema Rusije, obznanio je zamjenik čelnika administracije ruskog predsjednika. U novoj Rusiji 21. stoljeća vlast je personificirana, a Putin je postao ključna figura u međunarodnim odnosima. O susretima s Putinom i o sukobima, manipulacijama i spletkama koje su doživjeli govore bivši ministri, savjetnici, diplomati i stručnjaci. Je li Putin suvremeni car na čelu lažne demokracije? Koliko daleko može ići u ostvarivanju svojih golemih ambicija? Dokumentarac donosi analizu njegove političke i vojne strategije i njezin utjecaj na cijeli svijet.

DOMA TV, 20.10, KRIMI SERIJA, Mentalist

Tim CBI-a suočen je s nasilnim i šokantnim zločinom u njihovu vlastitu uredu, ali moraju raditi na slučaju ne znajući tko se iza toga krije. U međuvremenu, agenti Rigsby i Van Pelt definitivno su par. Patrick Jane i tim pozvani su da istraže pljačku i ubojstvo bogata draguljara dok su na priredbi za prikupljanje novčanih sredstava za CBI.

HRT2, 21.00, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Juventus – Manchester United

Večeras nas u Ligi prvaka očekuje susret Juventusa i Manchester Uniteda nakon kojeg bi Talijani, ako upišu pobjedu, trebali osigurati prvo mjesto u skupini. Sigurno da će po tom pitanju nešto za reći imati i Mourinhova družina koja igra sve bolje, a ni u prošlom susretu nije bila daleko od bodova. Kako god završio ovaj susret jedno je sigurno – očekuje nas spektakl!

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Posljednja europska tajna – Albanija

Nakon stoljeća otomanske zapuštenosti, pa desetljeća diktature i političkih previranja, Albanija je tek nedavno uistinu prodisala i to kao moderno, europsko, demokratsko društvo. Tek posljednjih 5 – 6 godina ozbiljno se bavi turizmom, najvažnijom gospodarskom granom u zemlji, a već je dosegnula šestinu hrvatskog godišnjeg turističkog prihoda. Konkretno, oko dvije milijarde eura. Što malo tko zna. Mnoštvo novih hotela, uglavnom na razini četiriju zvjezdica, izgrađeno je uz obale Jadrana i Jonskoga mora, i u Tirani i u unutrašnjosti. Godine 1997., kad je autor Goran Rotim bio u Tirani izvještavajući o pokušaju državnog udara, pobuni Gega protiv oska, juga protiv sjevera, u glavnom gradu postojao je samo jedan restoran, bila su tek tri hotela, konjske zaprege prolazile su Skenderbegovim trgom, a rijetki automobili bili su rasklimani mercedesi, nijedan mlađi od četvrt stoljeća. Bila je to zemlja 200.000 bunkera.

HRT3, 22.45, DRAMA, Doba Cosima de’Medicija (3. dio)

Treći dio Rossellinijeve trilogije o procvatu renesansne Firence. Cosimov uspon na vlast, njegov izgon i povratak odigravaju se pred prizorima opore ljepote koji predstavljaju kulisu gospodarstvenih, pravnih, vojnih, vjerskih i estetskih struktura grada-države iz 15. stoljeća… The Age of the Medici svojevrsna je doku-drama koja povijesne informacije posreduje dramatiziranim razgovorima što se vode kako među povijesnim osobama, tako i među ljudima toga doba.

FOX, 23.00, DRAMSKA SERIJA, Škorpion

Visoko-oktanska drama o ekscentričnom genijalcu Walteru O’Brienu i njegovom timu vrhunskih šmokljana koji su posljednja crta obrane protiv kompleksnih, visoko-tehnoloških prijetnji suvremenog doba. Kao think tank Domovinske sigurnosti, O’Brienova ekipa Škorpion uključuje Tobyja Curtisa, biheviorističkog stručnjaka koji može pročitati svakoga; njegovu suprugu, Happy Quinn, genijalnu mehaničarku; i Sylvestera Dodda, statističkog gurua. Spajajući to tehnološko znanje rješavaju najzamršenije probleme uz pomoć saveznog agenta Cabea Galloa.

HRT1, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Uvijek je sunčano u Philadelphiji

Humoristična serija i dvanaestu je sezonu s nama s našim najdražim vlasnicima pivnice – Macom, Dennisom, Charliejem, Dee i Frankom! Ekipa, koju stalne spletke obično vode u velike novolje,u ovoj sezoni ide u vodeni park, nosi se s reklamnom noćnom morom za Wolf Colu i provede cijeli jedan dan u pivnici!

NOVA TV, 23.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav nema pravila

Producent iz New Yorka Harry Sanborn (Jack Nicholson), zavodnik je s libidom mnogo većim nego što bi se očekivalo za čovjeka njegovih godina. Obožava žene i to najčešće one znatno mlađe od sebe. Za vrijeme romantičnog vikenda s djevojkom (Amanda Peet) Harry dobije srčani udar. Za vrijeme oporavka pod skrbi svoje djevojke, njene majke (Diane Kreaton) i zgodnog mladog doktora, Harry otkrije nešto neobično – privlače ga žene njegovih godina.

HRT2, 23.45, AKCIJSKI KRIMI FILM, Iznenadni udar

Harry Callahan (C. Eastwood) policijski je detektiv zaposlen u policiji San Francisca. Njegova je filozofija jednostavna: kriminal neće zaustaviti lijepe riječi, nego samo odlučna akcija. Nikad se ne odvaja od svog službenog pištolja, golemog magnuma, najviše voli raditi sam, ne poštuje uvijek pravila službe, a na nasilje odgovora nasiljem. Jednog dana toliko “ispraši” starog mafijaša na nekom vjenčanju da kriminalac umre od srčanog udara. Digne se galama u javnosti i kapetan Briggs (B. Dilman), koji mrzi Callahana, naredi mu da uzme nekoliko dana prisilnog dopusta dok se prašina ne slegne. U to vrijeme otkriven je i leš muškarca koji je ustrijeljen, a onda mu je još pucano i u slabine. Ubila ga je slikarica Jennifer Spencer, jer je bio jedan od napadača koji su prije dosta godina silovali nju i njezinu sestru koja od tada samo vegetira. Jennifer odlazi u mjestašce nedaleko od San Francisca, gdje se silovanje dogodilo, s namjerom da pobije sve silovatelje. Callahanu su pak mafijaši za petama, jer ga smatraju krivim za smrt svog starog šefa. Callahan ih redom “sređuje” no, njegov je stil previše bombastičan. Zato ga šef šalje na neki ne baš važan zadatak u isto mjesto u kojem se Jennifer sprema na svoj krvavi pohod.