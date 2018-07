TV PREPORUKA DANA: Sienna Miller u ulozi Hitchockove miljenice Tippy Hedren čiju ljubav on nastoji zadobiti (Djevojka)

HRT2, 13.35, DRAMA, Neobičan posjet policijskog inspektora

London. Godina je 1912. Inspektor (D. Thewlis) čije ime sluškinja nije dobro zapamtila dolazi u kuću tvorničara Birlinga kako bi ih obavijestio o samoubojstvu izvjesne Eve Smith. Situacija je krajnje nezgodna, jer Birlingovi upravo proslavljaju zaruke svoje kćeri Sheile (C. Pirrie) i njezinog dečka Geralda, tim više što isprva nitko od njih ne poznaje djevojku, bar ne po imenu. Kako razgovor odmiče, ispostavi se da je Eva (S. Rundle) radila u Birlingovoj tvornici, da je bila među nekoliko žena koje su se borile za veće nadnice, te da je zato dobila otkaz. Birling (K. Stott) osjeća žaljenje zbog događaja, no inspektor ide dalje: Eva Smith kasnije je našla posao u robnoj kući, odakle je otpuštena također zbog jednog člana obitelji Birling… Inspektor postavlja vrlo čudna pitanja i ima držanje neobično za inspektora, što Birlingovi shvate tek pošto je otišao i pošto je otkriveno da su svi – otac, majka (M. Richardson), kći, sin i budući zet – na neki način bili u nekoj vezi s djevojkom…

Ova izvrsna drama, koja na suptilan i intrigantan način pokazuje odnos društvenih klasa u Engleskoj početkom stoljeća, djelo je engleskog pisca, mislioca i publicista J. B. Priestleyja (1894. – 1984.). Doživjela je niz ekranizacija u obliku filmova i serija od 1948. godine do danas.

HRT3, 19.00, SF FILM, Loganov bijeg

Idilična budućnost u kojoj su se našli ljudi 2274. godine ima veliku manu, život mora završiti u dobi od trideset godina da se održi ravnoteža. Svi su mladi i prekrasni, mogu imati štogod požele, ali ne i slobodu da mogu otići. Logan (M. York) pripada policijskim snagama koje love i ubijaju bjegunce od sudbine na njihov 30. rođendan. Loganova lojalnost službi je poljuljana kad upozna Jessicu (J. Agutter), članicu tajne skupine koja pomaže onima koji bježe. Pridruži joj se, ali sad i njih progone…

Snimljeno prema istoimenom romanu Williama F. Nolana i Georgea Claytona Johnsona. ZF film iz 1976. danas izgleda pomalo zastarjelo, međutim, tada je osvojio posebnu Akademijinu nagradu za vizualne efekte i nominacije za Oscara u dvije kategorije te 6 nagrada Saturn od kojih i onu za najbolji znanstveno-fantastični film.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Raj za dame

Vittorio potiče Teresu da se bavi modnim dizajnom pa Teresa napokon pokaže svoje crteže Pietru. No hoće li ga uspjeti nagovoriti da uloži u njezinu kolekciju?

HRT1, 21.10, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Kraj je srpnja 1980. Kipo i Žungul odlaze po zadatku u Dubravu kako bi napravili intervju s Davorinom Bogovićem, no umjesto s intervjuom u redakciju će se vratiti s uspomenama na zavodljivu konobaricu Vlastu, njezinu agresivnu braću i jedan neobičan dvoboj. Uzbudljive dane provodi i Jura koji je na službenom putu u Sovjetskom Savezu, dok Jagoda u Zagrebu vodi žestoku “borbu” protiv redukcija struje i nestašice mesa. Istovremeno, Žac i Nenad rade u tvornici olovaka kako bi skupili novce za put u London, a život im zagorčava vječito pijani portir zbog čije rigidnosti ne stižu gledati prijenose utakmica košarkaške reprezentacije na Olimpijadi u Moskvi.

DOMA TV, 21.30, KRIMI SERIJA, Tragovi zločina

Carriena istraga ubojstva vlastite sestre napreduje, no njezina nemogućnost da se udalji od prošlosti može ugroziti potragu za nestalim djetetom čiji otac je ubijen. Carrie i Al istražuju smrt javnog branitelja, no ubrzo otkriju da ubojica ima veći plan koji može završiti novim ubojstvom.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Penney pokušava napraviti veliki korak kako bi imala puno radno vrijeme kao glumica, Sheldon je prisiljen uzeti godišnji odmor, dok Bernadette traži Stuartovu pomoć u pronalasku jednog Howardovog stripa koji je uništila.

HRT1, 22.00, KRIMI SERIJA, Počivali u miru

Iako još uvijek pod suspenzijom, bez plaće i podrške okoline, novinarka Lucija Car sigurnija je nego ikad da treba nastaviti istragu o pokopanima na zatvorskom groblju u Vukovšćaku. U tome joj i dalje pomaže samo stari čudak, umirovljeni zatvorski čuvar Martin Strugar. Istraga o smrti Predraga Bogojevića vodi Luciju i Martina u jesen 1991., u Zagreb pod ratnom psihozom i prijeteću atmosferu skloništa, a razrješenje ih vodi do Austrije, u Graz, do Predragove bivše supruge Mije. Njezina tužna ljubavna priča potakne Luciju na preispitivanje svoje veze s političarom Borisom, a sve joj postaje jasnije da se u Martina ne može baš sasvim pouzdati.

HRT2, 22.50, BIOGRAFSKA DRAMA, Djevojka

Britanski redatelj Alfred Hitchcock (T. Jones) 1962. je bio na vrhuncu slave i kreativnosti. Njegova dotadašnja glumica Grace Kelly napustila je film, otišla u Monako i udala se za kneza Rainiera. Hitchcock je pripremao svoj najambiciozniji projekt “Ptice” i odlučio je glavnu ulogu dodijeliti nepoznatoj manekenki, Tippy Hedren (S. Miller). Ali dok je oblikovao Hedren u savršenu plavušu iz svojih filmova, Hitchcock je postao opsjednut željom da osvoji njezinu ljubav. U tome nije uspio i to je loše utjecalo na njihove karijere.

NOVA TV, 00.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kod kuće je najljepše

Paula (Sarah Jessica Parker) je lijepa i ambiciozna mlada žena s najneobičnijim poslom na svijetu. Naime, ova je ljepotica kao svoju životnu profesiju odabrala ukroćivanje „maminih sinova” koji se ni u srednjim tridesetima ne mogu odvojiti od roditeljskog doma. Njezin novi klijent je Tripp (Matthew McConaughey), šarmantni tridesetogodišnjak koji ima zanimljiv posao, ludi automobil, strast za jedrenje, prekrasnu kuću i roditelje u njoj! Poziv upomoć Trippovih roditelja, Ala (Terry Bradshaw) i Sue (Kathy Bates), koji se nadaju kako će njihov mezimac konačno postati samostalan muškarac, za profesionalku poput Paule, koja svojim lukavim planom navede “mamine sinove” da se u nju zaljube pa ih ostavi zbog njihove nezrelosti kako bi se na kraju odselili od kuće, zavesti Trippa nije nikakav problem. Sve dok se ne zaljubi u njega.

HRT2, 00.20, PUSTOLOVNI FILM, Blackthorn

Priča o ostarjelom Butchu Cassidyju (S. Shepard), dvadeset godina nakon njegovog nestanka 1908. godine. Sada je u Boliviji kao James Blackthorn. Do njega su stigle vijesti da je umrla Etta Place s kojom je imao sina Ryana, pa mu javlja da se vraća u Sjedinjene Države. Pred njim je put prepun pustolovina…

“Blackthorn” je 2012. osvojio uglednu španjolsku filmsku nagradu Goya u četiri kategorije.