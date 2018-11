TV PREPORUKA DANA: Scenarij za film Predsjednička igra inspiriran je stvarnim slučajem novinarke Judith Miller

HRT2, 13.35, KOMEDIJA, Blizanac u pravi čas

Matthias Pretschke je logoped, suprug i otac dvoje djece. Brak s Petrom mu je pred raspadom. Iznenada se pojavi njegov brat blizanac Tom Senger i Petra ga odmah zamijeni sa svojim mužem. Dvojica braće iskoriste tu situaciju kako bi si međusobno pomogli pa povremeno preuzimaju ulogu onog drugog.

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

U goste nam dolaze humanitarke akcije “Ljudi za ljude”, pokrenute na Facebooku, za pomoć siromašnima; zatim modni dizajneri Đurđica Vorkapić i Igor Đuka koji najavljuju svoje nove kolekcije; za dobru glazbu je zadužena dubrovačka grupa Silente.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Rat prije rata: Rat

Početak travnja 1991. Srpski član Predsjedništva Jugoslavije Borisav Jović broji zadnje tjedne svog mandata na mjestu predsjednika Jugoslavije. U dogovoru s predsjednikom Srbije Slobodanom Miloševićem na razgovor poziva vojni vrh – generale Kadijevića i Adžića. Sklapaju tajni dogovor: ako Hrvatska pokuša uspostaviti pravni poredak na svojim okupiranim područjima, vojska to neće dopustiti. Jović za vojnu intervenciju više neće tražiti suglasnost Predsjedništva. U svojim dnevničkim bilješkama toga će dana Borisav Jović zapisati: ‘U svakom slučaju, “prešli smo Rubikon”. Tada više ni od koga nismo tražili nikakve odluke.’ Otvoren je put za posljednji čin – vojno učvršćivanje granica “Velike Srbije”. Osjeća to i Franjo Tuđman. Nakon razgovora s Miloševićem u ožujku, vjerovao je da će izbjeći sukob. Sada u travnju, s razgovora u Tikvešu vratio se nespokojan.

RTL TV, 20.40, DRAMSKA SERIJA, Bull

Serija je inspirirana biografijom psihologa dr. Phila McGrawa dok nije postao talk show zvijezda u “Oprah Showu”. Naime, prije nego što je postao globalno poznat, imao je zanimljivu karijeru u području konzaltinga i odvjetničkih usluga. Michael Weatherly utjelovio je Jasona Bulla, vrhunskog psihologa koji je vlasnik tvrtke koja razvija strategiju obrane klijenata tako da dubinski analizira porotu. Bull kombinira psihologiju, informatiku i vlastitu intuiciju kako bi na svakom slučaju procijenio kako će reagirati porota, odvjetnici, svjedoci i optuženi, a uz sve to – toliko je šarmantan i duhovit da mu nijedna žena ne može odoljeti. Uz njega je i super tim koji mu pomaže u rješavanju problema, a čine ga Freddy Rodriguez, Geneva Carr, Jaime Lee Kirchner, Annabelle Attanasio i Chris Jackson.

HRT2, 21.00, DRAMA, Predsjednička igra

Politička kolumnistica u Washingtonu Rachel Armstrong (K. Beckinsale) sanja o Pulitzerovoj nagradi, ali umjesto toga završi u zatvoru. U novinama za koje radi Rachel je objavila ime i prezime CIA-ine operativke Erice Van Doren (V. Farmiga) koja se netom vratila iz Venezuele. Vlada je odmah reagirala na curenje podataka i zatražila od Rachel da kaže tko joj je to dojavio jer se radi o nacionalnoj sigurnosti. Ona je odbila otkriti izvor i završila u zatvoru. Zatvorski dani su se pretvorili u tjedne, tjedni u mjesece, ali Rachel nije popuštala.

VIASAT HISTORY, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Tajne o nacističkim ubojstvima

Uranjamo u vrlo mračne vode. Istina je, i to nas ne bi smjelo posebno iznenaditi, da su neke od najznačajnijih osoba tijekom najgoreg režima u povijesti bile okružene mračnim tajnama, od kojih je većina uključivala ubojstvo. Serija ”Tajne o nacističkim ubojstvima” navodi činjenice, podastire dokaze, ispituje teorije, a zatim pokušava izvesti zaključke. Serija sadržava arhivske snimke, rekonstrukcije, razgovore s najboljim stručnjacima i povjesničarima, kao i najnovije snimke s ključnih lokacija.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Novine

Blago Antić se predaje policiji. Barbara se sprema pobaciti dijete koje je zanijela s Tomaševićem. Prije odlaska u kliniku predaje Dijani USB koji je Blago ostavio za nju: na njemu su dokazi o zataškanom nasilju predsjednice Krsnik nad vlastitom majkom. Dijana odlučuje da će to objaviti iako je svjesna da time izravno pomaže drugom predsjedničkom kandidatu, Tomaševiću. Jakovljević se sastaje s premijerom Lozančićem. Nakon toga ga presreće, otima i zatoči šef policije Dinko Antunović. Tomašević doznaje za samoubojstvo Darija Antića, ali odlučuje da će to zatajiti idućih pet dana, do okončanja izbora.

DOMA TV, 21.55, KRIMI SERIJA, Zaboravljeni slučaj

Kad se dokaz o smrti četverogodišnjakinje nađe na obali New Jerseyja, Rush i ekipa otvaraju slučaj iz 1965. godine. Rush pregledava bolničke kartone i otkriva da je djevojčica Vivian bila žrtva nasilja, ali je u bolnici bila liječena pod lažnim imenom. Srećom, Vivianin liječnik sjeća se male pacijentice i daje Rush vrijedne informacije o Vivianinoj majci. Ekipa sumnja da je majka vršila nasilje nad djetetom, ali ne mogu je naći, a još će teže dokazati nasilje jer u 1960-ima nisu čuvani dosjei sa slučajevima nasilja nad djecom. Rush i Valens otvaraju slučaj iz 2001. u kojem je omiljenog slastičara Franka Dicenzija očito smrtno pretukao njegov zaposlenik. Valensu se javlja brat osuđenog ubojice i moli ga da otvori taj stari slučaj koji je šokirao cijelu zajednicu. Svi su voljeli Franka i nitko ne shvaća da ga je netko mogao ubiti. Dokazi upućuju na Frankova zaposlenika sve dok netko napokon ne kaže istinu.

NOVA TV, 22.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Ne diraj mi mamu

Budimir napokon ima klijenta i to mulitimilijunera iz Njemačke – Murata Volodera. Murat želi investirati u izgradnju trebevičke žičare i na taj način ostaviti nešto rodnom gradu koji se guši u smogu. On također prodaje i svoje dionice u njemačkom telekomu. Budimir, nakon što mu Dika ukaže na sjajnu poslovnu priliku, kupuje dionice i dok zajedno sa Zlatkom i Dikom mašta kako će trošiti lovu koju dobiju od dividendi, nalete na Vidoja inspektora za privredni kriminal koji je u potrazi za Muratom. Vjerujući da ih je Murat prevario, natjeraju ga da im vrati pare, a i izgube ga kao klijenta. Međutim, nisu ni svjesni koliko su u krivu.

HRT3, 22.45, KOMEDIJA, Gavran

Čarobnjak pretvoren u gavrana obraća se za pomoć bivšem majstoru nadnaravnih moći… Ovo je peti film iz tzv. Corman – Poe ciklusa. “Gavran” nastao prema najpoznatijoj pjesmi američkog pjesnika Edgara Allana Poea. U sporednoj ulozi pojavljuje se Jack Nicholson.

NOVA TV, 23.45, AKCIJSKI TRILER, Ubojiti virus

NATO-ov operativac Jacques Kristoff (Jean-Claude Van Damme) na svoj je rođendan poslan u akciju u kojoj mora naći Galinu Konstantin (Laura Harring), koja je pobjegla s iznimno vrijednim i opasnim teretom. Jacques brzo nađe Gallinu, ali mora je odvesti nadređenima kako bi uspješno završio akciju. Jacquesova žena nije zadovoljna takvim razvojem događaja. Na željezničkoj ga postaji ispraća s kćeri tinejdžerkom i sinom. Galinin se ukradeni plijen sastoji od tri bočice otrova SP-43 koji je napravljen od iznimno zarazne vrste boginja. Skupina terorista na čelu s Masonom Coleom (Tomas Arana) namjerava oteti vlak i ukrasti virus kako bi pomoću njega ostvarili svoje ciljeve. Međutim, na njihovu putu stoji Jacques. Virus se na kraju izgubi u ventilacijskom sustavu vlaka. Nažalost, Jacquesova obitelj odluči iskoristiti taj trenutak i iznenaditi ga u vlaku kako bi mu čestitala rođendan.

HRT2, 23.45, AKCIJSKI TRILER, F/X – Ubojstvo trikom

Rollie Tyler (B. Brown) stručnjak je za specijalne efekte koji se proslavio niskobudžetnim hororima i akcijskim filmovima. Nakon jednog snimanja prilazi mu vladin agent koji ga nagovara da lažira ubojstvo mafijaša Nicholasa de France, ključnog svjedoka u skorom suđenju stoljeća. Tyler pristane, ali ubrzo postaje jasno da je prevaren, jer je De Franco doista ubijen, a on postaje glavni osumnjičeni. Tyler u bijegu pokušava razotkriti ubojicu služeći se onim što najbolje zna – specijalnim efektima, a pomaže mu i sumnjičavi policajac Leo McCarthy (B. Dennehy) koji ne razumije zašto je FBI u svojoj istrazi neučinkovitiji nego inače.