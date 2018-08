TV PREPORUKA DANA: Smiri živce nastavak je komedije Uhvatite maloga o kriminalcu Chilliju Palmeru koji je u poslu s glazbom

HRT2, 11.35, SF KOMEDIJA, Povratak u budućnost

Kalifornijski gradić Hill Valley, 1985. Srednjoškolac Marty McFly (M. J. Fox) mašta o karijeri slavnoga glazbenika strahujući da ne završi kao njegov otac slabić George (C. Glover) kojeg neprestano maltretira šef. Martyjevu majku Lorraine (L. Thompson) to dovodi do očaja. Marty inače obožava skateboard i svoju lijepu djevojku Jennifer (C. Wells), a najbolji mu je prijatelj otkvačeni znanstvenik dr. Emmet Brown (C. Lloyd). Dr. Brown upravo radi na izumu vremeplova za što se spetlja s bliskoistočnim teroristima koji mu nabave plutonij misleći da će im on napraviti atomsku bombu. Kad shvate da ih je izumitelj prevario, mučki ga ubiju, pa šokiranom Martyju preostane samo jedno: sjesti u doktorov vremeplov i vratiti se u prošlost kako bi izmijenio tragične događaje. No zaglavi u 1955. u kojoj sretne svoje buduće roditelje koji ni izdaleka ne podsjećaju na sretan par.

RTL TV, 13.00, KRIMI SERIJA, Blue Bloods

Policija je ušla u trag e-mail dopisivanju između američkog građanina muslimanskog podrijetla Khalida Hassana i, pretpostavljaju, Al-Qaede. Prilikom pretrage Hassanovog stana, sve upućuje na to da je ondje izrađena bomba s čavlima, koja se sada nalazi negdje na području Manhattana. I dok je njujorški gradonačelnik veoma zabrinut, Frank ga uvjerava da ne treba dizati paniku među građanima sve dok nemaju sigurne dokaze. Pred njujorškom policijom i načelnikom Frankom veliki je izazov, trebaju na vrijeme pronaći bombu kako bi sačuvali mir u svom gradu.

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Osveta djeveruša

Abigail (Raven-Symoné), Parker (J. Garcia Swisher) i Rachel (C. Whitehead) druže se s bogatom i razmaženom Caitlyn (V. Williams), koja je navikla da sve bude po njezinome, pa tako i kad se igraju vjenčanja, uvijek ona mora biti mlada, a one samo djeveruše. Kad su odrasle, Abigail je postala spisateljica i živi u New Yorku, Parker je glumica i također živi u New Yorku, Caitlyn i dalje caruje u njihovom gradiću, zaručena je i priprema se za vjenčanje. Nesretna je jedino Rachel, jer je njezin bivši dečko Tony (L. Brocato) Caitlynin budući muž. Da stvar bude strašnija, Caitlyn joj je velikodušno ponudila, zapravo zapovijedila, da bude jedna od djeveruša, što je Rachel, gutajući suze, prihvatila. Kad su Abigail i Parker došle u rodni gradić, iznenađene su kad shvate da se Caitlyn udaje za Tonyja i odluče sve učiniti kako bi spriječile vjenčanje. No, Rachel im objašnjava da se vjenčanje ne smije spriječiti jer je Caitlyn trudna s Tonyjem, a on je previše častan da je ne bi oženio.

HRT3, 19.00, DOKUMENTARNI FILM, Sveta obilaznica

Gotovo dvije godine Gianfranco Rosi proučavao je 70 km dugu rimsku obilaznicu i snimao dnevnu rutinu običnih ljudi kako bi napravio profil mikrosvemira na periferiji velikog Rima…

Film je bio prvi dokumentarac koji je dobio nagradu Zlatni lav na 70. venecijanskom filmskom festivalu.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Sarah je opet u nevolji kad Regina uvjeri narednika Taylora da je ona ubila Milly. Istraga se dotiče i Roya. Regina Georgeu pomaže oko političke kampanje i tako ga još više uvlači u svoju mrežu. George nešto dogovara s Jamesom i Olivijom. Jamesa potrese Olivijino priznanje i dobiva još jednu lekciju o svom novom svijetu. Anna se sastankom sa Sir Richardom izloži opasnosti. Carolyn ima problema s intimnošću i Jack joj dokazuje da zaslužuje njihovu vezu.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Himalajom pješice

Levison Wood dolazi do posljednje etape svoje ekspedicije. U društvu starog prijatelja i vodiča Binoda preko planina prelazi iz istočnog Nepala u posljednju državu na svojem putovanju – Butan. Rijetki autsajderi imaju priliku vidjeti Butan jer ta država strogo ograničava broj turista. Levison ima nesvakidašnju priliku istražiti njegove spektakularne dijelove Himalaje, doživjeti šarene festivale i povijesne samostane te upoznati butanski narod koji mjeri blagostanje svoje zemlje bruto nacionalnom srećom, a ne bruto nacionalnim dohotkom.

Levison i Binod planiraju pješačiti u mistične istočne predjele Butana prema najvišem neosvojenom vrhu svijeta – Ghankaru Piensemu – najsvetijoj planini Butana na koju je planinarima zabranjeno penjanje.

RTL2, 20.40, AKCIJSKA SERIJA, Monk

Monk sumnjiči jednu osobu da je ubila svoju sestru podmetnuvši bombu u poštu. No teško je dokazati krivnju jer je osumnjičeni u komi. U međuvremenu, Sharonu posjećuje bivši suprug Trevor (Frank John Huges).

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Smiri živce

Ulični kriminalac Chili Palmer (J. Travolta) koji je bio preko noći postao filmski producent zasitio se toga posla i prebacio na glazbu. Glazbenoj industriji privukla ga je zgodna udovica ubijenog prijatelja i vlasnika izdavačke kuće, Edie Athens (U. Thurman), kojoj se našao pri ruci da ojača pomalo posrnulu glazbenu kompaniju. Posao kreće s mladim talentima i Chilli postane menadžer živahnoj pjevačici Lindi Moon (C. Milian). Dok se Chilli bavi studijem za snimanje, koncertom grupe Aerosmith, MTV-jevim nagradama, o glavi mu rade ruski mafijaši. Pletu se mreže, mrse se konci, ali Chilli pliva u svemu tome kao riba u vodi.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Poziv redakcije Studentskog lista na protestno okupljanje pred Saloonom loše je odjeknulo kod mjerodavnih, pa glavni urednik te Kipo i Žungul moraju na “ribanje” u Kockicu. Tamo sreću i Juru koji je došao s nadom da će visokopozicioniranom drugu iz Saveza komunista objasniti situaciju u svom poduzeću i dobiti od njega podršku. Deda Rudi je, pak, otkrio Kseniji sve što je doznao o Dominikovoj prošlosti, što izaziva njezinu burnu reakciju. Una sa svojim bendom treba nastupiti kao predgrupa Prljavom kazalištu, Žac se napokon uspijeva približiti Ladi, a dok se veza između Varje i Kipa približava svom završetku, u “prolazu” se opet pojavljuje i “nedodirljiva” Marina.

HRT2, 22.55, AKCIJSKI TRILER, F/X – Ubojstvo trikom

Rollie Tyler (B. Brown) stručnjak je za specijalne efekte koji se proslavio niskobudžetnim hororima i akcijskim filmovima. Nakon jednog snimanja prilazi mu vladin agent koji ga nagovara da lažira ubojstvo mafijaša Nicholasa de France, ključnog svjedoka u skorom suđenju stoljeća. Tyler pristane, ali ubrzo postaje jasno da je prevaren, jer je De Franco doista ubijen, a on postaje glavni osumnjičeni. Tyler u bijegu pokušava razotkriti ubojicu služeći se onim što najbolje zna – specijalnim efektima, a pomaže mu i sumnjičavi policajac Leo McCarthy (B. Dennehy) koji ne razumije zašto je FBI u svojoj istrazi neučinkovitiji nego inače.

HRT1, 23.10, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Norman i majka se spoje i grdne su nevolje na vidiku. Romero se oporavlja uz pomoć staroga prijatelja. Dylan se vraća kući.

NOVA TV, 23.50, TRILER, Skrovište

Dave Nash kupuje svojoj supruzi Emmi prekrasnu kuću za rođendan. Mirna, zaštićena ogradom i okružena dobrim susjedima, kuća se čini predobra da bi bila istinita. I nije. Dave i Emma ubrzo otkriju da se u zidovima kuće nalaze cigle heroina. Prije nego što uspiju pobjeći, zatoči ih banda nasilnika iz narkokartela koju predvodi nemilosrdni Andy Spector (Dolph Lundgren). Zarobljeni u vlastitom domu, Dave i Emma trpe neprestane napade od nasilnika koji žele iznijeti heroin iz svog skrovišta. Dok se smrti nevinih namjernika gomilaju i njih dvoje su sve bliže da izgube jedno drugo, Dave odluči da je vrijeme da poduzme nešto.