TV PREPORUKA DANA: SF film o pilotima koji pokušavaju preuzeti kontrolu nad bespilotnom letjelicom prije negoli prouzroči nuklearni rat (Stealth: Nevidljivi ratnik)

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Skroz malo trudna

Nina Hedler (S. Stappenbeck) zajedno sa svojom prijateljicom, koja je učiteljca, smislila je projekt za učenje njemačkog jezika za djecu imigrante uz pomoć lutaka dinosaura. Napravila je pilot slikovnicu i izradila lutke, a probni sat s djecom u školi pokazao se iznimno uspješnim. No, prije nego što uspije pred direktorima izdavačke kuće u kojoj radi održati prezentaciju, dobije obavijest kako će zbog rezanja troškova dobiti otkaz. Na nagovor prijateljice, a sve zbog projekta, Nina pristaje glumiti trudnoću kako bi izbjegla otkaz bar dotle dok ne prezentira svoj projekt učenja jezika. Pribavi lažni trbuh i objavi pred kolegama kako čeka dijete. Tih dana upozna šarmantnog muškarca s kojim provede večer i kojemu pristane biti pratnja na vjenčanju njegove bivše cure. Dominik (M. Meyer) joj se sviđa, kao i ona njemu, pa se nastavljaju viđati. No kad otkrije da joj je on šef, više ne može pred njim održati prezentaciju, jer on zna da nije trudna.

HRT1, 20.05, AKCIJSKI SF FILM, Stealth: Nevidljivi ratnik

Američka mornarica razvila je borbeni zrakoplov kojim upravlja kompjutor. Nalazi se na nosaču aviona usred Pacifika gdje uz pomoć ljudskih pilota treba naučiti i uvježbati borbene manevre. Međutim, kad je kompjutor razvio svoju vlastitu pamet, angažirani su ljudi da ga zaustave prije moguće velike katastrofe.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Gledat ćemo šest novih kriminalističkih priča s radnjom u slikovitom Midsomeru. U prvoj epizodi Causton se okupio na otvaranju nove pivovare na mjestu stare opatije poznate po duhovima. Ali uzbuđenje prerasta u strah kad je u jednoj od bačava pronađen skuhan čovjek. Viši inspektor Barnaby i narednik Winter našli su se u čudu: je li moguće da je motiv ubojstva pivo?

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Dvoboj na Južnom polu: Scott – Amundsen

U prosincu 1911. u ime geografskog istraživanja, ponosa i njihova kraljevstva, Robert Falcon Scott, britanski časnik, i Roald Amundsen, norveški pustolov, natjecali su se u epskom dvoboju: osvajanju Južnoga pola. Kad su posrijedi strategija, sredstva i njihova filozofija, oni su u svakom pogledu različiti. Zahvaljujući izvanrednoj arhivskoj dokumentaciji ekspedicije, svjedočanstvima velikih istraživača, povjesničara i znanstvenika, kao i crno-bijelim snimkama, ovaj dokumentarni film donosi vam priču o tom nevjerojatnom dvoboju. Scott i Amundsen, koji se nijedanput nisu susreli, suočili su se s najnesmiljenijim područjem na svijetu: tisućama kilometara leda, planinskim lancima, vjetrovima koji pušu brzinom od 300 km/h, temperaturama koje se spuštaju ispod -40 Celzijevih stupnjeva.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Ubojstva u Sandhamu

Thomas i Mia dobivaju dojavu koja ih vodi na trag Victorova ubojice. Na poprištu ubojstva pronađen je uzorak policijskog reflektirajućeg prsluka. Je li moguće da je netko iz policije umiješan u ubojstvo? Felicia na ispitivanju kaže da je na mjestu ubojstva vidjela Victorova najboljeg prijatelja Tobbea. Priznaje im da su ona i Victor bili drogirani u Ivanjskoj noći. Nora se zbližava s Verom, koja joj priznaje što se dogodilo te noći kad se nije vratila kući. Nora shvaća da bi to što Vera zna moglo pomoći u istrazi pa je moli da kaže Thomasu što se dogodilo.

HRT1, 22.05, AKCIJSKI KRIMI FILM, Poroci Miamija

Detektivima Crockettu (C. Farrell) i Tubbsu (J. Foxx), koji rade u Porocima, opasno su se isprepleli profesionalni i privatni život. Sve je počelo bijegom FBI-eva doušnika i smrću njegove žene… Film je više-manje dobro prošao kod kritičara, neki su ga ocijenili kao vrhunsku zabavu.

RTL TV, 22.25, KOMEDIJA, Tesna koža 2

Referent Mita Pantić (Nikola Simić) upoznaje turskog poduzetnika, koji je na proputovanju kroz Jugoslaviju, i dođe na genijalnu ideju da otvori motele za Turke koji prolaze kroz zemlju. Tim postupkom želi spasiti firmu koja je na rubu propasti. Međutim, direktor Šojić (Milan Gutović) želi osujetiti Pantićev plan pa Turčinu slaže da je Pantić homoseksualac, ne znajući da je Pantićev potencijalni poslovni partner homoseksualnog opredjeljenja. Istovremeno Šojić, novac, koji je sakupio raznim muljažama i provizijama daje ljubavnici na čuvanje, a svoju imovinu prepiše na ženu, kako bi se osigurao u slučaju da završi u zatvoru zbog prevara. Naravno, ovaj “lukavi” plan obije mu se o glavu.

NOVA TV, 22.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Gola istina

Romantična producentica jutarnjeg televizijskog showa (Katherine Heigl) nevoljko je upletena u nit testova šovinističkog voditelja showa “The Ugly Truth” (Gerard Butler), koji pokušava dokazati svoje teorije o vezama i pomoći joj da pronađe svoju ljubav. Međutim, njegove pametne strategije dovedu do neočekivanog rezultata.

HRT2, 22.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Kraljica Elizabeta II: Kruna pod paljbom

U sedamdesetima je Britanija bila u raljama gospodarske katastrofe i golemih društvenih problema. Kraljica će se morati dokazati kao staložen i pouzdan vođa. Kad je njezin stric vojvoda od Windsora umro 1972., potrudila se pomiriti podijeljenu obitelj. Kraljici nije bilo lako pružati zemlji dosljednost i nadu. Njezino bogatstvo postalo je predmet istrage kad je kraljevsko kućanstvo zatražilo povećanje iznosa kojim se financira monarhija. Nije joj pomoglo ni skandalozno ponašanje njezine sestre princeze Margaret koja se rastala od muža i snimljena je u društvu mladih muškaraca na karipskom otoku Mustiqueu. Kako bi stabilizirala monarhiju, kraljica je potaknula sina i nasljednika princa Charlesa da si pronađe suprugu i osigura budućnost dinastije Windsor.

RTL TV, 00.10, SF TRILER, Looper

Godina je 2074., putovanje kroz vrijeme postalo je moguće, ali je još zabranjeno. No svaki put kada se mafija odluči riješiti onih koji su joj stali na put, šalje ih 30 godina u prošlost, gdje ih dočeka “looper” – osoba plaćena da ubije. U 2044. godini 25-godišnji Joe (Joseph Gordon-Lewitt) plaćeni je ubojica (“looper”), koji radi u Kansas Cityju za kriminalce, koji zloupotrebljavaju putovanje kroz vrijeme kako bi svoje žrtve mogli likvidirati bez ikakvih tragova. No da bi se spriječila povezanost organizatora s ubojstvima, zadnja žrtva atentatora uvijek će biti oni sami, samo 30 godina stariji. “Looperi” su primorani učinkovito okončati ugovor, u suprotnom nikada neće moći napustiti taj začarani krug. Joe se nađe pred velikim izazovom kada mora uperiti pištolj u svoju budućnost (Bruce Willis).

NOVA TV, 00.30, KRIMI DRAMA, Skrivena mana

Glavni junak je drogom nabrijani detektiv Larry “Doc” Sportello (Joaquin Phoenix) kojem se javlja bivša djevojka s pričom da supruga i dečko njezinog bogatog ljubavnika planiraju njegovu otmicu. Ovaj naizgled jednostavan kratki sinopsis krije vrlo kompleksnu i dinamičnu priču po kojima je Pynchon i postao poznat te koje su mu već godinama priskrbile vodeće mjesto na kladionicama kada je riječ o novim dobitnicima Nobelove nagrade za književnost.